Haz que tu móvil dure más tiempo

Todos recordamos con cierta nostalgia los primeros teléfonos móviles GSM que salieron al mercado. Cuando mencionamos un Nokia 5110 o los antiguos Motorola, lo primero que nos viene a la mente eran lo duraderos y robustos que eran.

Dispositivos tecnológicamente limitados, pero con baterías que duraban casi una semana, y que resistían caídas al suelo sin inmutarse. Parecía que pudieran resistir casi cualquier cosa, y sin embargo, lo primero que solíamos hacer era comprarles una funda de calidad. Un protector, normalmente diseñado por la marca específicamente para ese modelo.

En la actualidad encontramos multitud de páginas que nos hablan acerca de cómo alargar la vida de nuestro teléfono. Cuidar la batería evitando que se descargue completamente y recargándola a menudo, haciendo limpieza de aplicaciones y datos, o bien actualizando a las últimas versiones del firmware. Son consejos de mucha utilidad, pero pocos nos mencionan lo conveniente que es una funda protectora. Un “cover” que proteja la pantalla ante eventuales roces con el bolsillo, el bolso o la mochila. Pero especialmente, que lo amortigüen en caso de una caída accidental.

Está muy bien que nuestra pantalla tenga tecnología Gorilla Glass o que el objetivo de la cámara sea de zafiro irrayable, pero si se cae el suelo, ya podremos despedirnos de nuestro teléfono, o si hay suerte, arriesgarnos a una carísima reparación en el servicio técnico oficial.

Printful es una empresa que no solamente vende fundas protectoras, sino que además nos permite diseñar fundas de móvil. Soportan tanto Apple iPhone (11, 11 Pro, 11 Pro Max, X, XS, XR, XS Max, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6, 6S, 6 Plus/6S Plus) como Samsung Galaxy (S7, S7 Edge, S8, S8 Edge, S8+, S9, S9+, S10, S10e, S10e+), y el proceso es bien sencillo.

Escogemos la funda base que más nos guste, luego seleccionamos nuestro modelo de teléfono, y fácilmente le agregamos una fotografía que tengamos en nuestro dispositivo o la seleccionamos de las que tienen ya prediseñadas (clipart). Le podemos colocar un texto especial, modificar su posición o sus colores… y ¡listos! Ya tenemos una funda única y diseñada por nosotros mismos. Un accesorio que nadie más tenga.

El proceso es muy sencillo, tomando menos de 5 minutos en confeccionarla, pero lo mejor de todo es su precio, poco más que el de una funda genérica: entre 9,50€ y 11,50€ solamente.







Printful.com