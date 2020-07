Powerbank solar Kedron 24000mAh

Han pasado unos días desde que hablé del cargador para relojes solares ETT Eco Tech Time. El producto de hoy es similar, pero al mismo tiempo opuesto. Se trata de una batería recargable que ofrece alimentación solar.

Me he sorprendido a mi mismo usando el Powerbank Vigor 8000 mAh que tengo desde hace un par de años. Lo utilizo con bastante más frecuencia de la que esperaba. Me lo llevo no solamente en viajes que sería lo habitual, sino que también cuando estoy en casa y quiero cargar el móvil sin tener un enchufe cerca. Así es como descubrí el Powerbank solar Kedron 24000 mAh, un Power Bank, del que viendo solamente su descripción, comprenderéis su atractivo: Ofrece recarga solar.

La marca Kedron se vende como alemana, si bien es un caso más de germasian, o sea productos chinos remarcados, algo en lo que está visto que no somos los únicos. Lo primero que sorprende es su gran capacidad nominal, 24.000 mAh, suficientes para cargar 6 iPhone X. Se encuentra a unos 27€, bajo diferentes marcas, o mejor dicho, remarcas: Plochy, Bernet, Kedron, iKedron. Usualmente el modelo es Express E1 o ExpressE1.

A primera vista me llamó la atención la posibilidad de recarga solar, un elemento que en una emergencia puede ser útil, más ahora que con el buen tiempo, hay más horas de luz natural. Su diseño robusto también era muy atractivo, recordándome a la calculadora Casio WM-320MT que tanto me gusta. Si bien es eso, sólo diseño, ni está protegido de los golpes ni es resistente al agua.







Ofrece una capacidad de almacenamiento energética muy grande, de ahí el nombre de Kedron 24000 mAh. Si bien hoy en día los hay de mayor capacidad, triplica la que tiene mi Vigor de 8000 mAh. Prescinde de la conexión inalámbrica, pero para mi no es problema, porque ni el iPad Pro de cuarta generación ni el Xiaomi 9T Pro que son los dispositivos que uso actualmente la soportan (antes tenía un Samsung Galaxy S8 que sí era compatible).

La marca declara hasta 1.000 ciclos de carga, veremos, porque con estos productos hechos en China ya se sabe. Te puede salir bueno, y aguantar esa cantidad de recargas, o malo y perder capacidad rápidamente o lo que es peor, que la batería de litio pueda explotar. Es algo que ya vimos con el llavero solar, que no duró demasiado.







Ofrece tres salidas USB de 2,4A por cada puerto, lo que ellos llaman carga rápida al poder cargar 3 dispositivos a la vez y hacerlo casi al triple de la velocidad normal con 1A. Las entradas son dos, una Micro USB y otra Lighting o USB-C a 2,1A; por lo que una carga completa requiere de entre 11 y 12 horas.

Según indican la recarga solar es para usos de emergencia, permite cargar un máximo de 200 mAh, que debería ser suficiente para poder encender nuestro teléfono y mandar un WhatsApp.

La presentación está bastante cuidada para lo que estamos acostumbrados a ver. Pero rápidamente detectamos problemas. El primero nos menciona la web ikedron.com que ya no existe. Imaginaros entonces de qué nos sirve que tenga 2 años de garantía como establece la ley sino podemos contactar con la marca que lo distribuye y reetiqueta.







Declaran que viene con un cable MicroUSB, cosa que en mi caso no ha sido cierta. Ya me pasó algo parecido con otra compra en Amazon, la de la linterna Maglite Solitaire LED que vino sin el enganche para el llavero. Está claro que se están volviendo laxos, bien a la hora de revisar las descripciones de los artículos, o bien a la hora de comprobar su empaquetado. Personalmente tengo cables de sobra y no es problema, pero entiendo que para muchos, esta otra deficiencia a nivel de soporte al usuario pueda ser un problema.













Por supuesto su elevada capacidad tiene el precio de un peso elevado (382g), algo inevitable con la tecnología actual. A mayor celdas en la batería de almacenamiento, mayor peso. Sus dimensiones son no obstante bastante compactas y manejables, las habituales de una batería de soporte externa, sólo que un poco más gruesa (160mm X 80mm X 20 mm).