En 1971 Rafael Bernabéu Moya y su hermano Mariano constituyeron en su Elche natal (Alicante), la marca de ropa deportiva española J’hayber, si bien no eran nuevos en el sector del calzado, puesto que con anterioridad fueron propietarios de SIOBER. Al año siguiente lanzaron su primer modelo de zapatilla deportiva, la Antorcha, según se dice, bautizada de ese modo por la inspiración de la llama en los juegos olímpicos de Múnich 1972.

Por tanto en este año 2022 se celebra el 50 aniversario del primer lanzamiento de J’hayber acaecido en ese año. «50 años andando con el mundo» como ellos claman orgullosos, y no podían celebrarlo de una mejor manera que reeditando aquel modelo en una nueva edición especial llamada las Antorcha ’72, y por supuesto yo tenía que probarlas.

Las J’hayber Antorcha como es lógico se integran en la existente familia Olimpos, es decir, las zapatillas fabricadas en España y con materiales de primera calidad. Se ofrece en dos variantes:

Antorcha Blanco (65700-101): En color blanco y gris con detalles conmemorativos en dorado.

Antorcha Negro (65700-1): En color negro con detalles conmemorativos en plateado.

Aunque el modelo negro me parece mucho más elegante y atractivo, las blancas, mucho más fieles al modelo del año 72, tenía que ser la versión que escogiera para estar prueba.

Muchos le atribuyen el honor de crear la primera zapatilla deportiva española a José Paredes Castaño de Calzados Paredes, eso no ocurriría hasta 1973, un año después de que salieran las Antorcha al mercado. En cuanto a cuál fue la primera zapatilla deportiva nacional, hay controversia sobre si fue MaTeS o Tórtola, de lo que no hay duda es que los de J’hayber fueron los primeros de toda España en dotarse de una máquina específica para la inyección de poliuretano para poderlas fabricar, eso les permitía usar ese tipo de suelas en su calzado, lo que al final se ha convertido en el elemento más característico de todas las Olimpo hasta el momento presente.

A partir de 1975 las exitosas Olimpo y Atenas conquistaron el mercado e hicieron que nos olvidáramos un poco de las Antorcha, hasta el extremo que incluso Javier Bardem en «Loving Pablo» calzara unas New Olimpo.

Para compensarlo, vamos a empezar por el empaquetado, donde la marca ha puesto un énfasis conmemorativo especial. Partimos de un paquete que se entrega en una bolsa con la identidad corporativa de la marca, al igual que todos los modelos que adquirimos en su tienda online.

Al abrir el plástico nos encontramos la primera sorpresa, viene acompañado de un catálogo creado específicamente para este 50 aniversario.

Si bien la caja de zapatos, nunca mejor dicho, es del formato ya conocido en las New Match, Master y otros modelos.

Con la excepción de que tenemos un flyer que nuevamente nos recuerda esta ocasión tan especial, las bodas de oro (50 años), de ahí el color que han usado.

En cuanto retiramos el papel cebolla que las protege, reconocemos estas Antorcha como algo diferente. Nos resultan familiares y a primera vista las podemos confundir con unas New Olimpo/Pegasus, pero no es así, de hecho son más parecidas a las Master.

Antes de entrar en materia, nos deleitamos un poco con el catálogo. Por supuesto tiene una sección especial para las Antorcha 72, pero cubre todas las gamas de la marca.

Declaran que esta nueva versión de las Antorcha está fabricada con los mismos materiales y procesos que hace medio siglo, algo que han decidido conservar para rendirles tributo. A nivel práctico se mantiene el piso de poliuretano reconocido por su insuperable agarre en seco, pero especialmente en mojado donde no tiene rival, los refuerzos en piel vuelta (nobuck), la composición en 100% piel natural, y la puntera reforzada, todo ello elementos comunes a las Olimpo Made in Spain. Y es que no lo he mencionado, pero J’hayber sigue siendo una empresa familiar como la que era, ahora gobernada por el hijo y el sobrino de Rafael Bernabéu.

Analizando más en detalle su diseño, nos damos cuenta que parte de la base de las Master, no de las New Olimpo como muchos creen. Es fácil verlo al notar los orificios de respiración en los laterales, los 10 ojales (5 cordoneras) en vez de 12 (6 cordoneras) e incluso la suela ligeramente más fina, todo ello características presentes en las Master, pero no en las Olimpo. Es decir, que por concepción todo indica que el uso de estas Antorcha es más casual y confortable que destinado a la práctica deportiva.

El piso me parece el mismo, algo que tendría sentido ya que se produce en la misma fábrica de Elche que sus hermanas y probablemente usen la misma maquinaria de inyección.

Los detalles especiales para las Antorcha ’72 blancas son las serigrafías doradas en la parte trasera, realzando el nombre del modelo y el logotipo de la marca.

Llama la atención que no son completamente blancas, sino un blanco roto que debe ser más sufrido ante la suciedad, pero que cuando son nuevas contrasta con los cordones y el forro que si es un blanco 100%.

La lengüeta no va tan acolchada, similar a la de las New Pista, conservando el «Made in Spain» y la antorcha de la marca.

Sobre las sensaciones una vez calzadas, se confirma la teoría expuesta. Son más confortables en el sentido que el pie va algo más holgado, quizás para reforzar la base de que es la zapatilla más recomendaba por podólogos y traumatólogos. Me da la impresión que la suela es también más flexible que en las Olimpo. En suma un calzado aún más cómodo de llevar, que abriga en invierto y transpira más de lo que parece en verano, con un «grip» notable, y una durabilidad que sigue siendo líder en el mercado. Como rezaba su eslogan en 1985: «J’hayber, técnicamente perfectos».

El PVP es de 65€, lo mismo que cuestan las J’hayber Máster, algo que también merece ser elogiado, porque si habláramos de la multinacional del sector deportivo de turno habrían aprovechado la oportunidad para subirlas, así que de nuevo, honestidad J’hayber.

Muchos criticaban la falta de decisión a la hora de dar difusión y comunicación a la marca, y con este movimiento, creo que en J’hayber saben cómo hacer las cosas, rindiendo tributo a sus orígenes y poniendo en evidencia todo lo que han logrado a lo largo de estas cinco décadas. Sólo me apena que sea una versión especial que tarde o temprano termine agotada. Espero que continúen con este modelo bajo el catálogo de referencias permanente.

Video

Galería