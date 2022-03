Casio G-Lide GWX-8900

Cuando compré mi primer Casio G-Shock vi cosas que nunca antes había visto, me quedé tan asombrado por su tecnología y por su resistencia que tras tenerlo empecé a planificar mi siguiente compra. Por aquel entonces, y más siendo un novato en G-Shock, dos modelos me cautivaron. El primero era el GW-7900, similar en concepto al GW-6900, pero además con indicador de mareas como el S210HD que ya tenía. Ya os podéis ir dando cuenta que al igual que ahora, valoraba su tecnología, algo que por aquel entonces avanzaba más rápido que ahora, todo hay que decirlo. El segundo candidato, y mi favorito, era el GWX-8900 que conservaba el gráfico de mareas del GW-7900 pero ofrecía una línea más elegante, quizás más parecida a la de los 6900 que tanto me gustan, e incorporaba un LCD de mayor tamaño.

En aquel momento desconocía que había colecciones de G-Shock que eran efímeras, era el caso del GWX-8900 dentro de G-Lide, así que cuando lo quise comprar ya no estaba a la venta. Querría el destino que la historia se repitiera muchos años más tarde GWX-5700CS, pero eso será otro tema.

Finalmente y procedente de un cambio, otro sueño cumplido, este Casio G-shock G-Lide GWX-8900-1JF que posee en su interior un completísimo módulo envuelto en una estética G-Shock diferente al de otros modelos. Una confirmación de que a los entusiastas la nueva Casio G-Shock cada vez nos dice menos.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Resina. 55,1mm X 52,5mm X 16,3mm Botones Plástico. 4 laterales y 1 frontal Esfera LCD Bisel Resina reemplazable negra Cristal Mineral Iluminación LED Trasera Acero inoxidable atornillada Correa Resina negra de 16mm Funciones Hora, minutos, segundos, día de la semana, día del mes, mes, cronógrafo, temporizador, 5 alarmas, señal horaria, horario mundial, gráfico de mareas, gráfico de fase lunar, botones silenciables, carga Tough Solar, Multiband 6, duración de luz programable, luz automática Resistencia al agua 20 ATM Peso 71,2g Módulo Casio 3279 Complicaciones Calendario programado hasta 2099 Prestaciones 10 meses de autonomía. +/- 15 segundos/mes Origen Japón. Made in China Garantía 1 año PVP 149€ Distribuidor Casio Japan / Casio España

Introducción

El GWX-8900 fue un reloj lanzado en el año 2012, inicialmente sólo en el mercado japonés. Apareció en dos variantes, esta GWX-8900-1JF y la GWX-8900B-7JF con bisel blanco y LCD negativo, y que serían retirados al año siguiente. En 2014 tendríamos la preciosa variante GWX-8900C-3JF en amarillo, y la azul con pantalla invertida GWX-8900D-2JF, terminando al año siguiente su historia. Aunque es un modelo relativamente desconocido, no debió ser un éxito de ventas en su época, se creó un buen número de variantes. Las más habituales:

GWX-8900-1 : Bisel y correa negro con LCD positivo.

: Bisel y correa negro con LCD positivo. GWX-8900B-7: Bisel blanco, correa negra con LCD invertido.

O estas menos comunes:

GWX-8900-C3 : Bisel y correa amarillo con LCD positivo.

: Bisel y correa amarillo con LCD positivo. GWX-8900-D2: Bisel y correa azul con LCD invertido.

Y por supuesto gran cantidad de series limitadas:

– GWX-8900K-3 «Love the sea and the Earth»: Bisel y correa azul con LCD positivo.

– GWX-8901K-1 «Spermwhale ICERC»: Bisel negro y correa amarilla con LCD positivo.

– GWX-8902K «Love the sea and the Earth»: Bisel blanco y detalles en azul, correa blanca, LCD positivo.

– GWX-8903K-7 «Dolphin Whale Limited»: Bisel blanco y correa azul con LCD positivo.

Desde sus inicios fue un reloj que se orientaba a los surfistas, a la práctica del surf, lo cuál define algunas de sus funciones y características constructivas, si bien, como es habitual en Casio, parte de las líneas maestras de diseño de otros modelos de la gama: 8900 como los G-8900, GW-8900, GR-8900 o GLS-8900.

A ese público tan diferentes, Casio era una marca que lo cuidaba y lo tenía en cuenta, más allá de los cambios de colores que vemos ahora. Así el módulo era muy completo, incluyendo un indicador de mareas, temporizador, y el bisel externo reforzado con aluminio (algunos dicen titanio, pero no es cierto). Que yo sepa todas las versiones son Made in China sin importar al mercado al que estuvieran destinados, de nuevo poniéndolo en aquel contexto de la época, antes que los problemas de calidad optaran por trasladar la producción de los relojes de esta gama a la planta de Tailandia.

Presentación

Como ya sabéis, el tema del empaquetado es algo que Casio deja en manos de las filiales locales. Aquí usamos el europeo, pero en Japón es diferente y tienen su propia variante, al igual que en USA o Asia. Un poco como vimos con el Casio Collection A-159W.

Nos sorprende la caja de cartón en color negro y firmada por G-Shock, es de pequeñas dimensiones, aunque se reconoce claramente a la marca que pertenece.

Una etiqueta en el lateral identifica el modelo: GWX-8900-1JF.

Al abrirla nos encontramos con una cajita de cartón y de buena calidad. Su acabado externo de superficie rugosa podría parecer cuero, aunque no lo es.

Levantamos la tapa y nos encontramos con el reloj sujetado sobre una almohadilla de color blanco roto. Es elegante, aunque a decir verdad no pega demasiado ni con un G-Lide, ni menos aún con un G-Shock.

La dotación pasa por el correspondiente manual de instrucciones, aunque en esta versión es el librillo enrollado de los JDM, poco práctico, pero con encanto.

Diseño y construcción

A la vista nos parece un reloj de tamaño mediano para ser un G-Shock, sin embargo nos equivocamos ya que la caja de resina tiene unas dimensiones de 55,1 X 52,5 X 16,3 mm con 71,2 g de peso, que aunque parezca similar a la de un GW-6900 (53,2 X 50 X 17,7 mm con 63g) en realidad es algo más grande, si bien ligeramente más delgado; estando más próximo al G-Shock GW-9400 «Rangeman» de 55,2mm X 53,5mm X 18,2mm y 93 gramos.

Todo ello ofreciendo una resistencia al agua de hasta 20 ATM/20 BAR según la ISO 22810, que a diferencia de la anterior 2281 no es equivalente a 200m.

Sin embargo lo que más llama la atención es su resina negra con acabado brillante, una solución adoptada en otros G-Lide. Algo que vemos tanto en el bisel, como en la correa. La caja es de resina negra, pero al ir completamente cubierta no se aprecia. El resultado es muy «cool», pero poco acorde con el trato duro del que se espera pueda recibir un G-Shock.

Pierde los botones de de acero que conocemos del GW-M5610U y el GW-6900, a cambio de unos pulsadores de plástico negro, en teoría justificados por su tamaño sobredimensionado que permite pulsarlos fácilmente, aunque estéticamente no son tan elegantes.

Como es la tónica casi habitual en G-Shock el cristal es mineral endurecido, completamente plano. Proporciona buena legibilidad, y sino puede ser zafiro, me parece más que correcto.

La pantalla destaca por la cantidad de información simultánea que muestra y lo bonita que queda. El indicador de fase lunar es más pequeño de lo habitual, pero suficiente para usarse, sin embargo la indicación de nivel de mareas es de las más logradas que he visto. Combina matriz de puntos o dotmatrix para la fecha con 3 letras (sólo en inglés), mientras que el resto usa segmentos, también para el gráfico de mareas. Se mezclan también las etiquetas (DST, P, LT o RCVD) con las marcas bajo SNZ, ALM, SIG y MUTE. Es notorio lo bien que aprovecha el espacio, con dígitos que aunque algo más delgados y estilizados que en otros modelos, son más grandes que en un DW-6900 o GW-6900 y ofrecen una buena legibilidad.

La trasera es la clásica tapa de acero inoxidable atornillada sobre la caja de resina, algo que no nos gusta demasiado pero que debemos aceptar. Como en muchos Gshock especifica el número de lote, en mi caso el 303A334H que equivale al 29 de noviembre de 2008 o 2018. Según me explicó su anterior propietario, el reloj fue adquirido nuevo el 19 de mayo de 2019 desde Japan Media Store en eBay, así que encaja con que su número de lote indique finales de 2018 y desmiente que la final de la producción del GWX8900 ocurriera en 2015.

La correa es de resina, desgraciadamente propietaria de Casio y específica para este modelo, no sólo en cuanto a su forma, sino especialmente en lo relativo al acabado glossy brillante.

La hebilla es de acero inoxidable, también pulida a espejo conjuntando con el acabado de la resina. El reverso de la correa es mate, es decir, convencional, algo que me imagino que será para abaratar costes o maximimar el agarre en la muñeca. Sin embargo la trabilla usa ese mismo acabado mate, desentonando un poco con el resto del conjunto.

Módulo

Salvo sensores, nada le falta al módulo 3279 que me parece completísimo. Y es que sobre las funciones avanzadas que encontramos en modelos de épca similar como el GW-M5610, es decir, alimentación solar Tough Solar con modo de ahorro de energía PS, hora radiocontrolada Multiband 6, 5 alarmas (una de ellas con despertador), horario mundial con 48 ciudades preconfiguradas, calendario programado hasta el año 2099 o botones silenciables, agrega luz por LED con duración configurable y posibilidad de encendido automático. Tened en cuenta que algunos medios dicen que la iluminación es electroluminiscente (EL), no les hagáis caso, porque si así fuera, ¿qué pinta entonces la serigrafía con «Illuminator»?

A diferencia del 3214 que montaba el Casio W-S210HD y que configuraba las mareas partiendo de la hora de plenamar en nuestra ubicación, un dato que por tanto era necesario conocer de antemano, con este GWX es mucho más fácil. Viene con 100 ubicaciones geográficas preconfiguradas que nos permitirán automáticamente obtener el valor del nivel de marea, o si lo deseamos establecer uno manualmente. Por ejemplo en nuestra franja horaria (CET), tenemos disponibles Boucau (Francia), Portugalete (España), Gijón (España), Marsella (Francia) y Palermo (Italia). Esencialmente habrá que saber algo de geografía para determinar si hablamos del Atlántico, Mediterráneo o Cantábrico; aunque entiendo que es una información que los surferos conocen de sobra.

El cronógrafo ofrece una capacidad de 24 horas con resolución de centésimas de minuto, y el temporizador es también de 24 con ajustes de 1 segundo. Como acumulador utiliza el conocido CTL1616 en formato botón con una autonomía de 10 meses (33 sin uso).

Cuenta con la precisión más elevada que vemos actualmente en Casio, es decir, los +/- 15 segundos/día que no están mal. Tenéis todos los detalles en sus especificaciones técnicas (1,3 MB. en formato PDF).

Sensaciones

Acostumbrado a los relojes mecánicos más tradicionales, la sensación de llevar un Casio G-Shock en la muñeca es la de contar con un reloj relativamente voluminoso y que no se lleva bien con las mangas de la ropa debido a su abultado grosor, pero a su vez una pieza ligera que no nos molesta. Debido a la falta de evolución en la relojería digital, se siente como un reloj actual, no como una pieza que fuera lanzada hace una década.

Sobre el papel el relativamente generoso tamaño del panel LCD, junto al hecho de usar LED en vez de EL debe ofrecer una claridad de lectura muy buena. En parte es así, pero queda un tanto empañada debido al montaje del polarizador que atenúa los segmentos al girarlo verticalmente cuando lo normal es que ocurra en horizontal.

El principal defecto sea tal vez subjetivo. Su acabado externo te obliga a ir con muchísimo cuidado, evitar roces, escoger la ropa que llevamos. Todo ello en contra de la filosofía de un G-Shock aunque sea G-Lide y que te impide disfrutarlo al 100%. Por lo demás sus colores sobrios hacen que resulte incluso elegante.

Conclusiones

La versión europea cuando se vendía en nuestro país tenía un PVP de 149€, es decir, el mismo que tenía y tiene un GW-7900 o el mencionado GW-6900, lo cual lo hacía muy atractivo a tenor que añade un módulo más completo, el bonito y a su vez delicado acabado glossy, y el refuerzo de aluminio. Incomprensible que se haya descatalogado este GWX8900 así como el GW6900 y no en cambio el GW7900 que vendría a ser muy parecido.

Para un amante de los digitales como es mi caso este es un reloj que no decepciona: bonito, completo y además poco visto.

▲ Más ▼ Menos Funciones muy completas

Estética lograda Acabado brillante delicado

Polarizador atenúa al girar en vertical

Valoración

Diseño 9 Materiales 6 Acabados 7 Rendimiento 8 Calibre 8 Prestaciones 9 Precio 7 MEDIA 7,7

Vídeos

Galería