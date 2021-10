Ni siquiera hace un año que probé el nuevo lanzamiento de la familia Olimpos de J’hayber, las Jhayber Master. Lo cierto es que desde entonces se han venido sucediendo bastantes novedades. Por un lado, la cantidad de información aportada en los comentarios sobre cómo envejecen unas Jhayber, datos y detalles muy útiles y además que no se mencionan en otro lugar. Pero lo más importante, todo ello de la mano de entusiastas de J’hayber, lo que demuestra cómo la tendencia del Made in Spain en el calzado de calidad va a más.

Lo que hoy os traigo es un modelo muy deseado para mí, las J’hayber New Match o simplemente J’hayber Match. Sabéis que llevo como un par de años detrás de ellas, y que si no me las he comprado antes es porque tengo tantas J’hayber que no puedo darles uso. Para agravarlo, y como mis New Pista que compré en 2016 están ya en las últimas, al pasar por una tienda me encapriché de la nueva versión dotada de cordones azules. Así que ahí las tengo, pendientes de estrenar cuando las actuales sucumban.

Nuevamente sin esperarlo conseguí las New Match un modelo del que fui pionero a la hora de reclamar su reedición (lo pudisteis leer en el artículo de 2017 leyendas de la marca) y del que en J’hayber no tardaron en hacer caso porque creo que en 2018 lanzaron la reedición de las Match, las New Match, ¡ahora sólo faltan las Isla/New Isla!.

No volveré a repetirme con la legendaria historia de la marca, ya dí mucha información en la sección de preguntas y respuestas sobre J’hayber que se publicaba junto al análisis de las J’hayber Atolon. Lo que sí es importante recordar es que las Match originales se lanzaron al mercado en 1980, nada menos que hace más de 40 años. Su arquitectura derivaba de las Olimpo que a su vez tenían mucho que ver con las Antorcha de 1972. Se concibieron como unas zapatillas más ligeras, pensadas para ser usadas en las canchas de tenis. No hay cifras exactas de cuándo dejaron de fabricarse ni tampoco la razón por la que ocurrió, pero en el mencionado pasado artículo mencionaba que era 2013, año arriba año abajo.

Las actuales New Match con referencia 66002 se ofrecen solamente en dos variaciones:

– blanco-royal (66002-103): En color blanco con detalles en azulina.

– blanco-verde (66002-106): En color blanco con detalles en verde.

Todas tienen un PVP (Precio de Venta al Público) en la tienda online de 60€, pero el modelo blanco y verde está rebajado a 44€. En todo caso hay que recordar que estos precios más bien equivalen a un PVPR (Precio de Venta al Público Recomendado) y que en comercios online o físicos podréis encontrarlas entorno a los 45€-50€.

Lo he mencionado en más de una ocasión, pero para atraer a un nuevo de público creo que es imprescindible ofrecer más combinaciones de colores, que hagan que el producto sea más variado y por qué no, también más atrevido. Se me ocurre el color azul con detalles y cordones naranjas, o incluso una que mezcle el exterior rojo con detalles amarillos.

Empecemos por el principio, y es su empaquetado o packaging. Para los que ya conozcáis la marca, no hay ningún cambio: la caja de cartón con laterales azul marino, tapa blanca y detalles en amarillo que es compartida por el resto de modelos Olimpo. Me encanta el emblema con la legendaria antorcha, el «J’hayber 1972», y el 1972 que vemos en el lateral.

Os dejo también el conocido unboxing en mi canal de Youtube.

Pero lo importante está dentro, porque aun sin estar familiarizado con las New Match, a simple vista reconocemos sus diferencias. Pese a que decía que su concepto eran unos Olimpo dedicadas al tenis, en realidad se parecen más a las Pista, ya que la lengüeta es más delgada, algo que no me entusiasma en éstas, pero que las Match, más ligeras y más frescas lo justifican. Por cierto que ahora empiezan a escribir la marca como Jhayber en vez de J’hayber, así que utilizaré indistintamente ambas grafías. Es decir se asemejan a las New Pista pero sustituyendo parte del empeine de piel flor por uno de material textil que denominan rejilla transpirable. Por su parte se mantienen los refuerzos fabricados en piel premium blanca. En vez de las más modernas franjas laterales, lleva las históricas «JJ», la doble J, un detalle que a los aficionados de largo recorrido nos encanta.

A estas alturas todos conocéis las virtudes de la gama Olimpo, y aunque las New Match no son una excepción, me vais a permitir que las enumere. Lo primero que tenemos es una suela de poliuretano inyectado (Voralast) es confortable y ofrece un agarre muy bueno en seco. Pero en mojado, ese grip es excepcional, los que lo habéis probado sabéis a lo que me refiero, y para los que no, solamente deciros que no tienen rival, es increíble. Muchas marcas hablan acerca de sus orígenes, pero en J’hayber además lo cumplen, porque en las canchas de tenis cuando había llovido, las Match, las Isla, las Pista y las Olimpo eran líderes.

La horma de la zapatilla es más ancha de lo habitual, así el pie no va encajonado. Pero como el almohadillado o acolchado interior es muy grueso y agradable, ayuda a sujetar el pie. Por último, es un calzado tremendamente duradero, no hay color si la comparamos con cualquier otra deportiva.

Son las primeras New Match que se incorporan a mi armario zapatero y tampoco pude probar en su momento las Match, así que en términos de durabilidad he acudido a nuestro fiel lector Jesús, que además de ser un apasionado de J’hayber, lleva usando sus zapatillas durante más de 30 años de manera continuada. Confirma mi percepción de que las New Match son aún más cómodas que las New Pista, que ya lo eran mucho. Su reducción de peso permite que la pisada sea más ligera. Destaca también lo bien que envejece el textil del empeine, ya que jamás se cuartea ni se le crean las inevitables arrugas a la hora de flexionar el pie. En el punto de sus inconvenientes, la tela es más difícil de limpiar que la piel, requiere que se metan en la lavadora. Algo que según su testimonio no es problema alguno, y que estas zapatillas resisten sin problemas. Eso sí, evitando la lejía y el lavado a alta temperatura.

Tras varias jornadas probándolas, tanto en caminatas urbanas como en eventos que requerían estar mucho tiempo de pie sin movernos, se repite la superior comodidad de J’hayber, reduciendo la fatiga de los pies. La amortiguación de la suela es muy buena, pero sin llegar a excesos que puedan comprometer la estabilidad de la pisada. Las diferencias con otros modelos de la marca son realmente pequeña. Diría que es necesario calzar una y otra para poder apreciar su comportamiento. Sí se percibe que las Match son más ligeras, haciéndolas de esta manera todavía más cómodas que sus hermanas.

Un aspecto que me preocupaba era su transpirabilidad y su capacidad para abrigar con climas fríos. En esa línea me ha sorprendido que las veo casi idénticas que las Pista. Debemos observar que en las Olimpo, la piel del empeine va perforada para facilitar la transpiración. Esta rejilla ya transpira de por sí, pero además protege de las bajas temperaturas.

En una palabra, me encantan y son totalmente recomendables. Por preferencias personales, mi veredicto es heterogéneo. Las Olimpo negras son las más elegantes y sufridas, las Master las que mayor calidad proporcionan, las Pegasus las más espectaculares, las Pista las más bonitas, y estas Match, yo diría que las más cómodas.