La relojería en España y en América

Hace unos cuantos años que publiqué Vectores, matrices, registros y otras hierbas en donde enfocado en la programación informática explicaba sobre diferentes traducciones de términos técnicos.

En este caso haré lo mismo, pero centrándome en la relojería, porque aunque son muchos los amigos que leen desde el continente americano, no ha sido hasta que he empezado a ser creador y consumidor de vídeos en Youtube, que me he dado cuenta de las diferentes maneras en que cada país denomina a las cosas. No importa si hablamos de España, América Latina o El Caribe (Cuba, Guadalupe, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela o México). Esto es más bien un inventario, no un diccionario ni un glosario puesto que se presupone que son conceptos conocidos por todos.

Caja

– Bisel (Estuche)

– Carcasa (Caja)

– Postes (Asas)

– Faja (Bata)

Esfera

– Carátula, dial (Esfera)

– Análogo (Analógico)

Corona

– Roscable (Roscada o Enrroscada)

Bisel

– Bezel, marco (Bisel)

– Insert (Inserto)

– Pulsera, banda (Correa)

– Extensible (Brazalete, armis o armix)

– Broche (Cierre)

– Bucle (Hebilla)

– Perno, travesaño, grapa (Pasador)

Estoy seguro que habré omitido muchos, no es intencionado, es puro desconocimiento. No dudes en comentarlo y entre todos lo iremos completando.