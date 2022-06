Pagani Design PD-1680 «Grand Diver»

Transcurrido un tiempo desde la review del Pagani Design P.t Time PD-YS003, volvemos a Pagani Design, esta vez con uno de los últimos lanzamientos de la marca, y con una pieza que a día de hoy está muy poco vista, es el PD1680; un reloj que aunque parte de una clara inspiración, no es una copia exacta, sino un puro homenaje. ¿Adivinas de quién? Sigue leyendo y te lo explicaré, así como las novedades que han traído tanto Pagani Design España, el distribuidor oficial de la marca en nuestro país, y la propia Pagani Design.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 44mm de diámetro sin contar la corona. 13mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Rotativo unidireccional de cerámica Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Acero inoxidable de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 20 ATM Peso 178g Movimiento Seiko TMI NH35A. 21.600 vph. 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual y parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Made in China. Japan Movement Garantía 2 años PVP 179,99€ (oferta 162€ con el 5% de descuento «GUTI5») incluyendo estuche de regalo Distribuidor Pagani Design / Pagani Design España

Introducción

En PaganiDesign no paran de lanzar modelos, ya he ido hablando acerca de las mejoras de calidad y materiales en la marca, pero no tanto en cuanto a la variedad de modelos que lanzan. Por una parte el nuevo PD-1696 «Tortuga»/»Turtle» me encantaba, pero teniendo ya relojes de otras marcas parecidos hicieron que lo descartase. Luego miré el PD-1722 «Seattle Walker», de nuevo parecido a otro reloj que ya tengo, en este caso de la misma marca, el Pagani Design PD-YS003 por lo que de momento he dejado pasar, pero del que me intriga mucho su calibre 2C-22 (Hangzhou HZ 2C10) y que no descarto para una futura prueba.

Centrándonos en este PD-1680 o Grand Diver, como es habitual en Pagani Design tiene una inspiración en otro reloj al que rinde homenaje. No obstante en este caso es una pieza mucho menos conocida que en otros modelos, y además toma su base de una manera más libre. No es por tanto el típico «homage» que conocemos. ¿Cuál es el modelo al que rinde tributo? El Grand Seiko Evolution 9 (SLGA015G), un reloj con movimiento Spring Drive y un precio de tarifa de 11.500€.

Los PD1680 se ofrecen en las siguientes variantes:

– Black: Esfera y bisel en color negro.

– Blue: Esfera y bisel en color azul.

– Green: Esfera y bisel en color verde.

– Black Red (Red Wine): Esfera en color tinto y bisel negro.

Lo primero que me atrajo es que las tonalidades ofrecidas no son las de «siempre», estas tienen más personalidad gracias a usar unos colores más oscuros de lo habitual, algo que se ponía de manifiesto en la versión en azul, y que por tanto fue la escogida.

Pero había otro punto muy interesante, y es el elegante estuche que regalaban por cada pedido en la tienda española.

Packaging, es un Pagani Design

Ya conocéis por la prueba del Pagani Design PD-1667 «Seamaster» o la

review del Pagani Design PD-1682 «Explorer II» cómo es el empaquetado de Pagani Design, algo que no cambia de modelo a modelo, y que es un packaging muy aparente, y más que de sobra en un reloj del precio en los que se mueve Pagani.

Como de costumbre viene acompañado de la tarjeta de garantía, el manual de instrucciones y una bonita y útil gamuza de color azul para que podamos limpiar el reloj.

Sin embargo lo más interesante aún está por venir, si recordáis los de Pagani Design España solían regalar una correa de cuero en todas las compras, era algo que ya comenté que no me gustaba demasiado. Por un lado eran de una calidad más bien discreta, pero por el otro, era forzar que un reloj tan deportivo como el mencionado «Seamaster» perdiera gran parte de su personalidad al llevar una correa de piel.

Lo han sustituido por un estuche de viaje para el reloj, un bonito y práctico accesorio que aunque entregan gratuitamente en cada pedido, valoran en 99€ con oferta a 49€. Es el mismo que en el Sovrygn Watches The Calendar de casi 700€ de precio de tarifa, sólo que en un acabado marrón claro mucho más clásico y atractivo. Fabricado en piel auténtica y con un guarnecido interior que parece lujoso es sin duda un detalle que aporta mucho atractivo a la compra. Tanto la almohadilla como su apertura funciona con botones tipo automático metálicos, prácticos y de muy buen aspecto.

Construcción sólida

La caja del PD1680 está fabricada en acero inoxidable grado 316L, tiene 44 milímetros de diámetro y un grosor de 13 milímetros. La mayoría de sus superficies están cepilladas a mate, con algunos detalles pulidos a espejo. De formas muy angulosas, dicen que consta de 24 superficies diferenciadas, y que han utilizado un mecanizado que ofrece un acabado similar a los pulidos de Zaratsu que empezaron a incorporarse en algunos relojes de Seiko a partir de los años 1950, y que hoy en día encontramos solamente en algunos Grand Seiko. Es un tipo de pulido que mejora la uniformidad del espejado y que por tanto reduce las distorsiones de la luz sobre las superficies, haciendo que éstas se realcen.

La corona situada a las 4, con una agradecida continuidad del fechador en la misma posición es roscada y va firmada con el logotipo de la marca.

Algo muy esperado en los relojes de Pagani Design es el inserto del bisel, que ahora es de material cerámico irrayable, lo que representa un gran salto adelante en cuanto a materiales. Es rotativo unidireccional de 120 clics.

El cristal es de zafiro plano, se intuye reforzado y grueso, más de las 20 ATM de resistencia al agua que indica el reloj. Si me dijeran que este PD1680 es WR500 (50 ATM) en vez de WR200 (20 ATM), me lo creería. Además ofrece una gran transparencia, sin ningún tipo de distorsión en la visión. Lleva tratamiento antirreflejos, según el fabricante de séptuple capa, algo que de ser cierto me parece muchísimo.

El efecto que se ha conseguido en la esfera resulta espectacular. Tiene un tornasolado que varía entre un gris oscuro y un azul mar, muy similar al color que tiene el bisel interno (mate), y el bisel externo. Todas las leyendas están impresas en color blanco, incluso el nombre de la marca y el logotipo. Los índices son aplicados, usando contornos pulidos. No suele ser la mejor opción en cuanto a contraste, si bien en este PD-1680 como los reflejos que se producen provienen de la esfera, tendemos a percibirlos de un color oscuro en vez de plateado.

Como en la fuente de la que bebe, se han montado manecillas tipo flecha o arrow, aunque algo más estilizadas que personalmente son más de mi agrado. Mantienen el perímetro metálico espejado ya visto con los índices.

No se nos indica qué tipo de lume se ha utilizado, parece Swiss Super-LumiNova C1 que se ve blanco y refulge en verde. Un compuesto que generalmente no es particularmente brillante ni duradero (lo pudimos ver en el Glycine Combat Sub 39), pero en donde se percibe una mejora comparado con el que vimos en el Pagani Design PD-1667. Ninguna queja en cuanto a su duración, ni menos todavía en su brillo, aunque el compuesto tipo BGW9 del Pagani Design PD-1682 habría dado un mejor resultado. Aprovechando la mejora que viene por la cerámica del bisel, que fuera full-lum en vez de solamente la perla de las 12 habría sido espectacular. La marca afirma que es un compuesto luminoso que se ha mejorado del que afirman que supera al de todos los Pagani anteriores, y puedo atestiguarlo.

La tapa trasera es igualmente de acero inoxidable 316L, va acabada en espejo, salvo su perímetro visible que es cepillado y es donde se graban con láser las especificaciones básicas del reloj, incluyendo su resistencia al agua, el nombre del modelo, pero faltando el calibre utilizado. La zona central la ocupa un grabado similar al del PD-YS003 mostrando un mar con el logotipo de la marca.

El brazalete o armis de acero inoxidable tiene 22 milímetros de ancho en las asas con eslabones atornillados. Ofrece tres posibilidades de microajuste que podrían ser más, y un cierre por pulsadores que funciona muy bien, aunque no tenga bloqueo de seguridad. El cierre va firmado, y los eslabones finales tienen una forma cuadrada muy agresiva. Está completamente acabado en cepillado, salvo por la parte central de éstos y sus laterales. Es el mejor brazalete de Pagani Design que he probado hasta el momento, por encima del de otras marcas asiáticas como Steeldive/Addies, y yo diría que superando los de un Orient de entrada.

Se declaran 178 gramos de peso para el conjunto completo del reloj, exactamente la misma cifra que ha dado mi medición con balanza de precisión, que yo recuerde es la primera vez en la que ambas cifras coinciden. No obstante en mi configuración de muñeca el peso efectivo es de 164g.

Movimiento

Progresivamente hemos ido viendo como en Pagani Design han ido adoptando el fiable y probado calibre japonés Seiko Instruments/Time Module NH35 en detrimento de los chinos Dixmont Guangzhou /Mingzhu que montaba el PD-1682. Un calibre mecánico de carga automática, muy conocido y del que he hablado a menudo, que destaca por su eficiencia, ya que gracias al «magic-lever» carga de manera bidireccional con una gran suavidad. Es exactamente el mismo que en el Pagani Design PD1667 «007 Commander» así que no me extenderé demasiado en sus detalles: 21.600 vph, 24 rubís, parada de segundero, remonte manual, y un uso que resulta muy agradable. Como siempre tenéis disponibles sus especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF).

En cuanto a prestaciones, los NH35 no son típicamente de primer orden, una reserva de marcha de 41 horas, y una precisión diaria en el rango de -20/+40 segundos por día, equiparable a la de sus versiones oficiales los 4R35 que montan los mucho más caros Seiko Pressage. El azar, o bien el ajuste en la factoría juega un papel clave.

Como recordatorio el YS003 dio 17,25 segundos por día y el PD-1667 3,75 s/d. Según el cronocomparador, esta unidad ha quedado a medio camino, reportando unos muy buenos 5,25 segundos/día con una uniformidad también bastante buena, pero con un beat-error más alto de lo que el resto de cifras nos harían pensar.

Sensaciones

Al cogerlo sentimos que es un reloj sólido, quizás visualmente más masivo de lo que su peso puede indicarnos, y que transmite una sensación de calidad aparente muy atractiva. Analizándolo más en detalle, los end-links de forma rectangular refuerzan esa visión masculina, al igual que lo hace el grueso bisel de material cerámico.

Lo siguiente que me ha impresionado es el bisel, no solamente que sea cerámico, algo que como digo era la evolución lógica, sino por su tacto. Gira suavemente pero con clics muy marcados que rezuman gran calidad. Si no fuera por una ligera holgura entre los dientes (del orden de medio milímetro), a ciegas parecería un reloj de más de 500€.

En la muñeca se siente pesado, más de lo que la balanza indicaba, creo que es una sensación subjetiva que viene más por su presencia que por su masa. Sentir que llevas el reloj es algo que me gusta. El color de la esfera tiene mucho encanto, dentro de lo que cabe hace que un reloj fundamentalmente deportivo como este tenga un aspecto más refinado, incluso un poco elegante. Sus líneas salen de lo que todo el mundo conoce y ha visto, es un reloj con cierta personalidad.

Conclusiones

El precio en la web oficial es de 199,99$ rebajado a 168,98$. Amazon España lo vende sobre los 160€, si bien en Aliexpress y marketplaces similares podemos encontrarlo por unos 130€. En Pagani Design España, distribuidor oficial en nuestro país, y que además se encarga del soporte y la gestión de garantías lo tiene a 180€, pero que aprovechando ofertas se queda en 162€. Son 32€ más que en Aliexpress en donde a cambio recibimos el útil y aparente estuche de regalo, una garantía real por dos años, envío gratuito y la posibilidad de pagarlo a plazos con Klarna.

Recuerda que siempre puedes usar el cupón promocional «GUTI5«, válido no sólo para este PD1680 sino para cualquier reloj de PaganiDesignEs.com, lo que hará la compra aún más atractiva. Sólo recalcar que si añadís el estuche de cuero, se aplicará automáticamente otro código de descuento para que sea gratis, por lo que el código GUTI5 quedará eliminado. El truco es que como la propia web advierte, tanto si añades manualmente el estuche como si no lo haces, siempre se va a incluir en cualquier pedido.

▲ Más ▼ Menos Diseño menos reconocible que en otros homenajes

Buena relación calidad-precio general El bisel podría ser full-lum

Valoración

Diseño 9 Materiales 8 Acabados 7 Rendimiento 8 Calibre 6 Prestaciones 8 Precio 7 MEDIA 7,6

Vídeos

Galería