Cómo medir la precisión de un reloj

Como ya expliqué en el artículo Amplitud, Lift angle y beat error, suelo medir los relojes que pruebo solamente en una posición, y a plena carga. Esto da una idea de la calidad de la maquinaria y de su ajuste, aunque obviamente dista mucho de ser una medición exhaustiva. Por supuesto organizaciones que se dedican a la certificación de la cronometría como el Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres lo hacen de forma más exhaustiva y lo controlan durante 15 días.

En este artículo os mostraré de forma práctica el procedimiento para controlar el desfase de un reloj usando un cronocomparador como el Weishi timegrapher NO 1000 / MTG1000. Es el mismo protocolo que sigue Miguel Martínez a la hora de regular los Tempore Lux que él ensambla.

El reloj que voy a monitorizar será el Glycine Combat Sub 39 GL400. Mi idea era haberlo hecho con el prototipo de Christopher Ward C65 Aquitaine Bronce Chronometer y así poder comparar las mediciones de los dos relojes, pero debido a su defecto en el calibre del C. Ward no pudo ser.

Se empieza con el reloj a plena carga, las especificaciones técnicas del fabricante del calibre nos dirán cuantas vueltas a la corona deberemos darle si permite remonte manual, o cuantas horas seguidas deberemos llevarlo puesto en el caso de que sea automático pero no permita hacking. Entonces lo ponemos en el timegrapher en cada una de las 6 posiciones, aguardamos a que transcurra el período de estabilización que según las especificaciones técnicas (4,47 MB. en formato PDF) del SW200-1 que monta es de 20 segundos, y entonces registramos la media de los cuatro intervalos que visualiza el cronocomparador.

Si os fijáis en la fotografía a las cero horas, es decir, con la carga llena en la posición 9H, os daréis cuenta que se registró 0, +2, +2 y +3, es decir una media de 1,75 segundos/día.

Después de eso dejamos el reloj en una posición estática para que no se mueva y por tanto no reciba carga, y un día después, o sea 24 horas más tarde, repetimos las mediciones en las mismas seis posiciones y siguiendo la misma dinámica.

Por supuesto la tabla podría agregar más información, por ejemplo los porcentajes de incremento o decremento entre una y otra posición o entre las 0 y las 24 horas, si bien no los he añadido para no complicar su lectura.

Posición 0h (segundos por día) 24h (segundos por día) MEDIA EN ESA POSICIÓN Cristal arriba CH (cadran de haute) -0,5 +2,75 +1,12 Trasera arriba FH (fond en haute) o cristal abajo CB (cadran en bas) +6 +10 +8 Corona a la izquierda o 6H +2,5 +4 +3,25 Corona abajo o 9H +1,75 +8,5 +5,6 Corona a la derecha o 12H +8 +10,5 +9,25 Corona arriba o 3H +8 +7 +7,5 MEDIA EN TODAS LAS POSICIONES +4,3 +7,1 +5,7

La conclusión de lo que ocurre, se ve a simple vista. Con menos carga los movimientos tienden a adelantar, y se vuelven menos uniformes, menos precisos por tanto, y es el motivo por el que a igualdad de condiciones se considera que un reloj automático es más preciso que uno de cuerda, ya que la carga automática logra que la espiral siempre esté cargada al completo.

En el caso de este Sellita con una reserva de marcha de solametne 38 horas, un lapso de 24 horas implica que la carga ha descendido a más de la mitad, generalmente los calibres se diseñan para funcionar lo mejor posible con cargas que van de la mitad o los tres cuartos hasta el máximo.

