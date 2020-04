La sabiduría que entrega Dios

No creo en un Dios tradicional, de hecho desde hace años que me defino como agnóstico. Hace bastantes meses, no me encontraba bien. Me daba la impresión de que los «elementos» estaban en mi contra, impidiéndome conseguir lo que más quería. Siendo honestos, desgraciadamente llevaba unos cuantos años así.

Supongo que va a formas de ser, pero a mi las dificultades me crecen. Estoy acostumbrado a resolver problemas, y cuando las cosas no se dan fáciles, eso me motiva: Per aspera ad astra. Claro que llega un punto que uno se cansa de que todo esté en su contra, quiera o no quiera, le va mermando…

En esa época hablaba con un amigo que es muy creyente. Me decía que en ocasiones había orado por mi, para que todo me fuera bien. Recuerdo que le pregunté lo que había pedido. Me dijo que sólo tenía sentido una cosa: pedir sabiduría para que el Señor me permitiera salir de aquello.

Tiempo después, todas las dificultades que sufrí quedaron en nada. No es que los problemas se solucionaran, sino que dejé de querer aquello que pensaba que quería, o al menos me di cuenta de que era un imposible.

Ser consciente de eso no es fácil, menos aún tomar la decisión de dejarlo de lado. Como además implicaba a otras personas, transmitirles la decisión no fue nada agradable. Sin embargo lo hice.

Hace unas emanas pensaba que tal vez todo aquello se debió precisamente a la sabiduría que me había sido enviada. me dio la consciencia para darme cuenta de lo que ocurría, y la fuerza o el convencimiento para decidir consecuentemente.

No se si esa fuerza vendría de Dios, del Destino, del Universo, o de mi propio interior. El caso es que llegó, y lo hizo más o menos en el momento en que fue pedida. Tal vez solamente fuera una casualidad, como lo fue la carta astral, una coincidencia. Pero no por ello debo estar menos agradecido.

Algo después, una amiga me hablaba acerca de «El regalo del adiós», que cuando alguien decide irse, quizá no te des cuenta, pero te estará haciendo un enorme favor. Sin saberlo, hacía referencia a una cita bíblica, en concreto de Juan 2:19 que dice lo siguiente: «Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros». Porque algunas personas te dejarán. Cuando lo hagan, ¡déjalas ir! No trates de persuadirlas a que se queden. ¡Raras veces tu destino está unido a los que se van! Después de eso me confesó que escribía un diario, y que bueno, ella también rogó por mi a «Diosito».