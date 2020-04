Stührling, cuando una marca te engaña

Stührling Original es una marca estadounidense con sede en New York de reciente creación, que comenzó su andadura en 2002. Desde entonces afirman haber vendido más de 15 millones de relojes, si bien la polémica les rodea. Algunos les acusan de ser simplemente remarcadores de relojes chinos, otros de usar la técnica de inflar los PVP (MSRP como se denominan en USA), etcétera.

Por ejemplo dentro de la colección que más me gusta, la Aquadiver tienen modelos como el Regatta 792 (792.01), un reloj que con un simple Miyota 8215, afirman que cuesta 1.250$, aunque lo venden a solamente 250$. Para hacernos una idea, un Invicta Pro Diver 8926OB se vende oficialmente a 115€, menos de la mitad del Stührling. Efectivamente si nos vamos a marcas chinas, encontraremos algo parecido entorno a los 80€.

Lo cierto es que cuando lanzaron el Depthmaster 883 y el Depthmaster Heritage 883H, me quedé enamorado de éste último. Sobre la base de un diseño tipo Rolex Submariner, se atrevieron a prescindir de la lupa o cíclope sobre el fechador, le colocaron una bonita esfera degradada en azul, y lo acompañaron de detalles en naranja que quedan preciosos.







Stührling Original es de los pocos que equipa a sus relojes con cristales de Krysterna, una combinación de vidrio mineral y de cristal de zafiro que pretende ser tan duro como el segundo, y a su vez tan resistente como el primero. Para acabarlo de bordar, su atractivo es el calibre Swiss Made Claro CL888, un diseño chino que se ensambla en Suiza, y que me apetecía mucho probar.







¿Sin embargo qué ocurrió? Pues que Stührling es una marca que engaña a la gente.

Al igual que pasó con Industrial Martí y Anna Casan de Nowley que prometieron una entrevista que una vez hecho todo el trabajo declinaron. Como Matthew Cule de CuleM Watches, que se comprometió públicamente a ceder uno de sus relojes The Portal GMT para poderlo reseñar aquí, y que luego se desdijo de todo; o como RelojesMania, que pese a autodefinirse como la Tienda Online nº1 en Europa, también se desdijeron de todo, por más que hubiera constancia por escrito.

Así que dejadme que explique el caso con los relojes Stührling. Les contacté inicialmente el 3 de enero de 2020, respondiéndome Hayim Felder el 30 de marzo. Tres meses después, ¡increíble! No penséis que el señor Felder es un mindundi, porque según su perfil en Linkedin es ni más ni menos que VP of Ecommerce y Head of DTC Channels en Stührling Original, además de LLCVP de Ecommerce y Head of DTC Channels en Stührling Original LLC.

Como también en el mundo de la relojería ha falta de profesionalidad, mucho interesado e impresentables, mejor que lo cuente todo paso a paso… Igual que se dice lo bueno, no hay porque ocultar lo malo.

Aquel 30 de marzo me escribía pidiéndome disculpas por el retraso, y queriendo saber si yo aún estaba interesado en una prueba de un Stuhrling Watches. Literalmente decía:

«I wanted to check if you might be still interested in reviewing Stuhrling Watches.»







Le respondí afirmativamente, a lo que él me dijo que le parecía bien y que me ofrecían darme de alta en su programa de afiliados. Por supuesto yo me dí de alta, un proceso laborioso que requería además su aprobación. Sin embargo, el bueno de Hayim omitió el tema de la prueba del reloj.

Yo le insistí, claro, más aún después de la currada del programa de afiliados. Después de eso, su respuesta volvió a ser clara, necesitaba saber cuánto tráfico era capaz de generar:

«Let’s see how many visitors we get attributed to your site and then we can work out watch reviews.»







Le envié unos datos de Google Analytics, y le comenté que colocaría un banner de su programa de afiliados durante unos días para que pudiera estar seguro. Al final era lo que él me había pedido, por lo que tras tres o cuatro días le volví a contactar, mandándole informes de su programa de afiliados. Para mi sorpresa su discurso volvió a cambiar, si al principio era solamente afiliarme, luego era además saber cuánto tráfico tenía, al final la promesa de probar un Stührling Original, LLC se transformó en, antes queremos que vendas un reloj:

«First bring in a sale then we can work on the review.»







Llegados a ese punto, con educación y sinceridad le dije al señor Hayim Felder que hasta aquí habíamos llegado. ¿Qué iba a pedirme después de que vendiera uno de sus relojes? ¿Que vendiera dos? ¿Que vendiera 10? ¿Que vendiera mi alma?

Así que al final, el señor con cargos tan largos que está al frente del ecommerce de Stührling, incumplió su palabra por tres veces consecutivas. Y cuando en una empresa alguien se comporta de ese modo, no sólo es que como individuo esté cayendo muy bajo, sino que además lo está haciendo con la marca a la que representa.

Me hizo perder el tiempo, mediante embustes, se aprovechó de mi para conseguir mejor posicionamiento y clics gratuitos, y menos mal que no vendí nada, porque sino se habrían aprovechado de un beneficio económico.

Cuando alguien engaña y miente una vez a una persona, las probabilidades de que lo haga más veces y con otras personas son grandes. Cuando quieras usar la garantía de un Stührling seguro que dicen lo mismo… Prometer y comprometerse para darte largas. Y no señores, no voy a pagar 395$ por un reloj, por más bonito que sea, y por más que digan que su precio real son 1.995$ si luego van a desaparecer y van a olvidar todo lo prometido. Resistente al agua 200M, perfecto. ¿Y si entra agua, qué harán? Van a desaparecer… Eso seguro, así que no confíes en Stührling.