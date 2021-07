Ceccacci 1897 Feather

Después de la review del Pagani Design PD-1682 «Explorer II» y continuando con el Ceccacci 1897 Elegace Gent y el Ceccacci 1897 Marine 500 seguimos probando relojes de Ceccacci 1897. Ceccacci S.r.l. nos trae en esta ocasión al Ceccacci Feather, una pieza Made in Italy que para variar un poco lleva una maquinaria de cuarzo, una tecnología que no había tocado desde la review del Radiant Dax.

La reseña será doble, porque cubriremos tanto su versión masculina (Feather Gent), como la femenina (Feather Lady).













Ficha técnica

Género Hombres/Mujeres Caja Acero inoxidable 316L IP oro amarillo. 38mm/32mm de diámetro sin contar la corona. 7mm de alto Corona A presión de acero Esfera Dorada/Plateada Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume Sí Trasera A presión de acero Correa Malla milanesa de acero IP oro amarillo/acero plateado Funciones Hora, minutos, día del mes Resistencia al agua 5 ATM (50M) Peso N/D Movimiento Swiss quartz Complicaciones – Prestaciones N/D Origen Made in Italia. Swiss Movement Garantía 2 años PVP 198€ (oferta 99,50€)/198€ (oferta 99,50€) Distribuidor Ceccacci Watches (Ceccacci S.r.l.)

Introducción

Con el 40% de descuento del Marine 500 y el 60% del Elegance Gent faltaba el intermedio, la mitad de precio o 50% de estos Feather.







La Feather Collection se encuentra disponible en dos tamaños, el femenino con 32mm de diámetro y el masculino, que yo lo encuentro más bien unisex de 38mm de diámetro. Ambas variantes se ofrecen en diferentes acabados de caja y color de esfera:

– Feather Gent Yellow Gold

– Feather Lady Yellow Gold

– Feather Gent Rose Gold

– Feather Gent Silver

– Feather Lady Silver

– Feather Gent Blue

– Feather Lady Blue

– Feather Lady Gun



















Presentación

En las reseñas anteriores ya visteis que el packaging de Ceccacci 1897 es increíble lo cuidadoso y lo elaborado que está, algo que podríamos esperar con el Marine 500 o el Elegance Gent de mayor importe, pero que en cuanto recibido el Feather vemos que se repite pese a su precio más bajo. Que esta sea la tercera ocasión en la que experimento un packaging de Ceccacci debería implicar que me emocionase menos, pero no es así, la sensación es increíbles. Si se tratara de otro packaging lo pasaría por encima de manera somera para no repetir, pero el de este Ceccacci Feather, al igual que en todos los relojes de Ceccacci, bien merece la pena repasarlo de nuevo.

En esta ocasión encontraréis también un vídeo subido a Youtube para que podáis, casi diría que vivir la experiencia.

Tras recibir el paquete con su envoltorio para regalo nos encontramos con una sencilla caja de cartón. Es diferente a la de los modelos de mayor precio, más barata, pero con motivos del siglo XIX y una fotografía de la Orologeria G. Ceccacci de aquellos años. En rojo vemos el sello de garantía que nos indica que debe estar intacto para indicarnos que la caja no ha sido abierta.







En su interior aparece un elegante y «cuco» frasquito de aluminio cepillado firmado por la marca en color negro. Es minimalista pero con buen aspecto, muy en la línea de lo que representa el Ceccacci Feather.







Cuando abrimos la tapa descubrimos un interior con el metal desnudo, tal vez demasiado sencillo para mi gusto, pero con una almohadilla negra sintética y un paño negro de Ceccacci protegiéndolo. El paño forma parte de la dotación y nos servirá también como instrumento de limpieza de relojes, las gafas o una lupa.







Se acompaña de un manual de instrucciones y tarjeta de garantía en inglés, otro en italiano, y un folleto sobre cómo ajustar la malla milanesa. Es un detalle que en muchos relojes se pasa por alto, que una milanesa sea sencilla de regular y que lo pueda hacer el propio usuario fácilmente no significa que al menos la primera vez sepa hacerlo. Así que un punto positivo para Ceccacci por introducir a los clientes en esta tarea, y uno negativo por hacerlo en chino. Como curiosidad, esas mismas instrucciones aparecen en italiano e inglés también en los manuales.







Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable 316L, tiene 38mm de diámetro en la versión masculina y 32mm en la femenina. Independientemente del acabado el recubrimiento es en mate, algo que me gusta mucho tanto en la versión de oro amarillo como en la plateada.













Es una construcción muy plana, con un grosor de solamente 7mm, lo cual es delgado incluso para un reloj de cuarzo. Como además esa altura es en parte debida a la trasera curvada, a simple vista parece todavía mucho más fino.







La corona es plana y sin firmar repitiendo el acabado de la caja. Desde algunos ángulos parece invisible, intuyo que una forma de mejorar la simetría del reloj. Es a presión lo cual en un reloj con una resistencia al agua de 50M es más que suficiente.







El cristal es de zafiro plano con tratamiento antirreflejos, debe ser bastante delgado porque su visibilidad y su transparencia son muy buenas.







La esfera es lo que más me gusta de este modelo, se nota realmente trabajada. Su color es a juego con el acabado de la caja, pero aquí es ligeramente brillante con efecto rayos de sol (sunburst) radial.







Todos sus elementos van aplicados, los índices pulidos a espejo con mayor relieve, pero también el marco de la ventana del fechador a las 6 o el nombre de la marca. No hay marcadores minuteros que vayan pintados.







Las manecillas son de tipo alpha o alfa, van pulidas a brillo con el mismo acabado del resto del reloj. Sorprendentemente su legibilidad es bastante buena. Se une a la tendencia de «Slow time» prescindiendo de aguja segundera, ofreciendo solamente horas y minutos; motivo por el que también se le conocía como «Solo Tempo».







No es habitual en relojes fashion, pero tenemos lume aplicado en las agujas. Es de color blanco y se ilumina en verde por lo que debe ser equivalente al Super-Luminova C1. Su brillo es mucho mejor de lo que esperaba, y su duración también. Como los índices no son luminiscentes, nos sirve aunque sea para tener una indicación aproximada de la hora en la oscuridad.







La trasera de acero inoxidable combina la parte exterior pulida con la interior en mate, formando un grabado con láser invertido donde las especificaciones son las que se ven a través del color del fondo. Opino que entre las especificaciones que constan hubiera sido interesante que apareciese «Swiss Quartz Movement» en vez de solamente «Quartz Movement». Está construida para trabajar a presión, lo cual es un problema, como mínimo en cuanto al hermetismo a medida que haya que abrirla para cambiarle la pila.







El tipo de correa es una malla milanesa de acero, según mis mediciones en la versión masculina con 22mm de ancho de asas, y en 16mm en la femenina. Tiene dos detalles que la hacen interesante, el primero es que el brazalete va atornillado a la caja, en vez de usando pasadores en las asas, eso debería darle más solidez al precio de dificultar su cambio si fuera necesario. Lo segundo es que lleva un bloqueo de seguridad que me parece que debería ser obligatorio en todas las marcas porque reduce la posibilidad de que se abra accidentalmente; pero que pocas incorporan. Prueba de ello es que el mucho más caro Tissot Heritage Visodate Automatic monta un cierre simple. Por lo demás el cierre está firmado y la calidad es buena.













No declaran el peso del conjunto, he verificado 70 gramos en el modelo Lady y 79 gramos en Gent convirtiéndose así en piezas bastante livianas.







Movimiento

Con solamente la especificación de que es un movimiento de cuarzo suizo, me incliné a que sería uno de los básicos de Ronda AG, los Normtech 7×4 (704, 714, 774 o 784) o quizás de la gama Slimtech 10×6 (1006 o 1016) dotado de dos agujas y fechador. Sin embargo parece ser que han optado por el Powertech 505, una maquinaria de gama superior dotada de tres agujas. Que no monte manecilla segundera no tiene ningún problema, salvo que es una pieza más a mover que reduce la duración de la pila. Sin embargo con una pila de botón 371 su optimización le da una autonomía de hasta 45 meses.

Es un movimiento de cuarzo reparable y que dispone de 1 rubí, algo que no es habitual. Ofrece una precisión de -10/+20 segundos/mes y cuenta con sistema PS (Power Saving) para ahorrar batería cuando se extrae la corona, reduciendo su necesidad energética en un 70%. Tenéis todos los detalles en sus especificaciones técnicas (1,8 MB. en formato PDF)

Sensaciones

El Feather es un reloj de moda, pero de calidad, con líneas simplificadas y muy atractivo. La combinación de caja y brazalete de metal hace que llegado el caso podamos usarlo para nadar en la piscina, algo que yo no haría pero que nos da la tranquilidad que si nos duchamos con él su estanqueidad no cause ningún problema.







El tono monocromático, todo en plateado o dorado (caja, correa, esfera y manecillas) son de esos detalles que le hacen parecen un reloj elegante y con estilo. Ese motivo en cuanto a diseño podría disculparle el uso de una tapa posterior a presión, aunque una atornillada habría sido igual de elegante y delgada; al mismo tiempo que más robusta a la hora de abrirlo para reemplazar su pila.













Siendo tan plano y tan ligero es muy cómodo en la muñeca. Incluso en el tamaño pequeño la legibilidad es buena, de hecho se agradece no tener un segundero en movimiento que pueda confundirnos a la hora de identificar las manecillas. No obstante, en la versión de 32mm, la lectura del fechador es casi imposible a partir de ciertas edades.







Conclusiones

El Feather va enfocado a un segmento que busca más un complemento de moda o un accesorio que de reloj. Predominan unas formas agradables y elegantes sobre su función de guardatiempo. Eso no quita que en cuanto a materiales estén por encima de sus rivales. No sólo es su calibre suizo cuenta, ofrece especificaciones que están un paso por encima de sus rivales: un cristal de zafiro con AR, y una milanesa de calidad que además cuenta cierre de seguridad.













Con 199€ su precio de tarifa es similar al del Figgën Manhattan (inferior en cuanto a maquinaria), y algo más caro que el Smith & Smoorcer Fisherman (con cristal mineral). Sin embargo esos 199€ se quedan en solamente 90,5€ con el descuento del 50% que ofrecen en Ceccacci, dejando este Feather a un nivel donde no hay rival que se le acerque. Para los que pudieron aprovechar el 60%, es entonces una rebaja que lo deja al precio de un sencillo Radiant Metal & Roses.







▲ Más ▼ Menos Diseño monocromático y todo metal

Maquinaria suiza Trasera a presión

Valoración

Diseño 8 Materiales 7 Acabados 7 Rendimiento 6 Calibre 7 Prestaciones 7 Precio 9 MEDIA 7,3