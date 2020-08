No me gusta hablar de proyectos relojeros que están en fase de financiación. Igual que critiqué a los Bloggers que venden relojes, he dado a conocer en más de una ocasión a marcas relojeras y comercios que han incumplido sus palabras. Lo hice con Relojesmania y con los engaños de Stührling Original. Por citar solamente los casos más recientes, podría mencionar a Mint Evolutive, Triton Watches, Samuel James Watches, Cadisen, Mileneal Watches, Minor Watches, Laco o Seals Watch Co.

Sin embargo ocurrían dos cosas con Mitch Mason Watches, la primera que su Chronicle me gustaba mucho. Un diseño de reloj militar de tierra muy puro y fiel al concepto original incluso en su tamaño, y una maquinaria Miyota 9039 como en el Gorilla Fastback GT que me encanta. El segundo motivo es que Ben Ong es un tipo franco y que me parece que tiene palabra. De hecho en breve podré reseñar uno de los prototipos.

Así que siguiendo los pasos del TBButi Cockpit y del UNDONE Basecamp, aquí va:

Lanzamiento del Mitch Mason Watches Chronicle

MITCH MASON se sumerge en la historia para construir un reloj versátil para el hombre moderno

Fundada por Benedict Ong en 2019, Mitch Mason tiene su sede en Singapur con la visión de ser una compañía de relojes de marca que ofrece relojes de inspiración vintage con un propósito contemporáneo.

Mitch Mason está lanzando en Kickstarter su primer reloj, el Mitch Mason Chronicle. El Chronicle es la interpretación de Mitch Mason del reloj de campo ideal, una combinación perfecta entre la funcionalidad moderna y el diseño vintage. Tiene un movimiento automático, una resistencia al agua de 200 m con una corona atornillada y un cristal de zafiro.







El Mitch Mason Watches Chronicle personifica la definición del reloj para uso diario, inspirado en el diseño de relojes de campo militares de la Segunda Guerra Mundial, una era definitoria en el mundo de la fabricación de relojes donde los hombres hicieron la transición del bolsillo a los relojes de pulsera por su evidente practicidad. En el campo de batalla, se convirtió en una prioridad para los soldados tener un medio para coordinar sus maniobras con extrema precisión, pero poder leer el tiempo de un vistazo en cualquier situación. Agitado por la rica historia del reloj, el Chronicle tiene una construcción sólida, un dial de alto contraste y un lumen Super-LumiNova® aplicado generosamente para una lectura eficiente del tiempo en todas las condiciones.

La pieza se mantiene fiel a las proporciones clásicas. El modesto tamaño de la caja de 36,5 mm y la longitud considerable de oreja a oreja de 43,5 mm proporcionan el equilibrio perfecto entre estilo y comodidad para todos los tamaños de muñeca. Una combinación de pulido y cepillado manual proporciona un acabado elegante, solo para mejorar su versatilidad para el uso en ambientes elegantes o aventureros. Los distintos números y el exclusivo set de mano Mitch Mason proporcionan una legibilidad excelente, como se espera de un reloj de campo.







El Chronicle está construido para soportar una paliza. La caja de acero inoxidable 316L completamente mecanizada está cubierta con una resistencia al agua de 200 m, fortificada por una corona atornillada y una tapa posterior. Su esfera está protegida con un cristal de zafiro de doble cúpula con 5 capas de revestimiento antirreflectante en la parte inferior.

Impulsado por el movimiento automático Miyota 9039, que late a 28,800bph (4Hz), el Chronicle ofrece 42 horas de reserva de energía. Las funciones de pirateo y de cuerda manual le permiten a uno sincronizar el tiempo con una precisión mínima sobre la marcha. Salvaguardar cada movimiento es un fondo de caja atornillado, grabado con una delicada obra de arte.

El Chronicle es una serie robusta pero elegante de relojes de campo inspirados en la historia de Mitch Mason, diseñados para el individuo moderno. Disponible en cuatro combinaciones de colores, está diseñado para adaptarse a cualquier muñeca y estilo, y para acompañarlo en todas sus aventuras.