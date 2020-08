Relojes sin pila

Durante la epidemia de Coronavirus dos de mis relojes de cuarzo se quedaron sin pila. Uno fue el Duward D95059.11 y el otro el Elektronika ChN-55 Melody. En el primer caso, era lo que esperaba, su Miyota da una autonomía de 3 años y ya le tocaba. En cuanto al Elektronika.

Unas semanas después, salí a la calle con mi Suunto Core. El día comienza cuando me pongo el reloj que diría Paul Davis. Es un reloj digital que me gusta mucho, su pantalla con esos enormes dígitos de matriz de puntos tan legibles me encantan. No obstante, no es una pieza que use demasiado, quizás porque es incapaz de mostrar el segundero junto a la fecha en la pantalla, porque no tenga señal horaria, o porque prefiero el G-Shock GW-9400.

Suunto, su fabricante, declara una duración de 1 año con su pila de botón tipo CR2032. Estoy acostumbrado a que sea mucho más, especialmente porque no suelo usar el barómetro/altímetro ni la iluminación. Como decía, cuando me lo puse, noté la marca de pila baja o EOL en la pantalla. Ciertamente llevaba más de un año con la pila que traía de serie, pero según su electrónica, era el momento de cambiarla. Fue algo que me pilló por sorpresa, habría esperado al menos 2 años, aunque también es cierto que a saber cuánto tiempo llevaba el reloj almacenado antes de llegarme.







Entonces recordé mi Casio W-210, que con 10 años de pila, ha superado los 14 años y ahí sigue. Me di cuenta de la comodidad que representa un reloj solar, o al menos uno con pila de larga duración. También de lo acostumbrado que estoy a los relojes mecánicos, que siempre están disponibles en cuanto nos los ponemos en la muñeca.

Es verdad que con el tiempo, un reloj mecánico empieza a perder precisión. Sus aceites se secan, algunas de sus piezas pueden magnetizarse, y requieren de una revisión, limpieza y reaceitado. Pero no son operaciones urgentes, puesto que el reloj sigue funcionando en vez de apagarse.