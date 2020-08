Reviewers que venden relojes

Creo que una de las claves a la hora de reseñar un producto es la honestidad. Ser sincero a la hora de hablar de las virtudes y los defectos del artículo en cuestión. Me gusta además ser muy transparente, no tengo nada que ocultar ni nada de lo que avergonzarme. Sin embargo en lo que a relojes se refiere, una de mis pasiones, uno se encuentra con multitud de trabas. Intenta apoyar a marcas que ofrecen algo diferente, mejor aún sin son españolas. Después de todo el esfuerzo, muchas de ellas ni siquiera lo valoran. ¿Os acordáis de Jose Mártí de Industrial Martí o de Relojesmania?

Escribir la reseña de un reloj como el Formex Pilot Automatic Chronograph lleva muchas horas de trabajo, no exagero si os digo que dedico entre 10 y 20 horas a tomar las fotografías, procesarlas, probar el reloj, escribir el texto, etcétera. Además de esa enorme cantidad de tiempo que invierto, generalmente no puedo además pagar 1.200€ para tener el reloj. En ese punto muchas marcas se prestan encantadas a ceder la pieza para la review, o incluso a regalármela. Es algo que valoro mucho, porque no hablamos de un valor económico, sino de la convicción que tiene la marca al hacer ese sacrificio, al entregarme un reloj de esa categoría sin coste. Como decía al principio, es algo que toqué con bastante detalle en Cuánto dinero puedes ganar con un blog (y lo que cuesta).

Durante todo este largo periplo probando relojes, y llegándome a convertir en el que diría que es uno de los 5 medios más importantes en cuanto a contenido relojero de España, he tenido el privilegio de conocer a mucha gente, a los más importantes protagonistas de la industria. Muchos de ellos a quienes debo agradecer que se hayan volcado conmigo.

También he visto la parte más oscura: aprovechados como los de Stührling Original o los de pomposos de grupo Ayserco. Pero lo peor de todo son aquellos que terminan discriminándote por ser un pequeño medio independiente y español. Prefieren gastar un dineral en publicidad de grandes medios, gente que reseña productos para salir del paso, y donde esas pruebas relojeras forman parte de su negocio. Es por ese motivo que yo no quiero ser un influencer.

Comprendo ese error de grandes marcas. Corporaciones como Maurice Lacroix (DKSH Holding) que tienen fondos de sobra para gastar. Pero lo peor es que también me ha ocurrido con marcas más pequeñas: Davosa, POINTtec (Junkers, Zeppelin, Iron Annie, …) o Zeno Watch Basel. Empresas que estratégicamente han declinado una reseña en mi página en favor de otras que les resultaban más interesantes. ¿Y qué ha ocurrido? Pues lo que después de tanto rollo os quería explicar.

Tenemos por ejemplo al señor Alberts Kaminskis (Albert Kaminsky) de KaminskyBlog que se dedica a hacer reseñar en su página web, y que a tenor de que apenas tiene comentarios, creo que nadie debe leer. Hay que reconocer que no están mal, pero modestia aparte, no veo que lleguen a la altura de lo que leo por ejemplo en ZonaCasio. Claro que su Instagram (@albertkaminsky) tiene más de 31.000 seguidores y eso debe impresionar a muchas marcas. Modestia a parte, soy casi un desconocido en esa red social, pero con el blog supero las 50.000 visitas mensuales y en LinkedIn tengo más de 15.000 contactos.

Kaminsky reseña relojes, y luego los vende desde el mismo Instagram donde los ha reseñado. Lo hace muy rápido, por eso sus contenidos son cada vez peores. Para que os hagáis una idea, el 6 de junio pudimos leer esto acerca del Iron Annie Flight Control.







Llama la atención su declaración «Excelentes relojes para su precio» y afirmaciones parecidas. Cualquiera diría que es una compra maestra. En la reseña de su web se repite esa idea, aunque al menos no oculta que fueron relojes regalados, y eso le da más credibilidad.







Nueve días después de todo eso, el 15 de junio, vemos que ese reloj que costaba 499€ y que era una compra maestra está en venta a 300€. No es que sea una oferta, sino que es el propio Kaminsky el que lo vende.







Como de una forma u otra todos están metidos en el ajo, a Pointtec e Iron Annie les da igual, ellos ya han conseguido lo que querían. Tener mucha visibilidad sobre algo que sólo expone sus virtudes. Pero que acaba siendo vendido, señal de que no tenía tantas virtudes. Reviewers que venden relojes, y lo hacen con descaro y la complicidad de la marca.