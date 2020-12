El fraude de TB Buti

Me siento algo culpable por los acontecimientos, de los que yo mismo fui cómplice sin saberlo cuando escribí sobre el Lanzamiento TBButi Cockpit y también en Guardatiempo.

Cuando descubrí en Kickstarter el proyecto del TbButi Automatic Cockpit Chronograph rápidamente me entusiasmé. Un cronógrafo Swiss Made con maquinaria ETA Valjoux 7750 decorada y que se iba a vender a 400€ con entregas previstas en marzo de 2020. Incluso por 500€ ofrecían una serie limitada con caja de titanio, algo impresionante. Representaba además el regreso de la otrora legendaria marca de lujo Tbbuti y ofrecían 5 años de garantía. Demasiado bueno para ser cierto, pero eso yo ni me lo imaginaba.







Rápidamente me puse en contacto con ellos y me entregaron más información que fue de donde surgieron los dos comunicados que publiqué. Salió de ellos la idea de que en el caso que la campaña tuviera éxito y se financiase al completo, me reservaban una unidad para mi. Es algo bastante habitual que las marcas cedan o regalen relojes en agradecimiento al apoyo otorgado, si bien hay algunos mucho más egoistas e interesados que prometen el oro y el moro, incluso por escrito, y llegado el momento se olvidan de todo o incluso como Stuhrling lo niegan.







Desde septiembre de 2019 mantuve contacto, tanto por Instagram como por Whatsapp con los de TB Buti. En efecto estaban muy ilusionados, y por supuesto se mantenían firmes en su compromiso de regalarme un reloj para que pudiera reseñarlo.







Lamentablemente la pandemia del COVID retrasó las cosas, así que aquello que iba a ser marzo de 2020 se fue retrasando hasta que finalmente comunicaron que las unidades se entregarían antes de diciembre de 2020. El proyecto se creó en octubre de 2019 así que ello significaba más de un año de espera. A medida que transcurría el tiempo, y con la poca información que daban los organizadores los donantes empezaron a temerse lo peor… Que TB Buti fuera scam y hubieran perdido su dinero.

Entre tanto, en diciembre de 2019 lanzaron un proyecto equivalente también en Kickstarter con unidades a entregar un mes después del anterior, en abril de 2020, y precios levemente más altos. Ocurrió lo mismo, y proporcionando información a cuentagotas la entrega se iba retrasando también. Este detalle es importante porque figuran dos proyectos de tbbuti en Kickstarter, algo que las propias normas de la plataforma prohíben. No aceptan proyectos en paralelo; hasta que no concluye el anterior, no se puede iniciar el siguiente. Pero alguien se saltó esta norma.

Resulta extraño también que la empresa tenga una dirección en Suiza, y que en ésta figure Rue de la Corraterie 33, 1204 Genève, si bien ese número no existe y por más que en Google Maps esté etiquetada como Tbbuti, puesto que ahí no hay nada salvo un banco, no entidad financiera, sino de los de sentarse.







Incluso mi contacto niega ahora trabajar en Tbbuti.







Nada se sabe de Chun Fung Yiu, salvo la actualización publicada de que entregarían todos los relojes antes de diciembre. Estamos a mediados de diciembre y no hay ninguna actualización al respecto. Todo ello pese a que afirmaban que ante cualquier eventualidad la comunicarían.







Las quejas, naturalmente, se extienden en Kickstarter, pero nadie hace nada. Si mi prometido reloj «regalado» no llega, es una pérdida importante. Pero aquellos que han desembolsado su dinero… Ufff, dramático.

Me consta que muchos más medios recibieron la misma propuesta que yo, medios que quizás todavía esperanzados en recibir su reloj no se han pronunciado. Como a menudo hago, soy el primero en romper la lanza, en denunciar la situación ocurrida y en darla a conocer. Al final somos muchos los implicados que han ido dando credibilidad a la historia que era falsa, ya fuera a sabiendas como por ignorancia.