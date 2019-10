Lilienthal Berlin Zeitgeist Automatik

Continuamos hablando de relojería, así que después de las reseñas del AVI-8 Hawker Hurricane y del Stoic World The Pilots Watch, volvemos a centrarnos en los relojes alemanes como ya vierais en el Kronhauser Silver Opaline. Nuestro protagonista de hoy es el Zeitgeist Automatik de los teutones de Lilienthal Berlin.

Fundada en el año 2016 cómo es fácil de discernir, esta pequeña marca tiene su base en la capital alemana, pero lo que los hace diferentes al resto, es su apuesta por la industrial local: Designed in Berlin, Made in Germany.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42,5mm de diámetro sin contar la corona. 10mm de alto Corona A presión de acero a presión Esfera Gris Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Cristal de zafiro de exhibición atornillado Correa Piel color gris 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 5 ATM Peso 77g Movimiento Sellita SW-200 Complicaciones Carga automática bidireccional, remonte manual, parada de segundero Prestaciones +/- 12 segundos/día. 38 horas de reserva de marcha. 28.800 vph. 26 rubís Origen Made in Germany Garantía 2 años PVP 499€ (449€ con el cupón de 10% de descuento) Distribuidor Lilienthal Lifestyle GmbH

Presentación

Estando ante una relojera alemana uno esperaría un packaging sobrio, serio y puede que incluso anodino. La agradable sorpresa es que no es en absoluto así, Lilienthal Berlin parecen mediterráneos en eso con una dotación que además de muy completa, es detallista y viene cargada de sensaciones. La experiencia comienza con una caja exterior de color blanco, un bajorelieve con el logotipo de Lilienthal es la única identificación que encontramos.







En el interior se invierten las tonalidades, una caja de cartón de color negro y con el mismo logotipo de la marca.







Las cosas cambian con el cuidado a los detalles y a su filosofía, no hay más que prestar atención al interior de la caja, fabricada con material reciclado, y fabricada en Alemania.







La dotación es muy completa, un manual de instrucciones en inglés y alemán y un certificado de calidad y garantía escrito a mano que nos indica que han puesto cuidado en el reloj, y que lo han revisado adecuadamente.







Lo que os adelantaba que me sorprendía es todo el material gráfico que han añadido. Cuatro tarjetas postales de la ciudad berlinesa, y que muestran como es el life-style que ellos han creado. A su vez, multitud de detalles como un par de adhesivo de Lilienthal, un descuento para comprar correas, … No se puede pedir más, un unboxing cercano a la perfección.







La curiosidad es el código de barras o EAN, en donde menciona «Lilienthal Automatik Zeitgeist Silber» en vez del su denominación internacional, e invertida de «Lilienthal Zeitgeist Automatik Silver».







Diseño y construcción

El Lilienthal Berlin Zeitgeist Automatik está disponible en dos versiones, la llamada Zeitgeist Automatik Black con recubrimiento PVD negro en la caja, y esfera también negra; y el Zeitgeist Automatik Silver con la caja de acero pulido y la esfera de color gris. Se ofrecen con 5 combinaciones cromáticas de correa. Yo me inclinaba por la correa de color gris, algo poco visto en un reloj, y que encajaba muy bien con el conjunto el Lilienthal Berlin Zeitgeist Automatik Silver-Grey referencia Z01-101-B009A, no obstante se encontraba agotado y finalmente me quedé con la versión de correa marrón, nuestro protagonista de hoy, el Lilienthal Berlin Zeitgeist Automatik Silver-Brown con referencia Z01-101-B002A.

Lo primero que nos atrae es su diseño, en donde prevalece el minimalismo. No en vano Lilienthal fue galardonada con el premio de diseño Green Product de 2017 con su modelo el L1. Para los que admiran el diseño industrial alemán, el Zeitgeist es como un Porsche 911 en donde las lineas sin complicaciones dan paso a unos materiales y acabados de elevado nivel. Si no os gustan los coches, el ejemplo sirve igual con unas gafas Eschenbach, una maquinilla clásica Mühle o una estilográfica Faber-Castell.







Sin embargo, si profundizamos un poco más, descubriremos atracciones invisibles. La esfera está fabricada en la Selva Negra por Schätzle & Cie, una zona reconocida por los relojes de cuco artesanales; las correas las producen en Graf, Marburger y Di-Modell; los relojes se ensamblan a mano en Ermano. Evidentemente no todo puede ser fabricado en Alemania, bien por disponibilidad, como en el caso del calibre en donde han optado por un estupendo Sellita SW-200, o bien por precio como en el caso de la caja, las manecillas y las hebillas que vienen de Asia.







La caja tiene 42,5mm de diámetro sin contar la corona. Es de acero inoxidable 316L en acabado gris mate (arenado), muy industrial y sencilla en cuanto a aspecto, pero con unos acabados verdaderamente buenos. Es muy plana con solamente 10mm de altura, algo que redunda en la elegancia, y también en la discrección del guardatiempo. Ello no impide que ofrezcan una resistencia al agua de 5 ATM o 50M, lo que para mi debería ser el mínimo de cualquier reloj, pero que no suele ser así en muchas marcas.







El cristal es de zafiro y plano, con tratamiento antireflejante. Es mi opción favorita, y me alegra que el fabricante lo haya entendido igual. La esfera es gris mate, galvanizada, así que no genera reflejos incómodos, pero la hace también bastante estática, sin efectos dependiendo de la incidencia de la luz. Los numerales son arábigos, pero representando los minutos en vez de las horas lo que le da originalidad al precio de algo de funcionalidad. El fechador va situado a las 6, equilibrando muy bien el «peso» del logotipo y del nombre de la marca en las 12.







Las manecillas son finas y estilizadas, muy corta la horaria que llega a la altura del círculo concéntrico de la esfera, mientras que la minutera y la segundera son largas, como debe ser en un reloj. Las principales son plateadas con Superluminova, y la segundera en color azul claro.







La corona es a presión con forma dodecaédrica, algo insólito en la relojería y que responde a la forma que tiene el reloj Weltzeituhr de la Alexanderplatz. Además queda escamoteada u oculta bajo las formas de la caja, no sobresale, una solución que hasta el momento, sólo había visto en el Havet Marlin.













La tapa trasera es de exhibición transparente. Acero inoxidable atornillado, con un cristal de zafiro para poder ver la maquinaria. En ella destaca el rotor personalizado, es de un poco habitual color negro, y es de rutenio galvanizado. El uso de rutenio galvanizado es también infrecuente en la relojería, sólo marcas mucho más caras lo han empleado (Nomos, Glashütte, …).







Por último, la correa es de piel natural, muy suave y de tacto agradable. Va teñida con pigmentos vegetales naturales, e incorpora una hebilla metálica en acabado arenado a conjunto con la caja. Han decidido que la hebilla no va firmada y a cambio proponen algo insólito, es la correa la que lo está con el logotipo de la fábrica visible en el anverso o parte visible, de la misma. Está equipada con un sistema de cambio rápido, lo que hace muy fácil cambiar la correa, y nos evita usar herramientas para retirar los pasadores.







Movimiento

Considerando que Lilienthal Berlin está orgullosa de ser una marca independiente, y que apuestan por la calidad, a falta de saber el futuro del Ronda R150, no podían haber elegido mejor opción que el Sellita SW-200. Una maquinaria de carga automática bidireccional, y que a diferencia de ETA que pertenece a Swatch Group, o de Swiss Technology Production STP1-11 de Fossil Group. En el Mondaine SBB Classic Automatic me dejó muy buenas sensaciones, y el Zeitgeist Automatik no es la excepción.







Un Swiss Movement fiable, y de buenas prestaciones: 26 rubís, +/-12 segundos/día de desviación y una reserva de marcha de 38 horas. Según lo que yo he medido, la precisión es del orden de 2-3 segundos/día, un ajuste estupendo y mis felicitaciones al equipo de Lilienthal Berlin. La autonomía real que he obtenido ha sido de 41 horas.

Es muy agradable de manipular, tanto para ajustar la hora como para darle cuerda manualmente, funcionando muy suave, nada que ver con los Miyota 9000 o los Seiko 4R35 o 6R16. La frecuencia de 28.800 vph proporciona una extrema suavidad a la trotadora de los segundos, una sensación de deslizamiento que me encanta.

Sensaciones

En la muñeca es un reloj que pasa bastante desapercibido, no llama la atención, y es capaz de combinar con cualquier indumentaria, desde la más elegante hasta la más deportiva. Los detalles sólo los aprecia el que los conoce y su propietario. E incluso algunos de ellos tardaremos en descubrirlos. Por ejemplo los pespuntes de la correa están teñidos del mismo color que ésta, sin embargo en el reverso son de color blanco. Mención especial a la correa, que siendo de tipo artesanal es la más cómoda de todas las que he probado.







Visualmente no se comporta como el tamaño que tiene la esfera. Parece más pequeño, más comedido. No se si será debido a las lineas suaves, o bien a la distancia entre asas. Eso nos permite tener mucha luz o diámetro útil en el dial, sin ver un mastodonte en la muñeca. Es un efecto que está bien conseguido. Como es bastante ligero, pero sobre todo muy plano, en seguida nos acostumbramos a llevarlo. Nunca molesta, aunque nos movamos mucho, y cabe perfectamente bajo los puños de una camisa. Haciendo memoria no conozco ningún reloj automáatico que tenga una altura inferior a la del Zeitgeist Automatik.

Que no haya lumen en los numerales no me parece nada grave, sería un defecto menor considerando el carácter del reloj. Sin embargo el contraste que ofrecen las saetas horarias y minuteras en la esfera me parece escaso. Está bien que sean delgadas, de otro modo romperían la estética, pero podrían ser de color negro que, a juego con los numerales mejoraría mucho la legibilidad.

El uso de la corona pensé que podría resultar incómodo. Queda más hundida de lo normal y su particular forma podría dificultar su uso, pero no es así. Se puede operar con ella sin problemas.







Conclusiones

Siempre digo que las micro-marcas deben ser capaces de ofrecer algo que no ofrecen las grandes empresas. Lilienthal Berlin con el Zeitgeist Automatik lo hace. Buenos materiales, buena calidad de construcción, pero sobre todo, un diseño trabajado y original que lo hace diferente al resto de relojes. No son grandes cambios, sólo pinceladas, pequeños detalles (corona oculta, correa firmada, manecilla azul, …), pero que están ahí para el disfrute del conocedor.

Todo ello lo hacen a un precio con descuento de 449€ (499€ de tarifa), muy competitivo si consideramos que con un calibre equivalente, los precios ascienden a fácilmente el doble. A este respecto algunos vendedores lo distribuyen también en Amazon, pero sin ninguna ventaja, puesto que lo hacen al precio oficial.

Conseguir el descuento en su página oficial es tan sencillo como apuntarse a la newsletter. Directamente nos enviarán un cupón de descuento por el 10% del importe.

▲ Más ▼ Menos Made in Germany

Precio muy competitivo Poco contraste de las manecillas