Marlin Magazine y Siempre Casio

Comenzamos por el Marlin Magazine número 1 como suplemento dentro del DW-291 Magazine 11 aparece un breve artículo escrito por mi y que aprovecho para compartir con todos vosotros. Marlin Magazine es una publicación periódica en formato PDF que cubre el mundo de los legendarios Casio Marlin. Se entrega conjuntamente al DW-291 Magazine que también a modo de revista semanal cubre monográficamente el último lanzamiento de la saga HD de Casio: El DW-291.

Los denominados Casio Marlin aparecieron en el año 1980 (W-100 y W-150). No sabíamos muy bien lo que eran, pero sabíamos que cuando un Casio llevaba el logotipo del pez en su frontal, un pez vela, aquello significaba que era bueno. En primer lugar porque lo primero que veíamos era la resistencia al agua, como los Marlin eran al menos WR50M, rápidamente asociábamos el pez con sus capacidades acuáticas. Después porque los Marlin era una gama superior a los Casio habituales, los Sports de por aquel entonces, así que sus módulos solían ser más avanzados que en esos (aunque no siempre). Era habitual que tuvieran temporizador o cuenta regresiva por ejemplo, el segundo aspecto que determinaba si estábamos ante un buen reloj o no. Repasando catálogos de la época podemos ver como los «Marlin», ni siquiera eran algo con entidad propia para Casio, y a menudo los encontrábamos mezclados con otros no-Marlin dentro de los «Watersports». La mayoría de los Marlin eran de acero, pero también encontrábamos modelos de resina con caja de acero y con caja de resina.

Estéticamente siempre me gustaron mucho, era el equilibrio perfecto en un reloj digital que resultaba elegante, y al mismo tiempo era apto para el deporte. Lo que hoy denominamos como polivalencia, pero que en los 80 se reservaba solamente a determinados tipos de automóviles. Si visitabais bazares o tiendas de electrónica recordaréis como los Marlin estaban en ubicaciones preferenciales. Lo habitual era encontrar los relojes agrupados por rangos de precios, así que estas viejas glorias de Casio quedaban separadas de los modelos más asequibles, irónicamente, muchas veces compartiendo espacio con Seikos.

El único problema que tenían los Casio Marlin, igual que ocurriría con los primeros Casio G-Shock de aquellos años es que eran relojes más caros. El público no entendía tanto como ahora, así que supongo que se vendían relativamente poco, y por ese motivo apenas se encontraban en comercios de nuestro país. Esa difícil accesibilidad, o si se quiere, esa exclusividad, a parte de las cualidades mencionadas contribuían a forjar su mito. Los Marlin, aquellos con el pez vela, no sólo eran relojes de calidad, sino que también eran difíciles de conseguir y por tanto deseados. Esa misma razón es la causante que en el mercado de segunda mano los Marlin de entonces se coticen a precios tan elevados. Se produjeron relativamente pocas unidades, y además están muy demandados.

Otros modelos eran iguales, o incluso superiores a los Marlin, caso por ejemplo del W-780 que conozco bien. Evidentemente no era tan prestigioso, no tenía el pez, así que se podía y se puede comprar usualmente más económico que un Marlin.

Por otro lado, la nueva web dedicada al mundo de Casio: Siempre Casio que ha creado un espacio dedicado a javiergutierrezchamorro.com con información que os puede resultar muy interesante.

¿Quién es Javier Gutiérrez Chamorro?

Realmente se me hace muy complicado responder esta pregunta porque realmente de «Guti» que es como se hace llamar en la red, por lo poco que he visto en su web, se ve claramente que es alguien muy culto y que tiene unos conocimientos muy altos en relojería pero desgraciadamente en lo personal le conozco tan solo de haber cruzado con él un par de mensajes de email. Lo poco que he hablado con él me ha sido suficiente para descubrir que es alguien muy culto, educado y con un largo recorrido en el mundo de la tecnología y la relojería.

Es un experto en relojería, desarrollador de software siendo ni más ni menos que MVP (Most Valuable Professional) en C++ Builder y Delphi, interesado en tecnología, filosofía, maquinas de escritura, calzado, coches, etc.

Comenzó sus andaduras por Internet hace ya muchos años, en torno a 1992. Su primer sitio web lo creó en el año 1995 y desde el año 2003 hasta la actualidad, ha estado manteniendo y actualizando su sitio web javiergutierrezchamorro.com que se podría considerar como uno de los medios históricos de habla hispana que se mantienen activos a día de hoy. Y es que mantener un sitio web durante tantos años publicando al menos un post por semana no es algo que hagan muchos.

Preguntado por el motivo que le llevó a convertirse en creador de contenidos respondió lo siguiente:

Por una parte crear contenido es algo que te desarrolla como persona, que te hace crecer y que mejora tus habilidades de expresión y de estructuración mental. Una cosa es tener una idea en la cabeza y otra saberla expresar. Porque cuando lo haces, es cuando te das cuenta de las cosas que no cuadran, de las carencias que tenía aquel concepto.

Sin embargo lo que más me gusta es divulgar, compartir. Cuando cedes tu esfuerzo a la comunidad descubres que estás aportando algo, que aunque sea imperceptible estás haciendo del mundo un lugar mejor. Ya sea porque alguien que te encuentre por Google aprende algo, porque puedas estar cerca de los lectores más fieles, o simplemente porque entretienes.

¿Qué podemos encontrar en su sitio web? ¿Qué servicios o contenidos ofrece?

La página es muy heterogénea. Diría que el 70% del contenido relojero, aunque como es evidente, su nombre hace referencia a mi persona, no a la relojería. El motivo es porque en ese espacio intento trasladar mis inquietudes, mi visión y las cosas que me agradan. La principal es la relojería, pero también toco otras disciplinas, algunas con bastante relación: el afeitado clásico, los instrumentos de escritura, el calzado tradicional, o el Made in Spain.

En la actualidad, ¿Cuántos seguidores & suscriptores tiene su sitio web?

Según las métricas que todos los medios utilizan, la web roza las 80.000 vistas mensuales. Sin embargo me parecen poco relevantes, así que desde hace un par de meses he empezado a contabilizar aquellas que tienen interacción del usuario, es decir descarto las de bots y usuarios que acceden por error. Según ese baremo son unas 64.000 al mes. Suelo actualizar los datos aquí.

Si nos referimos a métricas de terceros como Alexa o SimilarWeb, está considerada la #2 en español en cuanto a contenido relojero, la primera excluyendo foros.

Nunca he creído en redes sociales, en cierta forma se pierde el control del contenido. Además están pensadas para tener un acceso puramente cronológico y con capacidades de búsqueda limitada, de manera que pasado el tiempo, aunque el contenido siga existiendo deja de ser fácilmente accesible. A petición de los usuarios publico los contenidos también en Facebook, Twitter y LinkedIn entre otras. También he abierto hace poco un canal de YouTube donde esencialmente publico los vídeos que complementan mis reviews. Complementar es la palabra adecuada, ya que lo veo como una opción, como algo que agregue valor al contenido que sigue el formato clásico de texto y fotografías.

En lo que a relojes y horología se refiere, ¿Qué nivel de conocimientos tiene?

No me puedo considerar un experto ya que a cada artículo que publico o a cada comentario de los lectores que leo aprendo algo más. Creo que soy solamente un aficionado apasionado al que le gusta transmitir y comunicar la horología.

¿Dónde podemos encontrar a «Guti»?

