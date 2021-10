Orient Sun & Moon Versión 4 (RA-AK0003S)

Desde que salió al mercado el Orient RA-AK0003S más conocido como Sun & Moon Versión 4 me atrajo muchísimo su diseño, muy típico de Orient mostrando un reloj atemporal con líneas más bien clásicas, pero ciertas novedades que lo convierten en un reloj actual. Así que tras relojes Orient en mercados emergentes seguimos con la marca relojera que fue mi favorita, y de la que puedo decir que he probado más modelos distintos. En este caso también, y como con la entrevista a Industrial Martí y al review del Orient Triton/Neptune consiguiendo por mí mismo algo que los grupos especializados e influyentes no lograron.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 14,5mm de alto Corona A presión de acero Esfera Blanca Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lumen No Trasera Acero inoxidable roscada de exhibición Correa Cuero negro de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, indicador de día/noche Resistencia al agua 5 ATM Peso N/D Movimiento Orient F6B24. 22 rubís. 21.600 vph Complicaciones Carga bidireccional, remonte manual, parada de segundero Prestaciones >40h de reserva de marcha. -15/+25 segundos/día Origen Japan Movement. Made in Hong Kong Garantía 1 año PVP 480€ (Oferta 219€) Distribuidor Seiko-Epson Corporation / Platisur S.L. / Perfuwatch

Introducción

El Sun & Moon, es decir Sol y Luna en reflejo de su indicador de noche y día se presentó en 2007. Con referencia FET0P002W0 el v1 tenía 41,5mm de diámetro, montaba el calibre 46B46, disponía de una ventana de fecha convencional a las 6, manecillas de color azul y los marcadores horarios eran de tipo índice.

En 2013 se renovaba con la v2 (FET0T002S0) creciendo hasta los 42,5mm de diámetro y con el mismo calibre. Ahora los numerales eran romanos, las manecillas negras y la ventana horaria ocupaba la zona de las 7 a las 8 mostrando tres días.

En 2017 llegaba la v3 (FAK00002S0) muy similar al v2 pero con el nuevo calibre F6B24 y disponible en variantes con esfera blanca, azul o negra.

En 2020 se presenta la v4 (RA-AK0003S10A) casi idéntico al v3, pero reemplazando los hasta ahora comunes numerales romanos por unos arábigos que me gustan mucho más, y retomando las saetas de color azul de la primera versión. Inexplicablemente, eliminando también el texturizado de la esfera de las v2-v3 que les daban un aspecto trabajado y que ahora son de un sólido que reproduce el efecto del enamel (esmaltado).

La versión 4 sólo está disponible en esfera blanca, aunque hay tres acabados de caja: RA-AK0001S (acero IP oro rosa), RA-AK0002S (acero IP oro amarillo) y RA-AK0003S (acero).

Presentación

Lo primero que vemos es el nuevo formato de packaging, una caja rectangular alargada en vez de más cuadrada como era la del Orient Pilot/Aviator/Flight. Mantiene el color blanco, aunque ahora es de tipo deslizante en vez de con apertura clásica.

Dentro nos encontramos una caja de cartón de color negro y firmada por Orient. Se notan los recortes y es que las sensaciones que genera no se parecen en absoluto al anterior modelo de plástico con la placa metálica en la parte superior. Al menos con su nueva forma tiene una ventaja, y es que se evita que la correa de cuero esté doblada, lo que me pasó con el Orient Flight II Sporty Automatic (RA-AC0H04Y), sin embargo tiene un inconveniente que a mi modo de ver es más grave. La documentación no cabe dentro de la misma, así que terminaremos perdiéndola. La solución creo que es sencilla, una cajita un centímetro más ancha haría que dentro pudiéramos guardar el correspondiente manual de instrucciones y su garantía, todo ello sin necesidad de tener que rediseñar esos libritos. Como es costumbre de la marca podemos obtenerlos en formato electrónico: manual de instrucciones (5,9 MB. en formato PDF).

El interior con un guarnecido de terciopelo negro es elegante, pero no tan aparente como el anterior diseño de packaging.

La dotación incluye el mencionado manual de instrucciones, y además la requerida tarjeta de garantía (ésta tampoco cabe en la caja).

Entiendo que haya que optimizar costes y recortar, si bien en este caso no hablamos de un reloj de entrada de Orient Watch, sino más bien de su gama media. Puestos a reducir, habría preferido una funda de símil-piel o terciopelo, tipo «watch roll» en donde pudiera guardar todo junto, porque la verdad, para dar esta caja es mejor no dar nada.

Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable 316L en acabado pulido a espejo. Muy elegante y de aspecto retro. Tiene 42mm de diámetro sin contar la corona lo que me parece un tamaño perfecto para su lectura y que hace que en la muñeca destaque. Tiene 14,5mm de grosor, lo cual es bastante, más que un cronógrafo como el Soldat Promessa y que lo puede hacer parecer algo desproporcionado o cabezón. Por esa razón aunque tiene un parecido con el Orient FEZ09005W0 a nivel de diseño me quedo con éste último.

La corona es también pulida a espejo y va firmada. Funciona a presión aprovechando todo el grosor de la caja para ser de generosas dimensiones, sin desentonar, pero siendo muy práctica de operar.

El bisel es fijo de acero inoxidable, también espejado y bastante estrecho. Como además va curvado ascendentemente hace que parezca aún más pequeño, dándole mucha visibilidad a la luz de la esfera.

El cristal es de zafiro bastante abombado. Hay que recordar que Orient fue de las primeras marcas «mainstream» en equipar a casi todos su relojes con este tipo de vidrio. Un material casi irrayable y que hace gala de una gran transparencia. No lleva ningún tipo de tratamiento antirreflejos, pero a decir verdad no le hace demasiada falta con esa geometría bombé. El problema es el habitual, con inclinaciones muy oblicuas es fácil llegar a las aberraciones o deformaciones visuales de la esfera.

El color de la esfera es un blanco mate que tiende a nacarado, pero que es liso a diferencia de las subesferas que están tramadas. Da un aspecto más elaborado sin penalizar la legibilidad.

Salvo por los marcadores minuteros y la inscripción de «Orient» y «Automatic» impresa en negro, todos los demás elementos denotan calidad yendo aplicados: Los numerales árabes metálicos en acabado pavonado, los índices horarios aplicados.

Las agujas principales son de tipo feuille, leaf u hoja, clásicas y muy elegantes. Van tintadas de color azul, en Orient no dicen si son templadas o más probablemente pintadas; quedan estupendas y evitan que sus contornos metálicos destellen en exceso. Su longitud es perfecta, si bien puede que algo más gruesas hubieran aportado todavía más a su belleza y a su facilidad de lectura que ya de entrada es estupenda.

El fechador a las 8 es de estilo piloto, es decir, nos deja ver el día anterior y el siguiente. Es una solución buena con manecillas gruesas que eventualmente podrían cubrirnos su lectura, pero con las esbeltas formas de las saetas del RA-AK0003S00B lo hacen innecesario y poco estético, solapándose con la subesfera de día de la semana a las 9:30. Tampoco me gustan los dos tornillos que adornan la subesfera a las 5 del sol y la luna.

La trasera es también perfecta. Acero inoxidable y roscada con acabado espejado. Tiene una ventana de exhibición transparente, no se sabe si cristal mineral o también zafiro, lo que nos deja apreciar el movimiento, que aún siendo tosco en apariencia al menos tiene un bonito rotor personalizado.

La correa es de cuero negro con 22mm de ancho en las asas y con pespuntes visibles en color gris. Aunque es muy bonita suele ser el punto flojo de Orient, que de nuevo repite con una rigidez excesiva aunque ello tenga la ventaja de que seguramente sea más duradera. La novedad es que viene con un cierre desplegable, una solución que a unos les gusta y a otros no, pero que a diferencia de otras marcas no se puede elegir. Aunque es cierto que le da más prestancia, mejora su aspecto de reloj con clase. La hebilla es de acero pulida firmada por la marca y opera por pulsadores.

Los japoneses no dan cifras acerca del precio del conjunto, según mis mediciones: 109 gramos. Algo más pesado de lo habitual, me imagino que fundamentalmente debido a la caja y al cristal.

Finalmente, sorprende por su resistencia al agua, son 5 ATM o 50M que nos van a permitir podernos bañar con el reloj si fuera necesario. Algo no recomendable con una correa de cuero pero que en caso de accidente nos da mucha tranquilidad con el hermetismo del reloj.

Movimiento

La complicación de sol y luna o de día y noche si se quiere, a diferencia de la fase lunar no tiene mucha complicación, es esencialmente un disco de 24 horas que se ha decorado con otros motivos. Eso no quita que me parezca bellísima y que da mucho juego en una esfera, siendo esa la principal diferencia del calibre F6B24 o F6B sobre los F6 habituales que hemos visto en el Bambino (F67) o Kamasu (F69) con todo lo bueno y todo lo malo que ello implica.

No hay que olvidar que sigue siendo un movimiento de manufactura, es decir diseñado y construido por la casa, y que si bien ahora ya se vende a terceros, es todo un calibre Made in Japan o Japan Movt. Entre lo bueno, una precisión que está entre las mejores para su precio (-15/+25 segundos/día) y la eficiencia a la hora de cargar que tienen estos movimientos con un optimizado rotor de carga bidireccional, además de una fiabilidad y una durabilidad más que probada heredera de sus antecesores los 469. La reserva de marcha es de al menos 40 horas. Cuenta con 22 rubís, ofrece parada de segundero y remonte manual y late a una frecuencia de 21.600 vph.

En sus especificaciones técnicas (5,9 MB. en formato PDF) tenéis todos los detalles.

Con la prueba del cronocomparador he obtenido un desfase de unos 7,5 spd, todo ello con una estabilidad normal. Es una cifra muy buena que vuelve a poner en primera línea los ajustes de regulación que hace la marca japonesa.

Sensaciones

El reloj me parecía precioso en las fotografías y en la realidad no decepciona. La esfera de generosas dimensiones, legible, y la belleza que en mi opinión proporciona un indicador de noche/día, hacen que sea muy agradable a la vista. Sin embargo me ha pasado un poco como con el RSWC Heian, y a nivel de sensaciones no me ha aportado nada. Hablo desde el punto de vista puramente subjetivo, pero hay varios argumentos para ello. El primero son los tornillos en la esfera, demasiado rústicos para un reloj elegante como este. El segundo es su cristal demasiado abombado como en el About Vintage 1820 Automatic, lo hace bonito, pero genera unas distorsiones que me parecen desagradables cuando se mira de perfil. Y el tercero, y para mí el más importante es su cierre desplegable. Admito que prefiero las correas con hebilla a con cierre desplegable, pese a que éste último sistema las cuide más y las haga más longevas. El del Orient Sun&Moon es de los más cómodos que he probado, más que el del C&S Classic Power Reserve por ejemplo. Sin embargo, probablemente causado porque el cuero es bastante rígido, esa especie de presión constante en la parte posterior de la muñeca y la incomodidad de los pulsadores que se clavan ligeramente en la piel al doblarla me molesta. Nada que no tenga fácil arreglo acudiendo a Diloy.

Su calidad de construcción es buena, al igual que lo son los materiales. Un reloj elegante y discreto que hace disfrutar a su propietario de la complicación de noche y día, por más que no llegue a ser una fase lunar.

Me preocupaba un poco la facilidad de lectura para el día de la semana, algo que en la mayoría de relojes que optan por representarlo de ese modo es tan pequeño que cuesta de leer. No es el caso del RA-AK0003S en donde su lectura es muy sencilla gracias a las buenas dimensiones del subdial, y que en cierto modo disculpa que se solape con el eje central.

Conclusiones

Uno ya empieza a cansarse de las políticas de precios de Orient y Seiko, en menor medida también de Casio. Baremos de PVPR (Precio de Venta al Público Recomendado) que resultan exagerados. Con un precio de lista de 480€ este reloj rivaliza con piezas Swiss Made de gama de entrada como el prueba del Tissot Visodate Automatic, lo cual lo coloca fuera del precio objetivo. Si miramos en distribuidores españoles de nuestro país, lo podremos conseguir con descuentos por unos 400€, demasiado dinero de cualquier forma. El motivo es que en Asia es fácil verlo por unos 200€ al cambio, la oportunidad para que las importaciones paralelas entren en juego y así lo podamos conseguir directamente en España por 219€. Al final la gente llega a este u otros artículos, y viendo que un reloj como este no vale lo que cuesta, pocos lo comprarán en una tienda. Menos ventas en relojerías implican menos ventas en el distribuidor, y por tanto, menos ventas para la marca. ¿No sería más fácil venderlo directamente a esos 219€? ¿O es que acaso pretenden que creamos que a ese importe Seiko-Epson está perdiendo dinero?

Por tanto estableceré mis conclusiones a los 219€ de precio real que tiene el reloj y que en esas condiciones da un increíble valor. Tampoco quiero dejar de señalar la capacidad que tiene Orient en cuanto a diseño, algunos la tildarán de demasiado conservadora, bueno, para romper moldes ya tienen a Orient Star, pero el caso es que es de las firmas que menos diseños desafortunados tienen. Lanzan multitud de modelos y todos ellos con un gran equilibrio entre las formas clásicas y la modernidad.

Sus calibres de manufactura sobre los cuales mantienen el control les permiten hacernos llegar complicaciones que de otro modo serían impensables a ese precio. En su momento con el Orient FFD0J004W0 «Curator» fue el indicador de reserva de marcha, algo que estaba relegado a los relojes de lujo por aquel entonces; y hoy con este Sun & Moon V4 lo hacen trayendo la indicación de día/noche.

▲ Más ▼ Menos Diseño elegante y atractivo

Complicación de noche-día Nuevo packaging inútil

Cristal abombado

Valoración

Diseño 8 Materiales 7 Acabados 7 Rendimiento 7 Calibre 6 Prestaciones 7 Precio 7 MEDIA 7