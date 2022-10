Método teórico-práctico para la enseñanza de la relojería suiza (Descarga gratuita)

Después de haber compartido con vosotros el CD con el manual de la Escuela de Relojería de Chicago (Chicago School of Watchmaking), y los Apuntes de relojero 1967-2021 de Juan Fernández Martínez «Galy», fue el propio Galy quien se ofreció a hacerme llegar el Método teórico-práctico para la enseñanza de la relojería suiza, firmado por Antonio F. J. Iscla el por entonces director de la primera escuela de relojería de Suiza, editado y publicado en Argentina (La Argentina como antes se decía). El volumen es una edición especial «con un prólogo en el que se encuentran señalados los propósitos que persigue el autor».

Fue un curso editado en fascículos del que no he encontrado ninguna referencia bibliográfica al mismo, por lo que doy por sentado que no tiene ningún tipo de derechos vigente. Como forma de datarlo y al mismo tiempo a modo de curiosidad, los ejercicios finales pertenecieron a Atilio Villegas, probablemente el dueño original del volumen, ubicado en Berazategui (al sudeste de Buenos Aires) y con con fecha 13/12/1955, hace casi 70 años.

El texto está en español, lógicamente, incluye multitud de diagramas, si bien esta digitalización es un escaneo en PDF en formato bitmap, es decir no es texto indexable ni buscable. Sin más, que disfrutéis y os resulten útiles estas 131 páginas. Si ha sido de utilidad para el maestro Juan Fernández Martínez, en tanta medida como para recomendarlo en la bibliografía de sus Apuntes de relojero 1967-2021, con mayor motivo debería serlo para aficionados como nosotros.