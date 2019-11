New Balance 373

Sería hipócrita por mi parte afirmar que todo el calzado que llevo es Made in Spain. Es verdad que es mi favorito, pero a veces debo recurrir a marcas extranjeras, por necesidad al no encontrar lo que busco aquí, y en otros, por simple placer o variedad. Es algo que ya sabéis, y que pudisteis leer en Puma Easy Rider.

En el año 1906 William J. Riley funda en Boston la New Balance Arch Support Company. El nombre derivaba de su principal innovación, el arco del pie flexible sustentado sobre tres puntos de apoyo, lo que mejoraba el equilibrio del pie, y explicaba el «New Balance». En 1960 lanzaron el modelo Trackster, la primera zapatilla de correr con suela ondulada y disponible en varias anchuras, y que rápidamente se adaptó como el calzado recomendado en las escuelas universitarias del país, incluyendo el MIT (Massachusetts Institute of Technology) de Boston. Pese a todo, los negociocios no iban bien, New Balance ya debía enfrentarse a los imperios de Nike y Adidas. En 1972 Jim Davis, el actual presidente adquirió la marca, en aquel momento eran 6 empleados y fabricaban apenas 30 pares al día que vendían por correo.

El cambio directivo comenzó a dar frutos con rapidez, e incluso en un país como el nuestro, gozaron de cierta popularidad y deseo en la época de los años 80. De hecho me pregunto hasta qué punto será casualidad en en 1990 la multinacional Palmolive lanzara su submarca de nombre tan similar: Neutro Balance. El caso es que New Balance o NB, a día de hoy facturan casi 5.000 millones de dólares anualmente, y cuentan con más de 5.000 empleados.

Entre otros motivos, todos recordamos a Steve Jobs con sus relojes Seiko (M159-5028 y Nano 6431-603), sus pantalones Levi’s 501 y sus zapatillas New Balance 992. De todas formas lo que me atraía de New Balance además de su estética ochentera, es que es de las pocas marcas que aún fabrican algunos de sus productos fuera de Asia. Desgraciadamente, y como ya me pasó con las Eastpak The Padded Pak’r, en el caso de New Balance, los modelos 576 fabricados en el UK parten de los 150€, mientras que los modelos 990 fabricados en USA parten de los 200€. Demasiado para lo que yo quería gastar.

El precio base de las New Balance 373 parte de los 80€-85€ dependiendo de la variante. Me parece caro, por mucha leyenda que supongan, porque después de todo, están fabricadas en XXXXXXXX. Lo bueno es que siendo paciente y buscando ofertas en diferentes comercios online, uno puede llegar a conseguirlas entorno a los 50€, que aunque sea lo mismo que valen unas J’hayber Pegasus Made in Spain, me parece asumible.

NB tiene una nomenclatura bastante completa. Lo más fácil son los dos últimos digitos numéricos que identifican el tipo (40: control óptimo; 50: running; 60: estabilidad; 70: estabilidad y ligereza; 80: neutro; 90: velocidad). Por tanto el primer número no es más que el modelo, en estas 373, sería sencillamente el modelo 3. A veces aparecen prefijos como M, mi referencia completa es ML373OLV, que signiifica que son el modelo 3, estables y ligeras, para hombre y en color oliva.

Pertenecientes a la colección Men’s Modern Classics, la marca se enorgullece de no gastar dinero en marketing, cosa que sinceramente dudo, pero que podría ser cierta a tenor de la mala definición que dan: «Un modelo retro. Una imagen moderna.» ¿Cómo puede ser un modelo retro con imagen moderna? ¿Acaso cuando lo lanzaron al mercado era un calzado futurista, adelantado 40 años?

Las New Balance 373 quizás no sean tan verdaderamente vintage como las 574 que aparecieron en el mercado en 1988, pero me parecen más bonitas.

Dejando todo los recuerdos y el romanticismo de lado, empecemos con el producto en si mismo. Se entrega en una caja de cartón, que no está mal, pero tampoco impresiona.







Al abrirla no hay sorpresas, el calzado protegido como es normal con papel cebolla, y con bolas de papel de estraza en su interior para evitar deformaciones.







No obstante, y pese a la buena protección, a salta a primera vista un defecto evidente. El acabado grisaceo de la trasera está desgastado. Eso sólo lo ha podido hacer el roce durante el transporte, y bien, es inevitable pensar que si sólo el movimiento en el empaquetado ya lo ha dejado así, muy duraderas no serán. Me asusta, porque se ven bastantes críticas donde ha ocurrido de todo, desde que se despega la suela, hasta que se desgastan los refuerzos de piel. Si critiqué hechos similares con las Victoria Basket Piel y las Yumas Malta que cuestan mucho menos, en un calzado de PVP 80€, de una marca de renombre, y que se supone que tiene un diseño y unos materiales probados, el desastre es de proporciones considerables.







Sorprendentemente el disclaimer que las acompaña menciona la pérdida de color o que destiñan, pero nada de lo que aprecio en las mías. Para empeorarlo, el diminuto papel está impreso en Indonesia, cuestión de ahorrar como máximo 1 céntimo cada 100 pares de sneakers que vendan. Así que si recortan en un mísero pedazo de papel, que no recortarán en el resto de cosas…







Hay que reconocer que las lineas son bonitas, reconocibles de la marca, aunque el calzado esté también fabricado en Indonesia. Según se dice, los de New Balance Athletic Shoe, Inc. tienen factorías además de las que publicitan en Estados Unidos y el Reino Unido, en China y Vietnam, pero no había oído nada de Indonesia. Las pruebas hablan por si solas, ahora ya tienen. Detalle digno de mención, aunque te gastes los 200€ de las versiones no fabricadas en Asia, algunos componentes siempre vienen de allí, por ejemplo las suelas, que son Made in China, y que demuestra que tanto que critican a otras marcas porque no son capaces de fabricar en América, al final deberían hacer un poco de autocrítica. No me quiero repetir, pero no son solamente las mencionadas J’hayber, también Baerchi y algunos modelos de Paredes, que logran fabricar todo en España vendiéndolo a precios más bajos que las New Balance de Indonesia, por supuesto, con mayor calidad también.



















Una vez puestas son cómodas. No es cierto que calcen pequeña, la talla es a la que estoy acostumbrado, equivalente al de marcas nacionales. Quizás sea más pequeña que las tallas americanas, eso no lo puedo decir, pero vamos, si cometéis el error de compraros unas New Balance 373, no cometáis también el error de comprároslas más grandes de vuestro número.

Algunos se quejan de que la suela no agarra. Debo desmentirlo, al menos en pavimentos secos el agarre es bueno. Otra cosa será lo que se desgaste, que a tenor de lo visto tiene pinta de que lo hará prematuramente, y que se despeguen, un defecto congénito que ya tenían en los 80, y que si ahora han ido recortando precio, pues no habrá mejorado.

En suma, no las veo mejores que las Paredes Caimán de menos de 17€. Me parecen carísimas a 52€, a 80€, ya ni os cuento. De manera que con esta experiencia, a uno se le quitan las pocas ganas que ya tenía de comprar productos de marcas deportivas multinacionales. Ahorran en materiales, en acabados, en controles de calidad, pero sobre todo, en mano de obra. No lo hacen para repercutirlo al usuario, y que así podamos comprar estás New Balance indonesias a precio asequible, sino solamente para incrementar su cuenta de resultados. Dicho de otro modo, para lucrarse a nuestra costa ofreciendo un producto peor.