Hace ya mucho tiempo que reseñé las Segarra 806, así que después de las New Balance 373, volvemos a las marcas de ropa deportiva españolas, esta vez repitiendo con la que es sin lugar a dudas mi favorita en lo que a calzado se refiere: J’hayber.

Poco después de que aparecieran las J’hayber Pegasus, se presentaba un nuevo miembro más en la colección Olimpos, las nuevas Master. Por primera vez, al menos durante la historia reciente de la marca, aunaban la tradición y el saber hacer de sus modelos Made in Spain, con un diseño renovado que se aleja de las conocidas Olimpo, Atenas, Pista y Match.







Muy lejano ha quedado aquel 2013 cuando ante el resurgir de la empresa de llama, compraba mis J’hayber New Olimpo. Todos pensaban que tras el éxito de los años 80 los de Elche habían pasado a mejor vida, y me alegra comprobar que mi granito de arena ha ayudado a que las J’hayber Olimpo vuelvan a verse en los pies de la gente y que se hayan convertido en un calzado deseado.

No sólo se fabrican aquí con lo que todo ello implica, sino que además son un clásico que a mi me parece bonito, muy cómodas y han demostrado sobradamente su durabilidad.

Las J’hayber Master están de momento disponible en solamente dos variantes, las Master Serraje Marino (66004-181) y las Master Piel White (66004-100), ambas a un precio oficial de 65€ que ya sabéis que se puede encontrar con alguna rebajilla buscando en comercios locales. Son por tanto las zapatillas convencionales, es decir exceptuando las de caña alta (New Atenas/Aventura Atenas) más caras del catálogo. Pero no os asustéis, puesto que hablamos de solamente 5€ más en comparación con la que sería su equivalente la New Olimpo en piel o en serraje.







Las recibimos en la ya habitual caja de cartón corporativa de J’hayber en donde siempre me gusta ver el año de su fundación: 1972. Si nos damos cuenta, ahora prescinde de la cubierta amarilla, y es toda blanca, le da un aspecto más elegante y minimalista, y me recuerda a las Olimpo.







Al abrirla encontramos papel de seda protector, que va también firmado por la marca.







Como detalle de cortesía cuando las adquirimos en su tienda online, recibimos tambíén una mascarilla reutilizable de color azul con la marca J’hayber y que es realmente muy atractiva. Se garantiza para 20 lavados, así que te va a durar una temporada. El mensaje que quieren dar es la concienciación a los usuarios sobre la importancia de reutilizar y cuidar el entorno, algo que explican en un folleto que la acompaña, y que ellos predican con el ejemplo al producir las zapatillas más duraderas que se pueden comprar.







Aunque están enfocadas a un público unixex (masculino y femenino por igual), su disponibilidad de tallas ya nos da una idea que en la práctica no es así. Se ofrecen del número 38 al 47, en contraste con las Venus (66008-125) que lo están del 36 al 41.

La etiqueta prescinde de especificar el Made in Spain, algo que ya critiqué en su momento y que es una información interesante para el usuario. Me imagino que el motivo es el de aprovechar el etiquetado, que es común para todas las zapatillas, tanto las que se producen aquí como las que no.







En cualquier caso, no hay opción a engaño, puesto que en la lengüeta, junto a la tradicional antorcha de la marca en color blanco vemos el apreciado y diferenciador «Made in Spain».







En este modelo 66004-181, el cuerpo es de piel de serraje de color azul marino oscuro, muy parecido al que llevaban las J’hayber Atolón o que ahora vemos en las Aventura Olimpo Marino Ad. Negro (51139-181). Cuenta con refuerzos y detalles en color marrón, una tendencia en el calzado que parece ser la que se lleva en este otoño-invierno de 2020-2021 y que encontramos en otras zapatillas tanto de J’hayber como de otras marcas.







Así las Master Serraje se convierten en unos «sneakers» más elegantes , pero manteniendo al mismo tiempo los materiales de primera calidad.







Volvemos a tener una comodísima horma ancha, tal vez no tanto como en las Pista o las Olimpo, pero definitivamente más amplia que en la mayoría de calzados, tanto deportivos, como por supuesto de vestir. Eso las hace más fáciles de poner, y a la vez mantienen el pie en un estado relajado, sin molestias durante el movimiento.

El piso es de poliuretano inyectado muy grueso, características que siempre han definido a las Olimpo de J’hayber. En este modelo es de color blanco, dándole un contraste sobre el resto de tonalidades de la zapatilla. Aunque en su parte inferior es bicolor (azul y blanco), en mi opinión quizás esa suela blanca le da un toque más deportivo, así que subjetivamente habría preferido una también en azul marino. En este sentido, se encuentra a faltar una mayor variedad cromática aparte de la de piel blanca y la de piel flor marino; por ejemplo un modelo de piel negro, otro de serraje rojo…













El interior está muy bien terminado como siempre hemos visto en la marca, si bien a nivel de almohadillado éste es más escaso que en otras Olimpo. Algo que es ventajoso para facilitar la transpiración, pero que proporcionará menos abrigo en invierno. No noto que ese almohadillado haga que las zapatillas sean más incómodas.







Los cordones son también en color marrón y de perfil plano, los mismos que hemos visto en otros modelos de la gama Olimpo y que funcionan muy bien. Sin embargo, carece de refuerzos metálicos en los ojales. Un detalle que posicionándose las Master como un escalón superior a las Olimpo/Pista, debería haberse incluido.







Visualmente se ven menos contundentes que las Pista y las Olimpo, más estilizadas. Con más categoría.







A falta de verificar su durabilidad, se mantienen el resto de virtudes que conocéis de otros modelos: comodidad y calidad de materiales. Los aspectos básicos que todos deberíamos buscar en cualquier tipo de calzado.







Algunos criticaban que los Olimpo de toda la vida tenían un diseño anticuado, pasado de moda. Para ellos son para quienes las J’hayber Master están enfocadas. Y por supuesto también para los que siendo entusiastas de la marca, nos apetece probar algo diferente y actualizado, pero manteniendo todas sus puntos fuertes. Un calzado que más que deportivo yo definiría como «casual», y que podemos combinar con unos jeans o unos chinos proporcionando un aspecto elegante.