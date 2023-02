Oreto Doble Escape 1.1. Review y cómo se hizo

Tengo el placer de probar y casi desconocido reloj de una reciente marca de relojes española. Se trata de la firma Oreto, a los mandos de la cual se encuentra el relojero suizo de ascendencia española David Pedrido Otero, y al que pudisteis conocer en entrevista, pero que además ha presentado su primer modelo, el Doble Escape. Se trata de una original pieza de estilo open-heart, que ofrece a la vista del usuario un doble corazón abierto, y que dentro de los precios de gama media, contiene un calibre modificado artesanalmente, algo que hasta donde yo sé, sólo se ofrece en marcas de lujo.

La denominación de «Doble Escape» ya dice mucho, pero como una imagen vale más que mil palabras, aquí la tienes… Por supuesto acto seguido, todos los detalles del reloj, incluyendo importantes y nunca antes vistas anotaciones sobre su diseño, personalización, montaje y modificación. Un reportaje irrepetible para un reloj que también lo es.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L de 43mm de diámetro. 13mm de altura (7mm sin contar bisel ni cristal) Corona A presión de acero Esfera Plateada y azul Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume No Trasera Acero inoxidable atornillada Correa Caucho blanco de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos Resistencia al agua 5 ATM Peso 66,8g Movimiento Base PTS Resources JHLS-33. 47 rubís. 21.600 vph Complicaciones Remonte manual. Doble oscilador Prestaciones -10/+30 segundos/día. 48h de reserva de marcha Origen España Garantía 3 años PVP 387,20€ Distribuidor Oreto Watches

Introducción

En la Entrevista a David Pedrido Otero de Oreto Watches el fundador nos explicó directamente de su puño y letra muchos detalles acerca de la marca, y su historia. No sería capaz de relatarla mejor de lo que él hizo, así que os emplazo a ella, y me centraré en lo que anunciaba al principio: el proceso de producción del Oreto Doble Escape.

Todo comienza modificando la parte superior de la máquina. Este movimiento dispone de un sistema de «stop» que permite a los relojeros parar los volantes para así regular su marcha. De cara al usuario final es una complicación que no le aporta ningún valor añadido, y que en cambio por la experiencia de la marca, puede generar problemas a largo plazo. Con esta alteración se asegura el buen funcionamiento de ambos volantes.

A continuación se modifica la parte inferior del movimiento, retirando por completo el sistema de carga automática, de nuevo incrementando la fiabilidad y reduciendo las posibilidades de problemas a lo largo del tiempo. La razón es que este mecanismo de carga cuenta con dos inversores, lo que es uno de sus puntos débiles. Además, el peso de la masa oxidante genera con el tiempo un desgaste que se manifiesta con un juego importante en el eje, lo que puede también generar problemas de funcionamiento. Por último, retirando el sistema automático, podemos disponer de un reloj más delgado.

Finalmente se procede a regular o ajustar la marcha de la maquinaria. Partiendo de las cotas del reloj, y puesto que mi unidad está personalizada con el isotipo de «JGC» y la leyenda «javiergutierrezchamorro.com», se procede a imprimir una máscara que sirva de plantilla de impresión a la hora de aplicarlo.

En mi caso particular, en Oreto Watches probaron dos colores de esfera: negro y azul.

Puesto que sin ningún coste adicional el cliente puede solicitar personalizaciones como el color de la esfera y de la correa (además de las que ya explicó David en la entrevista con sobrecoste), yo elegí el azul, así que a partir de ahí continuó el ensamblado por parte de David Pedrido Otero en su taller de Vigo. Se encajó el movimiento y se colocó su corona.

Se montó la esfera y se ensamblaron las manecillas.

El reloj pasa un tiempo en una noria de relojero con la finalidad de asegurar que todos los componentes están bien anclados y que no hay problemas.

Con el reloj ya completo, se procede a verificar en seis posiciones la cronometría del reloj, obteniéndose unos valores excelentes para el calibre base del que se trata.

Y por supuesto, se realiza la prueba de hermetismo.

Se hace la inspección final de todo el conjunto, revisando que no haya nada que pueda fallar.

Para terminar, es el propio David quien prepara el empaquetado y encarga a la empresa de mensajería que me lo mande.

Presentación

Con todos los relojes que he probado, he tenido oportunidad de vivir multitud de emociones con sus desempaquetados. Unboxings que he ido relatando reseña tras reseña, y que con el tiempo hayan causado que sea difícil sorprenderme. Sabéis que soy de los que valoran la presentación, que tiene que estar cuidada, pero sin resultar el elemento principal. Al fin y al cabo queremos pagar por el reloj y no por el envoltorio, pero tampoco nos gusta que esté descuidado. Desde packagings espartanos y económicos, hasta cajas de madera natural, watchrolls de cuero, o incluso maletines de buceo, ha pasado de todo por estas páginas.

La forma en que se entregan los Oreto me ha sorprendido para bien. No porque use materiales caros, sino porque detalle a detalle pone de relevancia el cariño que se ha puesto en todo el proceso.

Lo primero que vemos no sorprende, una caja de cartón, de buena calidad eso sí, pero que no anticipa lo que nos iremos encontrando. Es de color blanca con una franja diagonal en azul, sobre la que sí nos fijamos, veremos discretamente el logotipo de Oreto. Toda la composición nos recuerda o rinde tributo a las raíces de la empresa, tomando como modelo la bandera gallega, algo que os agradezco me apuntarais en el Canal de Telegram y en la presentación de Youtube.

Quitamos la tapa y nos aparece a la vista la caja propiamente dicha que va colocada sobre un cajoncito extraíble. Dentro del cajón tenemos toda la documentación del reloj: una manual de instrucciones (bastante simplón), la hoja de garantía correspondiente a mi unidad en concreto -25- (rellenada a mano como a mí me gusta) y una tarjeta de visita de la marca (este último detalle me encanta). Viene también la correspondiente tarjeta con el código cliente 0912511, es decir, mi identificador único que me permite obtener acceso a los privilegios que ofrecen. Así que si estás pensando en comprar un Oreto, hazme el favorcillo y usa mi código.

El reloj va contenido dentro de un guarnecido gris aterciopelado, de tacto agradable y con una aparente buena calidad. Otro detalle, la cubierta interior también va firmada.

Diseño y construcción

La caja está fabricada con acero inoxidable quirúrgico (grado 316L), completamente acabada en cepillado salvo por el perfil del bisel que es espejado. Tiene un diámetro de 43 milímetros, una cifra mucho más elevada de la que dictan los cánones de un reloj de concepción clásica. Sin embargo, aunque su diseño pueda parecer elegante o tradicional, veremos que hay bastantes elementos que nos incitan a pensar que no es del todo así. La altura de la caja es de solamente 7 milímetros, un reloj realmente delgado, que si le sumamos el bisel y el cristal aumentará hasta los 13mm.

La corona es de tipo cebolla y de generosas dimensiones, algo muy de agradecer en un reloj de remonte manual. Va grabada en su perfil, y firmada en el frontal. Funciona a presión en vez de roscada, nuevamente algo muy conveniente en un movimiento de cuerda que nos evita la incomodidad de estar atornillando y desatornillando cada día. Por ese motivo, garantiza una resistencia al agua de 5 ATM/BAR, es decir, suficiente para ducharnos con él, y sin ser un reloj de uso deportivo, tampoco podemos pedirle más.

La luz de esfera, es decir el diámetro real del dial, es enorme gracias al tamaño de la caja unido a lo delgado del bisel. Eso nos permite apreciar una base completamente metálica y cepillada, similar al aluminio anodizado. El contraste de esa superficie cepillada, un tanto industrial, con lo refinado de la subesfera de las horas, causa que esta última zona destaque. Con un fondo azul y un entramado circular que produce reflejos y una sensación de profundidad le otorga el punto de sofisticación justo. Son diferentes niveles de profundidad, desde el escarbado con los dos volantes a las 7 y a las 5, hasta el sobrelevado de la esfera principal dentro de la base metálica.

En esta unidad concreta se encuentran las personalizaciones del logo de JGC a las 10 y el «javiergutierrezchamorro.com» a las 6, dándole un carácter único y exclusivo que me encanta. Son elementos que terminan siendo parte del reloj y que me encanta que estén ahí.

Las manecillas son de metálicas y pulidas a brillo con una gran segundera central en su posición habitual, y horaria y minutera en la subesfera descentrada de las 12.

El cristal es de zafiro doblemente abombado con tratamiento antirreflejante. Es de los mejores cristales que he visto en esta gama de precios, similar a los mucho más caros Stowa, tanto en lo relativo a su grado de transparencia, con en lo que a ausencia de aberraciones se refiere. Aunque nos pongamos a ver el reloj de través, seremos capaces de ver la hora y los detalles de la esfera sin ninguna distorsión, pudiendo así apreciar las diferentes alturas y volúmenes de que está compuesto. Con tanta superficie metálica y la convexidad del zafiro, el AR muchas veces es incapaz de anular todos los reflejos, pasando a ser una seña de identidad del reloj.

La tapa trasera es muy original, es de acero inoxidable sujetada por seis tornillos y sobre ella van grabadas con buena calidad las especificaciones básicas del reloj, entre ellas el número de unidad. La mía es como veíamos en el packaging la 25 de un total de 2.400. Un reloj numerado y limitado, que es algo que sólo las pequeñas marcas nos pueden ofrecer a precio razonable, reforzando así su exclusividad y el sentimiento de «pertenecer a un club». Lo primero que llama la atención son las dos ventanas de exhibición tras cada uno de los escape. Una especio de ojos de buey que se prolongan desde la esfera hasta la parte de atrás permitiéndonos apreciar toda esa parte al completo. Y claro, al tener dos escapes, son dos cristales de tipo mineral endurecido. La segunda, es la firma «by a swiss watchmaker» («por un relojero suizo»), una frase que define las pretensiones y la humildad de su creador.

El brazalete de acero inoxidable es de mucha calidad, con eslabones gruesos y sólidos. Es bastante ancho (22 milímetros), y repite el acabado cepillado del resto del reloj con la salvedad de la parte central que es espejada. No sabría muy bien definir su estilo, ya que es un armis que está a caballo de los convencionales y los de granos de arroz. Al mismo tiempo tampoco tiene end-links, como si fuera una malla milanesa. El cierre es de tipo mariposa con pulsador, y va firmado. Creo que por el carácter del reloj, combinarlo con unos pasadores de cambio rápido habría sido un acierto. Si lo quieres comprar por separado, está a la venta por 36,30€.

Mi unidad traía una correa de silicona azul, una cortesía que tuvo la marca conmigo, y que se puede adquirir por separado a 15€. Esta vez sí, con sistema quick-release. El cierre es diferente al del armis, pero comparte el sistema de mariposa con pulsadores. Lo más sorprendente es que incluye un tag NFC (Near Field Communication) que puede ser leído desde un dispositivo con chip NFC y que contiene nuestro código de cliente. Una combinación interesante entre tradición y tecnología.

Se declara un peso de 66,8 gramos que debe corresponder solamente al reloj sin correa, o a lo sumo, con la correa de caucho montada. En mi configuración con el brazalete de acero y todos los eslabones he medido 165 gramos, una cifra que no resulta excesiva y de la que personalmente preveía que fuera algo más elevado viendo la solidez del armis.

Movimiento

La marca española ha recurrido al calibre PTSResources JHLS33, un movimiento de carga automática con 47 rubís y dos escapes esqueletizados, de ahí su denominación y el principal atractivo del reloj. Los de PTS Resources Ltd. han desarrollado una maquinaria de dimensiones generosas (34,6mm de diámetro), lo que permite su disfrute, tanto a la hora de ver la esfera, como especialmente desde su amplia trasera de exhibición.

Las modificaciones efectuadas por el maestro relojero David Otero lo convierten en una calibre de remonte manual, es decir, perdiendo su complicación de carga automática, lo que a nivel de uso tiene un efecto curioso comparado con otros relojes de cuerda: No hay un tope a la hora de remontuarlo, cuando se llega al límite de carga actual el embrague para evitar sobrecargarlo, de una forma parecida a lo que haría con el sistema de carga automática. Carece de parada de segundero, algo que en un reloj de este estilo no supone un mayor problema.

Late a 21.600 vph, si bien al ponerlo en el cronocomparador nos llevamos una sorpresa.

El instrumento detecta la frecuencia justo al doble: 43.200 vph, en vez de las 21.600 vph nominales. Si lo pensamos, es algo lógico ya que la base de funcionamiento del aparato pasa por «escuchar» el tic-tac del escape. Como el Oreto Doble Escape lleva dos, se intercalan ambos y produce una doble lectura.

A la vista de las cifras obtenidas se pone de manifiesto el gran trabajo que han realizado en el taller: +5 segundos al día que es una cifra excelente en cualquier reloj mecánico, y que en este JHLS33, sin demasiadas pretensiones resulta espectacular.

Sensaciones

Ver el reloj reposando sobre una mesa es algo que ya incluso sin mis propias personalizaciones me llamaría la atención. Los dos corazones abiertos latiendo al unísono nos distraen a la hora de ver la hora. No en vano si sumamos su área, casi toman más preponderancia que la subesfera dedicada a mostrarnos el tiempo. Esa premisa ya nos deja claro que aunque este Doble Escape da la hora, no sería un reloj si no lo hiciera, sus tiros van por otro camino: Acercar la parte más extravagante y llamativa de la alta relojería a los bolsillos de la mayor cantidad posible de personas.

El largo segundero barriendo los 360 grados de la gran superficie de la esfera resulta también muy interesante, no tanto por su función, que a fin de cuentas sin marcadores minuteros pierde funcionalidad, sino por su complemento cinético al latido de los corazones. Diría que la mitad inferior del reloj es la que se disfruta y se admira, mientras que la de arriba es la destinada a cumplir su cometido horológico. Todo juega a su favor en ese sentido, unos cuidados tornillos azulados, un cristal con excelente legibilidad, y una base sencilla, pero a la vez muy mecánica que nos ayuda a comprender el concepto del reloj. Eso significa que tampoco lo considero un reloj para el día a día, es más bien un guardatiempo reservado para ocasiones especiales en las que estás más interesado en sentir el reloj o en sentirte diferente.

No me cabe duda que ese frontal despertará el interés de aquellos que tengan una mínima curiosidad por las cosas, sin necesidad de que sean relacionadas con la relojería. La trasera en cambio sí que es algo que admirarán los entendidos en relojería. Una muy poco vista doble ventana de exhibición en donde sus ojos de buey gemelos se atraviesan todo el interior del reloj. La sensación es curiosa e irrepetible, tanto si miramos a través de ellos desde la esfera o desde la trasera podremos contemplar lo que hay al otro lado.

La correa de caucho le da un carácter mucho más joven a este Oreto, algo que parece que no encaje con su personalidad, pero que de algún modo no desentona. Debo admitir que no la he usado, como digo no es porque me disguste, sino porque usualmente me resultan incómodas. En cambio sí que la he utilizado como modo de conversación con algunos conocidos, la etiqueta NFC en su interior resulta siempre algo inesperado en un reloj tan mecánico como este.

Conclusiones

Relojes Oreto ofrece un concepto diferente e interesante con este primer lanzamiento. Una apuesta arriesgada, tanto para una marca que empieza, como para un cliente que debe estar muy definido y tener las cosas claras. No es fácil traer algunos de los conceptos de la alta relojería en términos de diseño y artesanía a un mercado de gama casi generalista. No es un reloj para todo el mundo ni para toda ocasión, y tampoco creo que lo pretenda, manteniendo así un grado de exclusividad centrado en aquellos que buscan algo diferente.

Entre sus competidores, si queremos limitar el precio tendremos que recurrir al mismo calibre, y por tanto a una concepción similar. Si obviamos alternativas cuestionables como los mucho más económicos AILANG, tendríamos los invicta S1 Rally Automatic o los BA111OD Capítulo 1, todos ellos de precio marginalmente más elevado que el Oreto, y lo que es más importante: Ninguno de ellos ofreciendo estos grados de personalización, y mucho menos, montando movimientos modificados a mano.

En cuanto a la experiencia de compra, el acceso con código de cliente, el hecho de comprender las ventajas del ecosistema, es algo que requiere cierto tiempo. Intuyo que sea algo intencionado para cerciorarse que el posible comprador realmente tiene interés en el reloj y comprende aquello que le rodea, pero quizás sea algo que limite la compra más o menos impulsiva. El servicio espectacular, y un envío desde Galicia que mediante DHL Economy recibí sin ningún problema en algo menos de dos días.

▲ Más ▼ Menos Diseño único

Ensamblado en España y capacidad de personalización Reloj de nicho no apto para todos los gustos

Valoración

Diseño 9 Materiales 8 Acabados 8 Rendimiento 9 Calibre 7 Prestaciones 8 Precio 6 MEDIA 7,9

