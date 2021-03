¿Os acordáis de Festina Technology?

Hace unas semanas estuve en contacto con un cargo bastante elevado en la jerarquía de Festina Group. Me comentaron que España no era un mercado que les interesase en cuanto a difusión de relojes automáticos, algo que a primera vista me causó una gran sorpresa. Como entusiasta de las marcas de relojería españolas y al mismo tiempo de los relojes mecánicos aquello me supuso una decepción.

Tal y como yo lo veo hay dos sendas de crecimiento en lo que a relojería se refiere. En primer lugar, los relojes inteligentes o smartwatches, que pese a la pandemia, en 2020 se vendieron en España un total de 1.156.971 smartwatches, representando un crecimiento del 18% frente al año anterior. Se estima que esa cifra se duplique en este 2021, llegando a 2.363.956 si las previsiones de IDC Research no fallan. El mercado europeo mantuvo esa misma tendencia. Un total de 11,5 millones de unidades vendidas que representaron un crecimiento del 20,8% sobre el año anterior. En este caso, la previsión de 2021 es terminarlo con 25,6 millones de unidades.







A este respecto era fácil atar cabos. Cuando Miguel Rodríguez compró en 2019 la empresa sueca en bancarrota Anima AB, propietaria de la marca de relojes híbridos Kronaby, su idea era ya adentrarse en los relojes inteligentes o conectados. No tuvo demasiada transcendencia en medios, pero ese mismo año 2019 encorábamos la clave en festinatechnology.com. Un proyecto que de la mano del fabricante de calibres suizos SOPROD (adquirido en 2008 por Festina Lotus S.A.) ofrecían relojes con lo que denominaban tecnología híbrida o hybrid watches. Se trataba de guardatiempos analógicos en apariencia convencionales pero que ofrecen funciones conectadas vía Bluetooth. A nivel constructivo seguía el paradigma de Swatch, construcción barata con cristal y caja de resina, pero Swiss Made. Tecnológicamente ofrecía una admirable duración de batería de hasta 60 días, y si bien la representación de información digital en una esfera analógica no era lo más intuitivo del mundo, era un buen punto de partida en cuanto a innovación que ponían a la venta a un PVP de 179€, y un precio real por debajo de los 140€. La iniciativa debió fracasar, supongo que por eso a casi nadie le suena o lo recuerda. Así lo atestigua la firma de la web que continúa manteniendo el recuerdo de aquel año: «Festina Technology All Rights Reserved © 2019». Por su parte la App de Festina Technology, realmente firmada por Soprod SA quedó también abandonada en la versión 0.6 allá en abril de 2019. La cosa no fue mejor con los Festina Smartime abandonando su App en 2020.







Es una historia que se repite y de la que ya hemos hablado con la G-Shock Connected del Casio GPR-B1000 y la G-Shock Move del Casio GDB-H1000 que siguen sin ser redondas y estables, a diferencia imprevisible de los chinos de Xiaomi/Amazfit/Huami.

Visto que la iniciativa ha fracasado y que la solución viene a medio plazo (no a corto) en caso de llegar lo hará de la mano de la inversión y el talento el éxito de Festina y de sus marcas relacionadas Lotus, Candino, Jaguar, Kronaby o Calypso deberán apostar por otra cosa, aunque no sea más que remarcar tecnología china como Nowley, Viceroy o Marea.

El segundo segmento en expansión son los relojes automáticos, a este respecto no conozco ningún estudio serio que lo confirme, pero sí lo hace mi percepción de cuando me fijo en las muñecas de la gente. Siendo un reloj un instrumento cada vez más innecesario, muchos de los que llevan reloj lo hacen no por su funcionalidad, sino por lo que representa un reloj mecánico. Grupo Festina posee marcas de prestigio: Sandoz, Jaguar que serían ideales para ese cometido. Sorprende también que Lotus no tenga ningún modelo con esa tecnología en su catálogo.







Mi reflexión final es una secuencia de preguntas abiertas. Si a Festina lo les interesan los relojes mecánicos, ¿por qué tienen la colección Automatic en su catálogo? Si no se apuesta por relojes conectados y tampoco por relojes mecánicos sólo queda hacer como con el Festina Prestige.