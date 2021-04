Los relojes mecánicos y los coleccionistas

Tecnológicamente la relojería mecánica es algo que ya está superado. Las maquinarias de cuarzo proporcionan mayor precisión, mayor fiabilidad y sobre todo, menor precio. Algo parecido a lo que ocurre con el calzado deportivo contra el calzado tradicional o el afeitado con multi-hojas comparado con el afeitado clásico. Por esa razón los relojes mecánicos, tanto de carga automática como de cuerda manual se han ido relegando al sector del lujo más elitista, las piezas de elevado precio que aprovechan precisamente que es una tecnología minoritaria. Tal vez lo mismo que ocurra con los automóviles de combustión (gasolina y diesel) de aquí a algunos años en favor de las motorizaciones eléctricas.







Pero desde que compré mi primer reloj automático me he ido dando cuenta como han ido surgiendo micromarcas, la mayoría de origen chino que producen relojes mecánicos de bajo precio y que tienen gran aceptación entre el público. Es algo lógico, los que no podemos pagar miles de euros en un reloj pero valoramos esa herencia del pasado terminamos escogiendo ese tipo de relojes. En cierta forma se está dando la vuelta a la tortilla, en las muñecas de los jovencitos es habitual ver Invicta de entorno a los 100€.

Los asiáticos han dado en el clavo, y admitiendo que de momento son incapaces de fabricar calibres fiables, optan por los japoneses pero fabricados en otros lugares suministrados mayoritariamente por Seiko. Ya sabemos que los controles de calidad dejan mucho que desear, pero a fin de cuentas si no interfieren con el funcionamiento del reloj, lo asequible del precio lo compensa.

Pese a todo lo dicho tiene una importante ventaja. En el título mencioné a los coleccionistas, pero prefiero decir para aquellos que tenemos varios relojes. Cuando dejamos de usarlos se detienen por si solos. No hay desgaste, ni cambios de pilas por los que preocuparse ni acumuladores que se degradan si no refieren energía, ya sea solar, cinética o antaño térmica.

Nos podemos quitar nuestro reloj, dejarlo en la caja, y semanas después cuando volvamos a ponérnoslo darle vida de nuevo. Algo maravilloso que el cuarzo no ha conseguido, por más que Citizen nos hable de «Carga de luz infinita», algo que no es cierto, porque si bien la luz es infinita o casi, su batería recargable no.







Me gusta la idea de diseños que son esencialmente iguales que hace 100 años, con técnicas actuales, claro, pero que siguen usando engranajes, muelles y tornillos. Que podemos comprender como funcionan, pero que además siguen teniendo su utilidad. Lo mismo que vemos con los encendedores de gasolina, que por más obsoletos que sean, todavía tienen ventajas.