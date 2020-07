PowerArchiver en español

No recuerdo en cuantos proyectos de traducción y/o localización de software he participado, pero muchos. Haciendo un repaso rápido, y además del propio FileOptimizer en español, recuerdo Avira Antivir del que además me encargaba de la parte del soporte a usuarios; CubicExplorer; Simple PHP Blog (SPHPBlog); GreatNews; …

La traducción de software es un proceso fácil, una tarea que casi cualquiera podría llevar a cabo, pero muy tedioso. Por eso me hace gracia cuando los supuestos defensores de por ejemplo el software libre, dicen que no pueden colaborar porque sus niveles de programación no están a la altura. Bueno, ¿pueden localizar o dar soporte, no? Dejando ese tema de lado, creo que es una actividad que resulta de utilidad a mucha gente. El español es el segundo idioma más hablado del mundo, y si la tendencia no cambia, acabará siendo el primero; por tanto, un programa que esté en castellano beneficia a una cantidad enorme de usuarios.

Lo mejor de todo, es que no hace falta tener un elevadísimo nivel de inglés, es suficiente con ser capaz de entenderlo bien, aunque tengamos problemas a la hora de hablarlo o escribirlo. La calidad de una traducción se basa en el resultado final español. Si recordáis el caso de El menú de la bota, os daréis cuenta que ese programa automatizado o esa persona, ni siquiera entendía lo que significaba. Además de entender el inglés, hay que entender el contexto, claro. Quizás en una zapatería, el concepto de «menú de la bota» tenga algún sentido, pero en una BIOS no lo tiene…

Es interesante, porque te incentiva a familiarizarte con el programa en cuestión. No sólo es sustituir frases, también hay que intentar limitarlas a una longitud similar a la original en inglés, de otro modo, es posible que los campos de texto se desborden o que el texto se corte.

Desde hace unos años uso PowerArchiver, a nivel de implementación no me parece técnicamente ninguna maravilla, supongo que es el precio por estar escrito en Delphi en vez de en C++, pero sí que me encanta su facilidad de uso y su eficiente compresión.







Casi desde que comencé a usar, colaboro con sus desarrolladores (ConeXware), para actualizar o crear nuevas traducciones. Cada equipo de desarrollo o herramienta de programación, ofrece diferentes posibilidades en cuanto a soporte multiidioma. Desde los archivos de texto tipo INI o PO, hasta aquellos binarios preprocesados como los MO. También hay enfoques personalizados que usan por ejemplo una DLL con las diferentes cadenas de idioma (JP Soft Take Command).

En PowerArchiver (PA), en vez de basarse en Translation Studio, la herramienta que viene de serie en el IDE y que facilita la creación de ese tipo de DLL, usan otra específica y que también se llama Translation Studio, en este caso: Ashampoo Translation Studio.