Radiant fusila el Casio W-59

En este espacio me encanta dar a conocer a los protagonistas de la industria relojera española. Por desgracia en este caso, y por si el asunto de MAM Originals dice que tiene el reloj de Regreso al Futuro nos hubiera parecido poco, los de Radiant Watches siguen los pasos del Marea (Ver «Marea copia descaradamente al Casio F-91» en ZonaCasio).







En realidad lo que han hecho es un cruce, aprovecha las atractivas y reconocibles lineas del Casio F-91W (simulador) y las mezcla con una supuesta resistencia al agua aumentada hasta 50M o 5 ATM como el Casio W-59 (simulador). Lo venden a 16€, lo cual no estaría mal sino fuera porque es sospechosamente parecido a los modelos chinos que encontramos al por detalle por menos 2€ envío incluido en tiendas como Aliexpress.

























Lo que me hizo sospechar es que Radiant, la enseña que dio origen a GERESA y Grupo Cadarso los define como sus nuevos modelos OISAC que están disponibles en 6 colores. «OISAC» suena curioso, tanto que es «CASIO» escrito al revés… Algo que ya lo dice todo. Me imagino que algo de temor tendrán los de Cadarso, ya que indican que los comercializan exclusivamente en tiendas físicas en vez de en internet, pero bueno, en su cuenta de Instagram no se cortan un pelo.













Es una lástima que en Relojes Radiant no se hayan esforzado en desarrollar algo propio, limitándose a remarcar un reloj chino que copia descaradamente las lineas del humilde Casio F-91W. Una marca que cuenta con una dilatada historia, que se está intentando expandir, no sólo en España, sino también en Portugal.

No quiero terminar sin dejar de mencionar sus mejores años, cuando no eran así, y que desde 1948 con los Blumar sumergibles como ellos mismos afirmaban estaban «adelantados en diseño» y eran «exactos en precisión».