Reportaje de los lectores: Complicaciones relojeras. Las dos Regulator (II)

Hace algo más de un mes, nuestro lector ARBcuentatiempos ahondaba en la técnica relojera en su artículo Reportaje de los lectores: Complicaciones relojeras. Las dos Regulator. Era un artículo pionero, más aún en lengua española puesto que apenas existía información acerca de esos «reguladores». En este nuevo desarrollo el autor nos aclara el motivo, trayéndonos de paso un reloj que no por ser de precio elevado es conocido y reconocido en el mercado.

Las dos Regulators. Segunda parte. Por ARBcuentatiempos

Cuando preparaba el artículo sobre «Las Dos Regulators», me intrigaba la razón, por la que, aparentemente desde 1970, fecha en que el Sperina Regulator salía al mercado, ninguna marca reconocida se había hecho eco del útil y fácil de implementar regulador de precisión. Un tiempo después, ya con el post publicado en este blog, algunos de los comentaristas ponían en duda la eficacia y sentido de este añadido mecánico al calibre. Esto hizo que se volviera a encender mi curiosidad sobre el tema. Me volqué una vez más a la faena de escarbar en la web cualquier filón que brillara con la palabra «Regulator», pero todo fue infructuoso, una y otra vez, todos los buscadores que utilicé, devolvían multitud de relojes reguladores con la típica y muy reconocible configuración de manecillas que dejan las horas en un segundo plano, dándole prevalencia a las minuteras y segunderas, los «Reguladores comunes» como los llamamos en aquel artículo. Pero de los «Reguladores de precisión» con su sencillo mecanismo externo para calibrar la marcha del volante sin tener que abrir el reloj, con la única excepción del ya conocido Sperina, nada, cero resultado. Era como un camino sin salida, como si todo hubiera muerto allí con ese pequeño relojito vintage. Un misterio aturdidor royendo mi sentido de la lógica. No me cabía en la cabeza que ningún avispado ejecutivo de firma relojera, le viera utilidad a esto, sabiendo, que entre los compradores de relojes abundan, los que dan importancia al tema precisión. Después de buscar intensamente, acudí a trucos como usar palabras afines y sinónimos de «Regulator» tanto en inglés como en español. Otras búsquedas largas y de nuevo no aparece nada. Aunque cansado, seguí obstinadamente durante varios dias más recorriendo enlaces en mis escasos ratos libres. El resultado anhelado se resistía a aparecer. Una tarde lluviosa de reclusión obligada en casa, tras muchos intentos fallidos más, ya sin opciones, agotado y a punto de rendirme, escribo la palabra «Calibrator» y … ¡Zaz! Se hizo la luz!

Ahí estaba, ante mi, la prueba de que no estaba equivocado. Un reloj moderno, bello, bien construido, mostrando la característica manecilla al borde de la esfera recorriendo su semicírculo graduado y la corona adicional, esta vez en el lado opuesto a la corona principal. Para júbilo mio, fabricado por Bulova, una marca con mucha historia y que para el año de salida al mercado de este modelo, ya pertenecía al grupo relojero dirigido por Citizen. Otra firma de mis favoritas en su lineal Ecodrive.

Se trata del Bulova Accutron Calibrator. ¡Una delicia de cuentatiempo! Con un elegante diseño, todo acero, cristal de zafiro, capas antirreflejos… Y lo mejor, automático, que hizo que redactando este post recordara una plática reciente por correo con Guti sobre la mala política de Citizen respecto a los relojes mecánicos. Al ver este reloj tan conseguido, se me explicaba un poco por donde van los tiros mecánicos en Citizen. A excepción del Fugu y pocas referencias baratas más, los han dejado a cargo de Bulova, que no parece estar haciéndolo mal si nos fijamos en este «Calibrator» y en sus modelos «Precisionist».

Además, todo no quedaba ahi. Bulova habia mejorado lo visto en el antiguo Sperina añadiendo una llave externa, que no es mas que una pieza cilíndrica de acero inoxidable que permite un mayor control de la mecánica y que se inserta en la corona calibradora a las 9 horas, para proporcionar un ajuste giratorio mas fino. A esto le llaman Dispositivo de Ajuste Preciso (EFAS) y desde la marca reportan una precisión en su funcionamiento del 99,99% de media.

También desplazaron el eje de la manecilla del calibrador, separándolo ligeramente del borde de la esfera y consiguiendo asi un efecto visual más armonioso en el conjunto Esfera-Índices-Manecillas.

Otra característica importante es que Bulova decidió usar un calibre Suizo en vez de uno de Citizen. En este caso usaron dos versiones. ETA 2824 o Sellita SW200 sin repercusión en el precio final. Un plus de gran valor añadido donde se nota que quisieron hacer las cosas bien. Así este es un reloj que puede llevar el «Swiss Made» en su esfera y tapa trasera en vez de un «Japan Movement»

Me llamó la atención que depende de los dos dígitos finales en el numero de referencia, el logotipo «Accutron» en su esfera cambia por «Accu Swiss»

Para que puedan apreciar su calidad en detalle, adjunto aquí debajo sus principales características técnicas:

Nombre: Bulova Accutron Calibrator

Bulova Accutron Calibrator Referencia: 65B1XX

65B1XX Tipo de movimiento: Automático, con calibrador externo de precisión en el eje volante

Automático, con calibrador externo de precisión en el eje volante Pais de fabricación: Suiza

Suiza Calibre: ETA 2824-2 o Sellita SW200 segun disponibilidad

ETA 2824-2 o Sellita SW200 segun disponibilidad Caja: Acero inoxidable

Acero inoxidable Pulsera: Armis de acero inoxidable o correa de piel

Armis de acero inoxidable o correa de piel Fondo: 4 Tornillos con ventana de zafiro

4 Tornillos con ventana de zafiro Diámetro: 43 mm

43 mm Espesor: 12,5 mm

12,5 mm Peso: 189 g / 6,7 oz

189 g / 6,7 oz Fecha: Ventana a las 3 horas

Ventana a las 3 horas Bisel: Fijo

Fijo Ancho de la lengüeta: 22 mm

22 mm Cristal frontal: Zafiro, con capa antirreflejos

Zafiro, con capa antirreflejos Resistencia a inmersión en agua: 50 m.

50 m. Corona: Tipo Empujar-Tirar No Roscada

Tipo Empujar-Tirar No Roscada Incluye: Cajas, Papeles y Herramienta de Calibración del Eje Volante

Este reloj fue mostrado por primera vez al público en la edición de Baselworld 2013 como prototipo aun no disponible para la venta. Su precio actual oscila en un rango entre los 450 USD/EUR y los 800 USD/EUR

Ya terminado este artículo, un pensamiento no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Una pregunta sobre una situación que es muy difícil que se dé en la vida real, pero que decidí incluir al final, para aquellos que como yo, ven en este hobby, mas, el valor de la historia y de la creatividad en una pieza horológica, que su valor monetario o nivel de aceptación por los demás. Soñando un poco pues ¿Que pasaría en el hipotético caso de tener ante mi, esta actualización moderna hecha por Bulova y el pequeño y humilde Sperina Regulator, con la disyuntiva de poder quedarme para mi, solo uno de los dos relojes totalmente gratis?

El poder de atracción del Bulova es muy grande, Es un reloj muy bonito y valedor para variadas situaciones. Mi cerebro me dice que decida por el. Mucho más sabiendo que detrás está Citizen con su calidad constructiva mas que probada. Pero mi corazón es quien manda, y creo, que con un poco de indecisión, terminaría con el Sperina resguardado en mi bolsillo y mirando con pesar por arriba del hombro al Bulova mientras me alejo. El Bulova es un buen reloj, y no sé si los ingenieros de Sperina en su momento crearon el mecanismo externo de regulación o lo copiaron de otros, pero solo el hecho de haberse arriesgado con el, más el poderoso extra de atesorar un vintage muy raro con una excepción mecanica mas rara aun, hacen que al final mi cerebro se alinee con mi corazón.

Ahora estimado lector te animo a responder: ¿Con cuál te quedarías?. ¿Tomarías el flamante Bulova Calibrator o el modesto y vintage Sperina Regulator?