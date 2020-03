Orient Kamasu (Mako III)

Hace años Orient era mi marca relojera favorita, lo pudisteis ver con los FEZ09005W0 y FAC00009N (Bambino). Es extraño como cambia todo tan rápido en un sector como el de la relojería, donde parece que las cosas apenas se muevan. El caso es que me topé con una irrechazable oferta sobre el nuevo Orient Kamasu, ya sabéis, uno de los modelos llamados a sustituir al actual Mako II, y al que por tanto suele conocerse como Mako III. Un reloj que aporta novedades interesantes sobre su predecesor, además de ciertos cambios estéticos, tomados éstos del Mako II USA, los japoneses le han montado un zafiro en vez de mineral, una caja de 41,8mm en vez de 41,5mm, y con una altura de 12,8mm de altura en vez de 13mm.

El Kamasu, se suma al Kanno o Kano, al Triton, y al Neptune, como los nuevos lanzamientos de la marca en la gama deportiva, su colección Sports.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 13mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Rotativo unidireccional Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Acero inoxidable de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, día de la semana Resistencia al agua 20 ATM (200M) Peso 172g Movimiento Orient F6922. 21.600 vph. 22 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual y parada de segundero Prestaciones 40h de reserva de marcha. -15/+25 segundos/día Origen Japan Movement Garantía 2 años PVP 389€ (oferta 195€ en Watches111) Distribuidor Orient Watch / Platisur

Presentación

La presentación del Orient Kamasu no aporta nada nuevo. Idéntica a la del Orient Curator (FFD0J004W0). Una caja de cartón en color blanco con el logotipo de Orient, que contiene una caja de plástico muy aparente y de buena calidad con una placa de metal. La dotación también cumple sobradamente con su cometido, libro de instrucciones y libro de garantía.

























El detalle importante es que ahora la documentación está ya impresa en China, y va firmada por Epson.







Introducción

La primera novedad importante, es que algunos elementos no los firma Orient Watch, sino Seiko Epson Corporation, el grupo al que pertenece Orient Watch Co., y también la firma de impresoras Epson. Esta corporación, está a su vez integrada en el conglomerado Seiko Holdings Corporation, de la que forman parte Seiko, Seiko Instruments Inc. y Time Module Inc. entre otras. Por tanto Seiko y Epson comparten accionistas, los principales miembros de la familia Hattori, sin embargo, dicen mantener su independencia, y la transferencia tecnológica es hasta cierto punto limitada.

Se dice que los calibres F69 como el caso de este F6922 fueron un desarrollo en colaboración con Seiko, y que el lumen que vemos en este Orient Kamasu, tiene bastante que ver con el Lumibrite de Seiko, lo cual es positivo para Orient, obviamente. También es cierto, y yo lo he comprobado de primera mano, que los ajustes en cuanto a precisión de sus maquinarias, son mucho menos estrictos últimamente. Algo tendrán que ver los de Seiko en ello.

Los primeros Orient Mako se pusieron a la venta en 2004, montando el histórico y longevo calibre 469, que aún usan en algunos modelos. Al igual que sus sucesores pretendía conquistar una parte del mercado, por aquel momento con pocas opciones, de relojes mecánicos y resistentes al agua 200M. En 2010 aparecería una versión estéticamente algo distinta, el Ray. En 2012, los de Orient Watch USA, mejoran el Mako, creando el Mako USA, entre otras innovaciones, con cristal de zafiro. En 2016, aparecen los Mako II (AA0200) y Ray II con el calibre F69 que cuenta con corrección de día de la semana integrada en la corona. Los estadounidenses le siguen, y lanzan el Mako II USA con ese mismo calibre. Finalmente en 2018, aparece este Mako III con el nombre oficioso de Kamasu, y que es estéticamente muy parecido al mencionado Mako USA II (SAA0200). Kamasu es la palabra japonesa que significa Barracuda, y que en este caso corresponde a la referencia RA-AA000 o AA000.

Por tamaño y diseño de la esfera, el Kano me gustaba más, sin embargo pese a ser algo más barato, montaba cristal mineral en vez de zafiro, y tuve que descartarlo.







Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable, brillante en los laterales, y mate en la parte superior. Tiene 41,8mm de diámetro sin contar la corona y una altura de 12,8mm. La distancia entre asas es de 46,8mm, es por tanto bastante compacto para los estándares actuales, aumentando su versatilidad, puesto que se puede llevar con camisa sin problemas. Estéticamente es muy discreto también, con la salvedad del pronunciado guardacoronas.







La corona es roscada de cara a garantizar la resistencia al agua de 20 BAT/20 ATM/200M, y firmada por Orient. Es algo pequeña, pero al ser un reloj automático al que no hay que darle cuerda, no representa ningún problema.







Esta versión, la RA-AA0002L o AA0002L tiene la esfera de color azul con unos muy sutiles rayos de sol (sunburst). No es tan espectacular como la del Spectre Time Phantom II Blue SunBurst, pero tan poco tan plana como la del Eza 1972. Tiene un gradiente que va del azul marino al negro, así que resulta bastante sobrio. A las 3 se sitúa el día del mes y de la semana en una ventana con contornos plateados, muy clásico, y quizás sin marco como en el Kano sería más dinámico.







Las manecillas son de contorno plateado, muy largas, algo que facilita mucho la legibilidad. La minutera es de tipo espada, y la horaria de tipo flecha. Quizás esta última en el Kano (RA-AA0011B) esté más lograda, algo más gruesa y con mayor superficie para el lumen. A destacar el original, y normalmente imperceptible detalle en donde el extremo de la aguja trotadora o segundera es de color rojo. Los índices son de contorno plateado y están aplicados.







Como ya adelantaba, el rendimiento del lumen es muy bueno, no llega al nivel del Trigalux T-Diver, pero es equivalente al del Seiko Monster. Superior al Orient M-Force, un reloj que se movía en un segmento superior de la marca. Va aplicado en las manecillas, los índices y el punto a las 12 del bisel.







El cristal es de zafiro plano, con tratamiento antireflejante. Sólo por ese motivo, ya me gusta más que el OceanX SharkMaster 1000 y el RUF 500. Se ve a la perfección en cualquier ángulo.







El bisel de de acero y rota unidireccionalmente 120 clics. El injerto o insert es de aluminio en un tono levemente más claro de azul que en la esfera. Combina bien, aunque se echa en falta que no sea cerámico, que es la tendencia actual en cuanto a materiales.







La trasera es ciega, de acero inoxidable roscada. Va grabada a láser, incluyendo un motivo marítimo difícil de describir, y nos llama la atención el Epson. Una inscripción que hace 10 años no habríamos imaginado en un reloj, menos aún mecánico.













El armis es de acero, de 22mm de ancho y como suele caracterizar a Orient, va firmado en el cierre. No es de calidad superior. Los endlinks son de chapa doblada en vez de macizos. Quizás el punto más mejorable.







Movimiento

El calibre F6922 de su interior, una mezcla del anterior 46943 y del Seiko 4R36. Tiene 22 rubís y oscila a 21.600 vph. Declara una reserva de marcha de al menos 40h, y una precisión de -15/+25 segundos/día que es superior a lo que encontramos en estos segmentos. Cuenta con parada de segundero, remonte manual y un rotor de carga bidireccional que es a su vez silencioso y muy eficiente, mejor en esto incluso que un ETA 2824. Su funcionamiento muy suave a la hora de ajustar la hora y de remontarlo manualmente, algo mejor que los de Seiko, y quizás algo por detrás de los ETA/Sellita. Tenéis toda la información en sus Manual de instrucciones (9,3 MB. en formato PDF).







El asunto de la regulación de fábrica que me preocupaba ha resultado ser más que satisfactoria. El F69 ha demostrado una desviación media de 5 segundos/día, que es una cifra excelente. No puedo decir si es que en Orient han vuelto a las técnicas anteriores donde todos solían venir muy ajustados, o más probablemente haya sido cuestión de suerte.







La inscripción de «Japan Movement» viene a decirnos que sólo la maquinaria está construida en Japón, el resto, incluyendo su ensamblaje debe provenir de Singapur, Brasil, Hong Kong o China, algo cada vez más habitual en todas las marcas, pero que en Orient que siempre fue el reloj japonés se hace extraño. El día de la semana del indicador se ofrece en español e inglés, un punto muy interesante para los lectores de esta página.







Sensaciones

El Orient Kamasu es de los tipos de relojes que me gustan. Suficientemente elegante como para vestir con formalidad, pero a su vez, robusto y muy legible. Puede parecer una nimiedad pero para mi es importante un indicador de día de la semana. Desde que era niño que los encontraba útiles, pero también lógicos. Quiero decir, son una complicación que a diferencia del fechador o día del mes, no debe corregirse nunca, apenas ocupa espacio. Entonces, ¿por qué no tenerla? Como en otros Orient, el armis hace ruido durante el primer día, es algo molesto, pero nada más.







Son detalles mejorables, pero ningún defecto como tal. La calidad del Kamasu Mako III es muy buena. Sin embargo sus rasgos son bastante conservadores y típicos, resultando a veces anodinos. Por ejemplo un Spinnaker Dumas tiene mucha más personalidad.







Se lleva muy cómodo, pareciendo mucho más ligero de los 172g que indica la marca. Con dos eslabones menos, yo he medido 155g, así que no deben estar equivocados. También sus dimensiones lo hacen muy cómodo y apto para cualquier situación. Sin embargo personalmente, echo en falta algo más de contundencia, de aspecto de herramienta, algo que sí tiene un RUF500 o un Tempore Lux V One.







Conclusiones

En esta parte llegamos al polémico punto de las tarifas de precios de los relojes, especialmente de marcas japonesas como Orient o Seiko, y particularmente en algunos países de Europa como el nuestro. Su precio oficial, el PVP de venta al público según la tarifa es de 389€, un precio que viendo la calidad del reloj y lo que nos ofrece suena razonable. A la par con otros relojes de buceo de marcas japonesas, pero incapaz de rivalizar con micromarcas asiáticas como el Aquatico Seastar que ofrece mejores prestaciones, mejores materiales, y aunque sus acabados son ligeramente inferiores, cuesta la mitad. Ahora bien, resulta que este Kamasu lo podemos comprar en tiendas españolas por tan solo 195€ envío incluido, y es ahí donde no tiene rival en cuanto a calidad-prestaciones-precio. Son las consecuencias de la globalización, del mercado gris, y una prueba de que estas políticas de precios inflados no benefician en absoluto a nadie. Ni comercios, ni compradores. Los comercios se quedan sin vender el reloj porque en menos de 5 minutos lo encontramos a casi la mitad de precio, y los usuarios, porque si lo pagan al precio oficial, cuando descubren el verdadero precio se sienten estafados.







Como decía antes, por calidad, materiales, prestaciones y marca es un reloj altamente recomendable, pero no lo considero un reloj para alguien que busque algo un poco diferente.

▲ Más ▼ Menos Excelente relación calidad-precio Endlinks huecos

Diseño bastante convencional