Invicta Pro Diver 9094OB

El Invicta Pro Diver 8926 es un clásico de los relojes deportivos de precio asequible con maquinaria automática. La marca estadounidense ha aprovechado para actualizarlo recientemente con el 9094, sustituyendo el antiguo calibre Miyota 8215 por un mucho más agradable Seiko NH35 y ofreciéndolo en diferentes colores además del negro. El 9094 que nos ocupa en esta ocasión cuenta con una bonita esfera en color azul tornasolado y bisel del mismo color.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 40mm de diámetro sin contar la corona. 14mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Rotativo unidireccional de acero inoxidable Cristal Mineral Lumen Sí Trasera Exhibición roscada Correa Acero inoxidable de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 20 ATM Peso N/D Movimiento Seiko NH35A. 21.600 vph. 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual y parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Diseñado en USA. Made in China. Japan Movement. Made in Malaysia Garantía 2 años (3 años registrándose en invictawarranty.com) PVP 285€ (oferta 103,5€ con 10% descuento) Distribuidor Invicta Watch Europe / Invicta Watch Company of America

Presentación

El packaging con Invicta Watch empieza antes de lo esperado, y es que la caja en la que FedEx transporta el envío, ya está personalizada por la marca. Su interior utiliza el reconocible amarillo corporativo de la empresa, y nos menciona el «Since 1837» que a continuación os explicaré, el sorteo mensual desde invictagift.com y la interesante extensión de garantía hasta 3 años registrando el producto en invictawarranty.com. En este sentido, es sin lugar a dudas la mejor caja exterior que he visto.







Dentro hay una caja de cartón del mismo color amarillo con un altorrelieve mostrando las alas del logotipo de Invicta.







Cuando la abrimos nos encontramos con otra caja del mismo color, ésta va forrada de un material que imita al cuero, aunque algo más gomoso. Tiene unos bonitos pespuntes de costuras visibles, y el nombre de la marca en caracteres azul metalizados.













Cuando la abrimos vemos el reloj envuelto en un almohadillado tipo franela en color amarillo más pálido.







La dotación, super-completa. La correspondiente etiqueta, pero también un paño para limpiar el reloj, un manual de instrucciones/tarjeta de garantía y tarjetas con el servicio de club de miembros y la extensión de garantía.







Una estupenda primera impresión que va más allá de lo que uno podría esperar en un reloj de su precio. Para hacerlo aún mejor, podemos descargar el manual de instrucciones 416 KB. en formato PDF). Extrañamente no tienen accesible el del calibre NH35A, aunque sí el del NH36A (923 KB. en formato PDF).

Introducción

La historia de Invicta Watch Group es parecida a la de Rotary y Bulova. Invicta Watch Group la funda Raphael Picard en el año 1837 en La Chaux-de-Fonds, contando por tanto con mucha más historia que la mayoría de marcas suizas. Invicta que en latín significa «invencible» quería crear relojes suizos fiables y duraderos a precios razonables. Cosechó bastante éxito, hasta que con la crisis del cuarzo en la década de 1970 la empresa quebró. En 1991, algunos descendientes de la familia, adquirieron la marca, y la basaron en Estados Unidos, proporcionándole un nuevo rumbo, mucho antes de que Stührling decidiera hacer algo parecido y peor en 1999.







El Pro Diver lo he visto durante más de 15 años en el mercado, y ha cosechado un notable éxito de ventas. Las claves son sencillas, primero, su reconocible diseño, homenaje al Rolex Submariner Date (referencia 116619LB), que por más que han reclamado sus defensores, con la esfera en azul sólo se ofrece en oro blanco al precio de 36.500€, la versión de acero sólo existe en negro o verde por 8.500€.







El segundo, su relación calidad-precio, superior a la de los relojes chinos.







Diseño y construcción

El Pro Diver 9094OB tiene una caja de acero inoxidable 316L de 40mm de diámetro sin contar la corona, y 14mm de grosor. Considerando que es un reloj de buceo, es un tamaño contenido y un grosor normal, algo que responde al diseño del Submariner que comentaba. Los laterales están pulidos a brillo con un bonito grabado con el nombre de la marca, mientras que el resto es cepillado mate. El bisel es de acero inoxidable rotativo unidireccional de 120 clics, no se indica el material del inserto, pero parece aluminio en un tono azul metalizado.







Precisamente la diferencia entre el 9094OB y el 9094 es su bisel. «OB» significa «Old Bezel», es decir, bisel antiguo y está basado en el de Rolex. El moderno es una creación propia, y como indica la denominación, es menos clásico. Si preferimos un bisel tipo Pepsi, tenemos la referencia 5053. De hecho, sigue los pasos de 8926/8926OB, 8926A, 8926B, 8926C y 8926OBV2.







Las manecillas son las clásicas tipo Mercedes de contornos plateados. El aspecto diferencial es la segundera, con el contrapeso reproduciendo las alas de Invicta.







Los índices van aplicados, también con contornos plateados, y llevan un material luminescente que Invicta denomina Tritnite bastante discreto, casi al nivel de uno de los nuevos Vostok Amphibia.







La corona está firmada y es roscada, algo indispensable para garantizar la estanqueidad de hasta 200M o 20 ATM.







El cristal es mineral plano, a diferencia de modelos más caros como el 9937 que montan Flame Fusion, y que me hubiera encantado tener. Incorpora lupa de aumento o «cyclops» para el fechador.







La trasera es de acero inoxidable roscada, afortunadamente con rosca estándar en vez de reproduciendo la específica del Rolex Submariner, así que se puede abrir con cualquier llave Jaxa. Es de exhibición con un cristal, lo que nos deja ver el llamativo rotor de carga personalizado por Invicta de color amarillo.







El brazalete es de acero inoxidable y 20mm de ancho. Un armis con la parte central en brillo y el resto en mate. Su calidad es normal, aunque va firmado e incorpora microajuste y cierre de seguridad sin pulsadores.







No se especifica cuanto pesa el reloj. Según mi balanza, con el armis con todos sus eslabones da 150g, una cifra lógica de acuerdo a sus dimensiones.







Movimiento

En su interior nos encontramos con un más que conocido, y también fiable calibre mecánico de carga automática bidireccional Seiko NH35A. Es el mismo que ya vimos en el Grupo Gamma Venturo Field Watch #2 o el Meccaniche Veneziane Redentore entre otros, puesto que como ya sabéis, es una alternativa muy económica. Pese a su contenido precio, es agradable de utilizar, ofrece remonte manual y parada de segundero. Oscila a 21.600 vph, tiene 24 rubís y según el fabricante proporciona al menos 41 horas de reserva de marcha, y una desviación máxima de entre-20/+40 segundos/día. Tienes más detalles en las especificaciones oficiales de Timemodule TMI (1,1 MB. en formato PDF).







En mi unidad esta cifra ha sido mucho mejor, excelente diría yo. Solamente +4 segundos/día, algo que no sabemos si es porque desde Invicta los regulan, o porque ha sido cuestión de suerte, pero que en todo caso es un valor estupendo.







Sensaciones

El reloj es muy bonito, la esfera azul tipo «sunburst» es de las más bonitas que he visto. Quizás el tono del bisel que no sea exactamente igual que el de la esfera le haga perder algo de atractivo, pero aún así, se ve un reloj de mayor prestancia que su precio. El rendimiento de su NH35 es otro punto a favor, algo que sólo está al alcance de relojes mucho más caros. En la muñeca se me hace algo pequeño, sé que es cosa mía, porque estoy acostumbrado a relojes deportivos más voluminosos. A cambio es muy cómodo, y su resistencia al agua de hasta 200M lo hace apto para todo.







Ofrece mucho por poco, así que uno acaba pidiendo por pedir, aunque ello incrementara la tarifa un poco más y que montara Flame Fusion. Su principal problema es el lumen. Ese Tritnite no está a la altura de la Luminova o del Lumibrite y le hace perder bastante encanto. Comparativamente es peor que en el Neckmarine Automatic Sport, un reloj que al no ser de buceo no lo necesitaba tanto.







Conclusiones

Invicta Watch Company ha decidido expandirse a Europa en donde cuenta con diferentes centros de distribución, y que enviando por DHL, en mi caso desde Holanda, recibí el reloj al día siguiente y sin problemas arancelarios ni de aduanas. Es cierto que en Europa con el IVA no resultan tan competitivos como en EE.UU en donde la tienda oficial nos ofrece este modelo por solamente 97$ (86€). En todo caso, eso no es problema de la marca, sino de las regulaciones tributarias.







El Pro Diver 9094OB y el Pro Diver 9094 ofrecen un diseño reconocido, con buenas calidades y materiales para su precio. Allí donde Seiko, Orient o Citizen no llegan, está Invicta con un PVP más contenido. Como rivales, el Steeldive SD1953 por unos 95€. La misma maquinaria, mejor lumen, cristal de zafiro aunque con peor soporte y con los riesgos de sobrecostes por aduanas al comprar por Aliexpress lo hacen una apuesta algo más arriesgada.







Personalmente por la diferencia de precio, yo iría a por el Grand Diver como el 3045 de 140€, aunque puede que sus 47mm resulten demasiado generosos para muchos. El 29179 de 42mm por 140€ tampoco es mala alternativa.

Pocos relojes hay capaces de competir con su precio. Un Spinakker Amalfi es bastante más caro, y no muchísimo mejor. Un Orient Mako III (Kamasu), sí que me parece algo más caro, pero también superior.







▲ Más ▼ Menos Buena calidad-precio

Esfera muy bonita Lumen escaso

Tamaño pequeño