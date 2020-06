Terminada la reseña del Venturo Field Watch #2, vamos a seguir hablando de relojes, en esta ocasión por mi nicho de mercado favorito: Las marcas suizas independientes, es decir, que no forman parte de ningún conglometado empresarial. Así que después de Raymond Weil y Titoni, hoy os presento a Formex Watch con su espectacular Formex Pilot Chronograph.

La marca Formex que deriva del francés «forme extrème» (forma extrema) es reconocida por su único sistema de amortiguación en la caja, una idea derivada del mundo de la competición automovilística, y que veréis que tiene mucha influencia en su estética, diseño y construcción.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 46,5mm de diámetro sin contar la corona. 15,2mm de alto Corona Roscada de acero a presión Esfera Plateada Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Atornillada de titanio con ventana de exhibición y cristal de zafiro Correa Cuero marrón de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, día de la semana, cronógrafo de 12 horas Resistencia al agua 10 ATM Peso 120g (sin correa) Movimiento ETA 7750 Complicaciones Carga automática con rotor unidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 28.800 vph. 25 rubís. 42h de reserva de marcha. +/−15 segundos/día Origen Swiss Made Garantía 3 años PVP 1.290€ Distribuidor FORMEX Watch SA

Presentación

Recibimos el reloj en cubierto con una caja deslizante de color blanco. Viene sin firmar, por lo que está pensada únicamente como elemento protector.







Cuando lo retiramos nos encontramos el estuche del reloj, común a todos los modelos de Formex. Es de cuero negro con costuras blancas, y firmado en el mismo color con «Formex Swiss Watches».







Una gruesa almohadilla recubierta de símil piel sostiene el reloj en su interior.







Si bien en la parte interior nos encontramos con la tarjeta de garantía sellada y fechada. Hay que recalcar que la marca nos ofrece una garantía de 3 años, 36 meses en vez de los 24 habituales, así como la posibilidad de retornar o reembolsar nuestra compra durante los primeros 30 días. Un hecho que aporta gran tranquilidad. Se acompaña también de un manual de instrucciones, éste se comparte entre todos los modelos de cronógrafos automáticos que montan el calibre ETA 7750, cubriendo los mínimos. Una tarjeta de la marca nos da la bienvenida a su equipo, el Team-Formex. Va suscrita por el director general o CEO de la empresa, pero echamos de menos su firma personal, algo que le dé un toque único.







Introducción

Formex Swiss Watches es una empresa relojera suiza fundada en 1999 en Biena. En 1998 inspirándose en la ingeniería de los automóviles y las bicicletas de altas prestaciones, Hans-Peter Grädel diseñó y patentó un sistema de suspensión que desde entonces equipa a todos los relojes Formex Watches, de esta manera, son más resistentes a los golpes y se adaptan mejor a la muñeca. Es difícil explicar con palabras cómo funciona, pero muy fácil de entender viéndolo en acción. Simplemente brillante.







En 2015 Raphael Granito tomó los mandos de la marca, dándole un giro radical. Decidió comercializar sus piezas exclusivamente por internet, y trasladó ese ahorro de costes a los clientes, reduciendo su precio de venta a casi la mitad. Prueba de su proceso de adaptacíón a los nuevos tiempos es que su último lanzamiento de 2018, el Formex Essence, lo hizo usando la plataforma Kickstarter.







De lleno en el Formex Pilot Automatic Chronograph (AS1100), está disponible en cuatro versiones:

– Carbon Dial Black Limited Edition (1100.9.8199): Caja y bisel de acero PVD y esfera negra de fibra de carbono.

– Carbon Dial Grey Sandblast (1100.5.8129): Caja de acero arenado, bisel de acero PVD y esfera negra de fibra de carbono.

– Blue (1100.1.8030): Caja y bisel de acero inoxidable y esfera azul.

– Silver (1100.1.8040): Caja y bisel de acero inoxidable y esfera plateada.

La elegida en mi caso ha sido la Silver con esfera plateada, y que al igual que con el Hanhart Pioneer TwinControl, cambia de referencia dependiendo de la correa que elijamos: correa de piel marrón (1100.1.8040.223), armis de titanio (1100.1.8040.100 o correa de silicona (1100.1.8040.910).







Diseño y construcción

El Formex Pilot Silver Chronograph 1100.1.8040 es un reloj robusto y de generosas dimensiones. La caja es de acero inoxidable 316L, en acabado pulido a brillo, salvo las asas que son mate (cepilladas). Tiene 46,5mm de diámetro con una distancia entre asas de 53mm y una altura de 15,5mm que lo convierten en un reloj grueso y masivo. El bisel externo es fijo, también de acero 316L, y en este caso con acabado brillante. La corona es de acero inoxidable a presión, algo cómodo en el caso de que debamos darle cuerda manualmente al mecanismo. Va firmada con el hexágono que es característico de todas las coronas de los relojes Formex.







La esfera de esta versión es metálica de color plateado, y no produce esos desagradables reflejos que vemos en otras esferas similares. El pulido es distinto en ésta de en las subesferas ayudándonos a diferenciarlas fácilmente. Los numerales arábigos y los índices van aplicados. Son de color negro dando un excelente contraste. El resto de leyendas, como los marcadores minuteros o el nombre de la marca están pintados. Llama la atención la inscripción 4Speed, que pensaba que sería una referencia al sistema de suspensión con 4 brazos. Sin embargo no es así, de hecho es algo que nadie explica, y simplemente es una referencia a «For Speed», es decir «Para la Velocidad» o construido para la velocidad, una consigna que Formex usaba en el pasado en sus modelos relacionados con el motor, y que hacía referencia a la herencia automovilística, si bien es algo que han abandonado en los nuevos modelos.













Las manecillas principales (horaria y minutera) son de tipo espada, gruesas y legibles, algo imprescindible en un reloj tipo piloto. Son plateadas y llevan aplicado lumen Super-LumiNova, al igual que en los índices principales (12, 3, 6, y 9). Se acompaña del casi obligatoria triángulo rodeado por los dos puntos que históricamente ayudaba a los aviadores a identificar rápidamente la parte superior del guardatiempo. El rendimiento del lumen es muy bueno en las manecillas y bueno en los cuatro índices. Personalmente creo que hubiera sido útil que todos los índices horarios llevasen material luminescente, o incluso también los numerales.







Las subesferas son el segundero pequeño, que se sitúa a las 9; y luego los correspondientes al cronógrafo: el totalizador de minutos con hasta 30 minutos de capacidad a las 12, y el totalizador de 12 horas a las 6. Un detalle que ayuda mucho a la legibilidad, es que el segundero está diferenciado del resto al estar pintada su aguja en color rojo. Es un modelo day-date, es decir, que a las 3 muestra no solamente el fechador del día del mes sino también el día de la semana, y que para mi es la combinación más bonita y útil de un cronógrafo. El día de la semana se presenta solamente en inglés.







En el bisel interno, también plateado, desde Formex Watches han optado por incorporarle una escala taquimétrica, algo que va muy bien con el carácter del reloj, y que en conjunción con la manecilla central del cronógrafo nos permite el cálculo rápido de velocidades en base a distancias. Por encima del bisel destaca la tornillería tipo allen, y que actúan como anclajes de los brazos de la suspensión.







El cristal es de zafiro, es plano que para mi es lo ideal en cuanto a legibilidad. El tratamiento antirreflejos que lleva es muy bueno. Un aspecto a comentar es que el bisel metálico sobresale 1mm sobre el cristal, lo cual es un elemento de protección adicional. Me gusta como lo han hecho, porque es tan poca la sobreelevación que visualmente no se percibe, pero en cambio, está ahí, lo justo para proteger el zafiro.







Con la caja de perfil se aprecian los amortiguadores de la suspensión. Le dan un toque tecnológico, pero además funcionan muy bien, sin ruidos y notándose sus efectos.













La tapa trasera es de titanio grado 2 atornillada, con una ventana de exhibición también cubierta de cristal de zafiro, ofreciéndonos así una resistencia al agua de hasta 100M o 10 ATM (330 pies). Una tapa de titanio con cristal de zafiro es la combinación perfecta. Nos deja contemplar la maquinaria, que en Formex han equipado personalizando el rotor de carga. Viene grabada con las leyendas básicas del reloj, pero también con un número de serie único. En mi caso es el 0778, y es que aunque el Pilot Automatic Chronograph no es una serie limitada, sí que es una serie numerada.







La correa es de piel de becerro, hecha en Italia. De color marrón y 22mm de ancho. Tiene un exterior rugoso que es muy agradable. Los pespuntes de las costuras son visibles, y destacan con el color blanco. Es muy suave y flexible, haciéndose cómoda desde la primera puesta. Tanto es así, que uno tiene a dudar de lo duradera que pueda ser. En todo caso, se puede comprar por separado a un precio razonable de 49€.







La hebilla de acero pulido y acabados redondeados, un contraste contra las formas angulosas del reloj, y extrañamente va sin firmar. El motivo probablemente sea que la mayoría de clientes adquieren su hebilla patentada. Porque si el ingenioso sistema de amortiguación os ha llamado la atención, opcionalmente se puede pedir con una hebilla de fibra de carbono que permite microajustes de hasta 7mm. Un sistema exclusivo de Formex y que podemos adquirir por 65€ en su versión de acero o 85€ en titanio.













Movimiento

En su interior está el conocido movimiento cronográfico de carga automática Swiss Made / Swiss Movement, 7750 Valjoux, parte de la familia ETA Mecaline Chronograph. Es un calibre conocido muy extendido y fiable, no en vano lo vemos como ebauche en multitud de marcas relojeras: el calibre 16 de TAG Heuer, el B13 de Breitling, el 79320 de IWC, el SZ01 de Sinn, el RR1402 de Ball, el 680 de Oris, el L674 de Longines, el J880 de Junghans, y muchos otros.







Su desarrollo se basó en el Valjoux 7733 de cuerda manual, por aquel entonces propiedad de la ASUAG (Allgemeine Gesellschaft der Schweizerischen Uhrenindustrie), lanzándose al mercado en el año 1973. Su desarrollador principal, Edmond Capt, se ayudó de técnicas computerizadas (CAD), pasando así a formar parte de la historia como el primer movimiento de reloj que se diseñó con un ordenador.







Actualmente es la opción con cronógrafo dentro Swatch Group. Un movimiento mecánico de carga automática unidireccional, con capacidad de remonte manual y parada de segundero. Late a 28.800 vph, cuenta con 25 rubís, y en el grado elaboré, el más básico en el que se ofrece el 7750, está ajustado en 3 posiciones, declarando una desviación máxima de +/-15 segundos/día y media de +/-5 segundos/día de media. Desde Formex Watch SA declaran una reserva de marcha de 42 horas, si bien en ETA nos dicen que es al menos de 48 horas, con una autonomía típica de 56 horas.







Tenéis más detalles en sus especificaciones oficiales (5,5 MB. en formato PDF).

Sensaciones

Ya seas un piloto de aeroplanos, un ciclista, o un piloto de coches, la comodidad que proporciona su suspensión es algo que merece la pena probar. De hecho mientras escribo esta reseña, se nota como la caja del reloj se adapta a los movimientos de la muñeca, adaptándola a nuestros gestos. Su apariencia técnica tan avanzada, y lo bien escogidos que están los materiales, hacen que se disfrute simplemente pensando en su diseño e ingeniería.







Tiene un gran tamaño, pero no es incómodo ni parece tan grande como sus cifras demuestran. Quizás contribuye en ello el hecho de ser relativamente ligero y la comodidad extra que aporta el sistema amortiguador. Viendo todo esto, me quedo con las ganas de haberlo pedido con el brazalete de titanio por 100€ más (o 189€ si lo compramos por separado), debe de ser magnífico.







Es muy legible, un requisito imprescindible en un reloj, así que tanto si te vas al circuito, como si estás paseando tranquilamente durante el fin de semana, el Pilot Chronograph es un compañero que se adapta a todo. De estética deportiva, pero también elegante, combina sin problemas con una vestimenta elegante, aunque su grosor suele pedir mangas anchas.







Conclusiones

Estamos ante un reloj de gama alta, que si bien por su precio (1.290€), compite con marcas Swiss Made de gama media. Por poner un ejemplo tenemos el Tissot Couturier Automatic Chronograph que cuesta 1.580€, o incluso el Kronos Pilot Automatic Chronograph Day Date que sin descuentos se eleva a 1.410€. Por ese motivo no me extraña que el Formex Pilot Chronograph se vea en tiendas online y físicas a un PVP de 1.900€ que ofrecían rebajado a 1.710€, algo que no cuadra con los precios a los que vende la propia marca.







A destacar que en su tienda online todos los precios son con impuestos y gastos de aduanas, es decir importes que corren a cargo de Formex. En mi caso, el envío fue por UPS. Entrega rapidísima, me llegó en 2 días, y tal y como prometían, ningún problema con las aduanas.

Por 379€ tenemos el mismo modelo en versión de cuarzo, el Formex Pilot Quartz Chronograph Silver (1100.1.3040.223), que aunque comparte la mayoría de elementos, monta cristal mineral y un módulo Ronda 5040.D.







▲ Más ▼ Menos Sistema de suspensión y otras innovaciones técnicas

Diseño muy legible Lumen mejorable