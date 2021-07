Iron Annie Flight Control 51565

Después de relojes tan diferentes como el Relio Solstice y el Formex REEF Automatic Chronometer COSC 300M hoy hablaremos del Iron Annie Flight Control 5156-5, un reloj de estilo observación que mantiene las señas de identidad de los clásicos fliegers, pero que a su vez los reinterpreta con algunas pinceladas actuales.

Iron Annie es una marca de relojes alemanes que tiene unos diseños inspirados en los orígenes de la aviación durante los años 1910-1930. Se caracterizan por un buen nivel de calidad a precios razonables. Te estarás preguntando cómo es posible que no conozcas Iron Annie… La marca de relojes Junkers, ¿sí la conoces? Pues entonces sigue leyendo y verás lo que te has perdido.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 12mm de alto Corona A presión de acero Esfera Crema Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada y exhibición Correa Cuero marrón de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 5 ATM Peso 75g Movimiento ETA 2824-2 / Sellita SW 200-1, 25/26 rubís. 28.800 vph Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual, parada de segundero Prestaciones 38h de reserva de marcha. +/- 12 segundos/día Origen Made in Germany. Swiss Movement Garantía 2 años PVP 499€ (Oferta a 359€ con el código «GUTI20») Distribuidor Iron Annie Watches (POINT TEC Products Electronic GmbH) / TIMEBYME EURL

Introducción

POINTtec Uhrmacherkunst es una empresa que lleva en el negocio de la relojería más de 30 años apostando por el Made in Germany, son los propietarios de las marcas Zeppelin, Bauhaus, Kicker y lo fueron también de Junkers.

El profesor Hugo Junkers un ingeniero aeronáutico fundó en 1895 la empresa Junkers Flugzeug und Motoren Werke AG sita en Dessau, y conocida por el desarrollo de aviones con la marca Junkers como el J1 (1913), F 13 (1919), G 38 (1929) o el JU 52 (1934). Pese a verse inmiscuido en la Primera Guerra Mundial su espíritu pacifista así como su vertiente creativa apoyando a la Escuela Bauhaus hizo que a partir de 1925 fabricara también relojes.

Fuera del sector aeronáutico patentó también el «calorímetro», un aparato que sería la base de los calentadores de agua y que en 1932 vendería a Robert Bosch de BOSCH GmbH que son los que actualmente siguen vendiendo calentadores con la marca Junkers.

A partir de ahí la historia queda en silencio, hasta que en 1997 acuerdan con POINTtec una licencia de la marca Junkers que les permite a éstos vender relojes con esa enseña. Sin embargo a partir de 2017 hay un desacuerdo entre los herederos de Junkers liderados por Charlotte Junkers y la colaboración termina. Se dice que Junkers quería aumentar las regalías de manera injustificada, algo que para Pointtec era insostenible. Hay que remarcar que Pointtec es la firma alemana que más relojes produce, llegando a unas 250.000 unidades anuales, siendo de todas ellas casi 150.000 de la marca Junkers, la más exitosa de su antiguo catálogo.

Con la alianza rota, Junkers pasó a los descendientes que ahora venden relojes muy similares a los anteriores esa marca desde la firma Junkers Uhren, mientras que los de Point Tec aprovechando el que avión Junkers JU 52 era conocido como «Tante Ju» («Tía Ju») e Iron Annie, decidieron utilizar esa marca. Por supuesto los relojes Junkers de Pointtec los diseñaba y fabricaba Pointtec, así que los primeros Iron Annie eran modelos iguales a los anteriores Junkers.

En 2019 apareció la serie Flight Control de la que este 51565 forma parte, y aquello sí que fueron ya relojes completamente nuevos. Cuenta con cronógrafos automáticos usando el Seiko NE86, relojes de cuarzo con calibres Ronda y también automáticos con Miyota y ETA o Sellita. Desde el principio este modelo fue mi favorito, situado en la gama alta de los modelos tres agujas, monta un calibre ETA 2824-2 / Sellita SW200 y cristal de zafiro estando disponible en dos variantes:

– Flight Control 5156-5 con esfera de color beige completamente luminosa (full-lum), correa marrón y manecillas e índices negros.

– Flight Control 5156-2 con esfera de color negro, correa negra y manecillas plateadas e índices luminosos.

En la misma franja de precios y con especificaciones muy similares estaba también el Iron Annie Bauhaus 5050-5 y el Iron Annie Classic Line 5958-5, si bien estéticamente mi favorito era el 5156-5 (Flight Control/Cockpit). En la misma gama los mucho más asequible Cockpit 5164-5 y Cockpit 5168-5 también me gustaban, pero con un calibre Miyota/Citizen los descarté.

Presentación

Recibimos el Flight Control 5156-5 en una caja de cartón negra completamente estéril. Es bastante compacta para las tendencias actuales, lo cual me parece algo positivo.

Solamente una etiqueta con un código EAN-13, es decir de barras, identifica el contenido. Dicha etiqueta no la incorpora POINTtec/Iron Annie, sino que es un añadido de la tienda o el distribuidor. Eso nos lleva a pensar que es una presentación común para la mayoría de piezas de la marca.

Cuando la abrimos nos encontramos la sorpresa, una sencilla, pero bien concebida caja de material plástico y también negro, pero con una insignia plateada que muestra el logotipo de la marca muy del estilo a los fuselajes de aluminio.

Al abrirla vemos que su base tiene una decoración plástica plateada, también muy sencilla pero efectista al mismo tiempo, reforzando ese carácter de pioneros de la aviación y jugando de nuevo con las aletas de refrigeración de los motores de las aeronaves. Una solapa en símil piel que me recuerda a los receptáculos portamapas o portadocumentos que se habilitaban en automóviles y aeroplanos contiene la documentación. Otro detalle de la caja de presentación es que su base está aterciopelada en color negro, ideal para que si la colocamos en una estantería o en una repisa de madera no se ralle su superficie.

Ésta consiste en la tarjeta de garantía y el manual de instrucciones. El manual con el título «Sellita Automatik» nos confirma que en el corazón del 51565 tenemos una maquinara suministrada por Sellita. Desde la web podemos descargarlo también en digital (1,3 MB. en formato PDF), algo que me gusta porque el formato electrónico es más ágil de consultar, pero en papel es más bonito de conservar. Sorprendentemente es la versión en papel la que sí está actualizada, indicando el calibre Sellita que monta este reloj, la web de la tienda también indica el SW-200, mientras que en página oficial de la marca todavía apuntan al ETA que debían llevar antes.

Por último la etiqueta del reloj que es de papel plastificado en vez del habitual cordel del que pende el «tag» de plástico.

Como suelo hacer últimamente, en el canal de Youtube tenéis el unboxing completo del reloj.

Diseño y construcción

En este Flight-Control la caja tiene 42mm de diámetro, está fabricada en acero inoxidable 316L con todas las superficies satinadas, algo útil y muy fidedigno en un reloj flieger o de observación. A mi modo de ver un acabado PVD negro habría sido el complemento perfecto. No obstante el tratamiento del metal es perfecto, reflejo de la industria metalúrgica y la calidad alemanas.

La corona es la característica tipo cebolla de generosas dimensiones, también de acero inoxidable firmada y funciona a presión (pull-push). Suficiente para una resistencia al agua de hasta 50M (5 ATM).

Siguiendo también con el estilo de piloto, el bisel exterior es fijo de acero inoxidable, muy delgado, proporcionándole mucha luz a la esfera (unos 37mm) y de este modo aprovechando al máximo el espacio disponible.

En la esfera destacan los numerales de los flieger tipo B de la Segunda Guerra Mundial, indicando los minutos en mayor tamaño dentro del perímetro exterior, y las horas algo más pequeñas en la zona interna. Todo va pintado en negro, incluyendo el logotipo y las leyendas. El fechador situado a las 6, también con fondo negro le da un aspecto monocromático que para mi gusto le queda muy bien.

No acaba ahí, porque el dial o esfera es completamente luminosa (full-lum), lleva lume que la marca indica que es Swiss Super-LumiNova «Old Radium», éste pigmento de estilo vintage tiene a la luz del día el aspecto marrón-anaranjado del Radio radiactivo y en la oscuridad brilla en un tono amarillo-verdoso. No es el pigmento más duradero, pero como hay muchísima superficie el resultado es inicialmente casi de linterna. Lo que sorprende es que el brillo es azulado, como si fuera BGW9, por lo que quizás sea el nuevo «Old White».

Las agujas son de tipo hoja de sauce, feuille o leaf, todas con los contornos plateados pulidos. Como la horaria y la minutera son gruesas y rellenadas en negro, y la segundera y la indicadora de minutos son largas, ofrecen un contraste perfecto para la lectura.

En Iron Annie (IA) han montado un cristal de zafiro ligeramente curvado que es más caro que el zafiro plano. Eso ayuda a reforzar su aspecto vintage, y como la curvatura es baja, permite leer la esfera en ángulos inclinados.

La trasera es de acero inoxidable y va a rosca. Tiene una ventana de exhibición que es algo que siempre me parece muy de agradecer. Aunque no suelan mencionarlo, los Flight-Control, aunque no son una edición limitada, sí que van numerados individualmente, siendo mi unidad la número 653. Los grabados contienen la información imprescindible, incluyendo el número de modelo, y nos repiten el Fabricado en Alemania de la esfera.

La correa es de tipo vintage. Muy parecida a la Vintage Strap Cognac Brown de WatchBandit que se vende a 39€, un precio que da una idea de su buena calidad. Tiene 22mm de ancho en las asas y es de color marrón oscuro y de piel de becerro dejando a la vista los pespuntes de las costuras. Me parece muy solvente y salvo porque pudiera contar con un sistema quick-release la veo inmejorable.

Monta una hebilla de acero pulido a espejo que va firmada.

El conjunto pesa 75 gramos, la cifra esperada en un reloj de acero de este tamaño y con correa de piel.

Movimiento

Como explicaba al principio, la marca indica en su web que el reloj lleva indistintamente un ETA 2824-2 o un Sellita SW200, como no se puede escoger entre uno me incitó a indagar más en profundidad hasta confirmar que inicialmente sí que incorporaban maquinarias ETA y que con el cierre de cupos de Swatch Group se han pasado progresivamente a Sellita. Según he podido averigüar, a día de hoy no hay ningún Iron Annie que monte ETA 2824 y todos se han ido actualizando al Sellita SW 200.

Muchos aficionados siguen prefiriendo ETA SA, quizás porque eran más caros, tener más historia o ser más escasos, o puede que porque los SW-200 manifestaron inicialmente problemas de fiabilidad. En mi caso, me gusta más el Sellita SW 200-1, tiene un rubí más (26 en vez de 25), y es propiedad de un industrial español (Miguel García).

El calibre viene sin decorar, algo que han intentado compensar con el rotor personalizado en dorado y con Cota de Ginebra (Côtes de Gèneve). Se indica «26 jewels», es decir que con el cambio de ETA (25 jewel) a Sellita (26 jewel), también han puesto al día el grabado, un pequeño detalle de esos que son tan típicamente germanos donde todo debe ser coherente y estar perfecto.

Es un calibre mecánico con carga automática bidireccional que oscila a alta frecuencia (28.800 vph), cuenta con parada de segundero (hacking) y remonte manual (handwinding) y pase rápido de fecha (quick-set). Ya sabéis que me resulta muy agradable de utilizar, sobre todo en el momento de ajustar la hora que lo hace con mucha suavidad. Lo solemos encontrar en relojes de mayor precio, alemanes como este (Davosa Argonautic BG o Lilienthal Berlin Zeitgeist Automatik), pero también de otras nacionalidades como el prototipo del York & Front The Burrard.

No se indica el nivel de acabado, por lo que asumo que se trata grado básico, el Standard que viene ajustado en 2 posiciones y ofrece una desviación media de +/-12 spd y máxima de +/- 20 segundos/día y que sería la opción lógica para esta gama. Como de costumbre, os dejo las especificaciones técnicas (3,2 MB. en formato PDF) con todos los detalles.

Con una cifra en el cronocomparador de +24,5 segundos/día queda reflejado que esta unidad está fuera de los parámetros de Sellita Watch Co., algo que según sus análisis ocurre en un máximo del 5% de unidades suministradas en el lote y que por tanto no debe ser lo habitual. Por supuesto me puse en contacto con TimeByMe quienes reaccionaron rápidamente haciéndose cargo del problema. Lo reportaron a Pointtec/Iron Annie y antes de que la marca respondiera me hicieron llegar un nuevo reloj y el albarán de recogida del viejo. Es decir confiaron en mí y enviaron la nueva unidad antes de que yo hubiera enviado la mía. De hecho fue el mismo repartidor quien recogió el reloj para retornarlo a Time By Me y el que me hizo entrega de otro Iron Annie debidamente revisado. Una valoración de 11 sobre 10 para la tienda. Insuperable. Fue a posteriori de tener ya mi segundo reloj que me transmitieron la respuesta de la marca: Ese desfase estaba dentro del límite, así que no hay más que hablar en ese sentido acerca de Pointtec.

Repetida la medición del timegrapher esta vez sobre la nueva unidad, ninguna pega, más bien al contrario, un rendimiento excelente, mucho mejor del esperado y que tal y cómo se muestra en la gráfica es completamente estable a +2 spd. Se confirma que en la primera versión los problemas fueron solamente de ajuste en el calibre, y naturalmente de falta de control por parte de POINTtec/Iron Annie y de Sellita. Por lo demás, acabados también sin ninguna pega en esta segunda unidad.

Sensaciones

Admito que Junkers/Iron Annie es una marca que siempre me ha gustado, seguramente por ese motivo Paul Davis llevaba un reloj de esta marca, y casualmente el Junkers Iron Annie JU 52 como podéis leer en el relato Tarde de domingo. Es decir que es cómo si él ya hubiera previsto allá por 2011 ese posible cambio entre Iron Annie y Junkers.

Los acabados son muy buenos, dignos de relojes de un nivel de precio más caro, sin apreciarse ningún fallo. Sin embargo, lo mejor de este reloj es para mí su esfera, espectacular. No sólo es que sea muy bonita, que lo es. Sino que es muy funcional, de buen tamaño, muy limpia y tan contrastada que se puede leer en cualquier circunstancia. Cuando digo en cualquier circunstancia me refiero tanto al día como a la noche, porque en la oscuridad la Super-LumiNova® brilla con notable intensidad y lo hace durante un tiempo suficiente. Me parece además que tiene toques muy originales, una esfera crema que no es habitual en los B-Uhr. Es la ventaja de estas marcas que no necesitan limitarse en los rasgos a los flieger clásicos, añadiendo pequeños detalles que me gustan. Para tocar la perfección hubiera puesto unos contornos de saetas en color pavonado, lo que especialmente en la trotadora central le habría dado un aspecto más táctico, más de instrumento.

En modelos de inspiración vintage suele asustarme el cristal, demasiado abombados para acentuar el carácter de antaño, pero que impiden la legibilidad desde la mayoría de ángulos inclinados. En el Flight-Control no es para nada el caso, y se sin problemas salvo que estemos completamente oblicuos, o sea de perfil.

La correa de piel de becerro (calfskin) gruesa y tan rústica es sorprendentemente flexible, el reloj se lleva con comodidad en la muñeca. Con ese estilo retro, no desentona ni vistiendo elegantemente ni haciéndolo de manera informal.

Excepto por la regulación de la maquinaria, algo que fue felizmente solucionado, no puedo explicarme porque alguien sería capaz de deshacerse de él. Es un reloj que tiene todo lo que alguien podría esperar: un diseño clásico y original, buenos materiales, buen calibre y un movimiento Swiss Movement de calidad.

Conclusiones

Ciertamente a nivel de historia Iron Annie no tiene el abolengo de otras casas alemanas. Si bien en cuanto a calidad-precio no tiene nada que envidiar. Este 5156-5 me parece una opción mucho mejor que el Laco Casablanca de precio similar (420€) pero con un calibre muy inferior; y comparable al mucho más caro Laco Leipzig (980€). Por encima en cuanto a precios y también acabados el Stowa Flieger Classic 40 sería la alternativa más cara, mientras que por debajo el Orient RA-AC0H04Y (Flight II) es un gran reloj para su precio.

Donde Iron Annie brilla es dándonos una calidad de primera marca a un precio razonable. No hay que olvidar que contamos con un calibre Swiss Made, una manufactura Made in Germany y buenos materiales que están bien acabados. El motivo que empaña el conjunto es la regulación del movimiento, por el sobreprecio suizo uno esperaría mejores prestaciones, de manera que una opción con Citizen/Miyota como el 51623 no sería tampoco mala alternativa.

Como explicaba, es difícil conseguir un Iron Annie de la colección actual con un buen descuento, incluso en Amazon raramente lo encontraremos a menos de 480€. En este caso dado el PVP de 499€ que con la oferta (449€) y el 20% de descuento que ofrecen en Time by Me (código promocional GUTI20) se queda en 359€ envío incluido. Una oferta de casi 150€ que es una excelente oportunidad para tenerlo con casi un 40% de rebaja. Mencionar que es el cupón de descuento de mayor importe que he podido ver hasta la fecha, en momentos especiales suelen aplicar un 10%, o a veces un 15% como el REBAJAS15, pero el 20 de GUTI20 es sin lugar a dudas inmmejorable.

Al enviar por DHL desde Europa, lo recibí en solamente 2 días y por supuesto sin problemas de aduanas. Pero lo más relevante es que a juzgar por cómo se han involucrado con mi problema y todo el soporte que me han dado, puedo recomendar esa tienda con total tranquilidad, no sólo tienen el mejor precio, sino también el mejor servicio post-venta. Como digo a menudo, es fácil estar ahí cuando las cosas van bien, pero cuando no lo hacen, es el momento en que se demuestra la valía.

▲ Más ▼ Menos Diseño clásico con estupenda legibilidad

Combinación de esfera crema con manecillas negra Falta de ajuste en el calibre

Valoración

Diseño 9 Materiales 8 Acabados 8 Rendimiento 7 Calibre 7 Prestaciones 9 Precio 7 MEDIA 7,9