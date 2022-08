Smartwatches con correa de cuero

Mientras paseaba por la calle, como suelo hacer, fijándome en los relojes que lleva la gente en su muñeca, me llamó la atención observar la cantidad de usuarios que han decidido vestir su smartwatch con una correa de cuero. Algo que desde que era niño es para mi un contrasentido.

En los años 80, un reloj digital era la tecnología del futuro: repleto de funciones, preciso y asequible. Por eso el hecho de que estos digitales reemplazaran las correas de piel habituales en los mecánicos por la reconocible resina negra me pareció todo un avance. No conocía el término vegano por entonces y realmente no estaba totalmente en contra del sacrificio animal, pero sí que veía con buenos ojos que en aquellos casos en los que fuera innecesario se evitase. De nuevo el futuro no sólo nos iba a traer tecnología y avances, sino también el cuidado de nuestro entorno y el bienestar animal, al menos relativamente.

Hay que recordar que el calzado deportivo empezaba a implantarse en la sociedad, no sólo para hacer deporte, sino para el día a día, lo que ahora se llama moda casual y que impulsamos los escolares de aquellos años. Unos zapatos que sin ser superiores en todo a los convencionales, sí que tenían algunas ventajas, una de ellas su precio mucho más asequible. De la misma manera, las deportivas eran el futuro: mayor comodidad, mayor ligereza, pisada más suave, y precio más económico. A la hora de la verdad, duraban unos pocos años como mucho, no se le podía cambiar la suela, y si se rompían no se podían coser; una situación comparable a la de los relojes de resina.

Cuando a principios de los 90 vi un Casio TGW-100, el hermano mayor del precioso TGW-10 pero montado sobre una caja de acero, me cautivó. Era elegante, todavía más bonito, y debido a la sólida caja, muchísimo más duradero. Longevo, salvo por la limitada correa de resina, que tanto ayer, como hoy, tienen fecha de caducidad. Así que no era extraño encontrarlo con correas aftermarket, desde brazaletes de acero de otros modelos, hasta otras correas de resina o incluso de piel.

Fue la primera vez que recuerdo ver un digital con una correa de cuero, y aquello empezó a despertar mi rechazo a esa mezcla. Mucho después de eso me enteraría que los relojes Eletronika solían venderse sin correa para que así su propietario le montase la que más le gustara, una decisión que usualmente acababa también en el cuero. Las correas textiles tardarían muchos años más en llegar a la vida civil.

Con los relojes digitales convertidos en una «commodity», lo normal era tirarlos a la basura (no a un contenedor especial) cuando se rompía la correa, todo ello pese a que al reloj le quedasen muchísimos años de pila. Luego llegaría su lento, pero progresivo declive, así que empecé a olvidarme de la contradicción que representaba para mi el llevar un reloj tecnológico con una pulsera de base animal.

Hasta que llegaron los smartwatches y pude ver como ahora, con el pretexto de la personalización, muchos vuelven a optar por correas de cuero como ocurriera en los 80. Y lo que es peor, algunos modelos como los Apple Watch, saliendo de fábrica con ese tipo de correa.

En 2022 un smartwatch representa el máximo exponente tecnológico en la muñeca, por más que algunos sigamos admirando los relojes tradicionales o que pensemos que la tecnología smart y conectada aún no está madura. Por eso, emparejarlos con una correa de cuero me parece un atraso. Buscar la elegancia y el clasicismo en un aparato que ni lo tiene ni lo pretende. Es como pretender tener un automóvil eléctrico que plagado de cromados imite los modelos estadounidenses de la década de los 50. No pega ni con cola.

La edad me ha suavizado, y aunque aún conservo algunos de mis rasgos contestatarios de entonces, asumo que una correa de piel pueda encajar bien en un reloj de vestir, preferiblemente si es mecánico, son cosas que aúnan una misma época. Lo mismo que considero que un calzado clásico debe ser de cuero.