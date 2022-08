¿Te imaginas tener un Casio G-Shock DW-5600E nuevo a 17€?

La cuestión de los relojes y sus precios, es algo que he ido tocando con cierta frecuencia, por ejemplo en Los relojes y su evolución de precios. Incluso si nos centramos solamente en Casio, recordaréis el El Casio F-91W y los precios.

La reflexión que voy a dejar aquí abierta es la relativa al Casio DW-5600E que he podido encontrar en Amazon USA (Amazon.com) por 38,69$, convertido a euros al cambio actual serían 36€.

Un precio excelente que choca con su PVP (Precio de Venta al Público) que en España es de 99€, y que si buscamos en Amazon España (Amazon.es), tal vez encontremos por 60€-70€. Una cifra mucho más elevada que los 36€ que tenemos en USA. Y efectivamente admito que la presión fiscal en España y en Europa pueda ser más elevada que en Estados Unidos, pero es que incluso incrementando el importe con el 21% de IVA, el DW-5600E, ni siquiera llegaría a los 45€ en el mercado norteamericano. El mismo producto que aquí nos quieren vender a 99€, y que como mucho suerte y paciencia encontraremos a 60€.

Las comparaciones siempre son odiosas, aunque aquí si seguimos profundizando la cosa se pone todavía peor. Si acudimos al PIB per cápita, es decir, al poder adquisitivo que tienen los ciudadanos en base a los ingresos que generan, obtendremos que en 2021 cada norteamericano ganó de media 58.527€ brutos anuales. En España esa misma renta per cápita fue de solamente 25.460€. Es decir, que un yanqui gana en promedio más del doble que un españolito. No es ningún secreto, pero viendo así las cifras, da mucho que pensar.

EE.UU. nos supera por algo más del doble en nuestro poder adquisitivo, así que para un ciudadano medio de aquel país, el esfuerzo de comprarse un DW5600E es el equivalente al que nosotros tendríamos comprando un sencillo Casio W-59 que podremos encontrar a la venta por unos 17€. Fácil de explicar, en USA ganan más del doble que nosotros, y el 5600E cuesta menos de la mitad.

Esto explica porque un reloj que aquí no se puede permitir cualquiera, son casi 100€, allí es uno de los relojes militares por antonomasia. Relojes resistentes, robustos y sobre todo baratos. Igual que aquí puede que veamos a un fontanero o una cajera de supermercado con un W-59 o un F-91W en su muñeca, allí lo podremos ver con el DW5600E, o con su primo el DW6900. Ese argumento también nos ayuda a comprender que sea un reloj urbano, de estudiantes raperos o skaters, que pese a tener unos ingresos que podrían ser bajos, pueden permitirse un reloj de ese precio. Recordemos que los 99€ de PVPR en España se convierten en 36€ en Estados Unidos y que los estadounidenses ganan el doble que nosotros.

En cifras brutas anuales, aquí un Digital Project Manager gana 54.533€ que en EE.UU son 114.938€; un mensajero español tiene los 12.600€ del SMI mientras que en USA cobraría 29.500€; y un doctor, aquí percibe 57.642€ y en América del Norte 286.380€. Todo depende de regiones y de estados, y seguramente allí los alquileres o la comida sean más caros que aquí, pero indiscutiblemente, un Casio DW-5600E es mucho más asequible.