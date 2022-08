Casio G-Shock GXW-56

Después de la prueba del Casio G-Shock G-Lide GWX-8900, continuamos con G-Shock que están fuera de nuestro mercado, hoy con «La Tanqueta». El Casio GXW-56/GX-56 es un reloj que siempre me ha resultado llamativo por lo contundente que es, el extraoficialmente denominado «tanqueta», tiene una historia personal llena de casualidades. Recuerdo cuando asistí a mi primer encuentro del «Comando G Barcelona», el grupo de aficionados a G-Shock y a Casio del foro Hablemos de Relojes (HdR). Un compañero me dejó probarme el imponente GX-56 DGK, algo que recuerdo de manera muy fresca porque fue mi primera cita con ellos. Me acuerdo también de su nombre, pero no lo mencionaré, porque no sé si él tendrá o no inconveniente en ello.

La segunda anécdota personal es que aquella cita del Comando G tuvo lugar en un «restaurante» McDonald’s de una ciudad aledaña a la capital catalana y que nunca antes había visitado. Sin embargo unos después, frecuentaría aquel lugar debido a que mi oficina se ubicaría muy próxima a esa zona.

Hay más que explicar, y es que otro compañero relojero tenía en su haber el modelo que más me gustaba, un «mod» que había creado en base a la «tanqueta radiocontrolada» GXW-56 positiva (GXW-56-1B), con la correa y el bisel de la versión naranja (GXW-56-4). Me encantaba cómo quedaba, pero cuando le hice una oferta ya fue tarde y él se había deshecho de hecha. Quiso la casualidad que cuando fui a hacer un nuevo cambio, él volvía a tener tres GXW-56, así que lo apañamos.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Resina naranja resistente al barro. 55,5mm X 53,6mm X 17,5mm Botones 4 de plástico Esfera LCD Bisel Resina reemplazable naranja Cristal Mineral Iluminación Electroluminiscencia Trasera Acero inoxidable atornillada Correa Resina naranja de 21mm Funciones Hora, minutos, segundos, día de la semana, día del mes, mes, cronógrafo, temporizador, 5 alarmas, señal horaria, horario mundial, botones silenciables, carga Tough Solar, Multiband 6, duración de luz programable, luz automática Resistencia al agua 20 ATM Peso 88g Módulo Casio 3220 Complicaciones Calendario programado hasta 2099 Prestaciones 10 meses de autonomía. +/- 15 segundos/mes Origen Japón. Made in Thailand Garantía 1 año PVP 199€ Distribuidor Casio Japan / Casio Europe

Introducción

Los gigantescos GX-56 y GXW-56, parte de la serie Extra Large Series, hicieron su aparición en el mercado en 2010. Extrañamente los GXW-56, es decir la versión radiocontrolada o Multiband 6 quedaron reservadas para el mercado japonés, así que no llegaron a Europa. Recuerdo que llegué a ver en una conocida web de saldos ese reloj por apenas 70€, aunque lo descarté debido a que usaban un display invertido, y la mencionada falta de radiocontrol. No debió funcionar bien, ya que parece ser que en 2013 quedó descatalogado, vendiéndose solamente su hermano mayor del mercado interno de Japón, el GXW-56. En 2016 volvió a lanzarse el GX-56 en la forma de GX-56BB.

En 2021 Casio decidió reeditar los contundentes GX-56, esta vez con la novedad de que los GXW-56, llegarían a Europa. Pero otra vez, y por esos motivos incomprensibles, lo hizo solamente en sus variantes en negativo, la All-Black GXW-56-1A y la Basic Black GXW-56BB-1, todas ellas con LCD en negativo.

De manera que si quieres su versión en positivo, solamente lo puedes hacer con las opciones JDM japonesas, la referencia GXW-56-1BJF. De hecho si quieres la versión naranja en negativo, la GXW-56-4JF («Orange King») tampoco la puedes conseguir en Europa.

Lo que presento es un mod, una versión modificada que parte de la base de esa tanqueta en positivo, la GXW-56-1B, y le añade el traje o ropa de la versión naranja, la GXW-56-4.

Mencionar que aquí en España el Rey (King), sigue estando reservando para el DW-5000C original, siendo los GX-56 y GXW-56 las tanquetas.

Presentación

Nada que nos sorprenda en cuanto al empaquetado, la versión de packaging destinada a Japón que ya vimos en el GWX-8900 con un aspecto menos elaborado que el europeo, pero con más encanto debido a su exclusividad. Debo decir que este reloj lo recibí con dos presentaciones, una genérica como la usada en Europa, y además la japonesa.

En vez de repetirme explicando paso a paso su desempaquetado o unboxing he decidido fotografiar ambas para que de un vistado podáis compararlas.

En Europa tenemos una caja de cartón negro que contiene la lata metálica de G-Shock en el mismo color.

En cambio en Japón lo que se nos entrega es una caja de cartón similar a la europea pero de aproximadamente la mitad de tamaño, que en su interior contiene una caja de cartón más robusta.

La dotación es similar en ambos mercados. Tarjetitas, dípticos y tripticos con diferentes contenidos; pero en donde cambia el manual de instrucciones. Un manual que viene enrollado para Japón, y que en Europa (y América) es un librito más convencional.

Diseño y construcción

Con 55,5 X 53,6 X 17,5mm con 88 gramos de peso, tal vez durante su lanzamiento fuera considerado un reloj gigantesco, sin duda el 5 series o squared más voluminoso de todos. Lo cierto es que los estándares han ido cambiando y es casi igual de grande que un Casio G-Shock «Rangeman» GW-9400 que tiene unas cotas de 55,2 X 53,5 X 18,2mm y 93 gramos, eso por no hablar del aparatoso Casio G-Shock GPR-B1000.

A diferencia del GW-M5610U los botones son de plástico en color negro y tamaño XL, fáciles de pulsar incluso con guantes (aunque requieren cierta fuerza), y evidentemente sellados para protegerse del barro y el polvo porque como sabéis, una de las cualidades de estos relojes es que son resistentes al barro (Mud Resist). Son de plástico negro, en este «mod» creo que el rojo habría quedado genial. Porque en realidad la GXW-56-1A todo en negro, que si se vende en España, si tuviera el LCD positivo sería estupenda. Como todo G-Shock, es resistencia al agua 20 ATM.

El cristal es el clásico mineral endurecido plano, cumple su cometido en cuanto a resistencia a los impactos, si bien no percibo que esté reforzado en comparación con el de un GW-M5610.

El panel LCD es el clásico de los Five Series, sólo que en este modelo se encuentra dividido con una barra mencionando «Shock Absorber». Queda así la parte superior dedicada a la fecha y a algunas etiquetas, y la inferior a la hora y a los indicadores. Sorprende que pese al generoso tamaño del reloj los dígitos sean más pequeños que en otros 5600. Por un lado gran parte del tamaño del reloj viene por sus protecciones en forma de bisel, y por el otro la mencionada división resta un poco de espacio. No hay problemas de legibilidad ya que son bastante gruesos, como si estuvieran en negrita. Mencionar también el filtro polarizador, que en esta versión en positivo no en transparente sino amarillo, parecido al del GW-B5600.

La correa es de resina, más ancha y más gruesa que en otros modelos de G-Shock, y está fabricada en Japón (Made in Japan). La hebilla es de acero mate, mientras que la trabilla es también de resina.

La trasera va parcialmente recubierta de una protección de resina, dejando al aire su parte central de acero inoxidable, que es atornillada. Aparecen sus características básicas, el país de fabricación (Tailandia), y el número de módulo (3220). En este sentido aclarar que aunque sea un modelo específico para el mercado japonés («J»), eso no implica que tenga que haberse fabricado allí, algo que ocurre en modelos tan humildes como el Casio F-84W, hasta en relojes más avanzados como el mencionado GWX-8900. A lo largo del tiempo se han encontrado GXW-56 que son Made in Japan, Made in China y Made in Thailand. Muestra el código de lote 202A083A que representa la fecha de fabricación de24 de marzo de 2011.

Módulo

En cuanto al módulo, el 3220 ofrece más de lo que la mayoría vamos a necesitar: Hora, minutos, segundos, día de la semana, día del mes, mes, cronógrafo, temporizador, 5 alarmas, señal horaria, horario mundial, botones silenciables, carga Tough Solar, Multiband 6, duración de luz programable, luz automática, indicador de 12/24 horas, calendario programado hasta 2099… Unas funciones muy parecidas a las del conocido 3159 en el GW-M5610, que no obstante no llegan al nivel de los recientes «updated», el 3495 GW-M5610U.

La hora mundial dispone de 48 ciudades con 31 husos horarios a elegir, el cronógrafo es de 24 horas con resolución de centésimas de segundo, el temporizador es configurable en minutos hasta 24 horas y con resolución de segundos. De las 5 alarmas la primera tiene función de repetición (despertador o snooze). Tenéis todos los detalles en sus especificaciones técnicas (1 MB. en formato PDF).

Como aspectos destacables que no solemos tener en los Five Series, el día de la semana tiene una zona dotmatrix dedicada, pero se muestra con 3 caracteres en vez de con 2. Al no incorporar los añadidos de los GWM5610U sólo está disponible en inglés.

Su construcción va protegida por Alpha-Gel un polímero amortiguarte tipo silicona que absorbe los golpes y atenúa las vibraciones. El compuesto fue desarrollado por Taica Corporation en la década de los 80, licenciándose en primer lugar al fabricante de zapatillas Asics que lo usó a partir de 1986. A día de hoy tiene una amplia adopción en el sector industrial, pero Casio sigue siendo de los pocos que lo utiliza en relojería.

Sensaciones

En la muñeca el reloj se ve espectacular. Las enormes proporciones a la vista, así como el cautivador color naranja de toda la resina hacen que no pase inadvertido. Acostumbrado a relojes de caja y brazalete de acero no es pesado, podríamos decir que por esa parte apenas se siente que lo llevas, exceptuando claro, que sobresale de la superficie de la muñeca y no es muy amigo de camisas o de aspavientos, en donde a la mínima se llevará un golpe o un roce.

Puede parecer sorprendente, pero es muy cómodo de llevar, no iguala a un F-91W, por supuesto, pero si antes lo comparaba en dimensiones con el GW-9400, diría que los GXW-56 y por ende los GX-56, le superan por algo de margen.

Se me hace extraño que un reloj tan voluminoso tenga un LCD tan pequeño y mal aprovechado. No es que sea mucho más pequeño que en un 5610, ciertamente lo es un poquito, sino que con el contraste de su tamaño parece que visualmente lo sea aún más.

Conclusiones

El precio de tarifa de los GXW56 es de 189€. Considerando que los GX56 estaban a 149€, es difícil de justificar que sólo el Multiband 6 cueste 40€. En cuanto a precios oficiosos, y si buscamos bien la cosa baja bastante, pudiéndose conseguir por unos 150€ y 100€ respectivamente. De nuevo aquí compiten con el GW-M5610U, superior en cuanto a módulo pero inferior en cuanto a construcción a 129€ de PVP y una cifra oficiosa de unos 90€.

Si buscas un digital funcional y robusto, esa sería mi opción predilecta por su precio. Ahora bien, si quieres un reloj reforzado, contundente y que no pase desapercibido, entonces necesitas un «56». El único problema es que ninguno de ellos tiene, al menos hasta que Casio Europa/Alemania decida traerlos a nuestro mercado, así que un reloj como este en estado nuevo, te puede superar fácilmente los 300€.

▲ Más ▼ Menos Estética espectacular Dígitos más pequeños que en otros 5600

Modelo descatalogado

Diseño 8 Materiales 6 Acabados 7 Rendimiento 9 Calibre 7 Prestaciones 9 Precio 6 MEDIA 7,5

Vídeos

Galería