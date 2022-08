Swiss Military Hanowa Airport Collection

A continuación del modelo vintage Roamer Popular, hoy tenemos un reloj de la marca Swiss Military Hanova. Pertenece a la extinta colección Airport y apenas hay detalles sobre él, pero tenía pendiente la review desde principios de 2021, y me he decido a lanzarla pese a la poca información existente con la finalidad de preservarlo.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 39mm de diámetro sin contar la corona Corona Acero inoxidable a presión Esfera Negra Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Mineral Lume Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Textil de 21mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 10 ATM Peso 160g Movimiento Cuarzo Complicaciones N/D Prestaciones N/D Origen Suiza. Swiss Made Garantía 2 años PVP ~175€ nuevo. (Oferta 35€) Distribuidor Swiss Military Hanowa España (Swiss Precision Europe) / Hanowa Aktiengesellschaft AG (International Luxury Group -ILG-) / Hablemos de Relojes (HdR)

Introducción

La historia oficial de la marca es bastante escueta, desprendiéndose que con un pasado relativamente brillante no ha llegado a cuajar demasiado en el mercado. Comienza con Hans Noll en 1963 fundando la marca Hanowa como acrónimo de sus sílabas HAns NOll WAtches en Suiza. En 1990 comienzan Swiss Military Hanowa.

Este modelo pertenece a la colección Airport y es de en torno a 2013. Se vendía a un PVP de unos 175€, aunque tras liquidarlos eran fáciles de encontrar por unos 80€, un precio muy interesante para tratarse de un reloj Swiss Made.

Sus líneas son poco originales, repetidas de otros relojes suizos, algunos de ellos que llevan también los apellidos Swiss Military. Un concepto sencillo y práctico, pero al mismo tiempo de calidad. En lo personal me gusta ese enfoque, aunque los que me conocéis ya os estaréis dando cuenta que una esfera negra, un cristal mineral y un calibre de cuarzo son cosas que no van conmigo. Y es que en efecto este reloj vino como forma de redondear un cambio en el foro Hablemos de Relojes. Decidí conservarlo para darle un hipotético uso futuro, pero ahí se ha quedado. Honestamente ponerlo a la venta para sacar por él, incluso los 35€ en los que se valoraba originalmente no me compensa ni el envío ni las molestias.

Presentación

El reloj se entregaba en un packaging muy conseguido, con mucha más presencia de la que el precio del reloj podría sugerir, y en comparación con los que se hacían entonces, mucho más cuidado.

El código de barras hace referencia al 06-4014.04.007 del que se entiende que 06-4014/6-4014 es el modelo y el resto debe ser la variación de esfera y de correa.

Reloj

No entraré en detalles sobre el reloj más allá de lo que se ha mencionado en la ficha. Especificaciones razonables para el precio oficial del reloj y para su época (acero inoxidable, cristal mineral, trasera roscada y un lume que sin ser brillante cumple su cometido).

Un reloj con unas líneas muy funcionales y minimalistas, pensado y construido para dar la hora de manera fiable. Conservador en su concepto y por tanto atemporal, ese es también su mayor defecto, el quedar escaso de personalidad, el ser un reloj que lo mismo podría ser un Hanowa que un Victorinox o cualquier otra marca parecida.

No he encontrado detalles sobre su maquinaria, pero siendo un reloj Swiss Made, es obligado que lleve un Swiss Movement, de manera que intuyo será un Ronda de cuarzo de la serie 7 o similar.

▲ Más ▼ Menos Diseño legible y atemporal

Precio de liquidación muy atractivo Diseño con poca personalidad

Galería