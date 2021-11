TAG Heuer Aquaracer Nightdiver. ¿Cómo vender un reloj de 700€ por más de 3.000€?

En septiembre el curso escolar relojero comenzó con una interesante novedad, el TAG Heuer Aquaracer Professional 300 Nightdiver. Es irónico que haya sido en 2021 cuando ya hace casi dos años de la review del Undone Aqua en donde mencionaba al icónico, y parece que hasta hoy en día olvidado Heuer 1000 Professional en el que se inspira este nuevo Aquaracer.

El nuevo Aquaracer Professional 300 Nightdiver está disponible en dos variantes, una con módulo de cuarzo (WAY108A.FT6141) y que sale a 2.100€ y la versión con calibre automático (WBP201D.FT6197) a 3.150€. Un disparate en cuanto a precios, sabiendo lo que cuesta fabricar un reloj.

Vamos a desglosarlo. El movimiento de cuarzo es un ETA 955.112 que se puede comprar unitariamente a unos 40€ mientras que un Sellita SW-200-1 elaboré o spécial, la base del Calibre 5 que llevan los automáticos cuesta unos 150€. Entre ambos hay una diferencia de 110€, pero en TAG nos cobran 1.050€ de incremento entre el automático y el cuarzo. Un margen que excede del 700%.

Pero es que además si nos centramos en el automático, nos encontraremos que es casi igual que el WBP201A.FT6197 convencional que cuesta 2.550€. ¿Qué nos encontramos a esos precios?

Una caja de acero de 43mm de diámetro, una trasera roscada ciega de acero, un cristal de zafiro con AR, un inserto cerámico para el bisel y una correa de silicona. Todo ello impulsado por su sencillo Calibre 5. Son combinaciones que no son difíciles de encontrar en relojes chinos del entorno de los 300€. Me diréis que el Swiss Made también se paga, y estoy de acuerdo. Pero es que el RUF500 Black PVD/BLR muy similar en concepto lo encontramos a 595€ y sabemos que su precio de venta por parte de Chrono AG no llega a los 300€. El coste real de fabricación debe estar por tanto sobre los 200€…

Es cierto que la edición Nightdiver lleva además Super-LumiNova en la esfera, pero ello tampoco es nada del otro mundo porque además del mencionado Undone lo hemos visto en el Laco Casablanca o el Iron Annie Flight Control de entorno a los 400€ o incluso en los soviéticos Slava 1241417 y Vostok Amfibia Reef de bastante menos que 200€.

Llegamos al punto estrella del Night Diver, el novedoso recubrimiento DLC que ya tenemos en el Casio G-Shock GW-5000 de 299€ desde el año 2009. Ahora me diréis también que el GW5000 en realidad sólo aplicaba esa cobertura a la tapa trasera roscada, y que el TAG Heuer lo hace en todo el reloj. Es verdad, lo aplica en la caja y corona, en la trasera y en el cierre de la correa de silicona porque si llevara armis la cantidad de superficie se multiplicaría.

Tenemos que entre el normal y el full-lum la diferencia es de 1.600€, aquí no podemos precisar el margen, pero por muy cara que sea la LumiNova y por muy costoso que sea el DLC, no podemos cifrar ese incremento en más de unos 200€. Nuevamente el margen es del 800%.

Con esos márgenes, ¿cuánto podemos decir que cuesta el nuevo Aquaracer Nightdiver? Seamos conservadores y consideremos un 700%, como con el calibre; lo que nos da que el coste del reloj es exactamente 450€. Ahora pongámosle un margen razonable de venta y fijemos el precio a 700€. Es un beneficio por unidad de 250€ que no está mal…