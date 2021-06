Un día con el Formex REEF 300M

En este artículo no voy a relatar exquisitas comidas en restaurantes de lujo, ni un viaje en avión a algún país exótico. Tampoco los placeres de conducir un coche deportivo por una revirada carretera casi desierta. Hoy es un día normal en mi vida, un día laborable y por tanto de trabajo. No es un día especial, pero sí que es uno como el que la mayoría de nosotros vivimos.

Un reloj es un objeto que se utiliza, y se disfruta a diario, aunque no estemos rodeados de glamour. Si nos damos cuenta, la mayoría de días son así. Son días normales de gente normal. ¿Qué se siente tras estar una jornada completa con un Formex REEF 300M?







5:00

Mi radio-despertador está puesto a las 6 de la mañana. Hoy no me despierta la música bailable de Máxima FM, porque son las 5:43 según los dígitos LED verdes y ya estoy con los ojos abiertos. Me pasa con cierta frecuencia, y más de la mitad de los días suelo despertarme antes de que suene la alarma. A quien madruga Dios le ayuda, así que me levanto de la cama sin arrebujarme, con decisión como casi siempre.

6:00

El día comienza y hay que afrontarlo con energía. Coloco el reloj en mi brazo, ciño el cierre, y pulsando los sobredimensionados pulsadores bloqueo el cierre. Sin apenas darme cuenta ya llevo en la muñeca el prototipo del Formex REEF Automatic Chronometer COSC 300M, el reloj que me ha acompañado casi ininterrumpidamente durante estos últimos días, y aún en pijama, me preparo un café y me siento en la mesa de la terraza. Como Paul Davis, «el día comienza cuando me pongo el reloj«.







Con el teléfono en la mano, empiezo revisando los emails que han llegado a mis diferentes cuentas de correo, una mezcla de mensajes personales, profesionales, y también de la página web. Los voy revisando superficialmente como una forma de planificarme el día, pero no respondo ninguno, solamente me voy organizando mentalmente. Después reviso los comentarios del blog, pero de momento tampoco los respondo. Entro en Twitter huyendo de las noticias de actualidad, y finalmente decido entretenerme unos minutos viendo fotos de relojes en Instagram.

Es el momento de ir a la ducha. Miro mi muñeca para asegurarme, como si en la apenas media hora que ha transcurrido desde que me lo abroché me hubiera ya olvidado del reloj que llevaba. Suelo quitarme los relojes antes de que entren en contacto con el agua, pero hoy voy con la tranquilidad que proporciona la elevada resistencia al agua del REEF, hasta 300 metros.

Instintivamente compruebo con la punta de mis dedos que la corona está roscada. Después del aseo me cepillo los dientes. Presto atención a las gotitas de agua que aún resbalan lentamente por encima del cristal de zafiro, como si fuera una pista de hielo en la que el agua patinase.













7:00

Ya tengo la ropa del día preparada, siempre la dejo lista la noche anterior. Con la piel seca me visto y salgo a la calle a tomar un café en una panadería cercana. Hoy me espera un día con mucho trabajo, así que apuro el paso y no me recreo tanto con mi «café latte».







La tenue luz de la salida de sol ha excitado lo suficiente la LumiNova del reloj como para que en la relativa oscuridad del portal lo vea brillar en color azul (BGW9). Eso me da la excusa para consultar la hora de nuevo, las 7:48.







8:00

Empiezo la jornada un poco antes de las 8 de la mañana, eso me da algo de tiempo con tranquilidad, sin interrupciones; lo que me permite ponerme al día de emails y organizarme. Giro mi muñeca y veo la bonita esfera azul que ya empieza a iluminarse por los rayos de luz natural, son las 7:49.

Soy consciente del avance de la mañana porque la frecuencia de los mensajes de chat va en aumento, el teletrabajo es lo que tiene. Voy despachándolos con agilidad, algunos sólo me incumben de manera informativa, aunque hay un par de ellos que me anoto porque necesitarán de mi intervención.

En la pantalla del ordenador salta un aviso, en 10 minutos tengo la primera reunión. Instintivamente miro el Formex, va clavado con la hora del PC marcando las mismas 8:50, es la garantía que tiene cuando el reloj cuenta con un certificado cronómetro emitido por el COSC. Abro la notificación, afortunadamente es una reunión interna, para coordinar al equipo así que no tiene tanta tensión ni responsabilidad a que si fuera directamente con el cliente.

9:00

Sigo en la vorágine del trabajo… El Formex sigue en la muñeca, pero lo tengo tan integrado y su brazalete es tan cómodo que incluso me olvido de él. Me olvido también de las fotografías para retratar el reportaje. Así que a las 9:21 paro unos instantes.







10:00

Otra reunión más que ha terminado. Esta era con un cliente que lleva años con nosotros y ha sido muy satisfactoria para ambas partes.







11:00

Aprovecho para encargarme de las cosas que tenía que hacer. Un par de situaciones que hay que solventar. La primera apenas me lleva tiempo, sin embargo la segunda, rodeada de una combinación en donde intervienen varias partes todavía está en fase de investigación y parece como si no avanzase. Las conversaciones en el chat van interrumpiendo mi concentración, intento obviarlas pero mi cerebro termina finalmente dispersándose.

12:00

Miro la esfera azul con unos elegantes toques tornasolados o sunburst. Su efecto es relajante. Inconscientemente mi cerebro interpreta la hora que marcan las manecillas, son ya las 12:19 y todavía tengo que resolver el problema que estaba revisando.







13:00

El tiempo corre que vuela, pero durante los últimos minutos he logrado avanzar. El problema lo había causado una fuente de información incorrecta, un proveedor del cliente nos hizo llegar unos datos incorrectos que nosotros colocamos sin más. No fue culpa nuestra, pero podríamos haberlo detectado mucho antes. El tema ya está encarrilado, es conseguir los datos buenos e insertarlos.

14:00

Paramos para almorzar, la mal llamada comida. Puedo comer tranquilo sabiendo que los dos asuntos que tenía pendientes están ya en vías de solución. Tras comer con bastante velocidad, justo lo que no recomiendas los especialistas, me tomo un café descafeinado y me reincorporo a la silla del despacho.







15:00

En la tarde la casa está silenciosa, la niña está en la guardería, y se nota su ausencia. Apenas soy consciente de ello porque me he puesto con los emails y los chats pendientes que no había podido atender desde primera hora de la mañana. Me paso más de 15 minutos leyendo y respondiendo, son de contenido informativo o que piden mi opinión. Entonces me doy cuenta que entre las conversaciones se me han escapado tres cosas que debo hacer.







16:00

Sólo me queda una tarea, las otras dos las he podido delegar. La tranquilidad me permite concentrarme y me siento productivo avanzando con rapidez. Mientras escribo en el teclado y muevo el ratón me doy cuenta en cómo la aguja segundera transcurre con suavidad. Exactamente a 28.800 vibraciones por hora, es decir 8 saltos por segundo o dicho de otro modo: 4 hercios. Aprecio su movimiento y me da la impresión que los segundos pasaran más lentos, como si un segundo fueran dos o tres.

17:00

Debo llevar bastante sin mirar el reloj porque mi subconsciente no tiene ni idea de la hora que debe ser. Un giro rápido de la muñeca y veo que son las 17:42; esta vez no me recreo en ello. A esa hora ya ha terminado mi jornada de trabajo oficial, pero aún me quedan unas cosas por revisar. Salgo de nuevo a la terraza y me siento en la silla unos minutos. Tal vez 2, tal vez 4. Descanso mis ojos y luego enfoco al horizonte. Estiro el cuello y la espalda varias veces.







18:00

Por fin he terminado, así que rápidamente me calzo unas zapatillas y una sudadera y salgo a dar un paseo. Me oxigena, me permite estirar las piernas y a su vez hacer algo de actividad física que de otro modo sería imposible.

Es con luz natural cuando se aprecian las virtudes de un buen cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos. Aunque el sol ya está bajando la lectura de la esfera del reloj es óptima.







19:00

De regreso a casa es el momento de compartir con la familia, de aprovechar el poco tiempo libre que nos queda para estar juntos.

21:00

Son algo más de las 9 de la tarde. Digo de la tarde porque es 18 de mayo dejando evidente que los días se alargan. Me acerco al contenedor a tirar la basura, un trámite de apenas cinco minutos entre ir y volver y que a diario hago sin pensar. Hoy me fijo en un pequeño jardín por el que siempre paso. Las plantas están en flor, llenas de vida. Me tomo una fotografía con el Formex y me viene un pensamiento a la mente. Es el encanto de los relojes automáticos, a diferencia de los de cuarzo, se mueven de una forma que podemos comprender, pero además lo hacen gracias a nosotros, a nuestros movimientos. Somos sus portadores los que les damos vida.







22:00

Es una buena costumbre ir a dormir temprano, a quién madruga Dios le ayuda. Pero antes de dormir, lo mejor es tener una buena lectura entre manos.

Os dejo. ¡Hasta mañana!







Después de escribir crisis de los blogs, webs y revistas en donde recordaba las revistas del motor, se me ocurrió hacer una prueba a fondo de un reloj. Mostrando el uso que cualquiera le podría dar a esta pieza. No copiando lo que dice la web, no usando fotos de estudio, sino llevándolo en la realidad y mostrándolo en condiciones reales.

