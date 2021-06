Pagani Design PD1682 «Explorer II»

Tras la review del Serica 4512 WMB, hoy analizaré el Pagani Design PD-1682. Porque Pagani Design es una marca que sin ser demasiado original, está haciendo las cosas muy bien últimamente. El PD1682 pertenece a la nueva colección 2021 de la marca, y es esencialmente un homenaje al Rolex Explorer II con buenos materiales y un precio muy contenido. ¿Dejará tan buen sabor de boca como el Pagani Design PD-1667 «007 Seamaster»?







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 13mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Blanca Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Exhibición roscada Correa Acero inoxidable de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, segundo huso horario Resistencia al agua 10 ATM Peso 171g Movimiento Pearl DG5833GMT. 21.600 vph. 22 rubís Complicaciones Carga automática con rotor unidireccional. Remonte manual y parada de segundero Prestaciones N/D Origen Made in China Garantía 2 años PVP 289,99€ (oferta 148€ con el 10% de descuento «GUTI10») Distribuidor Pagani Design / Pagani Design España

Introducción

El Rolex Explorer se introdujo en el año 1959 con la referencia 6610. Como caracteriza a la marca ginebrina fue sufriendo diferentes evoluciones incrementales, llegando a la 6610 de 1963 y que estuvo a la venta hasta 1989. En aquel intermedio, concretamente en 1971 Rolex decidió agregar a su familia Explorer una nueva versión, la referencia 1655 y que al ser un reloj totalmente diferente al Explorer quedó bautizada como Explorer II. Estaba diseñado para los espeleólogos que pasaban mucho tiempo a oscuras y que por tanto perdían la noción del tiempo. Aunque la indicador de 24 horas era una complicación muy útil su éxito comercial fue más bien discreto. En 1985 lanzan el 16550 que pasa a ser GMT, por lo que además de ver la hora en formato de 24h, se puede asignar al huso horario que necesitemos. Le sigue en 1989 el 16570 y en 2011 el 216570. Durante este año 2021 se renovó por la 226570. Un histórico reloj que a un precio de tarifa de 8.100€ se aleja de la mayoría de bolsillos.







Llevamos décadas teniendo disponibles diferentes homenajes al Rolex Explorer II, pero generalmente de una calidad muy escasa. Ahí es donde llegan de nuevo los de Pagani Design para lanzar un reloj estéticamente casi idéntico al Explorer II, incluyendo su caja de 42mm de diámetro, un cristal de zafiro e igualando su resistencia al agua de 100 metros, pero evidentemente renunciando al calibre manufactura Rolex 3285 compartido con los GMT Master II, y montando en su defecto un Pearl DG5833.







Por su parte en Pagani Design ya tenían el PD-1662 Explorer GMT, con corona a presión e incorporando bisel rotativo unidireccional, pero en caja de 40mm. Así que a este PD1682 se le denomina también GMT 2. Al igual que con el Rolex Explorer II referencia 226570 se ofrece en dos variantes: con esfera blanca y con esfera negra.







No diría que sea un fanático de Rolex, pero sí que me parece que sus diseños son los de reloj por antonomasia. Esos que todos han ido imitando y tomando como inspiración Siempre me gustó el diseño del Explorer II GMT. La esfera blanca tan legible el contraste de la segunda zona horaria en naranja… Dado que los de Pagani Design lo están haciendo muy bien últimamente, algo que expliqué en la anterior review del Pagani Design PD-1667 «007 Seamaster», no había otra que probarlo.

Presentación

Recibimos el Pagani PD1682 «Explorer II» en una caja de cartón que parece idéntica a la del PD-1667 «Seamaster». De color negro y con letras de pan de oro para el logotipo y el nombre de la marca. Pero si nos fijamos más en detalle veremos que la cubierta ahora va anclada a la caja, se ve más moderna y así no hay que estar pendiente de la tapa, aunque también aparenta algo menos de calidad.







El interior está bien resuelto con un forro de color gris claro en la parte superior, y que además va firmado.







Por fortuna nada cambia en cuanto a su dotación, impresionante en un reloj de este precio. La bonita gamuza azul de la marca para que lo limpiemos, la tarjeta de garantía y el manual de instrucciones.













Os dejo también con el video del «unboxing».

Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable 316L completamente pulida a espejo, salvo por la parte superior de las asas que está cepillada. Tiene 42mm de diámetro sin contar la corona y un grosor de 13mm, casi lo mismo que el Explorer II que tiene también 42mm y 12,5mm. Considerando sus características es incluso algo más plano de lo habitual, lo cual lo hace más elegante y también debería hacerlo más cómodo.







La corona tiene el mismo material y acabado, es decir, acero pulido. Va firmada con el logotipo de Pagani Design y funciona a rosca, de nuevo como el reloj genuino, pero también algo conveniente puesto que en teoría acredita una resistencia al agua de hasta 100 metros (10 ATM).







El bisel es de acero inoxidable fijo con acabado cepillado. En superficies tan amplias como esta suelen apreciarse los defectos en el mecanizado, que no es el caso del PD1682 en donde incluso a ojos de la lente macro se ven bien terminados.







Equipa un cristal de zafiro plano, según especifican con antirreflejante de origen suizo aplicado en siete capas. Me parece que funciona sin más, pero me cuesta de creer que sea tan avanzado. A las 3 tenemos la característica lupa de aumento o «cyclops» para aumentar el tamaño del fechador. Una solución controvertida que a mí no me gusta, pero que reconozco que es muy práctica. Es bastante grueso, lo cual da una idea de su robustez, pero lo malo es que sobresale ligeramente del bisel.







En esta versión la superficie de la esfera está lacada en color blanco. No es ni totalmente mate ni totalmente brillante, muy sencilla como en los Explorer 2 y a la vez muy legible. Tanto los marcadores minuteros como las leyendas están impresas en color negro, dando el toque de color la inscripción GMT en naranja. Me gusta que hayan eliminado inscripciones que son irrelevantes en este homenaje, el «Superlative Chronometer» por ejemplo.







La aguja horaria es la reconocible tipo Mercedes, la minutera con forma de lápiz o pencil y la segundera de piruleta. Las dos últimas me parecieron más cortas de lo óptimo, porque no llegaban a señalar los índices del perímetro. Tuve que cotejarlo con el Rolex 226570 para darme cuenta que en él también son así, con la minutera que termina a la altura del marcador horario. La aguja GMT en color naranja y acabada en flecha es muy atractiva y además muy fácil de diferenciar de las principales. Sus contornos metálicos son negros en acabado DLC que es de lo mejor que hay. En Rolex dicen usar un recubrimiento negro brillante pero no dice cuál.







Los índices están aplicados y el contorno es también en color negro, contra el fondo en blanco el contraste y la legibilidad son perfectos. A diferencia del 007 Seamaster en este Pagani Design GMT2 el lume brilla en color azul, al igual que lo hace el Chromalight de Rolex, como si fuera Swiss Super-LumiNova BGW9. No dicen el compuesto que han usado, que me parece igual al del PD1662 (Explorer GMT). Tiene buena intensidad y es muy bonito, pero su duración no es elevada.







La trasera es de acero inoxidable y va roscada, lo que uno espera en un reloj de calidad. Pero además incluye una ventana de exhibición transparente, un aspecto que los de Rolex pasaron por alto.







La correa es un brazalete de acero inoxidable con eslabones macizos, se nota muy sólido y una mejora sobre el Seamaster (PD1667). Tiene 20mm de ancho en las asas. Cuenta con 3 posibilidades de microajuste y opera con pulsadores. El cierre va firmado. Adicionalmente ofrece cambio rápido (Quick Release) y eslabones atornillados, cosas que es difícil ver en relojes de este precio.



















En PD declaran un peso de 171 gramos que se ha clavado exactamente con mis mediciones (con todos los eslabones del brazalete).







Movimiento

Mi principal temor era referente a este apartado. La maquinaria automática que denominan como Pearl DG5833 es un Mingzhu DG5833 es decir, la denominación que dan del Dixmont-Guangzhou DG3804B. En algunos sitios he leído que los Dixmont-Guangzhou DG3804B son clones del ETA 2893-2, nada más lejos de la realidad porque el DG3804 no es más que un DG2813, o sea un clon chino del Miyota 8215 al que se le ha agregado el GMT. La diferencia entre el DG3804 y este DG3804B es que el segundo es un verdadero GMT, mientras que el primero es sólo 24 horas. Eso quiere decir que podemos ajustar el segundo huso horario al que queramos. Al ajustarlo la manecilla se mueve de manera continua, en vez de en saltos de una hora o de media hora como en el ETA 2893 del Fuga Automáticos Viajero I GMT. Naturalmente no podemos compararlos, sólo con el precio de ese calibre tenemos para comprar 2 o 3 Paganis Designs.













Late a 21.600 vph, cuenta con 22 rubís y es automático con carga unidireccional. Ofrece parada de segundero y remonte manual, que para mi sorpresa, ha sido mucho más agradable de lo que pensaba. Sus acabados bastante espartanos, aunque lo compensa con un rotor personalizado por Pagani. Por supuesto no es comparable con el Rolex 3285. No se ofrece información sobre sus prestaciones, así que ante la prueba del cronocomparador me ha sorprendido su rendimiento: -4,75 segundos/día, una cifra que me parece muy buena y que demuestra como China ha ido mejorando paulatinamente en sus procesos. La reserva de marcha que he medido ha sido de 43 horas.







Sensaciones

La calidad del reloj es muy buena para su precio, incluso algo por encima del Pagani Seamaster que ya me gustó mucho. Es un concepto de reloj que me gusta mucho, muy legible, apto para cualquier vestimenta y con una función como es el GMT que no es nada habitual. Es justo lo que esperaba del PD-1682. Me preocupaba el calibre, pero ya habéis visto que su rendimiento es bueno, y en la muñeca no es ruidoso. Son buenos materiales que tras llevarlo varios días puedo confirmar las buenas impresiones destacando especialmente su brazalete.













Algo que debo mencionar es que mientras estaba haciéndole las fotografías se me soltó el cierre del reloj. El tornillo que lo fijaba debía estar mal apretado y se soltó. Es algo que no me pasaba desde el Parnis Milgauss y que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias porque el reloj estaba sobre la mesa de madera. Si hubiera ocurrido en la calle el reloj se habría dañado inevitablemente al caer al suelo. El arreglo era sencillo, apretar el tornillo y de paso revisar el resto de los que unían los eslabones del brazalete ya que visualmente se aprecia que no todos están igual de apretados. El arreglo era sencillo, apretar bien los tornillos y asunto resuelto, no necesité ponerme en contacto con Pagani Design España para resolverlo. Sin embargo y dado que era una información interesante para la reseña, me puse en contacto con ellos, me interesaba saber también si era un problema puntual o no. A diferencia de marcas en principio más reputadas, me contestaron en el mismo día. Me comentaron que tenía dos opciones, o bien ellos me hacían llegar un nuevo brazalete para montarlo yo, lo cual requería saber hacerlo, pero me permitía seguir disfrutando del reloj; o bien les hacía llegar el reloj y me entregaban uno nuevo, incluyéndome un abono de los gastos de envío. El trato me pareció excelente, así que un 10 para Pagani Design España.













Conclusiones

No entraré en discusiones sobre si el Pagani Design PD-1682 Explorer 2/GMT2 es poco original, quién compra el reloj no busca un diseño propio precisamente, sino un diseño que le gusta con una buena relación calidad-precio. Prejuicios aparte, el Explorer II resulta un reloj muy práctico, tanto por su legibilidad como por su diseño atemporal.







En el pasado había homenajes de Explorer II en marcas como Alpha 1993, Parnis, Steinhart o Davosa. Todos ellos han ido desapareciendo por lo que las únicas alternativas que nos quedan son los modelos destinados a falsificaciones (con o sin marca), de peor calidad y en general más caros.







En pocas palabras, si te gusta la estética Explorer 2 y buscas un homenaje con buena calidad precio el PD-1682 es tu reloj. Si además quieres evitar los posibles riesgos de comprar en China en cuanto a aduanas o problemas de garantía, Pagani Design España, distribuidor oficial de la marca en nuestro país es tu tienda. Hablamos de un reloj que sale por 148€, unos 30€ más que comprado en Aliexpress, pero que han demostrado que merecen la pena. Como siempre digo, cuando las cosas salen mal es cuando se valora la atención al cliente.







Si finalmente te decides a comprarlo con ellos, recuerda que el código promocional GUTI10 te hará un 10% de descuento, yo no me llevo ninguna comisión, así que no gano nada por ello.







Valoración

Diseño 8 Materiales 7 Acabados 7 Rendimiento 8 Calibre 5 Prestaciones 7 Precio 9 MEDIA 7,3