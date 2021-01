Sonne Watches Germany Super Dive 1000M, impresentables de principio a fin

Tanto éxito ha tenido El fraude de TB Buti, ahora ya llegado a Kickstarter e incluso a la propia policía de Hong Kong que he decido continuar criticando a aquellos que prometen como medio sistemático de cumplir sus objetivos y después se «olvidan» de todo. Fue precisamente después de la experiencia con Tbbuti que decidí que no daría apoyo al humo, incluyendo las campañas de Kickstarter o Indiegogo.

Los de Sonne Germany aparecieron con un proyecto estupendo, algo de lo que podría haberme hecho eco, pero que por lo que he explicado, decidí no difundir publicamente. Ahora con el tiempo pienso que incluso era demasiado bonito para ser verdad. Un reloj tipo buceo de clara inspiración vintage con nada menos que una resistencia al agua de 1000 metros y un calibre Sellita SW-200 en su interior, todo ello a un precio inicial de 199$. Para que nos hagamos una idea, sólo la maquinaria ya cuesta al menos 100€. De hecho Heinrich lanzó con el Taucher algo muy parecido, mismo movimiento, inspiración también vintage, y la misma plataforma de Kickstarter. Su precio 643$, ¡y eso que era solamente resistente al agua 200M y no 1000M!







Claro que el Heinrich era Made in Germany, mientras que el Sonne, tenía de alemán solamente el Germany de su nombre.

Sonne Watches es una joven firma relojera de la que al igual que con TB Buti me sentí muy identificado en su primer proyecto, el Super Dive 1000M Automatic que lanzaban, como es habitual en Kickstarter, un reloj que perfectamente podría haberme comprado. En este caso el proyecto fue cancelado por irregularidades que los organizadores negaron rotundamente. Su historia se remonta a 2018 cuando dos amigos, entusiastas de los relojes: Marlene Lorenz y Ringo Yiu decidieron trabajar en su propio reloj, una pieza de inspiración clásica, con materiales actuales y a buen precio… Efectivamente una historia que se repite a menudo, incluso los detalles en cuanto a estar tomando una cerveza.







Se hablaba de chantaje, de gente que pedía dinero a cambio de que el proyecto saliera adelante. Eso trajo consigo una investigación por parte de Kickstarter y fueron los de Kickstarter los que decidieron cancelar el proyecto, ya que por lo visto muchos de los que compraron el Sonne Germany Super Dive 1000M Automatic tenían ciertas irregularidades.













No era difícil atar cabos asumiendo que los apoyadores de Hong Kong que ellos admitieron en conversaciones de su perfil de Instagram (@sonnegermany) no eran ni más ni menos que esos compradores falsos.







En esa misma conversación de noviembre de 2020 como muchos otros, me prometieron un reloj para reseñar. Tampoco fue algo que yo pidiera sino que surgió de ellos, y lo de prometer es algo literal.







Debo reconocer que mi página tiene un mucho éxito. Lleva en activo desde 2004 con al menos dos nuevas publicaciones cada semana, un esfuerzo que nunca se ha detenido desde sus inicios, algo que pocos más pueden afirmar. Sin embargo en comparación con medios internacionales profesionales, cuyos editores viven de ello, mi audiencia y mis visitas no son comparables a ellos, aunque en cuanto a calidad de las reviews, no tengo nada que envidiarles, más bien al contrario. Lo que me da que pensar que si estas ofertas me surgen a mi, ¡qué cosas les ofrecerán a esos otros medios!

Tras ello decidieron prescindir de Kickstarter, y entonces se lo montaron por su cuenta desde sonnewatches.com. Como evitaban la comisión de KS, el precio bajó aún más, hasta ahora ya sí, unos increíbles 189$ (155€ al cambio), unas cifras que ni siquiera los chinos de Astar Watch (Fuzhou Astar Import And Export) son capaces de ofrecer. La tarifa normal del reloj dicen que será 599$, pero no explican porque ahora es tan inferior.

Tras la promesa de Sonne Watches Germany, quedaron que en enero se lanzarían los relojes y me contactarían para enviármelo. Mi sorpresa fue que entré a la web y vi que los Super Dive ya estaban en venta. Nadie me había dicho nada, así que les contacté por si había ocurrido algo. A la pregunta de si ya habían mandado los relojes, me respodieron cuál era mi número de pedido. Les respondí que el pedido era el que ellos se habían comprometido en mandarme.

La conversación rápidamente degeneró, llegó a un punto que parecía como si tuvieran algún tipo de demencia, como si no recordasen lo que unas lineas más arriba estaba escrito, y lo que unas semanas atrás habíamos comentado.

Empezaron a hacerme preguntas absurdas, llegando al final a la conclusión de que nadie da nada gratis, y de que primero promocionara el reloj, y después veríamos. Como demostraron que no son capaces de cumplir, esta es mi promoción de Sonne Germany en negativo, por supuesto. Pese a mi argumento de que la promesa de dar algo gratis surgió de ellos pude confirmar lo que decía al principio. Que lo de prometer es muy fácil y que lo difícil es mantener la palabra. Que en relojería, igual que en el mundo real hay muchos que se mueven por intereses, faltando incluso a sus compromisos. Sólo les importa el fin, sin importar lo que hayan dejado por el camino. No me extraña que haya reviewers que cuando llega el momento de devolver un reloj, se lo queden en su poder. Es algo que jamás he hecho, pero que comprendo que sea una especie de venganza. Un ciclo vicioso que hace que cada vez todo vaya a peor.

Así que si con Stührling, cuando una marca te engaña, ya os sorprendisteis de la cantidad de trapos sucios que esconde la industria, aquí un nuevo aporte. Ciertamente asusta, el caso que le ocurrió a uno de los lectores con el Reuss Uhren Fabrik RUF500, una marca que parecía de fiar, puede ir mucho más allá con marcas como Sonne que son incapaces de mantener sus compromisos.

¿De verdad debemos creer que sus 3 años de garantía son verdad? Probablemente llegado el momento ya no existan como Sonne Watches, o si lo hacen, no recordarán que prometieron esa garantía… Todo ello suponiendo que en algún momento envíen los relojes porque llama poderosamente la atención que en redes sociales no haya ningún cliente verdadero que tenga el Super Dive, un reloj que recordemos, a 155€ es una absoluta ganga. En cambio si que los hay de Steeldive una marca que en promete mucho menos de lo que promete Sonne Germany… Y ese es el problema, que prometen demasiado como para ser capaces de cumplirlo.







Pero como todo lo anterior no sería más que una pataleta, cosas que aunque descargan ira no aportan ningún valor, vamos a aportar utilidad al asunto. Y es que este Sonne Watches Germany me suena de algo. Particularmente la versión negra y naranja que tanto me gusta. Una rápida búsqueda en Aliexpress dio con lo que buscaba. El Phylida Automatic, en donde la verdad que todo parece idéntico, incluso la tipografía de «Automatic». En realidad parece incluso que la fotografía del chino genuino, es decir del Phylida sea de más calidad que la de Sonne.







Se mire por donde se mire, no se aprecian diferencias en las fotografías, pero en realidad si que hay al menos una: su precio:







Si hubiera sido una micromarca con ética me habría compadecido de ellos, es una lástima cuando alguno de tus proveedores asiáticos te roba los diseños para venderlos por su cuenta. Pero viendo cómo se han comportado estos «alemanes», me inclino a pensar que ha sido su falta de escrúpulos la que les ha llevado a remarcar un reloj genérico chino y ponerle su propia marca… Si eso es a lo máximo que han llegado dos cerebros desde 2018 que empezaron a trabajar en la idea de Sonne, que es lo que nos espera entonces.

Además de con marcas como Chenxi Age Girl lo tienes por supuesto bajo la denominación de Omega Seamaster Planet Ocean 600M.

De manera que el Super Dive muy original tampoco es que sea.







Actualizado a martes 5 de enero de 2021. 9:19:

Me ha parecido divertido que tras notificar a la gente de Sonne Watches que ya estaba publicado este post, han hecho un «Like» sin más. Obviamente ni lo han leído, claro está, pero han vuelto a olvidar su última «oferta»: Primero promociona la marca (no decían que fuera para bien) y luego reseñarás el reloj. Nuevamente, a las pruebas me remito.