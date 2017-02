Del mismo modo que los buenos coches suelen ser alemanes, los buenos relojes suelen ser suizos. No es una verdad absoluta, y particularmente en los calibres de cuarzo, los japoneses como Citizen, Seiko, Casio u Orient son capaces de brindar una relación calidad-precio fuera de toda duda.

Si por algo se caracteriza la Confederación Helvética, y Ginebra en particular, es por sus bancos, sus sedes multinacionales, y por supuesto su larga tradición relojera.

Como en casi todo, a al aumentar la calidad, nos adentramos en el terreno del lujo, donde los precios suben exponencialmente a medida que lo hace la precisión, los materiales, las funciones y la calidad. Así en el punto de entrada tendríamos a Flik Flak o los archiconocidos Swiatch, a partir de unas pocas decenas de euros, hasta llegar a los centenares de miles o incluso más, de los modelos más exclusivos de las marcas más elitistas.

Con contadas excepciones como Rolex, Patek Philippe o Richard Mille, la mayoría forman parte de conglomerados empresariales como The Swatch Group, LVMH o Richemont.

Incluso la mayor parte de ellos, montan movimientos que no son de manufactura propia, es decir calibres, suizos o no, que no son desarrollados por ellos, y que como mucho, se ajustan y retocan en sus talleres, como los también suizos ETA.

Cabe recordar que para que un reloj luzca la marca Swiss Made, debe cumplirse uno de los siguientes escenarios:

1) El movimiento es suizo y se ha ensamblado en Suiza, y el fabricante realiza la inspección final en Suiza.

2) El movimiento se ha ensamblado en Suiza, y el fabricante lo ha inspeccionado en Suiza, y al menos la mitad del coste de los materiales, sin contarla mano de obra, se ha facturado en Suiza.

Como podemos observar, en el segundo supuesto, los grados de libertad aumentan notablemente, pudiendo venderse relojes Swiss Made, que al final incorporan calibres asiáticos de más o menos calidad, o bien relojes europeos con mecánicas suizas.

La siguiente lista, no es una recopilación que pueda atribuirme, lo malo es que tampoco recuerdo la fuente de donde la obtuve hará algunos meses, para poderle atribuir el debido crédito, así que aquí van más de 1700 marcas de relojes suizos, lo que indica que la industria relojera suiza, es de nuevo floreciente tras haberse adaptado adecuadamente tras la crisis de los relojes de cuarzo de los años 80:

A – Fabrique d’ébauches réunies S.A.AROGNO Arogno

ABIES – ABIES Watch Jura Watch Co Delémont

ABRA – ABRA Watch Compagnie des montres Genève et La Chaux-de-Fonds

ACTINA – KILCHENMANN Frères (to USA) La Chaux-de-Fonds

ACTIVA – Société d’Horlogerie de MOUTIER Moutier

ACUTE – Lire Acuté Watch armand DUCOMMUN-MULLER La Chaux-de-Fonds

ACVATIC – Fabriques MOVADO Achille DITISHEIM (to USA) La Chaux-de-Fonds

ADENAC – Manufacture des Montres MOERIS F. MOERI S.A. Saint-Imier

ADIX – Montres ORFINA S.A. Granges

ADMES – ADMES S.A.R.L. (to USA, il y a aussi Germany) Genève

ADMIRABLE – Société Léon LEVY & Frères S.A. Bienne

ADMIRAL – Compagnie des montres SANDOZ S.A.Henry SANDOZ & Fils La chaux-de-Fonds

ADMISA – A.MICHEL S.A. A.G. Ltd Fabrique d’ébauches Granges

ADORA – JURAWATCH Cie (to USA) Delémont

ADRIA – MONTILIER Watch Co. S.A. Montilier

ADRIATIC – GEORGES BENGUEREL La Chaux-de-Fonds

AERNI – Charles AERNI S.A. Le Locle

AERO-COMPAX – Manufacture des Montres UNIVERSAL PERRET & BERTHOUD S.A. Genève

AEROWATCH – AEROWATCH S.A. Neuchâtel

AETOS – AETOS Watch S.A. Société Suisse pour l’Industrie Horlogère Genève

AGASSIZ – Fabrique d’Horlogerie du VALLON Genève

AGIR – Montres AGIR Bienne

A.G.M. – Fabrique d’horlogerie A. Gerber MORGENTHALER Bienne

AGON – AGON Watch – ROBERT TIEBOLD Genève

AGORA WATCH – JURAWATCH Cie (to USA) Delémont

AIRMASTER – FELCA Watch S.A. puis FELCA&TITONI Watch Ltd Granges

AJAX – JOBIN Paul, les fils de, Porrentruy

AJIB – Compagnie des Montres FAVRE-LEUBA S.A. Genève

ALCAR – Montres ORFINA S.A. Granges

ALCOR – Société Horlogère C. MEYER-GRABER La Chaux-de-Fonds

ALEURE – Ancienne Fabrique GEORGES PIAGET & CO. S.A. La-Côte-aux-Fées

ALEXORA – Fabrique de Montres ALEXORA HERMANN PICARD & Fils (to USA) La Chaux-de-Fonds

ALFEX – Montres ALFEX Ferdinand GINDRAUX Lugano

ALIENOR – UHLMANN & CIE. Genève

ALLAINE – ALLAINE Watch S.A. BARRÉ Achille & Co Porrentruy

ALLEMANN – ALLEMANN Ad. & Fils S.A. Manufacture d’Horlogerie ROSIERES Soloturn

ALLENA – ALLAINE Watch S.A. Porrentruy

ALLIANZ – Montres ALLIANZ Bienne

ALMEDY – ALMEDY Watch S.A Bienne

ALPHA – SCHWARTZ Etienne fabrique d’Horlogerie (to USA) La Chaux-de-Fonds

ALPINA – ALPINA Union Horlogère S.A. Straub & Co Ltd (to USA) Bienne

ALPROSA – Manufacture d’Horlogerie ENICAR S.A. Longeau/Bienne

ALSINA – Montres ALSINA Cie Henry BUFFAT La Chaux-de-Fonds

ALTAMIRA – Montres ALTAMIRA MOISE DREYFUS La Chaux-de-Fonds

ATLANTA – UHLMANN & CIE. Genève

ALTIERE – lire Altière ULDOVIC Watch H. BAUMANN La Chaux-de-Fonds

ALTITUDE – ALTITUDE Watch Cie Tramelan

ALTON – Montres ALTON S.A. Bienne

ALTUS – Montres ALTUS S.A Hans Troesch (to USA) Bienne/Genève

ALVICA – Fabrique d’Horlogerie WILLY CHOFFAT & CO. Tramelan

ALYSA – Montres ALYSA Georges DUBOIS Porrentruy

AMATA – MATINA Watch Ltd. A. MICHEL Fabrique d’Ebauches Granges

AMSA – Ebauche A. SCHILD S.A. Granges

AMIC – Réveil, CYMA Watch Co S.A. Tavannes Watch H.F. SANDOZ (to USA) La Chaux-de-Fonds

AMSLEY – HELSA Watch factory Ltd Porrentruy

AM – A.MICHEL S.A. A.G. Ltd Fabrique d’ébauches Granges

A.REYMOND – Manufacture d’Horlogerie A.REYMOND S.A.(Arsa, Unitas, Arsamatic) Tramelan

AMIC – TAVANNES Watch et CYMA Watch Co. S.A. (to USA) La Chaux-de-Fonds

AMIDA – AMIDA S.A. (to USA) Granges

AMPHIBIAN – GIRARD PERREGAUX &Co S.A. – Mouline & Bautte La Chaux-de-Fonds

AMYC – CYMA Watch Co S.A. Tavannes Watch H.F. SANDOZ La Chaux-de-Fonds

AMYRAL – LOOPING S.A. (réveils) Corcelles

ANCOR – GIRARD PERREGAUX &Co S.A. – Mouline & Bautte La Chaux-de-Fonds

ANGELUS – STOLZ Frères S.A.Fabrique ANGELUS (to USA) Le Locle

ANTONY – ANTONY Watch Cie Antony DUCOMMUN La Chaux-de-Fonds

APERO – APERO Watch Adolf THOMMEN (to USA) Tecknau

AQUA – Montres Hans WILSDORF (to USA) Bienne

AQUASTAR – AQUASTAR RICHARD Jean S.A. (to USA) Genève

AQUASTARLET – RICHARD Jean S.A. Genève

AR – Aristide RACINE ENICAR Watch (to USA) Longeau

ARRA – Compagnie des Montre ABRA La Chaux-de-Fonds

ARBU – ARBU Watch A. Bueche&Fils (Arbu) Bienne

ARCADIA – FLEURIER Watch Co J.S. JEQUIER (to USA) Fleurier

ARCALA – Montres ZODIAC S.A. Fils de Ariste CALAME Le Locle

ARDA – ARDA Watch Cie Edouard GAGNEBIN Tramelan

ARDATH – ARDATH Watch Co. DREYFUS & Co (to USA) Genève

ARGUS – Montres PHENIX Co. S.A. Société Horlogère de Porrentruy Porrentruy

ARIA – Montres DEGOUMOIS & Cie S.A. (to USA) Neuchâtel

ARIANA – Fabrique d’Horlogerie MINERVA S.A. Villeret

ARIOS – Fabrique de Montres et Réveils ERWIN TRIEBOLD Mumpf

ARISTO – Fabrique d’Horlogerie ED. KUMMER S.A. Bettlach

ARISTEX – Fabrique d’Horlogerie ED. KUMMER S.A. Bettlach

ARISTON – Fabrique d’Horlogerie ED. KUMMER S.A. Bettlach

ARLUX – Compagnie des Montres ARLY Le Noirmont

ARLY – Compagnie des Montres ARLY Le Noirmont

ARMY & NAVY – INTERNATIONAL WATCH COMPANY (to USA) Schaffhouse

ARNAND – Fabrique de Montres et Réveils ERWIN TRIEBOLD Mumpf

AROGNO – Ebauches Suisses Arogno

AROLA – DANIEL ET ROCHAT, ALFRED GIRARDET Les Bioux

ARSA – Manufacture d’Horlogerie A.REYMOND S.A. Tramelan

ARSAMATIC – Manufacture d’Horlogerie A.REYMOND S.A. Tramelan

ARTES – Lire Artès Georges POCHON & Fils La Chaux-de-Fonds

ARTA – Fabrique d’Horlogerie LIGA S.A. Soleure

ARTOX – Montres ARTOX S.A. Mobile LESQUEUREUX &Co La Chaux-de-Fonds

ARUGO – BADER & HAFNER S.A. Soleure

AS – Fabrique d’Ebauches André SCHILD S.A. (to USA) Granges

ASSA – Fabrique d’Ebauches André SCHILD S.A. (to USA) Granges

ASCANIA – ASCANIA Watch Co. F.HOFFMANN La Chaux-de-Fonds

ASDRUBAL – Jules CALAME & Fils La Chaux-de-Fonds

ASEHA – Compagnie des Montres ASEHA (to USA) Genève

ASTER – Fabrique d’Horlogerie LA CHAMPAGNE S.A. (to USA) Bienne

ASTER – Louis Müller Bienne

ASTIN – ASTIN WATCH S.A. La Chaux-de-Fonds

ATIMA – BUREN Watch Co S.A Büren

ATHLETE – Montres Hans WILSDORF (to USA) Bienne

ATLANTA – UHLMANN & Cie Genève

ATLANTIC – Fabrique d’Horlogerie EKB, ED. KUMMER S.A. (to USA) Bettlach

ATLAS – ATLAS Watch Co La Chaux-de-Fonds

ATMOS – Fabrique d’Horlogerie LE COULTRE & Cie Genève

ATOMIC – ALLAINE Watch S.A. Porrentruy

ATOUT – Emile BARRE & Cie (lire Barré) Courgenay

ATOX – Société Horlogère RECONVILIER Reconvilier

ASTOR – ASTOR S.A. (ébauches et Montres) Longeau

ASTOVILLA – FELCA & TITONI Watch Ltd Granges

ASTROGRAF – FELCA & TITONI Watch Ltd Granges

ASTRONIC – FELCA & TITONI Watch Ltd Granges

AUDEMARS – AUDEMARS, PIGUET & Cie S.A. (to USA) Le Brassus et Genève

AUDIGUET – AUDEMARS, PIGUET & Cie S.A. (to USA) Le Brassus et Genève

AURORE – Fabrique d’ébauches Bernoises S.A. établissement AURORE Villeret

AUREOLE – AUREOLE Watch Co M. CHOFFAT&Cie (to USA) La Chaux-de-Fonds

AUTORIST – FORTIS S.A. Montres W. VOGT Granges

AUTORIST SA – Montres AUTORIST Ltd (to USA) Fribourg

AUTOGRAPHIC – Montres ZODIAC S.A. Fils de Ariste CALAME (to USA) Le Locle

AV – Fabrique d’ébauches de VILLERET (to USA) Villeret

AVIA – Fabrique de Montres DEGOUMOIS S.A. (to USA) La Chaux-de-Fonds

AVIATOR – Fabrique de Montres VULCAIN et Volta, Ditisheim & Co La Chaux-de-Fonds

AXA – Montres AXA Eugene CLEMENCE-BEURRET La Chaux-de-Fonds

AZIA – Montres DEGOUMOIS & Cie S.A. (to USA) Neuchâtel

BADSHAI – Nestor DELEVAUX La Chaux-de-Fonds

BAHNZEIT – Fabrique d’Horlogerie MINERVA SPORT S.A. Robert Freres Villeret

BALCO – CORTEBERT Adam Louis JUILLARD & Co La Chaux-de-Fonds/Cormoret

BANNER – Montres BANNER A. HUGUENIN & Fils Bienne

BAG-BELL – BAUMGARTNER Frères S.A. (to USA) Granges/Soleure

BAGA-BELL – BAUMGARTNER Frères S.A. (to USA) Granges/Soleure

BARRE – Montres Emile BARRE & Cie (lire Barré) Courgenay

BASIS – BASIS Watch Adolf THOMMEN (to USA) Tecknau

BATOU – SCHMIDT Léon & Cie (to USA) La Chaux-de-Fonds

BAUBEE – J. BERNHEIM & Co La Chaux-de-Fonds

BAUME&MERCIER – BAUME & MERCIER S.A. (to USA) Genève

BAUMGARTNER – BAUMGARTNER Frères SA (BFG) (to USA) Granges

BAYER – Fabrique de Chronomètres Théodore BAYER (to USA) Zürich

BEGUELIN – J.L. & A. BEGUELIN Manufacture des montres DAMAS et TRAMELAN Tramelan

BELECO – BRAILOWSKY MAX – BELECO La Chaux-de-Fonds

BELETA – BRAILOWSKY MAX – BELECO Watch La Chaux-de-Fonds

BELLARIA – PAMM FRERES, Montres LUSINA S.A.R.L. Genève

BELLTONE – ZILA S.A. Fabrique de Montres La Heutte BELTEX – Montres BELTEX S.A. Bienne

BELVIL – BELVIL Watch Co CO. S.A. (to USA) Bienne/La Chaux-de-Fonds

BELVU – Montres BELVU S.A. (to USA) Berne

BENGUEREL – Compagnie des Montres BENGUEREL Fils La Chaux-de-Fonds

BENOIT – Marcel BENOIT S.A. Bienne

BENTIMA – ORIS Watch Co S.A. Hölstein

BENTHOS 500 – RICHARD Jean S.A. Genève

BENRUS – BENRUS Watch Co Benjamin LAZRUS La Chaux-de-Fonds

BERA – Fabrique d’Horlogerie BERA S.A. Bienne

BEREX – Compagnie des Montres BEREX S.A. La Chaux-de-Fonds

BERLI – A. GULZINGER Cie Welschenrohr-Rosières

BERNA – BERNA Watch Co S.A. (to USA) Saint-Imier

BERO – Fabrique d’Horlogerie BERA S.A. Bienne

BETA – Henri Albert DIDIESHEIM La Chaux-de-Fonds

BETTLACH – Manufacture d’Horlogerie Ed. KUMMER S.A. (to USA) Bettlach

BEYER – Fabrique de chronomètre Théodore BAYER (to USA) Zürich

BF – BAUMGARTNER Frères S.A. Granges/Soleure

BFG/GBF – BAUMGARTNER Frères S.A. Granges/Soleure

BIGGARD – Fabrique de Montres EBEL S.A. BLUM & Cie La Chaux-de-Fonds

BIPLAN – BLOCH & Fils La Chaux-de-Fonds

BIRSECLOCK – COURT WATCH CO. S.A. Court

BLANCPAIN – RAYVILLE Watch Mfg. Co S.A. (to USA) Villeret

BLITA – BOILLAT FRERES S.A. Bienne

BOILLAT – BOILLAT Frères S.A. Bienne

BOLERO – Société Horlogère de PORRENTRUY Porrentruy

BOLIMA – Société Edouard BOLLIER Granges

BOLSA – BOLSA WATCH CO. La Chaux-de-Fonds

BOMA – WEGA WATCH S.A. Granges

BONDALE – LANGENDORF Watch Co Jean KOTTMANN (to USA) Langerdorf

BONVIL – E. BLANCPAIN & Fils Villeret

BOREL – ERNEST BOREL & CIE. S.A. (to USA) Neuchâtel

BOSTONIA – Fabrique d’Horlogerie Ed. KUMMER S.A. Bettlach

BOUDOIRES – BRADUX S.A. Bienne

BOULEVARD – ORIS Watch Co S.A. Hölstein

BOVET – BOVET FRERES & CO. S.A. Fleurier

BRAC – Fabrique d’ébauches BRAC S.A. (ébauches économiques) Breitenbach

BRADUX – BRADUX S.A. Bienne

BRAILOWSKY – Montres BELECO – Max. BRAILOWSKY La Chaux-de-Fonds

BRAIN-MATIC – FORTIS S.A. Montres W. VOGT Granges

BRAVERY – CASSARDES Watch Co/Rodoph SCHMIDT Neuchâtel

BREITLING – G.LEON BREITLING Ltd La Chaux-de-Fonds/Genève

BREMON – G.LEON BREITLING Ltd La Chaux-de-Fonds

BREVINEX SA – Montres Kurt DUBACH (to USA) Genève

BREVO – ORIS Watch Co S.A. CATTIN & CHRISTIAN (to USA) Hölstein

BRIENZA – BRIENZA S.A. Brienz

BRIGHT – Montres ZODIAC S.A. Le Locle

BRINA – JOHN BRINGOLD & Cie Bienne

BRITIX – BRITIX Watch Co S.A. Longeau

BRONZOR – Henri Albert DIDIESHEIM La Chaux-de-Fonds

BRUNVIL – E. BLANCPAIN & Fils Villeret

BTC – BEGUELIN & Co S.A. DAMAS Tramelan

BUCHERER – Carl F. BUCHERER Lucerne

BUECHE-GIROD – VEUVE BUECHE-GIROT Fabrique de Montres Genève

BUHRE – lire Buhré Paul BUHRE S.A. Le Locle

BULER – BULER Company SSIH Ch & Al BULER (to USA) Longeau

BULO – S.A. ERISMANN-SCHINZ Neuveville

BULOVA – BULOVA Watch Co Bienne

BULLA – Manufacture de Montres BULLA – émile JUILLARD S.A. Porrentruy

BUREN – BUREN Watch Co S.A. (to USA) Büren

BUREN Grand Prix – BUREN Watch Co S.A. Büren

BUREN Starlite – BUREN Watch Co S.A. Büren

BUREN Super Slender – BUREN Watch Co S.A. Büren

BUSER – BUSER FRERES & Cie S.A. (to USA) Niederdorf

BUSER Frères – BUSER FRERES & Cie S.A. Niederdorf

BUSGA – BUSGA S.A. Montres La Chaux-de-Fonds

B.W.C. – BUTTES Watch Co S.A. Buttes

BUT – BUTTES Watch Co S.A. voir BWC Buttes

BUTEX – BUTTES Watch Co S.A. voir BWC Buttes

B.W.C. – BUTTES Watch Co S.A.Henri JEANNET-ROSSELET & Cie Buttes

BYDYNATOR – Fabrique d’ébauches FELSA Granges

B42 COSMONAUT – FORTIS S.A. Montres W. VOGT Granges

C – Fabrique d’ébauches S.A. de CHEZARD Chezard

CALAN – Fabrique de Montres et Réveils ERWIN TRIEBOLD Mumpf

CALENDERMETO – Fabriques MOVADO La Chaux-de-Fonds

CALENDETTE – Fabriques MOVADO La Chaux-de-Fonds

CALENDOGRAF – Fabriques MOVADO La Chaux-de-Fonds

CALENDOLUX – Fabriques MOVADO La Chaux-de-Fonds

CALENDOMATIC – Fabriques MOVADO La Chaux-de-Fonds

CALENDOPLAN – Fabriques MOVADO La Chaux-de-Fonds

CALENDOR – OCTO Watch S.A.Robert BORNAND & Fils, Léon N. ROBERT. La Ch-d-F/Bienne

CALIS – BERNHEIM & LUTHY La Chaux-de-Fonds

CALISTON – Fabrique d’Horlogerie PERY Bienne

CAMY – CAMY Watch Co Ltd – STROUN FRERES S.A. Genève

CANDINO – CANDINO Watch Co Ltd Adolf FLURY-HUG Herbetsvil/Bienne

CANTO – Fabrique d’Horlogerie ERIX Bâle

CAP – UNION HORLOGERE Bienne

CAPITOL – BUSGA S.A. Montres La Chaux-de-Fonds

CAPTIVE – SCHWOB Frères & Cie (to USA) La Chaux-de-Fonds

CARINA – E.KIRCHHOFER & Cie HENO Watch Interlaken

CAROLINE – Manufacture d’Horlogerie ENICAR S.A. (to USA) Longeau/Bienne

CARONIA – ERA Watch Co Ltd. – C.RUEFLI-FLURY & Co (to USA) Bienne

CART – Robert CART S.A. Fabrique d’Horlogerie Le Locle

CASANOVA – LOUIS BRANDT & Frère S.A. Bienne

CATARINA – FELCA WATCH S.A. Granges

CATENA – CATENAWatch Co S.A. La Chaux-de-Fond, La Neuveville, puis Bulle

CATOREX – CATTIN & Cie S.A. Les Breuleux

CATTIN – CATTIN & Cie S.A. Les Breuleux

CEDRIC – MEYER & STUEDELI S.A. (to USA) Soleure

CEJUST – Lire Céjuste, Marcelle MUSY & Fils La Chaux-de-Fonds

CELESTOGRAF – Montres MOVADO La Chaux-de-Fonds

CELLINI – Montres ROLEX S.A. H. WILSDORF & J. AEGLER (to USA) Genève

CELTIC – LOUIS BRANDT & Frère S.A. (to USA) Bienne

CENTENAIRE – JOBIN, Les Fils de Paul Porrentruy

CENTRALE – BENRUS Watch Co Benjamin LAZRUS La Chaux-de-Fonds

CEPRA – PAMM FRERES, Montres LUSINA S.A.R.L. Genève

CERES – Lire Cérès – E. ETIENNE Fabrique d’Horlogerie Tramelan

CERTINA – KURTH FRERES S.A. Fabrique de Montres Granges

CERTO – LIENGME & Co. S.A. Cormoret

CHAMP – Fabrique d’Horlogerie LA CHAMPAGNE S.A. (to USA) Bienne

CHAMPAGNE – Fabrique d’Horlogerie LA CHAMPAGNE S.A. (to USA) Bienne

CHANCE – Fabrique d’Horlogerie PERFECTA S.A.Simon BURGER-GRESSOT Porrentruy

CHATELAIN – CHATELAIN LEAL & Cie (to USA) La Chaux-de-Fonds

CHAUMONT – Fabrique d’Horlogerie S.A. William MATHEZ (to USA) Neuchâtel

CHEZARD – Fabrique d’ébauches S.A. de CHEZARD Chezard

CHITA – FELCA Watch S.A. Granges

CHOISI – CHOISI Montres S.A. (To USA) Locarno

CHOISI SUISSE – CHOISI Montres S.A. (To USA) Locarno

CH. MEYLAN – MEYLAN Watch Co S.A. Ch.-H. MEYLA (to USA) Le Brassus

CHOPARD – Montres CHOPARD S.A. Louis Ulysse CHOPARD – « LUC » Sonviller/ Genève

CHROMICAR – Manufacture d’Horlogerie ENICAR S.A. Longeau

CHROMIS – CASSARDES Watch Co/Rodoph SCHMIDT Neuchâtel

CHRONO – Fabrique d’Horlogerie PERFECTA S.A. PRETAT jules Porrentruy CHRONEX

CHRONOBERNA – BERNA Watch Co S.A. Saint-Imier

CHRONODATO – STOLZ Freres S.A., Fabrique ANGELUS (to USA) Le Locle

CHRONOMETRE NOMIS – Compagnie NOMIS S.A. La Chaux-de-Fonds

CHRONOMETRO – BENOIT, NORDMANN & Fils La Chaux-de-Fonds

CHRONORIS – ORIS Watch Co S.A. Hölstein

CHS. TISSOT & Fils – Chs TISSOT & Fils S.A. Le Locle

CIMIER – LAPANOUSE/REGO S.A. (to USA) Holstein

CINY – CINY Watch Co. AUBRY Frères (to USA) Le Noirmont

CITADEL – Montres DEGOUMOIS & Cie S.A. (to USA) Neuchâtel

CIVIC – CIVIC Watch Co S.A. Büren

CIVITAS – Fabrique des Montres MOERIS – F. MOERI S.A. St-lmier

CLAREFAX – LANGENDORF Watch Co Jean KOTTMANN (to USA) Langerdorf

CLEMATIS – Fabrique d’Horlogerie La GLYCINE Bienne

CLIMAX – MILEX ELEM Watch Co Ltd Bienne

COBEA – MEYER & STUEDELI S.A. (to USA) Soleure

COEURJOY – RAYVILLE Watch Mfg Co Ltd Manufacture d’Horlogerie Villeret

CODEX – VULCAIN et VOLTA DITISHEIM & Co. La Chaux-de-Fonds

COLGOR – COLGOR Watch – ROB. BRANDT (to USA) Bienne

COLMA – BUSGA S.A. Montres La Chaux-de-Fonds

COLOMBE – EXCELSIOR PARK Les Fils de JEANNERET-BREHM St-lmier

COLOMBIA – UHLMANN & Cie Genève

COLOMBO – VULCAIN et VOLTA, Ditisheim & Co. La Chaux-de-Fonds

COMOR – Fabriqué en Suisse dont un chrono par DUBEY and SCHALDENBRANDLa Chaux-de-Fonds

COMPENSAMATIC – Fabrique d’Horlogerie NIVADA Wullimann, Schneider & Cie (to USA) Granges

COMPUTO – Ebauches S.A. & Ebauches AG pour les USA Neuchâtel

COMPAX – Manufacture des Montres UNIVERSAL PERRET & BERTHOUD S.A. Genève

CONCORD – CONCORD Watch Co S.A. (To USA) Bienne

CONFIANZA – Société Horlogère RECONVILIER Reconvilier

CONFORM – CONFORM Déposée Herm. LEPPERT Cie Tramelan

CONSTRUCTA – DUCOMMUN Georges (to USA) La Chaux-de-Fonds

CONSUL – Fabrique d’Horlogerie CHARLES VIRCHAUX (to USA) La Chaux-de-Fands

CONTINENTAL – GALLET Léon L (to USA) La Chaux-de-Fonds

CORGEMONT – Lire Corgémont premier nom des fabriques d’ébauches FHF Corgémont

CORIS – lire Buhré Paul S.A. BUHRE Paul Le Locle

CORNAVIN – Cornavin Watch Co. Genève (actualmente en Zürich)

CORONA – Fabrique d’Horlogerie CORONA S.A. (to USA) Tramelan/Bern

CORRECTOMATIC – Manufac des Montres et Chronogr PIERCE S.A. Levy Freres Bienne/Moutier

CORTEBERT – Lire Cortébert, Adam Louis JUILLARD & Co La Chaux-de-Fonds/Cormoret

CORUM – RIES, BANNWART & CO. (un ancien d’OMEGA) (to USA) La Chaux-de-Fonds

COSMOPOLITAN – Fabrique de montres SUTER (to USA) Bienne

COURAGE – BUTTES Watch Co S.A.Henri JEANNET-ROSSELET & Cie/BWC Buttes

COURSIER – VULCAIN et VOLTA, DITISHEIM & Co La Chaux-de-Fonds

COURT WATCH Co – COURT Watch co S.A. Court

COURVOISIER – COURVOISIER Frères La Chaux-de-Fonds

CREDOS – Montres CREDOS S.A (to USA) Nidau

CRIBLEZ – Montres Edgar CRIBLEZ (to USA) Reuchenette

CRICKET – Fabrique de Montres VULCAIN et VOLTA, Ditisheim & Co (to USA) La Chaux-de-Fonds

CRISTAL – CRISTAL Watch VERMOT & Cie (to USA) La Chaux-de-Fonds

CROCUS – NICOLET Watch S.A. Tramelan

CROCKETT – HELSA Watch factory Ltd Porrentruy

CROISSANT – CROISSANT étoile Voir PHENIX Watch Porrentruy

CUANILLON – CUANILLON & Cie Bienne

CULMINA – CULMINA S.A., Manufacture d’Horlogerie Granges

CURSON – DIDIESHEIM-GOLDSCHMIDT La Chaux-de-Fonds

CURVIPLAN – Fabriques MOVADO Achille DITISHEIM (to USA) La Chaux-de-Fonds

CWC – Lire Cortébert, JUILLARD & Co La Chaux-de-Fonds/Cormoret

CWC – Mais médaillon avec 3 sapins, DU BOIS Fils & Cie Le Locle

CYMA – CYMA Watch Co S.A. Tavannes Watch H.F. SANDOZ La Chaux-de-Fonds

CYMATIC – TAVANNES Watch et CYMA Watch Co. S.A. (to USA) La Chaux-de-Fonds

CYMAFLEX – TAVANNES Watch et CYMA Watch Co. S.A. (to USA) La Chaux-de-Fonds

CYMA-AMIC – CYMA Watch Co S.A. (réveil) La Chaux-de-Fonds

CYMA AUTOROTOR – CYMA Watch Co S.A. La Chaux-de-Fonds

CYMA NAVYSTAR – TAVANNES Watch et CYMA Watch Co. S.A. (to USA) La Chaux-de-Fonds

CYMAFLEX – CYMA Watch Co S.A. La Chaux-de-Fonds

CYPAR – JOBIN Paul, les fils de, Porrentruy

CYRUS GT – Fabrique d’Horlogerie THOMMEN S.A. Waldenbourg

D – DERBY S.A. Fabrique d’ébauches La Chaux-de-Fonds

DACAL – MONTRES DACAL, CALAME DANIEL & CIE. Le Locle

DALILA – J. BLUM-SCHWOB et également DEGOUMOIS La Chaux-de-Fonds

DAMAS – Ch. Ed & J BEGUELIN & Co S.A. (to USA) Tramelan

DANIA – ALLAINE Watch S.A. Porrentruy

DARLING – Montres ZODIAC S.A. Le Locle

DATA – Compagnie des Montres DATUM-NIR Granges

DATIP – MONTRES ORFINA S.A. Granges

DATO-COMPAX – Manufacture des Montres UNIVERSAL PERRET & BERTHOUD S.A. Genève

DATOFIX – Montres RECORD &Cie Genève

DATOGRAPHE – STOLZ Frères S.A., Fabrique ANGELUS Le Locle

DATOLUXE – STOLZ Frères S.A., Fabrique ANGELUS Le Locle

DATIM – Montres ORFINA S.A Granges

DATUM – Compagnie des Montres DATUM-NIR Granges

DAVEY – HELSA Watch factory Ltd Porrentruy

DAVOSA – DAVOSA Watch A. F. Hasler Delémont

DAVOZ – Montres ORFINA S.A. Granges

DAYMATIC – Compagnie des Montres FAVRE-LEUBA S.A. Genève

DECIGRAF – STAUFFER, SON & Co La Chaux-De-Fonds

DECO – Manufacture d’Horlogerie FREY & Co S.A. MONNIER & FREY Bienne

DEFENSOR – Fabrique de Montres SILENA Th. KOCH & Cie Büren

DEGADO – CINY Watch Co. AUBRY Frères (to USA) Le Noirmont

DEHA – Emile BARRE & Cie Lire Barré Courgenay

DELA – Manufacture d’Horlogerie FREY & Co S.A. MONNIER & FREY Bienne

DELANO – DELANO S.A. Bienne

DELBANA – DELBANA Watch Co GOLIARDO DELLA BALDA (to USA) Granges

DELBOS – DELBANA Watch Co Granges

DELIA – MEYER & STUEDELI S.A. (to USA) Soleure

DEPTH METER – RICHARD Jean S.A. Genève

DERBY – Fabrique d’ébauches DERBY ETA Granges/La Chaux-de-Fonds

DESERTROUTER – FELCA Watch S.A. puis FELCA & TITONI Watch Ltd Granges

DE SULLENS – Fabrique d’Horlogerie ROGER PUTHOD Bienne

DICTATOR – LOUIS BRANDT & Frère S.A. Bienne

DIELFAX – Montres DIELFAX, Paul PERREGAUX (to USA) Neuchâtel

DILA – Manufacture d’Horlogerie FREY & Co S.A. FRECO Bienne

DIDO – Louis Müller Bienne

DIRECTIME – HOGA Watch Ltd Bienne

DITIS – DITIS S.A. (to USA) Genève

D DITIS – DITIS S.A. (to USA) Genève

D. ISOZ La Chaux-de-Fonds

DIVINE – BRAILOWSKY MAX – BELECO WATCH La Chaux-de-Fonds

DIXVIL – E. BLANCPAIN & Fils Villeret

DMF & Co – Société Horlogère PHENIX Watch Co (Dubail, Monnin, Frossard & Cie) Porrentruy et Bassecourt

DOGMA – Fabrique d’Horlogerie. ARTHUR DORSAZ & CO.(CLEMENCE Frères) La Chaux-de-Fonds

DOLPHIN – GIRARD PERREGAUX &Co S.A. La Chaux-de-Fonds

DOM – Dom Watch S.A. CHARLES DOM Genève

DOMATIC – Dom Watch S.A. CHARLES DOM Genève

DOME – SELZA Watch V. GISIGER Bienne

DOMINO – Société Horlogère PHENIX Watch Co (Dubail, Monnin, Frossard & Cie) Porrentruy et Bassecourt

DONZE – ZEDON Watch Co Genève

DOOR – L. Ulysse BOURQUIN Sonvilier

DORABANTUL – BUFAT & Cie S.A. La Chaux-de-Fonds

DOREY TRADING – DIDIESHEIM-GOLDSCHMIDT La Chaux-de-Fonds

DORIS – Société Horlogère RECONVILIER Reconvilier

DOUBLEMATIC – BREVINEX SA Montres Kurt DUBACH (to USA) Genève

DOUPHINE – Montres SPERA S.A Tramelan

DOXA – Manufacture de Montres DOXA Georges DECOMMUN (to USA) Le Locle

DOXA GRAFIC – Manufacture de Montres DOXA (to USA) Le Locle

DRAGA – DRAGA Watch – René BLOCH & Cie Sonvilier/La Chaux-de-Fonds

DREFFA – Montres DREFFA S.A. (to USA) Genève

DREAM-TONE – Fabrique d’Horlogerie de SAINT-BLAISE (to USA) Neutchâtel

DREWATCH – Fabrique de Montres IMOWA S.A. Zurich

DRIVA – Fabrique de Montres DRIVA A. HIRSCH Genève

DROTT – Fabrique d’Horlogerie PERFECTA S.A.Simon BURGER-GRESSOT Porrentruy

DROZ – Fabrique d’Horlogerie DROZ & Co. MONTRES TAVALOR Tavannes

DUBAIL – DUBAIL, MONNIN, FROSSARD & Cie (to USA) Porrentruy

DUBEY-SCHALDENBRAND – Fabrique d’Horlogerie (dont le fameux brevet Chrono Index mobile) La Chaux-de-Fonds

DUBOIS-DEPRAZ – DUBOIS-DEPRAZ S.A. ébauches Le Brassus

DUBOIS FRERES – Fabrique d’Horlogerie DUBOIS FRERES S.A. Le Locle

DUCTOR – Montres MILDIA S.A. La Chaux-de-Fonds

DUETTE – Fabrique de montres SUTER (to USA) Bienne

DUKE – Fabrique ERWIN TRIEBOLD mais aussi en France PAUMIER J. Villers-le-Lac, Mumpf

DU LAC – Jules GUBLER La Chaux-de-Fonds

DULUX – René GINRAT Fabrique de Montres DULUX Tramelan

DU PONT – Jules GUBLER La Chaux-de-Fonds

DYNAMO – ARLY Watch Le Noirmont

EASY MATH – FORTIS S.A. Montres W. VOGT Granges

EB – Fabrique d’ébauches de BETTLACH Bettlach

EBEL – Fabrique de Montres EBEL S.A. BLUM & Cie (to USA) La Chaux-de-Fonds

EBELLO – Fabrique de Montres EBEL S.A. La Chaux-de-Fonds

EBERHARD & CO – Manufacture d’Horlogerie EBERHARD & Co G. EBERHARD La Chaux-de-Fonds

EBERLE – Nouvelles TAVANNES La Chaux-de-Fonds

E BOREL Co – BOREL Ernest S.A. (to USA) Neuchâtel

EBOSA – EBOSA ETA S.A. Fabrique d’ébauches (to USA) Granges

Ebosa – Ebosa S.A. EIGELDINGER & Cie S.A. La Chaux-de-FondsGranges

ECLIPSE – Manufac des Montres et Chronogr PIERCE S.A. Levy Freres Bienne/Moutier

Ecco l’Ora – BLUM & OSTERZETZER Bienne

EDEN ROC – FORTIS S.A. Montres W. VOGT Granges

EDISSA – WEGA Watch S.A. Granges

EDITH – Manufacture d’Horlogerie LAVINA S.A. Paul Brack Villeret

Editha – Georges CHRISTIAN Hölstein

EDGARD – POSTALA Watch Co Tramelan

EDOX – ERA Watch Co Ltd. – C.RUEFLI-FLURY & Co Bienne

EDYS – Montres WELTA, EDYS & NELKA Co WYSS&TROHLER (to USA) Bienne

EH – Montres Etienne HOFMANN, Les Fils SARL (to USA) Bienne

EIGELDINGER – EIGELDINGER&Cie S.A. La Chaux-de-Fonds

EFFEM – F.MEYER Fabrique d’Horlogerie Soleure

ELBERA – ELBERA Watch Louis BARGETZI Riedholz

ELBON – ELBERA Watch Louis BARGETZI Riedholz

EL CAÑONAZO – Fabrique Invicta, Fils de R. Picard & Cie., La Chaux-de-Fonds

EL DEMOCRATOR – LOUIS BRANDT & Frère S.A. Bienne

ELDOR – ELDOR Watch Co. S.A. E. BILL Genève

ELDORADO – A. REYMOND Tramelan

ELECTA – ELECTA GALLET & Co (to USA) La Chaux-de-Fonds

ELECTION – Fabrique d’Horlogerie ELECTION S.A. (to USA) La Chaux-de-Fonds

ELEM – MILEX ELEM Watch Co. Ltd Bienne

ELFARO – Nouvel Fabriques LE PHARE S.A. C. BARBEZAT-BAILLOT Le Locle/La Chaux-de-Fonds

ELICIA – Fabrique de montres FELICITAS Ernest SCHLENCKER La Chaux-de-Fonds

ELIDA – Montres ELIDA Fleurier

ELISINDA – DEGOULOIS & Co La Chaux-de-Fonds

ELKA – Compagnie des Montres Louis Eduard KIEK (puis Amsterdam) La Chaux-de-Fonds

ELOGA – Fabrique de Montres ELOGA S.A. (to USA) Longeau/Bienne

EL RAYO – Henri Albert DIDIESHEIM & Cie La Chaux-de-Fonds

ELSA – DIDIESHEIM-GOLDSCHMIDT La Chaux-de-Fonds

ELUXA – BRADUX S.A. Bienne

ELVA – ALBARET & CHEZARD Cie Chezard-St-Martin

ELVOS – Montres ORFINA S.A. Granges

ELVOZ – Montres ORFINA S.A. Granges

ELWECO – Siegmund LIEBMANN Bienne

EMAR – Montres Eugène MARGOT Renan

EMPEROR – LOUIS BRANDT & Frère S.A. Bienne

EMPRESS – GIRARD-PERREGAUX & Cie La Chaux-dr-Fonds

ENETA – BEURRET Charles Cie Porrentruy

ENETT – BEURRET Charles Cie Porrentruy

ENDURA – Fabrique de montres ENDURA S.A. Groupe Swatch Bienne

ENICAR – Manufacture d’Horlogerie ENICAR S.A. Aristide RACINE (to USA) Longeau/Bienne

ENZO – Michel BLOCH & Cie La Chaux-de-Fonds

EPERON – IMHOF Arthur La Chaux-de-Fonds

EPOS – Ancien EPOS Montres Jacques AUBERT, puis Peter HOFER Bienne/Granges

EQUATOR – Manufacture des Montres de BEVILLARD Bévillard

ERA – ERA WATCH CO. LTD. – C.RUEFLI-FLURY & Co (to USA) Bienne

ERACO – ERA WATCH CO. LTD. – C.RUEFLI-FLURY & Co Bienne

ERBO – ERNEST BOREL & Cie S.A. Neuchâtel

ERGUEL – Fabrique d’Horlogerie ERGUEL S.A. La Chaux-de-Fonds

ERHUB – lire Buhré, Paul BUHRE S.A. Le Locle

ERICA – H. GASSER & Co Bienne

ERIX – Fabrique d’ Horlogerie ERIX Bâle

ERMETO – Fabriques MOVADO Achille DITISHEIM (to USA) La Chaux-de-Fonds

ERMETOPHON – Fabriques MOVADO La Chaux-de-Fonds

ERNEST BOREL – ERNEST BOREL & Cie S.A. Neuchâtel

ERNEST BOREL SEA GEM – ERNEST BOREL & Cie S.A. (to USA) Neuchâtel

EROS – PHENIX Watch Co. S.A. Société Horlogère de PORRENTRUY Porrentruy

ERWA – ELBERA Watch Louis BARGETZI Riedholz

ESA – Ebauches Suisses (to USA) Neuchâtel

ESANCO – Moise DREYFUS La Chaux-de-Fonds

ESBRO – Benjamin SCHLESINGER & Fils La Chaux-de-Fonds

ESCULAPE – HY.MOSER & Cie S.A. Le Locle

ESKA – KOCHER SYLVAN et E & Co (Royce) (to USA) Granges

ESHA – SIEMENS & HALSKE S.A. Zurich

ESTA – BUSER Frères & Co. S.A. Niederdorf

ESQUIRE – Fabriques MOVADO Achille DITISHEIM (to USA) La Chaux-de-Fonds

ETA – Fabrique d’ébauches ETA S.A. (to USA) Granges

ETAROTOR – Fabrique d’ébauches ETA S.A. (to USA) Granges

ETERNA – ETERNA S.A. U. SCHILD (to USA) Granges

ETNA – ETNA et GENEBA Factory (to USA) Genève

EURODATE – ALTITUDE Watch Cie Tramelan

EXA – A. BOILLAT-JEANDUPEUX Porrentruy

EXACT – Arthur Didisheim, La Chaux-de-Fonds

EXACTIMA – H. SAMUEL & H. WILLIAMSON Ltd Büren

EXACTO – SCHLUP & Co S.A. Watch Factory / RADO Longeau

EXACTOMATIC – Fabrique de Montres VULCAIN et VOLTA, DITISHEIM & Co La Chaux-de-Fonds

EXACTOR – Maurice BLUM La Chaux-de-Fonds

EXACTUS – Montres EXACTUS S.A. Neuchâtel

EXCELLENCE – Compagnie des Montres INVAR – Fils de Achille HIRSCH & Co La Chaux-de-Fonds

EXCELPARK – Manufacture EXCELSIOR PARK S.A. Les Fils de Jeanneret-Brehm (to USA) Saint-Imier

EXCELSIOR – Manufacture EXCELSIOR PARK S.A. Les Fils de Jeanneret-Brehm Saint-Imier

EXCELSIOR PARK – Manufacture EXCELSIOR PARK S.A. Les Fils de Jeanneret-Brehm (to USA) Saint-Imier

EXPO – Montres WAHL Pierre (to USA) Genève

EXQUIS – Simon LEVY & MAUMARY Bienne

EVE – Jacques EIGILDINGER La Chaux-de-Fonds

EVEREST – Montres PICARD R & Fils (to USA) La Chaux-de-Fonds

EVERITE – DIMIER Frères & Cie La Chaux-de-Fonds/Fleurier

EVERLIGHT – Adolf ALLEMANN Fils S.A. Rosières

E.WENGER – E.WENGER Watch Co Bienne

FAMA – E. JACQUAT & Cie Villars-sur-Fontenais

FAMBO – Fabrique ERWIN TRIEBOLD Mumpf

FATIME – KURTH Frères S.A. Granges

FAUST – Ed. BECKER La Chaux-de-Fonds

FAVAL – Compagnie des Montres FAVRE-LEUBA S.A. Genève

FAVERGES – Fabrique d’Horlogerie MINERVA S.A. Villeret

FAVORIT – Nestor DELEVAUX La Chaux-de-Fonds

FAVORITO – F. ARNOLD-DROZ La Chaux-de-Fonds

FAVRE – Marc FAVRE & Co. S.A. Manufacture d’Horlogerie Bienne

FAVRE-LEUBA – Compagnie des Montres FAVRE-LEUBA S.A. (to USA) Genève

FEE – Eugène CLEMENCE-BEURRET La Chaux-de-Fonds

FEF – Fabrique d’ébauches de FLEURIER Fleurier

FELCA – FELCA Watch S.A. puis FELCA & TITONI Watch Ltd (to USA) Granges

FELICIA – BOURQUIN, SAUTER & Cie Bienne

FELICITAS – Fabrique de montres FELICITAS Ernest SCHLENCKER La Chaux-de-Fonds

FELINA – FELCA Watch S.A. Granges

F – Fabrique d’ébauches FELSA, puis Ebauches S.A. Granges/Neuchâtel

FELSA – Fabrique d’ébauches FELSA, puis Ebauches S.A. Granges/Neuchâtel

FERANES – FEREX S.A. Bienne

FERIA – FONTENAIS Cie Porrentruy

FERNAND-MEYER – FERNAND-MEYER S.A. Bienne/Saint-Imier

FEREL – FEREL Watch Cie Bienne

FEREX – FEREX S.A. Bienne

FERO – FERO Watch Cie La Chaux-de-Fonds

FERO FELDMAN – FERO Watch Cie La Chaux-de-Fonds

Ferrocarril de Antioquia – Charles JEANNERET La Chaux-de-Fonds

FESTA – ALPINA Union Horlogère S.A. STRAUB & Co Ltd Bienne

FESTINA – FESTINA Watch Cie La Chaux-de-Fonds

FESTIVA – W. RIS OSTARA Montres SA Granges

FHF – Fabrique d’Horlogerie de FONTAINEMELON et ESA Fontainemelon/Granges

FIDEA – NICOLET Watch S.A. Trameléan

FIDELIA – Montres Emile GEISER (to USA) La Chaux-de-Fonds

FIDES – ORIS Watch Co S.A. Hölstein

FIDUCIA – DIDIESHEIM-GOLDSCHMIDT La Chaux-de-Fonds

FIFTY FATHOMS – RAYVILLE Watch Mfg. Co S.A. (to USA) Villeret

FINITA – Walter KNOPFLI Granges

FINA – RECTA manufacture d’Horlogerie S.A. Bienne

FINORA – Montres ORFINA S.A. Granges

FIRSTLINE – SINDACO S.A. Locarno

FHF – Fabrique d’Horlogerie de FONTAINEMELON et ESA (to USA) Fontainemelon/Granges

FLAGSHIP – Compagnie des Montres LONGINES FRANCILLON S.A. (to USA) Saint-Imier

FLAMBEAU – TIMES Watch Co Emile GISIGER (to USA) Bienne

FLEURIER – Fabrique d’ébauches de FLEURIER, puis Ebauches S.A. Fleurier/Neuchâtel

FLEURIER WATCH – FLEURIER Watch Co ARCADIA J.S. JEQUIER (to USA) Fleurier

FLIPPER – FORTIS S.A. Montres W. VOGT Granges

FLORA – Fabrique d’Horlogerie – JOBIN Paul, les fils de, Porrentruy

FLORISANT – GENEVA Watch Cie Genève

FLUCANO – FLUCANO Watch W.FLUCK Bienne

FMF – MONTILIER Watch Co S.A. Montilier près Morat

FP – Montres OPTIMA S.A. Granges

FOLEX – Armand DUCOMMUN & MULLER La Chaux-de-Fonds

FONTAINEMELON – Fabrique d’Horlogerie de FONTAINEMELON et ESA (to USA) Fontainemelon/Granges

FONTOMATIC – Ebauche automatique de FONTAINEMELON et ESA (to USA) Fontainemelon/Granges

FONTO – Fabrique d’Horlogerie de FONTAINEMELON et ESA (to USA) Fontainemelon/Granges

FONTOFIX – Fabrique d’Horlogerie de FONTAINEMELON et ESA (to USA) Fontainemelon/Granges

FONTOR – Fabrique d’Horlogerie de FONTAINEMELON et ESA (to USA) Fontainemelon/Granges

FONTOBLOC – Fabrique d’Horlogerie de FONTAINEMELON et ESA (to USA) Fontainemelon/Granges

FORMIDA – NICOLET Pierre (to USA) Tramelan

FORMOSA – HAUSER & Fils La Chaux-de-Fonds

FORSAM

FORTIS – FORTIS S.A. Montres W. VOGT (to USA) Granges

FORTISSIMO – FORTIS S.A. Montres W. VOGT (to USA) Granges

FRANGIN – Henri Albert DIDIESHEIM La Chaux-de-Fonds

FRANKLIN – Manufacture d’Horlogerie LAVINA S.A. P. BRACK Villeret

FRANK’s Watch – R FRANCK La Chaux-de-Fonds

FRECO – Manufacture d’Horlogerie FREY & Co S.A. (to USA) Bienne

FRENCA – BUSER Frères Cie S.A. Niederdorf

FREY – Manufact d’Horlog FREY & Co S.A. MONNIER & FREY (to USA) Bienne

FREYA – Richard VOGT & Cie Bienne

FRIANT – DREYFUS Frères & Cie Bienne

FRIDOX – FRIEDLI FRERES S.A. Reconviller

FRIEDLI – FRIEDLI FRERES S.A. Reconviller

FRISARD – RAYVILLE Manufacture d’Horlogerie Succursale de BLANCPAIN Villeret

F. ROSKOPF – ROSKOPF & Cie La Chaux-de-Fonds

F.SUTER – Fabrique de montres F. SUTER & Cie Bienne

FULTON – FULTON Watch Co Ltd Gustave HOMBERGER Bienne

FUXIA – RACINE Frères Cie Bienne

GAC Trade Mark – Albert GUGGHENHEIM & Cie Bâle

GAFFOOR’S SYSTEM – EBERHARD & Cie La Chaux-de-Fonds

GALA – LIENGME & Co. S.A. Cormoret

GALAN – Fabrique de Montres ERWIN TRIEBOLD Mumpf

GALCO – Julien GALLET & Cie La Chaux-de-Fonds

GALLET – GALLET & Co Julien GALLET La Chaux-de-Fonds

GALLET – ELECTA GALLET & Co S.A. (to USA) La Chaux-de-Fonds

GASTON CAPT – Fabrique de Montres Colombier

GBF/ BFG – BAUMGARTNER Frères S.A. Granges/Soleure

G&C. DUCOMMUN – DUCOMMUN G&C (to USA) La Chaux-de-Fonds

GENEVA – Montres ETNA et GENEVA Factory Genève

GENERAL – La Générale Société d’Horlogerie GENERAL Watch Co (Helvétia) Bienne

GEOGRAPHIQUE – JLC Genève

GEORGES FAVRE-JACOT – Fabrique Georges FAVRE-JACOT (to USA) Le Locle

GENES – GENES Watch Co Bienne

GENEVA – GENEVA SPORT Ltd (voir GSW) Genève

GENEVASPORT – GENEVA SPORT Ltd (voir GSW) Genève

GENEVA SPORT WATCH – GENEVA SPORT Ltd (voir GSW) Genève

GENEVA WATCH Co – GENEVA Watch Co Louis SCHWOB (to USA) Genève

GENIE – Emile QUARTIER & Fils Les Brenets, Le Locle, Neuchâtel

GENIUS – Emile QUARTIER & Fils Les Brenets, Le Locle, Neuchâtel

GENIUS – QUARTIER & Fils, Montres GENIE Les Brenets, Le Locle, Neuchâtel

GENTRY – COURVOISIER & Frères La Chaux-de-Fonds

GENVA – GENEVA Watch Co Louis SCHWOB (to USA) Genève

GERBER – Montres Paul GERBER Zürich

GERMINAL – Fabrique GERMINAL S.A. La Chaux-de-Fonds

GIGANTIC – Fabrique d’Horlogerie GIGANTIC S.A. (to USA) Bienne/Cenève

GIGANTIC SA – Fabrique d’Horlogerie GIGANTIC S.A. (to USA) Bienne/Cenève

GIGANDET-WAKMANN – Montres GIGANDET – RIEDER & GIGANDET Soleure

GILDA – Fabrique de Montres EBEL S.A. BLUM & Cie La Chaux-de-Fonds

GILDE – GRUEN Watch Co Madretsch

GILDEN UHR – GRUEN Watch Co Madretsch

GINDRAT-MATHEZ – Fabrique d’Horlogerie GINDRAT-MATHEZ Tramelan

GINMATIC – Compagnie des Montres LONGINES FRANCILLON S.A. (to USA) Saint-Imier

GINESMATIC – Compagnie des Montres LONGINES FRANCILLON S.A. (to USA) Saint-Imier

GIOIA VELIA – Emile GANDER & Fils La Chaux-de-Fonds

GIRARD-PERREGAUX – GIRARD PERREGAUX &Co S.A. – MOULINE & BAUTTE (to USA) La Chaux-de-Fonds

GIRO LUNETTE – Fabrique d’Horlogerie PERFECTA S.A.Simon BURGER-GRESSOT Porrentruy

GIROXA – BELVIL Watch Co CO. S.A. (to USA) Bienne/La Chaux-de-Fonds

GISIGER-GREDER – Fabrique d’Horlogerie B. GISIGER-GREDER Selzach

GLOBE-TROTTER – GIRARD PERREGAUX La Chaux-de-Fonds

GLOBE – GLOBE Watch Cie Fontenais/Porrentruy

GLOBE – Fabrique d’Horlogerie ERIX Bâle

GLOBO Depose – Fabrique Emile GANDER La Chaux-de-Fonds

GLORIA – Fabrique Ch. CHOPARD (mais de nombreuses marques GLORIA) Sonvillier

GLORIOUS – Montres ZODIAC S.A. Fils de Ariste CALAME Le Locle

GLORIUS – Montres ZODIAC S.A. Fils de Ariste CALAME Le Locle

GLUCK AUF – DIDISHEIM-GOLDSCHMIDT La Chaux-de-Fonds

GLYCINE – Manufacture d’Horlogerie GLYCINE S.A. (to USA) Bienne/Genève

GOLANA – GOLANA UHR S.A. Bienne

GOLDEN HEART – ETERNA S.A. Fabrique d’Horlogerie (to USA) Granges

GOLDEN VOICE – Fabrique de Montres VULCAIN et VOLTA, DITISHEIM & Co La Chaux-de-Fonds

GOLDMARK – Veuve Louis GOERING La Chaux-de-Fonds

GOLIATH – LOUIS BRANDT & Frère S.A. Bienne

GOYA – Jules CALAME La Chaux-de-Fonds

GP – GIRARD PERREGAUX &Co S.A. – MOULINE & BAUTTE (to USA) La Chaux-de-Fonds

GRACE – Montres ZODIAC S.A. Fils de Ariste CALAME Le Locle

GRAEF OTTO – Montres OTTO GRAEF La Chaux-de-Fonds

GRAL – Fabrique de Montres ERWIN TRIEBOLD Mumpf

GRAMMA – Société d’Horlogerie de Porrentruy Porrentruy

GRANA – CERTINA Watch Co – KURTH FRERES S.A. Fabrique de Montres Granges

GRANADINO – Moïse DREYFUS La Chaux-de-Fonds

GRANDIA – JEAN GRANDY Watch Factory La Chaux-de-Fonds

GRANFINA – Montres ORFINA S.A. Granges

GRAZIOSA – Montres Alexandre ENGEL La Chaux-de-Fonds

GREELY – Henri Albert DIDISHEIM La Chaux-de-Fonds

GRISITE – Fabriques MOVADO La Chaux-de-Fonds

GROEFLIN – Fabrique d’Horlogerie W.&H. GROEFLIN Tenniken /Bâle

GROVANA – GROVANA Watch Co Ltd Tenninken

GRUEN – GRUEN Watch Co Madretsch

GSW – GENEVA SPORT Ltd – F. DELAY & J. ROBERT Genève

GT – REVUE & THOMMEN Waldenbourg

GWT – REVUE & THOMMEN Waldenbourg

GUBELIN – GUBELIN Fils – Maurice BREITSCHMIDT (to USA) Genève/Bienne/Lucerne

GUINAND – GUINAND Watch Co S.A. Fabrique d’Horlogerie de Précision Les Brenets

GUN TIME – Compagnie des Montres FAVRE-LEUBA S.A. Versoix

GUNZINGER – GUNZINGER Frères S.A. (Technos) Rosières/Welschenrohr Soloturn

GYRODATE – GIRARD PERREGAUX &Co S.A. La Chaux-de-Fonds

GYROMATIC – GIRARD PERREGAUX &Co S.A. La Chaux-de-Fonds

GYROTRON – GIRARD PERREGAUX &Co S.A. La Chaux-de-Fonds GYROTRONIC

HAAS – Adophe HAAS factory Ltd Bienne

HAAS NEVEUX – Léopold & Benjamin HAAS NEVEUX Co Genève

HAFIS – Fabrique de Montres F. SUTER & Cie Bienne

HAPPY TIME – Montres ZODIAC S.A. Fils de Ariste CALAME Le Locle

HAMEL – Montres SPERA S.A. Tramelan

HAHN – Charles HAHN & Cie LANDERON Landeron

HALLO – PAMM FRERES, Montres LUSINA S.A.R.L. Genève

HARMAN – HARMAN Watch S.A. pour le marché américain Bienne

HAREOL – AUREOLE Watch Co La Chaux-de-Fonds

HARWOOD – BLANCPAIN RAYVILLE Watch Mfg. Co S.A. Villeret

HC – HANNI & Cie Court

HE – Fabrique d’Horlogerie A. REYMOND Tramelan

HEBDOMAS – Manufacture d’Horlogerie SCHILD & Co S.A. La Chaux-de-Fonds

HEBE – E. BOUSSON et Constant PERIAT Porrentruy

HECTOR LEVY – Successeur de C. COULEURU-MEURI La Chaux-de-Fonds

HELA – LEVY & Frères Bienne

HELBROS – HELBEIN Frères HELBROS Watch Co (to USA) Genève

HELPORT – HELSA Watch factory Ltd Porrentruy HELIOS – Fabrique d’Horlogerie HELIOS S.A. Simon BURGER & GRESSOT(to USA) Porrentruy

HELOISA – HELOISA S.A. (to USA) Longeau

HELPORT – HELSA Watch factory Ltd Porrentruy

HELSA – HELSA Watch factory Ltd Porrentruy

HELVETIA – Montres HELVETIA GENERAL Watch Co Bienne/Reconvilier/Tramelan

HELVECO – IMHOF Arthur Manufacture de pendulettes et réveils (to USA) La Chaux-de-Fonds

HENEX – Montres HENEX S.A. (to USA) Tavannes

HENO – HENO Watch E.KIRCHHOFER & CIE. Interlaken

HENRI DUVOISIN Cie – DUVOISIN VVE HENRI & Cie Geneveys sur Coffrane

HENZI-SCHAFFTER C. – Manufacture d’Horlogerie BETTLACH Bettlach

HERODIA – Montres HERODIA Henri BANGERTER (to USA) Reconvilier

HERCULES – Société Horlogère Reconvilier Reconvilier

HERLIS – LIENGME & Co. S.A. Cormoret

HERMADO – BROADCAST Watch Cie Bâle

HEROLD – Fabrique de Montres Walter REMUD Soleure

HERTA – Manufacture d’Horlogerie MINERVA SPORT S.A. Villeret

HEUER – Edouerd HEUER & CO. – Plus tard TAG HEUER (to USA) Bienne

HF – HUGUENIN Frères (to USA) et NIEL HF (to USA) Le Locle

HIALEAH (O.M) – Manufacture d’Horlogerie Otto MAIRE S.A. Longeau

HIGH-LIFE – Ernest DEGOUMOIS St-Imier

HIGHMERE – LANGENDORF Watch Co Jean KOTTMANN (to USA) Langerdorf

HIMALAYA – LOUIS BRANDT & Frère S.A. Bienne

HIPCO – HIPCO S.A.R.L. La Chaux-de-Fonds

HIRSCH – Achille HIRSCH Cie La Chaux-de-Fonds

HISLON – Fabrique d’Horlogerie ZILA S.A La Heutte

HOCHKOPF – Fabrique de Montres Walter BULHER La Chaux-de-Fonds

HOFER – HOFER H. Ltd Granges

HOFFMAN – Compagnie des Montre HOFFMAN Bienne

HOGA – HOGA Watch Ltd Bienne

HOMIS – HOMIS Watch Co Le Locle

HORA – Fabrique d’horlogerie, puis Ebauches S.A; Bienne/Neuchâtel

HORMA – Montres Jules-Albert GYGI La Chaux-de-Fonds

HORNET – EBOSA S.A. (to USA) Granges

HORODATE – IMHOF Arthur La Chaux-de-Fonds

HOSAM – HOGA Watch Ltd Bienne

HOVER – H.HOFER Ltd Granges

HOVERTA – H.HOFER Ltd Granges

HSF – Montres Jules SANDOZ La Chaux-de-Fonds

HUGA – HUGA Watch S.A. Montres et Chronographes (to USA) La Chaux-de-Fonds

HUGEX – HUGA Watch S.A. (to USA) La Chaux-de-Fonds

HUGUENIN – A. HUGUENIN Fils S.A. Le Locle

HUMBERT RAMUZ – Jules BLOCH & Frères La Chaux-de-Fonds

HÜNING – Fabrique d’Horlogerie de Précision Alex. HÜNING Genève

HY MOSER & CIE – HY.MOSER & Cie. S.A. Horlogerie de Précision Le Locle

IB – DU BOIS & Cie Le Locle

IBIS – Jules GRUMBACH La Chaux-de-Fonds

ICAR – Compagnie des Montres DRIVA La Chaux-de-Fonds

IDEAL – A. CHAMPOD-JUNOD Fleurier

IDEAL – GIRARD PERREGAUX &Co S.A. La Chaux-de-Fonds

IDYLLE – Arnold WEBER La Chaux-de-Fonds

IKO – SCHLATTER & SEEWER La Chaux-de-Fonds

ILEX – Montres ILEX S.A. J.WEBER-CHOPARD Sonvilier

IMACO – IMACO S.A. Watch Factory Le Locle

IMHOF – IMHOF Arthur Manufacture de pendulettes et réveils (to USA) La Chaux-de-Fonds

IMMORTALE – Charles-Albert DUCOMMUN La Chaux-de-Fonds

IMPERATOR – WEST END Watch Co S.A DROZ, AMSTUTZ Co Genève

IMOWA – Fabrique de Montres IMOWA S.A. Zurich

INCABLOC – Fabrique d’Horlogerie MARTI Fritz ((to USA) La Chaux-de-Fonds

INCAFLEX – Fabrique de Montres WYLER S.A. Genève/Bienne

INDEX – WEST END Watch Co S.A DROZ, AMSTUTZ Co Genève

INDIMATIC – ADMES S.A.R.L. voir ADMES (to USA) Genève

INIFI – Montres Paul BAUME Les Breuleux

INITIA – Initia Watch, Oscar Vorpe, Bienne

INIMITABLE BAF – A. BOILLAT & Fils La Chaux-de-Fonds

NNOVATION – Compagnie des Montres RECORBET La Chaux-de-Fonds

IN TIME 67 – 67 SWISS MADE Théodore SCHAEDLI La Chaux-de-Fonds

IRAX – Montres IRAX SA Le Locle

INREA – CHARLES AERNI S.A. Le Locle

INTACT – Fabrique Georges FAVRE-JACOT Le Locle

INTEGRA – Fabrique d’Horlogerie ED. KUMMER S.A. Bettlach

INTERNATIONAL WATCH – Fabrique d’Horlogerie F.A. JONES and J.H. MOSER Schaffhouse

INTEROCEAN – Compagnie des Montres Julien GALLET & Cie La Chaux-de-Fonds

INVAR – Compagnie des Montres INVAR Achille HIRSCH Fils & Cie (to USA) La Chaux-de-Fonds

INVENTIC – Fabrique d’Horlogerie ED. KUMMER S.A. (to USA) Bettlach

INVERSE – BYERSDORF Frères La Chaux-de-Fonds

INVICTA – INVICTA Ltd et SEELAND Inc Raphael PICARD (to USA) La Chaux-de-Fonds

INVINCIBLE – Fabrique Invicta, Fils de R. Picard & Cie., La Chaux-de-Fonds

IORA – Montres Eugène-Clémence BEURRET La Chaux-de-Fonds

ISIS – Fabrique d’Horlogerie CORONA S.A. (to USA) Tramelan/Bern

ITANA – ITANA Watch Co Ltd Genève

ITO – Montres A. BENOIT-NICOLLET Bienne

ITO – Montres A. BENOIT-NICOLLET Bienne

IXL – Fabrique d’Horlogerie SCHILD Frères & Cie (to USA) Granges

I W C – INTERNATIONAL WATCH COMPANY Schaffhouse

JAEGER – Fabrique d’Horlogerie LE COULTRE & Cie Ed. Jaeger / J.-D. LeCoultre Le sentier

JAEGER-LE COULTRE – Fabrique d’Horlogerie LE COULTRE & Cie Ed. Jaeger / J.-D. LeCoultre Le sentier

JAEGER Paris – Edmond JAEGER Paris

JAGU – Jacob GUTMANN La Chaux-de-Fonds

JAQUET – JAQUET René Fabricant de Montres Genève

JAQUET-DROZ – Fabrique d’Horlogerie La Chaux-de-Fonds

JAMBOREE – Compagnie des Montres LONGINES FRANCILLON S.A. (to USA) Saint-Imier

JAREX – Compagnie des Montres BEREX La Chaux-de-Fonds

JB – EXCELSIOR PARK – Les Fils de JEANNERET-BREHM St-Imier

JBB – J. BREGUET-BRETING Fils Bienne

JEAN RICHARD – JEAN RICHARD S.A. Fabrique de Montres Genève

JEANNERET – Fabrication d’Horlogerie Jules fred et Veuve JEANNERE St-Imier

JENCO – Fabrique d’Horlogerie JENNY & FREY S.A. Niederdorf

JENNY – JENNY+CARRIBEAN Watch Ltd Longeau

JENNI – JENNY WATCH Co (to USA) Bâle

FC – DU BOIS & Fils Le Locle

JIMBO – DEGOUMOIS & Cie La Chaux-de-Fonds

JLC – JAEGER-LE COULTRE & Cie S.A. Fabrique d’Horlogerie Le sentier/Genève

J.G Lady Racine – Julien GALLET & Cie La Chaux-de-Fonds

J.J BADOLLET – GENEVA Watch Cie Genève

JOBIN – JOBIN Paul, les fils de, Porrentruy

JODLER – V. ALLEMANN & BARGETZI Rosières

JOHN BARREL – Montres JOHN BARREL’S Watch – FAVRE-LEUBA Versoix

JONA – BUSGA S.A. Montres La Chaux-de-Fonds

JORIN – Montres ORFINA S.A. Granges

JOSMAR – JOSMAR Watch S.A. Fabrique d’Horlogerie Bettlach

JOSY – Manufacture de Pendulettes Rosemont

JOVIAL – JOVIAL Watch Co La Chaux-de-Fonds

J.P.MATTHEY – J.P.MATTHEY Montres pour pays tropicaux Evillard sur Bienne

JUFREX – JUILLERAT Frères S.A. (to USA) Berne

JUGEND – BLUM & Frères MEYER La Chaux-de-Fonds

JUNGFRAU – JUNGFRAU Déposée Herm. LEPPERT Cie Tramelan

JUNIE – Edouard TIECHE Bienne

JUNIOR – Manufacture de Montres JUNIOR St-Imier

JUPITER – CORTEBERT Watch Co., Juillard & Co. Cortebert

JURGENSEN – Manufacture de montres Jules JURGENSEN (to USA) Le Locle

JURY – Fabrique d’Horlogerie JURY S.A. (to USA) Bienne

JUVENIA – Fabrique JUVENIA, DIDISHEIM-GOLDSCHMIDT Fils& Cie (to USA) La Chaux-de-Fonds

JURAWATCH – JURAWATCH Cie (to USA) Delémont

K – Manufacture D’Horlogerie LION S.A. Porrentruy

K & Co – KOCHER & Cie Bevilard

K & N – Jules KUEFFER Bienne

K & T – KUHN & TIECHE Bienne

K 8c Co – KOCHER & Cie Bevilard

K ARABIAN KA – ISELY & FURER Le Locle

KAISER – GAGNEBIN & NICILLET Tramelan

KAISERSTUNDEN – Dr. MALE Tramelan

KAYSON – ROSIERES WATCH Ad ALLEMANN S.A. (to USA) Welschenrohr

KB – KESSI Frères Bienne

K et M – KRAMER & MOSER Bienne

KEY-STONE – Fabrique de Montres Jules FETTERLE La Chaux-de-Fonds

KEY-WATCH – Fabrique d’Horlogerie ST-BLAISE (to USA) Neuchâtel

KF – KOCHER & FROIDEVEAUX La Chaux-de-Fonds

KF – dans un carré KURTH Frères S.A. Granges

K.F.G. – KURTH Frères S.A. Granges

KELEK – Fabrique d’Horlogerie GEORGERAT KELEK S.A. La Chaux-de-Fonds

KINGMATIC – FABRIQUES MOVADO La Chaux-de-Fonds

KLYTIA – F. et P. DREYFUS La Chaux-de-Fonds

KOCHER – KOCHER Sylvan & Co Granges, Selzach et Baltimore

KOLOS – Emile BARRE & Cie Courgenay

KONTIKI – ETERN ETERNA S.A. Fabrique d’Hrologerie (to USA) Granges

KOWAL – Nouvelles Fabriques LE PHARE S.A. Le Locle/La Chaux-de-Fonds

K ROSKOPF Cie – Compagie des Montres ROSKOPF La Chaux-de-Fonds

KULM – CUANILLON & Cie Bienne

KUMMER – Fabrique d’Horlogerie ED. KUMMER S.A. Bettlach

KURTH – KURTH Frères S.A. CERTINA Granges

L – Fabrique FHF succursale du LANDERON Le Landeron

LABRADOR – Louis BRANDT & Frère Bienne

LA CHAMPAGNE – Fabrique d’Horlogerie LA CHAMPAGNE S.A. (to USA) Bienne

LA CHARMEUSE – Fabrique de Montres Gustave CHERNO Soleure

LA CLOCHE – Fabrique Emile QUARTIER Les Brenets

LACROIX – Manufacture Horlogère Maurice LACROIX Saignelégier

LADY-BIRD – RAYVILLE Watch Mfg Co Ltd Manufacture d’Horlogerie Villeret

LADY RACINE – GALLET Léon L (to USA) La Chaux-de-Fonds

LA FOURMI – RIKLI, HOURIET & Cie St-Imier

L.A.LEUBA – LOUIS A.LEUBA S.A. Genève

LA MAISONNETTE – Fabrique de Montres Maurice WOOG (to USA) La Chaux-de-Fonds

LAKEMASTER – Montres OCTO S.A. La Chaux-de-Fonds/bienne

LAMA – Montres BUHLMANN-DIESCHTE & Cie St-Imier

LA MODELE – A. BOURQUIN-VUILLE La Chaux-de-Fonds

LANCIA – VULCAIN et VOLTA Ditisheim & Co La Chaux-de-Fonds

LANCO – LANGENDORF Watch Co Langerdorf

LANCO-MATIC – LANGENDORF Watch Co Langerdorf

LANCYL – LANGENDORF Watch Co Langerdorf

LANDERON – Charles HAHN, puis Ebauches S.A. Le Landeron/Neuchâtel

LANDI – Fabrique d’Horlogerie CHARLES VIRCHAUX La Chaux-deFonds

LANDRY – Montres LANDRY & Co Fleurier

LANGENDORF – LANGENDORF Watch Co Jean KOTTMANN (to USA) Langerdorf

LANGSTAR – Société d’Horlogerie Collective de L.A. LANGE Bienne

LA PALME – PERRET & Cie Neuchâtel

LA PALOMA – BOURQUIN, SAUTER & Cie Bienne

LA PREVOTE – Léon LEVY & Frères Bienne

LAPANOUSE – LAPANOUSE S.A. R. LAPANOUSE (Cimier, Rego) Holstein/ Bubendorf

LAREINE – Fabrique ERWIN TRIEBOLD La Chaux-de-Fonds

LAREX – LANGENDORF Watch Co Langerdorf

LA SEMEUSE – Société d’Horlogerie de PORRENTRUY Porrentruy

LA SIRENE – Ed. Heuer & Cº, Bienne

LATINUM – GERBER Frères Delémont

LA TOUR BLANCHE – Montres Auguste SCHIELE La Chaux-de-Fonds

LA VEINE – Montres L.A. & J. DITIESHEIM La Chaux-de-Fonds

LA VERITE – Montre AMIDA S.A. Granges

LAVINA – Manufacture d’Horlogerie LAVINA S.A. Paul BRACK Villeret

LA VOGUE – Montres Constant BEGUELIN St-Imier

L COURVOISIER&Cie – COURVOISIER Frères La Chaux-de-Fonds

LE CASTEL – WERMEILLE & CIE. / J.P.SCHLUNEGGER St-Aubin/Neuchâtel

LECOULTRE – LE COULTRE & Cie S.A. Fabrique d’Horlogerie A. Lecoultre (to USA) Le sentier

LECOULTRE Co – LE COULTRE & Cie S.A. Fabrique d’Horlogerie A. Lecoultre (to USA) Le sentier

LECOULTRE Cie – LE COULTRE & Cie S.A. Fabrique d’Horlogerie A. Lecoultre (to USA) Le sentier

LE CHRYSANTEME – Montres BLUM & OSTERSETZER Bienne

LECRAM – Montres Marcel FATH Neuchâtel

LEGA – Fabrique d’Horlogerie PICARD & HERMANN Frères La Chaux-de-Fonds

LEIJONA – Compagnie des Montres LEIJONA Porrentruy

LE MOULIN – Montres A. DUBOIS La Chaux-de-Fonds

LE PETIT FORGERON – Fabrique JUVENIA, DIDISHEIM-GOLDSCHMIDT Fils& Cie (to USA) La Chaux-de-Fonds

LEOPARD – PHENIX Watch société Horlogère de PORRENTRUY Porrentruy

LE PARC – Montres Maurice BLUM La Chaux-de-Fonds

LE PHARE – Nouvel Fabriques LE PHARE S.A. C. BARBEZAT-BAILLOT Le Locle/La Chaux-de-Fonds

LEMANIA – Fabrique d’Horlogerie A. LUGRIN & Cie. La Chaux-de-Fonds

LEMIEUX – Montres SPERA S.A. Tramelan

LENROC – Montre Moïse DREYFUS La Chaux-de-Fonds

LEONIDAS – LEONIDAS Watch Factory Ltd Julien BOURQUIN (to USA) Saint-Imier

LE RISOUD – Le Risoud, H. Magnenat-Lecoultre & Cie., Sentier

LEROB – Compagnie des Montres BOREL Fils Neuchâtel

L’ETOILE D’OR – E. BLANCPAIN Fils Villeret

L’ETOILE ROUGE – E. BLANCPAIN Fils Villeret

LES BRENETS – Compagnie des Montres BRENETS, Louis PERRET Les Brenets

LE VRAI – J. LIPPETZ & Cie AUDEMARS Frères Genève

LEVRETTE – Fabrique d’Horlogerie CH.WILHELM & Co. S.A. La Chaux-de-Fonds

LCO – Manufacture d’horlogerie LIENGME & Co S.A. Cormoret

L. GRISEL – Fabrique de Montres Louis GRISEL La Chaux-de-Fonds

LIENGME – Manufacture d’horlogerie LIENGME & Co S.A. Cormoret

LIBAN – Montres LIBAN J. BONNET Bienne

LIBANA – Manufacture d’horlogerie LIENGME & Co S.A. Cormoret

LIBAN – Montres LIBAN J. BONNET Bienne

LIBELA – LIBELA Watch Ltd Bienne

LIBELLE – LIBELLE Watch voir PHENIX Porrentruy

LIBERTOR – LOUIS BRANDT & Frère S.A. Bienne

LIBERTATOR – LOUIS BRANDT & Frère S.A. Bienne

LIDO – MIDO Watch Cie – FORMERLY G.SCHAEREN & Cie (to USA) Bienne

LIFT M C – Compagnie des Montres MOSIMANN La Chaux-de-Fonds

LILO – Montres Henri BLANC Bienne

LIGA – Fabrique d’Horlogerie LIGA S.A (to USA) Soleure

LIGA SA – Compagnie des Montres J. B. BOURQUARD Soleure

LIGHT – Montres S. GRAF-JEQUIER Fleurier

LIGHTHOUSE – Nouvel Fabriques LE PHARE S.A. C. BARBEZAT-BAILLOT Le Locle/La Chaux-de-Fonds

LIMA – Fabrique ERWIN TRIEBOLD La Chaux-de-Fonds

LINDA – Fabrique de Montres Joseph BLOCH La Chaux-de-Fonds

L’INVRAISEMBLABLE – Montres Georges BENQUEREL La Chaux-de-Fonds

LION – Manufacture d’Horlogerie LION S.A. Porrentruy

LIP – E. Lipman Besancon

LISA – Montres PICARD La Chaux-de-Fonds

LLF – Manufacture des Montres et Chronographes PIERCE S.A. Bienne/Moutier

LOGIC – OCTO Watch S.A.Robert BORNAND & Fils, Léon N. ROBERT. La Ch-d-F/Bienne

LONGIA – Compagnie des Montres Otto MAIRE Longeau/Bienne

LONGEAU – Manufacture d’Horlogerie ENICAR S.A. Longeau/Bienne

LONVILLE – LANGENDORF Watch Co Jean Kottmann (to USA) Langerdorf

LOMOGO – Montres Maurice WOOG La chaux-de-Fonds

LONGINES – Compagnie des Montres LONGINES Francillon S.A. (to USA) Saint-Imier

LONGIMATIC – Compagnie des Montres LONGINES Francillon S.A. (to USA) Saint-Imier

LONIUS – Montres Julius BELLAK La Chaux-de-Fonds

LONVILLE – Fabrique d’Horlogerie LANGENDORF Langerdorf

LOOPING – LOOPING S.A. (réveils Looping, Amyral) Corcelles

LORETTO – JOBIN, les fils de Paul, Porrentruy

LORTON – MULCO S.A. Fabrique d’Horlogerie (to USA) La Chaux-de-Fonds

LOTUS – Manufacture d’Horlogerie HENZI-SCHAFFTER C. Bettlach

LOTUS CIE – FONTENAIS Cie Porrentruy

LOUIS ENGEL – LOUIS A.LEUBA S.A. Genève

LOUIS ROSKOPF – Compagnie des montres Louis ROSKOPF La Chaux-de-Fonds

LOVARY – LOVARY S.A., HY MOSER & Cie S.A. Le Locle

LOWENTHAL – BOVET Frères & Co S.A. Fleurier

LOYAL – Fabrique de Montres LOYAL Watch Tramelan

LUGANA – WEGA Watch S.A. Granges

LUGRAN – Montres CREDOS S.A. Nidau

LUMINOUS – Montres ZODIAC S.A. Fils de Ariste CALAME Le Locle

LUNESA – Manufacture d’horlogerie HENZI-SCHAFFTER C. Bettlach

LUNORA – Manufacture d’horlogerie HENZI-SCHAFFTER C. Bettlach

LUSINA – PAMM FRERES, Montres LUSINA S.A.R.L. (to USA) Genève

LUX – Montres E. BLANCPAIN & Cie Villeret

LUXOR – Montres LUXOR S.A. J.H. Brunner (Luxor, Corvette voir OMEGA aux USA) Le Locle

LV – Manufacture des Montres LAVINA Villeret

LWC – Fabrique d’Horlogerie LANGERDORF Langerdorf

LWCo – LANGENDORF Watch Co Jean KOTTMANN (to USA) Langerdorf

LWO – Fabrique d’Horlogerie LUGRIN S.A. L’Orient

MABAN – Montres Louis BLANC Bienne

MACTE – Fabrique d’Horlogerie Edouard MATHEY-GRAU Bienne

MADAME – RAYVILLE Watch MFG Co. Ltd. Villeret

MADIX – COURVOISIER L & Cie Porrentruy

MADLIGER – Fabrique d’Horlogerie Henri MADLIGER La Chaux-de-Fonds

MAFALDA – Manufacture de Montres BLUM & OSTERSETZER Bienne

MAGDA – BOVET Frères & Co S.A. Fleurier

MAGLOIRE – HELSA Watch factory Ltd Porrentruy

MAIRE – Manufacture d’Horlogerie Otto MAIRE S.A. Longeau

MAJESTIC – Compagnie des Montres WITTNAUER S.A. Genève

MAJIC – Fabrique de Montres VULCAIN et VOLTA, DITISHEIM & Co La Chaux-de-Fonds

MALAXA – Martel Watch Co. S.A. Les Ponts-de-Martel

MALBOROUGH – Compagnie Veuve LOUIS GOERING La Chaux-de-Fonds

MALLERAY – Malleray Watch Co., Val de Tavannes

MANAGER – FORTIS S.A. Montres W. VOGT Granges

MANSONI – Fabrique d’Horlogerie MANSONI, puis Ebauches S.A. Neuchâtel

MANUFACTURE D´HORLOGERIE BÉVILARD – Rènold Kocher, Bévilard

MAO – Fédération Suisse Associations Manufacture des Fabricants d’Horlogerie Bienne

MARATHON – EXCELSIOR PARK, Les Fils de JEANNERET-BREHM St-lmier

MARBEN – Marcel BENOIT S.A. Bienne

MARBLA – Montres LANDRY & BLANC Fleurier

MARC FAVRE – Marc FAVRE & Co S.A. Bienne

MARC NICOLET – Montres Marc NICOLET Cie S.A. (to USA) La Chaux-de-Fonds

MARDON – MARDON Watch Ltd La Chaux-de-Fonds

MARDONA – MARDON Watch Ltd La Chaux-de-Fonds

MARINE MASTER – FORTIS S.A. Montres W. VOGT Granges

MARINO – Société Horlogère de RECONVILIER Reconvilier

MARION – HENZI-SCHAFFTER C. Manufacture d’Horlogerie Bettlach

MAROKA – Montres Auguste MOLLY Granges

MARQUISE – HELSA Watch factory Ltd Porrentruy

MARQUISE – Montres J.C. BREITMEYER La Chaux-de-Fonds

MAAR – Montres automatiques de Voiture MAAR ZVONKO (to USA) Zürich

MARS – Fabrique d’Horlogerie LA CHAMPAGNE S.A. (to USA) Bienne

MARTEL – MARTEL Watch Co Manuf d’Horl Georges PELLATON-STEUDLER Les Ponts-de-Martel

MARTI – Fabrique d’Horlogerie MARTI Fritz ((to USA) La Chaux-de-Fonds

MARVIN – Compagnie des Montres MARVIN S.A. M. & E. Ditesheim (to USA La Chaux-de-Fonds

MATAURRA – Compagnie des Montres DIMIER Frères La Chaux-de-Fonds/Fleurier

MATCHLESS – WEST END Watch Co S.A DROZ, AMSTUTZ Co Genève

MATHEY-TISSOT – E.MATHEY-TISSOT & CO. S.A. Edm. MATHEY-TISSOT (to USA) Les Ponts-de-Martel

MATINA – MATINA Watch Ltd. A. MICHEL Fabrique d’Ebauches Granges

MAXIM – BERNA Watch Co S.A. Saint-Imier

MC – Compagnie des Montres MOSIMANN La Chaux-de-Fonds

MEDA – MEYER&STUEDI S.A. MST (to USA) Soleure

MEDANA – MEYER&STUEDI S.A. MST (to USA) Soleure

MEDIATOR – MEDIATOR WATCH CO. S.A. St-Imier

MELANO – Fabrique de Montres et Réveils ERWIN TRIEBOLD Mumpf

MELBA – Fabrique de Montres VULCAIN et VOLTA, DITISHEIM & Co La Chaux-de-Fonds MELEUR – Fabrique de Montres et Réveils ERWIN TRIEBOLD Mumpf

MELISSA – IMHOF Arthur La Chaux-de-Fonds

MELIPOL – Fabrique ERWIN TRIEBOLD Mumpf

MEMOVOX – LE COULTRE & CIE. S.A. Genève

MEMORY – Nouvel Fabriques LE PHARE S.A. C. BARBEZAT-BAILLOT Le Locle/La Chaux-de-Fonds

MENKA – Montres PICARD & HERMANN Frères La Chaux-de-Fonds

MENTOR – BADER & HAFNER S.A (to USA) Holderbank/ Soleure

MENTORA – BADER & HAFNER S.A. Soleure

MENTORES – BADER & HAFNER S.A. Soleure

MERCURE – Fabrique d’Horlogerie Minerva S.A. Villeret

METEOR – Fabrique de Montres VULCAIN et VOLTA, DITISHEIM & Co La Chaux-de-Fonds

METODA – Montres CERVINE S.A. La Chaux-de-Fonds

MERCER – Fabrique d’Horlogerie LANGERDORF Langerdorf

METRIC – METRIC S.A. Granges

MEYER&STUEDI – MEYER&STUEDI S.A. MST( Roamer, Medana) Manuf d’Horlog. Soleure

MEYLAN – MEYLAN Watch Co S.A. Ch.-H. MEYLAN (to USA) Le Brassus

M.H.R. – MAHARA WATCH Montres SA Genève

MICAL – ARTHUR SCHWAR – MICAL Watch Co Le Locle

MICOSA – MIDGET WATCH CO. S.A. Neuchâtel

MIDAS – Fabrique d’Horlogerie Hans FUCHS-CALAME La Chaux-de-Fonds

MIDGET – MIDGET WATCH CO. S.A. Neuchâtel

MIDLAND – A & A GILOMEN S.A. Longeau

MIDO – MIDO Watch Cie – FORMERLY G.SCHAEREN & Cie (to USA) Bienne

MIDO MULTIFORT – MIDO Watch Cie – FORMERLY G.SCHAEREN & Cie (to USA) Bienne

MIDO MULTIFORT SUPERAUTOMATIC – MIDO Watch Cie (to USA) Bienne

MIKRONOM – Compagnie HUILLARDES Frères Le Locle

MIKROSKOP – Compagnie des Montres G. FAVRE-PICARD Le Locle

MILDIA – Fabrique de Montres MILDIA S.A. (to USA) La Chaux-de-Fonds

MILEX ELEM – MILEX ELEM Watch Cie Ltd Bienne

MILUS – Fabrique d’Horlogerie Paul William JUNOD Bienne

MIMO – Fabrique MIMO Otto GRAEF & Co (to USA) La Chaux-de-Fonds

MINERVA – Fabrique d’Horlogerie MINERVA SPORT S.A. ROBERT Frères (to USA) Villeret

MINIMA – Fabrique de Montres SCHILD Frères & Cie ETERNA Granges

MINIMAX – Nouvelles Fabriques TAVANNES Tavannes

MINITRUE – Fabrique de montres Albert DIDISHEIM & Frères St-Imier

MIRA – MIRA Watch Co VOGT & Cie (to USA) Villeret

MIRAMAR – Fabrique d’Horlogerie MIRAMAR Genève

MISALLA – Fabrique d’Horlogerie G. WEBER Titterten/Bâle

MISTRAL – Montres L.A. & J. DITESHEIM La Chaux-de-Fonds

MITAD – Veuve Henri LEUBA La Chaux-de-Fonds

MN – Compagnie des Montres NOVALIS La Chaux-de-Fonds

MOBILE – Compagnie des Montres MOBILE La Chaux-de-Fonds

MOEBIUS – H.MOEBIUS & FILS Les HUILES Bâle

MOERIS – Manufacture des Montres MOERIS F. MOERI S.A. (to USA) Saint-Imier

MOGULA – Compagnie des Montres DEGOUMOIS La Chaux-de-Fonds

MOLES – Fritz MEYER Soleure

MONARCH – BERNA Watch Co S.A. Saint-Imier

MONDAINE – MONDAINE Watch Ltd S.A. Biberist

MONDIA – Fabrique d’Horlogerie PAUL VERMOT & CO. S.A. (to USA) La Chaux-de-Fonds

MONDIA-MATIC – Fabrique d’Horlogerie PAUL VERMOT & CO. S.A. La Chaux-de-Fonds

MONOPOL – WITTNAUER & Cie. S.A. Genève

MONSTRO – WEGA Watch S.A. Granges

MONTANUS – Fabrique d’Horlogerie SCHINDLER & MOENIG Bienne

MONTREMO – Manufacture de mouvements Chrono marine MONTREMO S.A. La Chaux-de-Fonds

MONTBRILLIANT – G.LEON BREITLING LTD. Genève

MONTILIER – MONTILIER Watch Co (Domon Fils&Cie) Fabrique d’Horlogerie Montilier

MONTILIER WATCH – MONTILIER Watch Co S.A. Montilier

MONTILIO – MONTILIER Watch Co S.A. Montilier

MONTRE LA VILLA – Léon Reuche La Chaux-de-Fondos

MONTRES GOLIATH – A.Douard Bienne

MONYCO – Fabrique d’Horlogerie MONNIER L. & Cie (to USA) La Chaux-de-Fonds

MORAT WATCH – MONTILIER Watch Co S.A. Montilier

MOREX – MONTILIER Watch Co S.A. Montilier

MOSER – Fabrique d’Horlogerie Moser, puis Ebauches S.A. Neuchâtel

MV* – RECTA Manufacture d’Horlogerie S.A. Bienne

MOVADO – Fabriques MOVADO Achille DITISHEIM (to USA) La Chaux-de-Fonds

MOVASCOPE – Fabriques MOVADO Achille DITISHEIM La Chaux-de-Fonds

MSO – Fédération Suisse associations Manufacture et fabricants d’Horlogerie Bienne

MSR – Manufactures d’Horlogerie suisses Réunies SA Granges

MST – MEYER & STUEDI S.A. Manufacture d’Horlogerie Soleure

MUDU – BREVINEX SA Montres Kurt DUBACH (to USA) Genève

MULCO – MULCO S.A. Fabrique d’Horlogerie (to USA) La Chaux-de-Fonds

MULFI – HENRI MULLER & FILS Horlogerie (to USA) La Chaux-de-Fonds

MULTIALARM – PAUL BUHRE S.A. Le Locle

MURALT – Fabrique d’Horlogerie Alfred MURALT Soleure

MURIAL – MURIAL WATCH FACTORY – ARLY WATCH S.A. Le Noirmont

MURINDIS – Fabrique de Montres et Réveils ERWIN TRIEBOLD Mumpf

MURINDO – Fabrique de Montres et Réveils ERWIN TRIEBOLD Mumpf

MURONDIS – Fabrique de Montres et Réveils ERWIN TRIEBOLD Mumpf

MURO – Fabrique de Montres et Réveils ERWIN TRIEBOLD Mumpf

MUSETTE – Fabrique des Montres MUSETTE S.A. La Chaux-de-Fonds

MYOSOTIS – Montres Paul TURLIN La Chaux-de-Fonds

MYSTERIA – Tavannes & CYMA Watch Cie Tavannes

NAMTOC – LANGENDORF Watch Co Jean KOTTMANN (to USA) Langerdorf

NATION – Manufacture de Montres NATIONAL S.A. CHS-LEON SCHMID & Cie La Chaux-de-Fonds

NATIONAL – Manufacture de Montres NATIONAL S.A. CHS-LEON SCHMID & Cie La Chaux-de-Fonds

NATIONAL WATCH – Manufacture de Montres NATIONAL S.A. CHS-LEON SCHMID & Cie La Chaux-de-Fonds

NATIONAL WATCH Co – Compagnie des Montres NATIONALE Kreuzlingen

NAVIS – FRIEDLI FRERES S.A. Reconviller

NECCO – G.A. CHARPIE Bienne

NECTAR – Montres Léon BREGUET La Chaux-de-Fonds

NEGA – Fabrique de Montres Alexandre ENGEL La Chaux-de-Fonds

NELKA – Montres WELTA, EDYS & NELKA Co WYSS&TROHLER (to USA) Bienne

NE M’OUBLIEZ PAS – Montres Paul TURLIN La Chaux-de-Fonds

NEO – BUSER Frères & Co. S.A. Niederdorf

NEPRO – NEPRO Watch ZANZARA La Chaux-de-Fonds

NEOVA – BUSER Frères & Co. S.A. Niederdorf

NERIX – NERIX Watch Co CAUSSIGNAC & JEANNERET (to USA) La Chaux-de-Fonds

NERNY S. A. – Granges

NERVA – Manufacture SANDOZ-CHEZARD Chézard

NERVUS GENEVE – Fabrique de Montres Arthur BANDELIER Genève

NEUCHATEL – NEUTACHEL Watch Co Ltd Neuchâtel

NEUVIL – BIEDERMANN Frères S.A. (to USA) Neuveville

NEVA – Montres Jules GRUMBACH La Chaux-de-Fonds

N.F.T. – Nouvelles Fabriques TAVANNES – TAVANNES S.A. Tavannes

NIAKA – H. WILLIAMSON Ltd Büren

NICE – Montres ZODIAC S.A. Fils de Ariste CALAME Le Locle

NICOLET WATCH – Les Fils d’Armand NICOLET S.A.R.L. NICOLET Watch (to USA) Tramelan

NICOLET – Montres Marc NICOLET Cie S.A. (to USA) La Chaux-de-Fonds

NICOLET – Montres « Mon Rêve » Achille NICOLET S.A. Tramelan

NICOLET – NICOLET Pierre (to USA) Tramelan

NIDOR – BUSER Frères & Cie S.A. (to USA) Niederdorf

NIGA – G.GAGNEBIN & CIE. S.A. Tramelan

NIKE – Les Fils d’Armand NICOLET S.A.R.L. NICOLET Watch Tramelan

NILEG – ONSA Watch H. GILOMAN-RITTER Longeau

NIMRA – Montres Armin GROSSERT Crémines

NIOBE – MEYER & STÜDELI S.A. (to USA) Soleure

NISUS – Fabrique d’Horlogerie NISUS S.A. PERY (to USA) Bienne

NITELLA – Montres NITELLA Ltd, Racheta ARSA en 1989 Tramelan

NITON – Montres NITON S.A. Jeannet, Morel & Bourquin (to USA) La Chaux-de-Fonds

NIVADA – Fabrique d’Horlogerie NIVADA WULLIMANN, Schneider & Cie (to USA) Granges

NIVARA – Fabrique d’Horlogerie NIVADA Wullimann, SCHNEIDER & Cie (to USA) Granges

NIRVANA – Compagnie des Montres NIRVANA S.A. La Chaux-de-Fonds

NIVEA – Compagnie des Montres Léon SCHMIDT La Chaux-de-Fonds

NIVIA – Fabrique d’Horlogerie S.A. NIVIA VIATTE & GUENIN (to USA) Bienne

NIVREL – Compagnie des Montres MARVIN S.A. M. & E. DITESHEIM La Chaux-de-Fonds

NM – Compagnie des Montres NOVALIS La Chaux-de-Fonds

NOBEL – N.A. & J. DITESHEIM NOBELLUS Watch Co S.A. (to USA) La Chaux-de-Fonds

NOBELLUS – N.A. & J. DITESHEIM NOBELLUS Watch Co S.A. (to USA) La Chaux-de-Fonds

NOCTURNE – Compagnie E. MATHEY-TISSOT Les Ponts-de-Martel

NOLUOC – Compagnie d’Horlogerie L. COULON Porrentruy

NORCO – Manufacture d’Horlogerie NORCO AG Bienne

NOREXA – Fabrique d’Horlogerie NOREXA Montres et Chronographes Genève

NORMANA – NORMANA Watch CO. NORDMANN Cie La Chaux-de-Fonds

NOOR – DIDIESHEIM-GOLDSCHMIDT La Chaux-de-Fonds

NORO – MIDO Watch Cie – FORMERLY G.SCHAEREN & Cie Soleure/Bienne

NORWICH – Fabrique de Montres GOERING La Chaux-de-Fonds

NOVA – Montres NOVA BIEDERMANN Frères S.A. (to USA) Neuveville

NOVAMATIC – Montres NOVA BIEDERMANN Frères S.A. (to USA) Neuveville

NOVA Watch – Montres Frederic SCHLEE La Chaux-de-Fonds

NOVALIS – Compagnie des Montres NOVALIS La Chaux-de-Fonds

NOVELTI – Compagnie des MOntres LEVAILLANT La Chaux-de-Fonds

NOVITAS – PERRENOUD & BERTHOUD La Chaux-de-Fonds

NOVORIS – ORIS Watch Co S.A. CATTIN & CHRISTIAN (to USA) Hölstein

NOXIL – BERNHEIM & LUTHY La Chaux-de-Fonds

NUMA – NUMA Watch S.A. Les Fils de NUMA JEANIN (OLMA) Tramelan

OBERON – Montres OBERON Watch S.A. Bienne

OBSERVATUS STABILIS – Joseph Brun, La Chaux-de-Fonds

OCEANIC – REUSSER S.A. (to USA) Bevillard

OCTO – OCTO Watch S.A.Robert BORNAND & Fils, Léon N. ROBERT. La Ch-d-F/Bienne

OCTOMAS – SCHILD & Cie La Chaux-de-Fonds

OCTOMATIC – OCTO Watch S.A.Robert BORNAND & Fils, Léon N. ROBERT. La Ch-d-F/Bienne

OCTUS – OCTUS Watch S.A. Bienne

OGIVAL – Fabrique d’Horlogerie OGIVAL S.A. René BRANDT (to USA) La Chaux-de-Fonds

OKAY – Gisiger Frères, Selzach

OLGETTA – Montres Alexandre ENGEL La Chaux-de-Fonds

OLMA – NUMA Watch S.A. Les Fils de NUMA JEANIN Tramelan

OLOR – OLOR Watch S.A. La Chaux-de-Fonds

OLYMPIQUE – Montres ZODIAC S.A. Fils de Ariste CALAME Le Locle

OLYMPOS – Montres ZODIAC S.A. Fils de Ariste CALAME (to USA) Le Locle OLYMPUS

O.M. – Manufacture d’Horlogerie Otto MAIRE S.A. Longeau

OMEGA – OMEGA Watch Co. S.A. LOUIS BRANDT & Frère S.A. (to USA) Bienne

OMER – Manufacture d’Horlogerie Otto Maire S.A. Longeau

ONIL – Compagnie des Montres E. DEGOUMOIS La Chaux-de-Fonds

ONSA – ONSA Watch Co H. GILOMAN-RITTER Longeau

ONSETTA

ONTIME CYPRESS – Fabrique de Montres et Réveils ERWIN TRIEBOLD Mumpf

ONWARD – Compagnie des Montres JEQUIER & Frères Fleurier

OPHIR – Montres J. BERNARS-BONSACK La Chaux-de-Fonds

OPTIMA – Fabrique d’Horlogerie ALB.GROSSENBACHER (puis ESA) (to USA) Granges/Neuchâtel

OPUS – Fabrique d’Horlogerie ED. KUMMER S.A. Bettlach

ORANE – Société d’Horlogerie Collective de L.A. LANGE Bienne

ORANJE – JOBIN Paul, les fils de, Porrentruy

ORANO – Fabrique d’horlogerie ORANO Montres S.A. Longeau

ORATOR – Manufacture d’Horlogerie SCHILD & Co S.A. (to USA) La Chaux-de-Fonds

OREXA – Montres Louyis SCHOERER La Chaux-de-Fonds

ORFANA – Montres Emile LEUTHOLD Peseux

ORFINA – Montres ORFINA S.A. Granges

ORICO – Georges CHRISTIAN Hölstein

ORION – Fabrique de Montres ORION S.A. Bienne

ORIS – ORIS Watch Co S.A. CATTIN & CHRISTIAN (to USA) Hölstein

ORISAL – ORIS Watch Co S.A. Hölstein

ORISAN – Montres ORISAN S.A. René BURCK Kreuzlingen

ORISCO – Montres ORISCO S.A. Georges CHRISTIAN Hölstein

ORLAM – Marc FAVRE & Co. S.A. Bienne

ORTA WATCH – Société d’Horlogerie LA GENERALE Bienne

ORVIE – LIENGME & Co. S.A. Cormoret

ORVIN – LIENGME & Co. S.A. Cormoret

ORVIN et TRADITION – REUSSER S.A. (to USA) Bevillard

ORWELL – Montres Jacques EIGELDINGER La Chaux-de-Fonds

OSCILLATOR – Fabrique d’Horlogerie Paul HEMMELER La Chaux-de-Fonds

OSTARA – W. RIS OSTARA Watch Ltd montres Roskopf & goupilles Granges

OUEST – Jules Melly & Léon-Francois-Marius Cuenin, La Chaux-de-Fonds

OURAL – BOURQUIN & KENEL La Chaux-de-Fonds

OVALE – Emile GADER & Fils La Chaux-de-Fonds

OXA – Manufacture de Montres DOXA Georges DUCOMMUN Le Locle

OWC – ORIS Watch Co S.A. Hölstein

OWICA – Fabrique d’Horlogerie NUMA CHATELAIN Tramelan

OWIX – OWIX Watch Co W & O WALTI Frères Granges

OYSTER – Montres Hans WILSDORF (to USA) Bienne

P – Fabrique d’ébauches de PESEUX , puis Ebauche S.A. Peseux/Neuchâtel

P. MOSER & CO – Compagnie des Montres Paul MOSER Bienne

P.BUHRE – lire Buhré Paul S.A. BUHRE Paul Le Locle

P.W.C. – Fabrique d’Horlogerie PERFECTA S.A.Simon BURGER-GRESSOT Porrentruy

PALAZ WATCH – Fabrique d’Horlogerie EBERHARD La Chaux-de-Fonds

PALIX – Compagnie des Montres NIRVANA S.A. La Chaux-de-Fonds

PALLAS – PALLAS Watch Co Ltd La Chaux-de-Fonds

PALMA – PERRET & CIE. Neuchâtel

PALMYRA – MEYER & STUEDELI S.A. (to USA) Soleure

PAMM – PAMM Frères SARL Fabricants (to USA) Genève

PAMM Frères GENEVE – PAMM Frères SARL Fabricants (to USA) Genève

PAMPHIS – PAMM FRERES, Montres LUSINA S.A.R.L. (to USA) Genève

PANDAN – FABRIQUE ERWIN TRIEBOLD Mumpf

PANTHERE – BLOCH Victor Porrentruy

PAREX – MILEX ELEM Watch Cie Ltd Bienne

PARFAITE – Fabrique d’Horlogerie Michel BLOCH La Chaux-de-Fonds

PARK – EXCELCIOR PARK Les Fils de JEANNERET-BREHM St-lmier

PARK GALLET – EXCELCIOR PARK Les Fils de JEANNERET-BREHM St-lmier

PARKER – EXCELCIOR PARK Les Fils de JEANNERET-BREHM St-lmier

PATEK, PHILIPPE Co – PATEK, PHILIPPE & CIE. S.A. Genève

PATENT PALLWEBER – International Watch Company IWC Schaffouse

PATRIA – OMEGA Watch Co. S.A. LOUIS BRANDT & Frère S.A. Bienne

PATRICIA – Watch Co DIDISHEIM-GOLDSCHMIDT La Chaux-de-Fonds

PAULA – Watch Co DIDISHEIM-GOLDSCHMIDT La Chaux-de-Fonds

PAUL BREGUETTE – Fabrique de Montres EBEL S.A. BLUM & Cie pour USA La Chaux-de-Fonds

PAUL BUHRE – lire Buhré, Paul BUHRE S.A. Le Locle

PAUL CHOFFAT – HOGA WATCH LTD. Bienne

PAUL DITISHEIM – Fabrique d’Horlogerie Paul DITISHEIM (to USA) La Chaux-de-Fonds

PAUL DUCOMMUN – Compagnie d’Horlogerie Paul DUCOMMUN Travers

PAUL JOBIN – Fabrique d’Horlogerie Les Fils de PAUL JOBIN Porrentruy

PAUL PERREGAUX – Montres DIELFAX Paul PERREGAUX (to USA) Neuchâtel

PAUL VERMOT – Fabrique d’Horlogerie PAUL VERMOT & Co S.A. MONDIA (to USA) La Chaux-de-Fonds

PAVILLONS – Montres PAVILLONS S.A. Plainpalais

PEARLHAM – LANGENDORF Watch Co Jean KOTTMANN (to USA) Langerdorf

PESEUX – Fabrique d’ébauches de PESEUX , puis Ebauche S.A. Peseux/Neuchâtel

PER ASPERA ADASTRA – Fabrique d’Horlogerie R. GEERING & Cie La Chaux-de-Fonds

PERFECTA – Fabrique d’Horlogerie PERFECTA S.A.Simon BURGER-GRESSOT Porrentruy

PERFINE – PERFINE Watch S.A. S.Rosenfeld & O.SCHIPE Bienne

PERFORMANCE – FORTIS S.A. Montres W. VOGT Granges

PERPETUA – Manufacture d’Horlogeirie SCHILD & Co. S.A. La Chaux-de-Fonds

PERREGAUX – GIRARD PERREGAUX &Co S.A. – MOULINE & BAUTTE (to USA) La Chaux-de-Fonds

PERRET – PERRET Louis & Fils (to USA) La Chaux-de-Fonds

PERRET Ulysse – Société PERRET ULYSSE (to USA) Renen

PERSEO – CORTEBERT Watch Co., JUILLARD & Co. Cortebert

PERY – PERY WATCH ET MONTRE SIGMA (to USA) Bienne

PERY – lire Péry Watch DREYFUS Frères & Cie Péry

PHEBUS – Société Horlogère PHENIX Watch Co (Dubail, Monnin, Frossard & Cie) Porrentruy et Bassecourt

PHENIX – Société Horlogère PHENIX Watch Co (Dubail, Monnin, Frossard & Cie) Porrentruy et Bassecourt

PHÖNIX – Société Horlogère PHENIX Watch Co (Dubail, Monnin, Frossard & Cie) Porrentruy et Bassecourt

PHOEBUS – Fabrique d’Horlogerie André DUCOMMUN La Chaux-de-Fonds

PHILLIP – PHILLIP WATCH S.A. Bienne

PHILLIP DU BOIS – Fabrique d’Horlogerie PHILLIP DU BOIS Le Locle

PIAGET – Ancienne Fabrique GEORGES PIAGET & CO. S.A. (to USA) La Côte-aux-Fées

PIAGET & CO – Ancienne Fabrique GEORGES PIAGET & CO. S.A. La Côte-aux-Fées

PICARD HERMANN Fils – Manufacture des Montres ALEXORA 5TO usa° La Chaux-de-Fonds

PICOT – Montres Paul PICOT Le Noirmont

PIGUET – Manufacture d’Horlogerie Louis-Elisée PIGUET Fils Le Brassus

PIKLEUR – LIENGME & Co. S.A. Cormoret

PIERCE – Manufac des Montres et Chronogr PIERCE S.A. LEVY Freres (to USA) Bienne/Moutier

PIERMONT – SAUTER & Cie Bienne

PIERPONT – SAUTER Frères & Cie S.A. PIERPONT Watch Co (to USA) Bienne

PIUS X DECIMUS – Fabrique d’Horlogerie de GRANGES Granges

PLUTON – Fabrique d’Horlogerie L. DUBOIS Lausanne

PONTIFA – PONTIFA M.T. STAUFFER JEUNE Les Ponts-de-Martel

PORTALEZA – PAMM FRERES, Montres LUSINA S.A.R.L. Genève

POSTALA – Fabrique de Montres G. GAGNEBIN & Cie S.A. Tramelan

POULE – Société Horlogère PHENIX Watch Co(Dubail, Monnin, Frossard & Cie)Porrentruy/Bassecourt

PRECIMAX – Manufacture d’Horlogerie PRECIMAX S.A. S. Tripet (to USA) Neuchâtel

PRECISION – Manufacture de Montre GRUEN Co Madretsch

PRECIOSA – Compagnie d’Horlogerie H. GASSER Bienne

PRESBYTERE – STOLZ Frères S.A.Fabrique ANGELUS Le Locle

PRESIDENT – ALPINA Union Horlogère S.A.(Alpina) Bienne

PREXA – Montres PREXA S.A. Le Locle

PRIMALUX – ARTHUR SCHWAR. MICAL Watch Co Le Locle

PRIMATA – Fabrique de Montres EBEL S.A. (Ebel, Ebello) BLUM & Cie La Chaux-de-Fonds

PRIMOR – STOLZ Freres S.A., Fabrique ANGELUS (to USA) Le Locle

PRINCIA – Vulcain et Volta, Ditisheim & Co La Chaux-de-Fonds

PRINTANIA – Printania Watch Genève

PRIVILEGE – Compagnie des Montres INVAR – Fils de Achille HIRSCH & Co La Chaux-de-Fonds

PROGRESS – ARTHUR SCHWAR – MICAL Watch Co Le Locle

PRONTO – PRONTO Watch Co. L. MAITRE & FILS S.A. Le Noirmont

PROTOS – Manufacture de Montres DOXA Georges DUCOMMUN Le Locle

PULCRA – Société Horlogère de RECONVILIER Reconvilier

QUADRAMATIC – INVICTA LIMITED La Chaux-de-Fonds

QUARTIER – Emile QUARTIER & Fils (to USA) Les Brenets

QUEENMATIC – Fabriques MOVADO Achille DITISHEIM La Chaux-de-Fonds

QUICK TRAIN – E. Blancpain & Fils (to USA) Villeret

QUINTING – QUINTING Watch S.A. René QUINTING Genève

QUO VADI – Compagnie d’Horlogerie MEYER Fils La Chaux-de-Fonds

R – Fabrique d’ébauches REYMOND / Valjoux Les Bioux

R. JAQUET – JAQUET René S.A. Genève

RADIOTELAGRAPHICO – GRAIZELY & Cie La Chaux-de-Fonds

RADIUM – MOUTIER WATCH Co. Moutier

RADO – SCHLUP & CO. S.A. WATCH FACTORY (to USA) Longeau/Bienne

RAGTIME – RAGTIME Watch DEGOUMOIS & Co La Chaux-de-Fonds

RAILROAD – GALLET Léon L (to USA) La Chaux-de-Fonds

RALCO – Roger ARMAND Fabriques MOVADO La Chaux-de-Fonds

RALPH – Montres Ralph PERRELET-BOSSERT Le Locle

RAMADES – Fabrique ERWIN TRIEBOLD Mumpf

RANEE – Montres L. RACINE-WENKER Bienne

RATOE – Georges FAVRE-JACOT ZENITH Le Locle

RAVIS – Fabrique de Montres IMOWA S.A. Zurich

RAVISSANTE – Montres Charles ROSEN La chaux-de-Fonds

RAX – RAX Watch RONDA S.A. Lausen/Bâle

RAYVILLE – RAYVILLE Watch Mfg Co Ltd Manufacture d’Horlogerie (to USA) Villeret

RAYVILLE – RAYVILLE Manufacture d’Horlogerie Succur de J.J. BLANCPAIN Villeret

REAL – Montres et Outils Maurice BLUM La Chaux-de-Fonds

REBBERG – Les Fils de Jean AEGLER, Bienne (fundada en La Chaux-de-Fonds)

REBOR – Compagnie des Montres BEREX S.A. La Chaux-de-Fonds

RECO – PHENIX Watch société Horlogère de PORRENTRUY Porrentruy

RECONVILIER – Société Horlogère de RECONVILIER Reconvilier

RECORD – Montres RECORD & Cie (groupe Longines ensuite) Genève

RECORD WATCH – Montres RECORD & Cie (groupe Longines ensuite) (to USA) Genève

RECTA – RECTA Manufacture d’Horlogerie S.A. MULLER & VAUCHER (to USA Bienne

RECTORY – Montres ZODIAC S.A. Fils de Ariste CALAME Le Locle

REFORM – SCHILD & Co S.A. Pendule et pendulettes électriques La Chaux-de-Fonds

REGINA – LOUIS BRANDT & Frère S.A. Bienne

REGIS – Fabrique de Montres VULCAIN et VOLTA Ditisheim & Co La Chaux-de-Fonds

REGIONAL – Fabrique ERWIN TRIEBOLD Mumpf

REGO – Fabrique d’Horlogerie REGO R. LAPANOUSE (to USA) Bubendorf

RELHUB DEPOSEE – Fabrique de Montres WALTER BUHLER La Chaux-de-Fonds

RELIDE – Fabrique d’Horlogerie RELIDE S.A. WALTER TRIEBOLD La Chaux-de-Fonds

RELOGIO DE RESISTANCIA – Compagnie des Montres DITISHEIM La Chaux-de-Fonds

REMINDER – LANGENDORF Watch Co Jean KOTTMANN (to USA) Langerdorf

REMO – Auréole Watch Co M. CHOFFAT&Cie La Chaux-de-Fonds

RENDEZVOUS – ERNEST BOREL & CIE. S.A. (to USA) Neuchâtel

RENOVA – Fabrique d’Horlogerie LIGA S.A. Soleure

REPCO – REPCO Watch – NICOLET Pierre (to USA) Tramelan

RE-RO – Fabrique RE-RO REINHOLD & Robert TSCHOPP Waldenbourg

REUSSER – REUSSER S.A. (to USA) Bevillard

REVIDA – Fabrique d’Horlogerie LIGA S.A. Soleure

REVOX – AMIDA S.A. Granges

REVUE – Fabrique d’Horlogerie THOMMEN S.A. (to USA) Waldenbourg

REX – REX REX S.A. Bienne

REYMOND – Fabrique de d’Horlogerie C. REYMOND & Cie La Chaux-de-Fonds

REYMOND – Fabrique d’ébauches REYMOND / Valjoux/ Unitas Tramelan

RHEA – FONTENAIS Cie Porrentruy

RHEIN – RHEIN Watch voir PHENIX Porrentruy

RICHARD – Montres RICHARD Jean S.A. (to USA) Genève

RILA – Fabrique d’horlogerie WILLY CHOFFAT & Co Tramelan

RIMA – MEYER&STUEDI S.A. Roamer Watch Co Manuf d’Horlogerie Soleure

RIST-MATE – FELCA Watch S.A. puis FELCA & TITONI Watch Ltd Granges

RIVAL – BUREN Watch Co S.A. Büren

RIVIERA – DEGOUMOIS & Co La Chaux-de-Fonds

RIVO – Richard VOGT fabrique de montres Locarno

ROAMER – MEYER&STUEDI S.A. ROAMER Watch Co Manuf d’Horlogerie (to USA) Soleure

ROBERT CART – Fabrique d’Horlogerie ROBERT CART S.A. Le Locle

ROC – Fabrique d’Horlogerie FAVRE-JACOT/ZENITH Le Locle

ROCONIS – Société Horlogère de RECONVILIER Reconvilier

RODANA – RODANA S.A. (to USA) Granges

RODANIA – RODANIA S.A. (to USA) Granges

RODONA – RODANA S.A. (to USA) Granges

ROFINA – MONTRES ORFINA S.A. Granges

ROINEK – Les Fils d’Armand NICOLET S.A.R.L. NICOLET Watch Tramelan

ROLAND – DREYFUS Frères & Cie Péry

ROLEX – Montres ROLEX S.A. H. WILSDORF & J. AEGLER (to USA) Genève

ROLLAMATIC – PHENIX Watch société Horlogère de Porrentruy (to USA) Porrentruy

ROLLS – (Blancpain /ATO/HATOT) RAYVILLE Watch Mfg. Co. Ltd (to USA) Villeret

ROLNIK – Nouvel Fabriques LE PHARE S.A. C. BARBEZAT-BAILLOT Le Locle/La Chaux-de-Fonds

RONDA – Ebauches, fourniture RONDA S.A. Lausen/Bâle

ROSEDALE – Fabrique d’Horlogerie Charles-Albert DUCOMMUN La Chaux-de-Fonds

ROSEMONT – Manufacture de Pendulettes Rosemont

ROSETTA – Fabrique d’Horlogerie CLEMENZ-ALLEMANN Rosières

ROSIERES WATCH – Fabrique de Montres Ad. ALLEMANN S.A. Welscherohr

ROSKOPF – Manufacture de Montres NATIONAL S.A. (CHS-LEON SCHMID &Cie) Genève

ROSKOPF PATENT – Manufacture de Montres NATIONAL S.A. (CHS-LEON SCHMID & Cie) Genève

ROSKOPF – MFACTURE DE MTRES NAL S.A. (CHS-LEON SCHMID & CIE.) Genève

ROSSEL – Montres ROSSEL & Fils Le Locle

ROTARY – Fils de MOISE DREYFUSS La Chaux-de-Fonds

ROTH – ROTH E. S.A. (to USA) Neuchâtel

ROTODATOR – lire Buhré, Paul BUHRE S.A. Le Locle

ROTOGRAPH – lire Buhré, Paul BUHRE S.A. Le Locle

ROTOGRAPHIC – Montres ZODIAC S.A. Fils de Ariste CALAME (to USA) Le Locle

ROTOSTOP – Fabrique d’Horlogerie de FONTAINEMELON et ESA (to USA) Fontainemelon/Granges

ROVAC – ARTHUR SCHWAR – MICAL Watch Co Le Locle

ROXANE – Fabrique d’Horlogerie Henri-Albert DIDISHEIM La Chaux-de-Fonds

ROYCE – KOCHER SYLVAN & Cie, aussi Société Nouvelle d’Horlogerie à Paris Granges

RUBINA – ALLAINE Watch S.A. Porrentruy

RUEDIN – Fabrique d’Horlogerie G. RUEDIN Le Noirmont

RUFLEX – RUFLEX Watch RUFLI-STAMPFLI S.A. (to USA) Longeau

RUEFFLI FLURY – ERA Watch Co Ltd. C.RUEFLI-FLURY & Co Bienne

RV – Compagnie des Montres ACTUA S.A. Plainpalais

RWT – RECORD Watch Co S.A. Genève/Tramelan

RWCo – LA RODE Watch Co. La Chaux-de-Fonds

RYS – RYS Watch&Cie Tramelan

RYTHMOS – Chronomètres Paul DITISHEIM La Chaux-de-Fonds

S – Fabrique d’ébauche de SONCEBOZ puis fabrique d’Horlogerie de S. Sonceboz

SF – Fabrique d’Horlogerie STOLZ Frères S.A. ANGELUS Le Locle

SHR – Société Horlogère RECONVILIER Reconvilier

S.T.B. – Fabrique d’Horlogerie de Saint-BLAISE S.A. St-Blaise

SABINA – Paul – Virgile MATHEZ S.A. Tramelan

S.A.D.A. – Fabrique d’Horlogerie SADA (to USA) Bienne

SAGARA – Compagnie Générale d’Exportation de Montres La Chaux-de-Fonds

SAINT-BLAISE – Fabrique d’Horlogerie de SAINT-BLAISE S.A. Saint-Blaise

SAINT-MARTIN – Manufacture d’ébauches de CHEZARD Chézard/St Martin

SALAMBO – Compagnie des Montres ALBARET-CHEZARD Chézard/St Martin

SALTOFIX – LOVARY S.A., HY MOSER & Cie S.A. Le Locle

SALVATOR – Léon BREITLING S.A. La Chaux-de-Fonds

SAMBRE et MEUSE – Compagnie des Montres Arthur DIDISHEIM La Chaux-de-Fonds

SAMSON – Fabrique d’Horlogerie WEBER & DUBOIS La Chaux-de-Fonds

SANDOZ – Compagnie des montres SANDOZ S.A.Henry SANDOZ & Fils (to USA) La Chaux-de-Fonds

SAPHO – Compagnie des Montres SAPHO Bienne

SARAS – SARAS Watch ALLAINE Watch S.A. Porrentruy

SARCAR – Société Horlogère Genève

SARWA – ARTHUR SCHWAR – MICAL Watch Co Le Locle

SASTA – G.A. CHARPIE Bienne

SATISFACTION – MEYER & STUEDELI S.A. (to USA) Soleure

SATURNE – NICOLET Watch S.A. Tramelan

SAVILLON – Manufacture d’Horlogerie ENICAR S.A. Longeau/Bienne

SCHILD Co SA – SCHILD & CIE. S.A.(Orator, Reform, Hebdomas) (to USA) La Chaux-de-Fonds

SCHILD – Fabrique d’Horlogerie U. SCHILD Granges

SCHILD A – Fabrique d’Horlogerie ébauches et montres SCHILD A AG (to USA) Soleure

SCHILD Frères Co – Fabrique d’Horlogerie SCHILD Frères & Cie (to USA) Granges

SCHMOLL – fabrique d’Horlogerie SCHMOLL N.& Fils Bienne

SCHOWA – SIBER, HEGNER & Cie Zürich

SCHWAB – Louis SCHWAB réveils et pendulettes SWIZA Moutier

SCHWARTZ – SCHWARTZ Etienne fabrique d’Horlogerie La Chaux-de-Fonds

SEAMASTER – OMEGA Watch Co. S.A. LOUIS BRANDT & Frère S.A. (to USA) Bienne

SEA GEM – BOREL Ernest Co S.A. (to USA) Neuchâtel

SEA-HORSE – Fabrique d’Horlogerie ZILA S.A. La Heutte

SEAPEARL – Manufacture d’Horlogerie ENICAR S.A. (to USA) Longeau/Bienne

SEATIME – RICHARD Jean S.A. Genève

SEAWAY – LANGENDORF Watch Co Jean KOTTMANN (to USA) Langerdorf

SEELAND – Manufacture d’Horlogerie ENICAR S.A. Longeau/Bienne

SEEWIND – Fabrique d’Horlogerie BUHLER S.A. Longeau

SECESSION – Veuve Louis GOERING La Chaux-de-Fonds

SELECTION – Société Horlogère C. MEYER-GRABER La Chaux-de-Fonds

SELEX – DIMIER Frères & Cie La Chaux-de-Fonds/Fleurier

SELLITA – SELLITA Watch Co. S.A. Fabrique d’Horlogerie La Chaux-de-Fonds

SELMA – Fabrique de Montres RIGIS, REIDER & GIGANDET Soleure

SELVA – RECTA Manufacture d’Horlogerie S.A. (to USA) Bienne

SELZA – SELZA Watch Co S.A. V. GISIGER Bienne

SEMCA – Semca Watch Company

SEMOS – SEMOS Watch Co Ltd Montres Roskopf Bienne

SENIOR – Fabrique d’Horlogerie A. SANDOZ-BOUCHERIN La Chaux-de-Fonds

SENSILARM – Fabrique de Montres VULCAIN et VOLTA, Ditisheim & Co (to USA) La Chaux-de-Fonds

SENTINELLE – Fabrique de Montres et de Réveils de Voyage Bienne

SERGINES – Compagnie des Montres LONGINES FRANCILLON S.A. (to USA) Saint-Imier

SERKIS – Georges FAVRE-JACOT ZENITH Le Locle

SERVICE – ALTITUDE Watch Cie Tramelan

SHELL – Auréole Watch Co M. CHOFFAT&Cie La Chaux-de-Fonds

SHERPA – Manufacture d’Horlogerie ENICAR S.A. Longeau/Bienne

SHERPAS – Manufacture d’Horlogerie ENICAR S.A. (to USA) Longeau/Bienne

SIBEL – SORNA WATCH E.SCHENKER Delémont

SICURA – Montres SICURA Watch S.A. Granges

SIDEWATCH – Montres André LE MARQUAND Genève

SIDOLA – BENOIT, NORDMANN & Fils La Chaux-de-Fonds

SIGMA – PERY Watch ET MONTRE SIGMA (to USA) Bienne

SIGMONIA – Louis PETITE & Fils Genève

SIGNAK – Compagnie BEURRET Frères Porrentruy

SIGNET – ERA Watch Co Ltd. – C.RUEFLI-FLURY & Co (to USA) Bienne

SILENA – Fabrique de Montres SILENA Th. KOCH & Cie Büren

SILEX – NICOLET Watch S.A. Tramelan

SILLIDAR – WEST END Watch Co S.A DROZ, AMSTUTZ Co Genève

SILLON – Société Horlogère paul JOBIN Porrentruy

SILVANA – Fabrique d’Horlogerie SILVANA S.A. H. GASSER & Co (to USA) Tramelan

SIVETTA – LANGENDORF Watch Co Langerdorf

SIMON – Fabrique d’Horlogerie PERFECTA S.A.Simon BURGER-GRESSOT Porrentruy

SIMOS – EIGELDINGER & Cie S.A. La Chaux-de-Fonds

SIMPLICITAS – LOUIS BRANDT & Frère S.A. Bienne

SIMPLON – Horlogerie César RENFER-ABRECHT Réveils à musique Longeau/Bienne

SINCERE – OCTOWatch S.A.Robert BORNAND & Fils, Léon N. ROBERT. La Ch-d-F/Bienne

SINDACO – Fabrique SINDACO S.A. Montres Roskopf, goupilles, et réveils Locarno

SINDACO SWISSLINE – Fabrique de Montres SINDACO S.A. Locarno

SINEX – Montres SINEX S.A. (to USA) La Chaux-de-Fonds

SIRDAR – Société BAUME Frères Le Bois

SIRIUS – Compagnie des Montres Michel BLOCH La Chaux-de-Fonds

SIRO – Georges CHRISTIAN Hölstein

SKYLARK – FORTIS S.A. Montres W. VOGT Granges

SKYMASTER – FELCA & TITONI Watch Ltd Granges

SLOGAN – CHS. VERMOT & CO. La Chaux-de-Fonds

SPACEMAN – CATENA WATCH S.A. La Chaux-de-Fond, La Neuveville, puis Bulle

SPACEMAN – SPACEMAN L’Audacieuse André LE MARQUAND Genève

SOLA – Thommen S.A., Fabriques d’Horlogerie Waldenbourg

SOLAGO – Société Horlogère de RECONVILIER Reconvilier

SOLDALE – LANGENDORF Watch Co Jean KOTTMANN (to USA) Langerdorf

SOLDIERS WATCH – KANNY& Cie La Chaux-de-Fonds

SOLIDE – Fabrique d’Horlogerie PERFECTA S.A.Simon BURGER-GRESSOT Porrentruy

SOLIDOGRAF – Fabrique de Montres Achille DITISHEIM La Chaux-de-Fonds

SOLOR – Société Suisse D’Horlogerie, Montres MONTILIER Montilier

SOLORA – fabrique d’Horlogerie LIGA S.A. Soleure

SOLVIL – Fabrique SOLVIL des Montres PAUL DITISHEIM S.A. (to USA) Genève

SOLVIL & TITUS – Fabrique SOLVIL des Montres PAUL DITISHEIM S.A Genève

SOLVILLE – Fabrique d’Horlogerie Paul DITISHEIM (to USA) La Chaux-de-Fonds

SOLVOX – EIGELDINGER&Cie S.A. La Chaux-de-Fonds

SONCEBOZ – Fabrique d’Horlogerie, puis Ebauches S.A Neuchâtel

SONMARTEL – Compagnie des Montres Charles FUCHS Le Locle

SONNENBERG – REYMOND-ROD & AESCHLIMANN St-Imier

SONVILIER TILDY – Montres SONVILIER Sonvilier

SOPHUS – BOURQUIN & KENEL La Chaux-de-Fonds

SORINA – Montres ROSKOPF en tous genres SORNA – E.SCHENKER Delémont

SORNA – Montres ROSKOPF en tous genres SORNA – E.SCHENKER Delémont

SORNADAT – Montres ROSKOPF en tous genres SORNA – E.SCHENKER Delémont

SORNANA – Montres ROSKOPF en tous genres SORNA – E.SCHENKER Delémont

SOVEREIGN SOUVERAIN – Fabrique de Montres SUPREMUS La Chaux-de-Fonds

SPACEMATIC – FORTIS S.A. Montres W. VOGT Granges

SPACE STAR – FELCA & TITONI WATCH Ltd Granges

SPACE STATION ISS – FORTIS S.A. Montres W. VOGT Granges

SPECIALE – Fabrique d’Horlogerie PERFECTA S.A.Simon BURGER-GRESSOT Porrentruy

SPEEDWAY WATCH Co – EXCELSIOR PARK Les Fils de JEANNERET-BREHM St-lmier

SPERA – Montres SPERA S.A. Tramelan

SPERINA – SPERINA Watch H. GRIBI & Fils (to USA) Longeau/Berne

SPONTA – Montres CRIBLEZ Edgard (to USA) Reuchenette

SPORT – CUANILLON & Cie Bienne

SPORTMASTER – FELCA & TITONI Watch Ltd Granges

STADION – Fabrique d’Horlogerie LIGA S.A. Soleure

STAR – PHENIX Watch société Horlogère de PORRENTRUY Porrentruy

STAUFFER – STAUFFER, SON & Co La Chaux-de-Fonds

S.T.B. – Fabrique d’Horlogerie de Saint-Blaise S.A. St-Blaise

STEADY – NICOLET Watch S.A. Tramelan

STELIUM – Montres Hans WILSDORF (to USA) Bienne

STELLA – PHENIX Watch société Horlogère de PORRENTRUY Porrentruy

STIKA – Fabrique d’Horlogerie J. H. HASSLER La Chaux-de-Fonds

STRAND – EIGELDINGER&Cie S.A. La Chaux-de-Fonds

STRATOLINER – FORTIS S.A. Montres W. VOGT Granges

STRATOMATIC – Fabrique de montres SUTER (to USA) Bienne

STREGA – Compagnie des Montres DEGOUMOIS La Chaux-de-Fonds

STUDIO – Fabrique de Montres Vulcain et Volta, Ditisheim & Co. (to USA) La Chaux-de-Fonds

STYLISTS – Montres ROGER UEBELHART La Chaux-de-Fonds

SUBLIMA – Montres PREXA S.A. Le Locle

SUBURBAN – Fabrique d’Horlogerie HENCHOZ & Fils

SUIPACHA – Fabrique d’Horlogerie DEGOUMOIS La Chaux-de-Fonds

SUJA – SUJA S.A. Watch Bienne

SULLY WATCH – Fabrique d’Horlogerie S. SCHAYA

SULTANA – Compagnie des Montres SULTANA S.A. La Chaux-de-Fonds

SUMART – SUMART – ROGER UEBELHART Watch STYLISTS La Chaux-de-Fonds

SUMMUM – Louis ROSKOPF & Cie La Chaux-de-Fonds

SUN – Fabrique d’Horlogerie COURVOISIER Frères La Chaux-de-Fonds

SUNDER WATCH – G.A. CHARPIE Bienne

SUPERATIC – G.BENGUEREL FILS Benguerel Fils&Co La Chaux-de-Fonds

SUPERTEST – Manufacture d’Horlogerie ENICAR S.A. (to USA) Longeau/Bienne

SUPRECIS – SUPRECIS Watch S.A. Bienne

SUSPENSE – FELCA & TITONI Watch Ltd Granges

SUPREMO – Manufde Montr NATIONAL S.A. (CHS-LEON SCHMID & CIE.) La Chaux-de-Fonds

SURETE – Fabriques MOVADO Achille DITISHEIM La Chaux-de-Fonds

SURETE – lire Sureté L.A. et J. DITESHEIM La Chaux-de-Fonds

SURFINE – Fabrique d’Horlogerie Auguste FAVRE Cormoret

SURSUM CORDA – Fabrique d’horlogerie L. BONSACK-CALAME La Chaux-de-Fonds

SUTER – Fabrique de Montres F. SUTER & Cie (to USA) Bienne

SUTER DUAMATIC – Fabrique de Montres F. SUTER & Cie (to USA) Bienne

SYDA WATCH – Léon Ed. Henry. La Chaux-de-Fonds

SYMBOL – Montres Edmond MATHEZ (to USA) Tramelan

SW – WERMEILLE & Cie. / J.P.SCHLUNEGGER St-Aubin/Neuchâtel

SWISS ALPINE MILITARY – Grovana Watch Co. Ltd., Tenniken

SWISSHOUSE – ARTHUR SCHWAR – MICAL Watch Co Le Locle

SWISS MADE BALLON – Compagnie des Montres INVAR – Fils de Achille HIRSCH & Co La Chaux-de-Fonds

SWITANA – SWIZA S.A. Louis SCHWAB réveils et pendulettes (montres to USA) Moutier

SWITO – SWIZA S.A. Louis SCHWAB réveils et pendulettes Moutier

SWIZA – SWIZA S.A. Louis SCHWAB réveils et pendulettes (montres to USA) Moutier

SYMBOL – Fabrique de Montres Edmond MATTHEY S.A. Tramelan

TALANTA – UHLMANN & CIE. Genève

TALI – Fabrique d’Horlogerie BLUM & Frères MEYER La Chaux-de-Fonds

TALMA – Fabriques MOVADO Achille DITISHEIM La Chaux-de-Fonds

TANIS – TANIS Watch S.A. Granges

TANIT – L. A. et J. DITESHEIM La Chaux-de-Fonds

TARA – JURAWATCH Cie (to USA) Delémont

TARA LEVER – Compagnie des Montres JURAWATCH Delémont

TAVANNES – TAVANNES Watch et CYMA Watch Co. S.A. (to USA) La Chaux-de-Fonds

TAVALOR – Fabrique d’Horlogerie DROZ & Co Tavannes

TDBK – TENOR-DORLY, DUBOIS, BRAC, KELEK, Tramelan, Le Brassus, Breitenbach, La Chaux-de-Fonds

TEAM – Les Fils d’Armand NICOLET S.A.R.L. NICOLET Watch (to USA) Tramelan

TEAM-STEADY – Les Fils d’Armand NICOLET S.A.R.L. NICOLET Watch (to USA) Tramelan

TECHNICIAN – Fabrique d’Horlogerie ZILA S.A. La Heutte

TECHNOS – GUNZINGER Frères S.A. Rosières/Welschenrohr Soleure

TEDDY – EIGELDINGER & Cie S.A. La Chaux-de-Fonds

TELEDATE – CYMA Watch Co S.A. TAVANNES Watch H.F. SANDOZ (to USA) La Chaux-de-Fonds

TELEGUIDE – FELCA & TITONI Watch Ltd Granges

TELIX – TELIX Watch – TENNENBAUM & CIE. (to USA) Bienne

TELL – Montres TELL, JEQUIER Frères & Cie Fleurier

TELLUS – CORTEBERT Watch Co., JUILLARD & Co Cortébert

TELOR – ARTHUR SCHWAR – MICAL Watch Co Le Locle TEMPOMATIC – Fabriques MOVADO Achille DITISHEIM La Chaux-de-Fonds

TEMPORIS – Nouvel Fabriques LE PHARE S.A. C. BARBEZAT-BAILLOT Le Locle/La Chaux-de-Fonds

TEMPUS – fabrique d’Horlogerie Charles SCHILLER La Chaux-de-Fonds

TENOR-DORLY – TENOR-DORLY S.A. Tramelan

TENSO – ARTHUR SCHWAR – MICAL Watch Co Le Locle

TERIAM – Montres TERIAM HUNSPERGER & Cie (to USA) La Chaux-de-Fonds

TERROR – DIDIESHEIM-GOLDSCHMIDT La Chaux-de-Fonds

TERVAL – ALPINA Union Horlogère S.A. Straub & Co Ltd (to USA) Bienne

TEXA – FELCA Watch S.A. puis FELCA&TITONI Watch Ltd (to USA) Granges

THE A1 REGULATOR – WEST END Watch Co S.A DROZ, AMSTUTZ Co Genève

THE ASCOT – Compagnie WEILL La Chaux-de-Fonds

THE ASCOT – HANCHOZ Frères Le Locle

THE MAMBO WATCH – Fabrique d’Horlogerie La Chaux-de-Fonds

THEODORA – LOUIS BRANDT & Frère S.A. Bienne

THE GUARDIAN – Compagnie des Montres DITIESHEIM La Chaux-de-Fonds

THE HIT – Compagnie des Montres INVAR – Fils de Achille HIRSCH & Co La Chaux-de-Fonds

THE INSURANCE – Frédéric et paul DREYFUS La Chaux-de-Fonds

THE LONGCHAMPS – Fabrique de Montres Léon BREITLING La Chaux-de-Fonds

THE NETHAM WATCH – F. Arnold DROZ La Chaux-de-Fonds

THE NIZAM – Jules GRUMBACH La Chaux-de-Fonds

THE PHAROS – H. BARBEZAT-BOLE Le Locle

THE PRETTY – Compagnie des Montres WEILL La Chaux-de-Fonds

THE QUICK TRAIN – RAYVILLE Watch Mfg. Co. Ltd Villeret

THE SANDOZ WATCH – Compagnie des Montres COURVOISIER Versoix

THE STAR OF INDIA – JH FROSSARD Porrentruy

THE SUN – GOERING Watch Cie La Chaux-de-Fonds

THE TIMES – Gisiger Frères, Selzach

THE 20TH CENTURY WATCH – E. BLANCPAIN & Fils Villeret

THE RELIANCE – CUNO CURTEN La Chaux-de-Fonds

THE WILKA WATCH – Montres KAUFMANN Wm (to USA) Genève

THUYA – A & A GILOMEN S.A. Longeau

THOMMEN – Fabrique d’Horlogerie THOMMEN S.A. (to USA) Waldenbourg

TIEGA – MEYER & STUEDELI S.A. (to USA) Soleure

TILDY – SONVILIER Watch TILDY BLOCH & Fils Sonvilier/La Chaux-de-Fonds

TILLEUL – Fabrique d’Horlogerie JUILLARD Frères Porrentruy

TIMEFIX – Fabrique de montres SUTER (to USA) Bienne

TIMES – Fabrique d’Horlogerie ED. KUMMER S.A. Bettlach

TIMES WATCH – TIMES Watch Co Emile GISIGER (to USA) Bienne

TIMOR – TIMOR Watch Co. J.BERNHEIM Co (to USA) La Chaux-de-Fonds

TIPTOP – BUSER Frères & Cie S.A. Niederdorf

TISSOT – Fabrique d’Horlogerie CHS. TISSOT & FILS (to USA) Le Locle

TITAUTO – Fabrique SOLVIL des Montres PAUL DITISHEIM S.A. (to USA) Genève

TITOMATIC – Fabrique SOLVIL des Montres PAUL DITISHEIM S.A. (to USA) Genève

TITONI – FELCA Watch S.A. puis FELCA&TITONI Watch Ltd Granges

TITUS – Fabrique SOLVIL des Montres PAUL DITISHEIM S.A. (to USA) Genève

TOTO – Manufacture de CHEZARD Chézard

TOUCHON – WITTNAUER & Cie. S.A. Genève

TOURING – VULCAIN et VOLTA, DITISHEIM & Co La Chaux-de-Fonds

TOURIST – ALLEMANN AD. Fils S.A. Rosières /Soloturn

TOXEDO – L. A. et J. DIDISHEIM La Chaux-de-Fonds

TOWER – TOWER Watch Co Ltd Fabrique d’Horlogerie Genève

TRADITION – REUSSER S.A. (to USA) Bevilard TRAFALGAR – Société BAUME Frères Le Bois

TRAMELAN WATCH Co – BEGUELIN & Co S.A. La Chaux-de-Fonds

TRANSIT – TRANSIT Watch S.A. Tempelhof & Berek Bienne

TRANSMARINE – Les Fils d’Armand NICOLET S.A.R.L. NICOLET Watch (to USA) Tramelan

TRAVAIL – Montres CERVINE S.A. La Chaux-de-Fonds

TRAVELER – Fabrique d’Horlogerie ZILA S.A. La Heutte

TREBEX – MILEX ELEM Watch Co Ltd Bienne

TREMOLAT – Constant HOURIET-GINDRAT Tramelan

TREMOLO – Paul AUBERT & Fils Le Lieu

TREMOLO – Ph. Wolf, La Chaux-de-Fonds

TRESSA – TRESSA-LUX CATENA S.A. La Chaux-de-Fond, La Neuveville, puis Bulle

TRIEBOLD – Fabrique d’Horlogerie E. TRIEBOLD (Muros) Mumpf

TRI-COMPAX – Manufacture des Montres UNIVERSAL PERRET & BERTHOUD S.A. Genève

TRIO – avec 3 étoiles COULLERY Frères Fontenais

TRIUMPH – WEBER & DUBOIS La Chaux-de-Fonds

TRIVERA – TRIVERA Watch, WERNER TRIEBOLD-RIS Mumpf

TRIWERA – TRIVERA Watch, WERNER TRIEBOLD-RIS Mumpf

TROPIC – Fabrique d’Horlogerie MINERVA S.A. Villeret

TRUELINE – FORTIS S.A. Montres W. VOGT Granges

TRUENA – E. BLANCPAIN Villeret

TUDOR – Montres ROLEX S.A. TUDOR Montres S.A. (to USA) Genève

TUGALINE – SAUTER Frères & Cie S.A. PIERPONT Watch Co (to USA) Bienne

TURIA – Jules CALAME La Chaux-de-Fonds

UFESA – UFESA E. SCHLUP-ABRECHT Montres Roskopf Longeau

ULYSSE NARDIN – ULYSSE NARDIN S.A. Manufacture de Montres et Chronomètres (to USA) Le Locle

ULTRASONIC – Manufacture d’Horlogerie ENICAR S.A. (to USA) Longeau/Bienne

UNI-COMPAX – UNIVERSAL Genève

UT – Fabrique d’ébauches UNITAS S.A. Tramelan

UNITAS – Manufacture d’Horlogerie et d’ébauches puis A. REYMOND S.A. Tramelan

UNIVERSAL – UNIVERSAL Chronographes Les Ponts-de-Martel

UNIVERSAL Genève – Manufacture des Montres Universal PERRET & BERTHOUD S.A. (to USA) Genève

UNIC – Montres UNIC S.A. Montres de précision Tramelan

UNION WATCH – ERNEST BOREL & CIE. S.A. Neuchâtel

UNION HORLOGERE – UNION HORLOGERE S.A. (to USA) Bienne

UNL – Chronomètre de Marine ULYSSE NARDIN Le Locle

UNVER – JOHN BRINGOLd & Co Bienne

URANIA – Compagnie des Montres URANIA Bienne

URANIUM – JOHN BRINGOLD & Co Bienne

URANIA – Compagnie des Montres URANIA Bienne

URANUS – FAVRE Frères La Neuveville

UVECO – Manufacture des Montres UNIVERSAL PERRET & BERTHOUD S.A. Genève

VACHERON & CONSTANTIN – VACHERON & CONSTANTIN S.A. (to USA) Genève

VADIUS – Fabrique d’Horlogerie Henri JEANNERET-GRIS La Chaux-de-Fonds

VAL – VALJOUX S.A. Les Bioux

VAL – ETA S.A. Granges

VALDOR – Fabrique de Montres VALDOR D. GOLDENTHAL La Chaux-de-Fonds

VALJOUX – VALJOUX S.A. REYMOND Frères, puis Ebauches S.A. Les Bioux/Neuchâtel

VALGINE – Montres VALGINE Bienne

VALOR WATCH – BLUM & FREÈRES MEYER La Chaux-de-Fonds

VALORY – Compagnie des Montres VALORY S.A. Genève

VALRUZ – Fabrique d’Horlogerie DUVOISIN & Cie Henri, Veuve Genneveys-sur-Coffrane

VAN BUREN – Compagnie des Montres BUREN S.A. Bûren

VARIFORM – TIARA SA, Fabrique d’ Horlogerie Saignelégier

VARIX – CHOISI Montres S.A. (To USA) Locarno

V.BUECHE GIROD – Watch V. BUECHE GIROD S.A. Bienne

VEDA – Montres Edouard BIEDERMANN La Chaux-de-Fonds

VELOX – Fabrique d’Horlogerie Achille HIRSCH La Chaux-de-Fonds

VENCEDOR – Société Horlogère de RECONVILIER Reconvilier

VENDOME – VENDOME Watch Veuve M. GURTNER (to USA) Corcelles

VENUS – Les FILS de PAUL SCHWARZ ETIENNE, PUIS Ebauches S.A. La Ch-de-Fds/Neuchâtel

VERNETA – GAGNEBIN & NICOLET Tramelan

VERY – Armand DUCOMMUN-MULLER La Chaux-de-Fonds

VENCEDOR – Société Horlogère de RECONVILIER Reconvilier

VENDOME – VENDOME Watch S.A. Corcelles/Neuchâtel

VERONICA – ALLAINE Watch S.A. Porrentruy

VERMOT – Fabrique d’Horlogerie PAUL VERMOT & CO. S.A (to USA) La Chaux-de-Fonds

VERNETA – GAGNEBIN & NICOLET Tramelan

VESPA – Montres Fritz GRANDJEAN Le Locle

VESTA – BEYERSDORF Frères La Chaux-de-Fonds

VETO – LIENGME & Co. S.A. Cormoret

VETO – Fabrique de Montres FAVRE Frères La Chaux-de-Fonds

VIALUX – VIALUX Watch S.A. Bienne

VIANNEY HALTER – 1994 Manufacture JANVIER SA créée par Vianney HALTER Ste Croix

VIBRONA – Compagnie des Montres MOBILE La Chaux-de-Fonds

VICI – Montres Georges BENGUEREL La Chaux-de-Fonds

VICTORIA – Manufacture d’Horlogerie PRECIMAX S.A. S. Tripet (to USA) Neuchâtel

VIDAR – MEYER & STUEDELI S.A. (to USA) Soleure

VIGILANT – Manufacture de montres Voir HIRSCH La Chaux-de-Fonds

VILLARD – VILLARD Watch Corcelles

VILLERET WATCH – Fabrique d’Horlogerie MINERVA S.A. Villeret

VINCITORE – Société Horlogère de RECONVILIER Reconvilier

VIRCHAUX – Fabrique d’Horlogerie CHARLES VIRCHAUX (to USA) La Chaux-de-Fonds

VIRGINE – ORIS Watch Co S.A Hölstein

VIRILE – Fabrique de montres Jacques EIGELDINGER La Chaux-de-Fonds

VIRTUS – ORIS Watch Co S.A. CATTIN & CHRISTIAN (to USA) Hölstein

VIKING – CORTEBERT Watch Co., JUILLARD & Co Cortebert

VINCA – VINCA S.A. Fabrique de Montres Bienne

VISO – ERA Watch Co Ltd. – C.RUEFLI-FLURY & Co (to USA) Bienne

VISSOLA – BELVIL Watch Co CO. S.A. Montres GIROXA (to USA) Bienne/La Chaux-de-Fonds/Soleure

VIVAT – Montres Georges BENGUEREL La Chaux-de-Fonds

VIVAX – Fabrique d’Horlogerie ED. KUMMER S.A. Bettlach

VIXIA – VIXIA Watch Co Ltd (to USA) Bienne

VOGEL – Jules CALAME La Chaux-de-Fonds

VOGIS – MATINA Watch Ltd. A. MICHEL Fabrique d’Ebauches Granges

VOGT V – Fabrique d’Horlogerie Richard VOGT & Cie Bienne

VOLCAN – Montres KUNSCH & SPORI Bienne

VOLTA – Fabrique de Montres VULCAIN et VOLTA, Ditisheim & Co La Chaux-de-Fonds

VOLTIGE – VOLTIGE Watch Co S.A. Bienne

VOUMARD – VOUMARD Montres vers les années 60 BELECO et GERMINAL Neuchâtel/Hauterive

VULCAIN – Fabrique de Montres VULCAIN et VOLTA, Ditisheim & Co (to USA) La Chaux-de-Fonds

VUKA – Fabrique d’Horlogerie VUKA S.A. Pieterlen

W.TRIEBOLD – W. TRIEBOLD Watch Factory Rheinfelden

WALDORF – ARTHUR SCHWAR – MICAL Watch Co Le Locle

WARDEN – Compagnie des Montres DATUM-NIR La Chaux-de-Fonds

WANDFLUH – FORTIS S.A. Montres W. VOGT Granges

WARINES – WARINES Watch A.GERBER S.A. Delémont

WATERLOO – Société BAUME Frères Le Bois

WATERMASTER – ZILA S.A. Fabrique de Montres La Heutte WATEX – AD. OBRECHT S.A. Soleure

WEARWEL – Compagnie des Montre ABRA La Chaux-de-Fonds

WEGA – WEGA Watch S.A. (to USA) Granges

WELFARE – Montres ZODIAC S.A. Fils de Ariste CALAME Le Locle

WELTA – Montres WELTA, EDYS & NELKA Co WYSS&TROHLER (to USA) Bienne

WEMA – Horlogerie WEMA WERNER MAYER Bienne

WEMBLEY – ROTH E. S.A. (to USA) Neuchâtel

WENGER – Montres ED. WENGER Bernhard WENGER Genève

WERMEILLE – WERMEILLE & Cie/ J.P.SCHLUNEGGER St-Aubin/Neuchâtel

WEST END – WEST END Watch Co S.A DROZ, AMSTUTZ Co Genève

WEST END Watch Co – WEST END Watch Co S.AAlcide DROZ&Fils St-Imier

WESTFIELD – WEST END Watch Co S.A DROZ, AMSTUTZ Co Genève

WIG-WAG – Fabrique d’Horlogerie LA CHAMPAGNE S.A. (to USA) Bienne

WHITE STAR – Fabrique de Montres WHITE STAR – WEISS & CO. La Chaux-de-Fonds

WILKA – Fabrique de Montres WILKA Wilhelm KAUFMANN (to USA) Genève

WILLE FRERES – Manufacture de Montres NATIONAL S.A. CHS-LEON SCHMID & Cie La Chaux-de-Fds

WITTNAUER – WITTNAUER & Cie S.A. WIITNAUER Frères Genève

WSA – Henri PICARD & Frères La Chaux-de-Fonds

WT – Montres WEBER, GOTTLIEB AG (to USA) Titterten

WYLER – Fabrique de Montres WYLER S.A. Paul WYLER (to USA) Genève/Bienne

XURY – Fabrique d’Horlogerie DEGOUMOIS & Cie La Chaux-de-Fonds

ZABRA – Compagnie des Montre ABRA La Chaux-de-Fonds

ZEDON – ZEDON Watch Co Genève

ZELIA – Fabrique SOLVIL Des Montres PAUL DITISHEIM S.A. Genève

ZELTEX – ZELTEX Cie – H. WILSDORF & J. AEGLER Genève /Bienne

ZENITH – Fabrique d’Horlogerie ZENITH S.A. Georges. FAVRE-JACOT (to USA) Le Locle

‘’ZENITH’’ – Fabrique d’Horlogerie ZENITH S.A. Georges. FAVRE-JACOT (to USA) Le Locle

ZERIAM – Fabrique J. HUNSPERGER & Co La Chaux-de-Fonds

ZETEX – Montres ZETEX (Rolex) H. WILSDORF & J. AEGLER Genève/Bienne

ZENO – EIGELDINGER Fils & Cie S.A. La Chaux-de-Fonds

ZILA – ZILA S.A. Fabrique de Montres (to USA) La Heutte

ZIYNETH – Georges FAVRE-JACOT Le Locle

ZODIAC – Montres ZODIAC S.A. Fils de Ariste CALAME (to USA) Le Locle

1876 AGASSIZ – AGASSIZ Watch Co S.A. St-Imier

333 – Fabrique d’Horlogerie CH. DÜRR La Chaux-de-Fonds

67 SWISS TIME – 67 SWISS MADE Théodore SCHAEDLI La Chaux-de-Fonds

67 IN TIME – 67 SWISS MADE Théodore SCHAEDLI La Chaux-de-Fonds