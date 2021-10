Galería de relojes de los lectores (13), con vídeo y sugerencia

Seguimos con la galería de los lectores, hoy con variados relojes como ya es habitual (a lo bueno nos acostumbramos rápido), pero además con una sugerencia, y por primera vez en la historia de la galería, con un vídeo que os va a encantar. Es además una de las galería con mayor participación hasta la fecha, quizás la que más, con nuevas incorporaciones que esperamos sigan repitiendo. Bienvenido Carlos V.

Aficionadoalosrelojes

Por el momento, no tengo más relojes en mi colección actual por lo que me parece interesante enseñar un curioso reloj de la colección de mi padre. Un reloj canario con corazón japonés de cuarzo (movimiento Orient). Un Racer Vintage de finales de los 80 o principios de 90. La serie Vintage de Racer (RV) homenajeaba a los relojes de la primera mitad del siglo XX de ahí que el tamaño de este reloj sea de apenas 32mm. Data de la época de esplendor de la marca. En esta época, los Racer montaban movimientos Orient debido a que había un acuerdo comercial entre las marcas. La empresa creadora de Racer distribuía relojes Orient en España y Portugal, empezaron en los 60 a distribuirlos en Canarias, por lo que no tuvo que serles difícil conseguir que los japoneses les facilitasen los movimientos.

Ante el empuje de marcas como Viceroy o Festina a finales de los noventa Racer empezó a perder importancia en el mercado español. En un intento desesperado por sobrevivir, se unió a la moda de pagar pastizales a famosos por salir en sus anuncios llevando el reloj, la jugada no salió bien y la marca ha acabado en posesión de B&B TRENDS S.L., empresa que la sigue comercializando aunque ya nada tiene que ver con aquella marca canaria creada por empresarios hindúes que era sinónimo de relojes de calidad para buena parte de las gentes de las islas. Una pena Guti que B&B Trends no contestasen a tu correo para conocer sus planes con la marca.

Por si te interesa Guti dedicarle un artículo a la marca en el blog, he encontrado a esta mujer Ana Belén Herrero Hernández (desconozco si querrá colaborar) que fue directora de Racer desde 1999 hasta casi su final como empresa. No sé si podría interesarte entrevistarla o incluso, más interesante en mi opinión, ver si te puede facilitar el contacto con alguna persona que estuviese en la empresa en los ochenta o principios de los noventa y nos hablase de esa época de la mano de Orient y saber en que momento y por qué motivos se acabó la colaboración.

ARB Cuentatiempos

Hola amigos aquí van fotos de mi ultima adquisición. Solo unos días antes de enfermar, hice negocios con un viejo amigo marino mercante acabado de arribar y pude hacerme con este buen reloj. Me ha costado un dinerillo y he dado otro buen reloj de vuelto pero ha valido la pena. Se trata de una edición especial Blue Angels del famoso calibre AT con sistema Perfect de Citizen. Un aparato muy cargado de recursos que los usuarios normales nunca explotaran.

Yo soy de exprimir hasta el ultimo dato que me ofrece un reloj así que ya sabéis que cuando regrese a casa Dios mediante, tengo juguetito nuevo para entretenerme largo rato.

Te mando una imagen y un vídeo de mi rotador «Do it yourself». El aparato lo armé de partes de una linterna recargable, una base de una cafetera, un motor bidireccional de un espejo retrovisor de un Omnibus y la parte giratoria la hice en madera cedro y alambre aleación de bronce de soldadura. Todo alimentado por una fuente de 12 volt.

Este invento rotador trabaja muy rápido. Lo hice así para resolver. Me llena la espiral del Orient M-Force Delta en alrededor de 8 minutos. En media hora tengo cargado toda la banda de automáticos.

Aquí les muestro el método que uso para reabastecer un EcoDrive o otro reloj Solar a su valor de carga máximo en poco tiempo. Lo sumerjo en buena cantidad de agua en un pomo grande de cristal y lo pongo al sol entre 1 y 3 horas depende del modelo. El medio liquido evita sobrecalentamiento en el calibre o modulo y deja pasar la energizante luz directa del sol. En algunos casos le echo un poco de agua fría a las 2 horas si el sol esta muy caliente. Tuve que meter mano de la inventiva pues a veces tengo bastantes Ecodrive en mi poder y no me da el tiempo en muñeca para tenerlos cargados a todos. Citizen recomienda al menos 5 minutos de luz solar directa al día. En la foto sale mi EcoZilla abasteciendo a marcha forzada en solo una hora, pues este lleva un calibre de solo tres manos de muy poco consumo y poca capacidad de almacenamiento, por esto se llena muy rápido. Después camina casi un año en absoluta oscuridad sin perder hora ni fecha.

En estas les muestro la tropa reunida con el Tortuga de Seiko en primer plano. Solo no conservo de este grupo el Victorinox de la izquierda detrás y el Seiko 5 de bisel pepsi de la derecha adelante.

Carlos V.

Este reloj lo recuerdo desde que tengo uso de razón, porque era el reloj de mi abuela, que vivía con mis padres. Y no es porque sea un reloj tamaño señora sino lo que, en aquel entonces se llamaba tamaño «cadete» (de ahí que se diga muchas veces que los relojes militares, que tanto nos gustan hoy, en su origen no eran de 38 mm., sino bastante más pequeños). El mío tiene un diámetro de 30 mm., y la abuela lo prefería así -y no un 24/27 mm. de señora- porque lógicamente así veía mejor la hora.

Pues bien, recuerdo que en las navidades de 1979 a mi abuela le regaló un hijo suyo un reloj de cuarzo («a éste no tiene Vd. que darle cuerda, madre; una pila una vez al año y listo…»). Yo era un loco por los relojes ya con 6 ó 7 años, y deseaba que llegase cuanto antes el momento de hacer la Primera Comunión, pues se me había prometido como regalo (el regalo estrella, realmente, para mí) un reloj. Pero este regalo que inesperadamente recibió mi abuela, precipitó los acontecimientos y yo tuve antes de lo.previsto mi primer reloj. Aunque posteriormente, por mi Comunión, recibí el prometido reloj, que puedo enseñar aquí un día, porque también lo merece.

Este Festina tiene, por lo tanto, muchos más años que los que lleva conmigo. Debió ser comprado, calculo yo, hacia los años 60, pero desconozco la fecha. Lo que le hace tener un gran valor.

Monta, según me ha informado un profesional que lo ha abierto, un calibre Felsa, muy utilizado en aquellos años por Festina y otras marcas. Y, con el paso de los años, hay que reconocer que mi abuela cambió a peor. Pero ella sabía las ganas que yo tenía de tener un reloj y, además, me consta que era su nieto favorito. Así que el cariño hizo el resto …

Es una suerte, que pocos aficionados a la relojería tienen, la de conservar el primer reloj y, por si fuera poco, en perfecto funcionamiento. Recuerdo los años en que, un como ritual, la familia poníamos en hora nuestros relojes aprovechando las señales horarias del telediario de las 9 de la noche, y les dábamos cuerda.

Todos estos recuerdos son los que quizá han hecho que, desde siempre y aunque tenga automáticos y de cuarzo, los relojes de carga manual sean mi sistema favorito. Para mí es un placer hacerlo a diario y, ahora que están de moda calibres con 80 h. de reserva de marcha, si por mí fuera se podían ahorrar el esfuerzo. A mí lo de darles cuerda cada noche me sigue pareciendo un ritual tan placentero como el té de las cinco para un británico.

Alf Monqui

Un Citizen automático con una sencilla y preciosa esfera azul.

Ricardo

Este reloj perteneció a mi suegro que desgraciadamente nos dejó este 7 de septiembre, es un reloj viejísimo, con movimiento Made in USA.

Acabo de desempacar mi nuevo G Shock G9000, lo presento a la Galería, gracias por el espacio Guti.

Un Relojista

Phylida Explorer, un homenaje al Rolex Explorer. Cristal de zafiro, acero 316L, resistencia al agua de 10 ATM… Lo único que le falta es parada de segundero, funcionalidad de la que carece el movimiento Miyota 8215.

En la foto se muestra con una correa de piel que yo le puse. El reloj viene con un armis de acero.

Casio MQ-24, un reloj decididamente pequeño – 34 milímetros – y con una esfera de diseño minimalista. Me gano la vida como informático y este reloj me es muy conveniente, dado que no necesito quitármelo para trabajar con mi ordenador. Por otra parte, su acertado diseño hace que leas la hora rápidamente a pesar del pequeño tamaño de la esfera.

Muy recomendable el especial sobre este reloj publicado recientemente en Zona Casio [1].

Sergi

¿Quién dijo que Lotus era malo? Mi reloj de comunión y el de mi hermana. Algún día los restauraré.

Creación artística: «tot el mon té un castell fet de pedra, pols i temps» («Todo el mundo tiene un castillo hecho de piedra, polvo y tiempo»).

Guardatiempo

Aquí os traigo el Hanhart Pioneer One, uno de los recién llegados y el reloj que más me ha transmitido últimamente.

En segundo lugar, un Lilienthal-Berlin Zeitgeist Automatik, la segunda unidad que tengo de esta marca y modelo en donde llama mucho la atención que tanto caja, milanesa, esfera e incluso el disco fechador sean del mismo color.

Para terminar, el Laco Casablanca 42, un reloj que tenía muchas ganas de poder tener.

Gracias a todos los que os habéis mandado fotografías.

No olvides poner en el asunto la palabra «Galería». Y recuerda que las imágenes deben de ser recientes e inéditas.