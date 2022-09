Galería de relojes de los lectores (23)

Mes de septiembre y continuamos con la galería de los lectores, recuperando también las imágenes de agosto que por falta de participación no fueron publicadas. Os recuerdo que la periodicidad mensual en esta sección está condicionada a tener al menos 10 participantes, o 20 fotografías, lo primero que ocurra, acumulándose todo el material hasta el mes siguiente, algo que de no ser así le quitaría gran parte del interés y la variedad a la galería. Afortunadamente, creo que esta edición compensa con creces la ausencia de agosto.

Sergio

Esta vez no voy a mostrar relojes de pulsera, sino de sobremesa, y que tampoco son míos.

El primero está en la sede de la Caja Rural de Aragón, que antiguamente fue el Casino Mercantil, es un edificio modernista, si alguna vez pasáis por Zaragoza, merece la pena visitarlo, pero antes mirar en la web de la Caja si se puede hacer la visita, estas fotos las hice la jornada de Zaragoza en Blanco, en la que museos y centros turísticos están abiertos hasta las doce y hay actividades y conciertos.

Este reloj está en la sala de columnas y en desuso. En la esfera solo se ve de cerca, y medio borrado la palabra Zaragoza y en el marco las iniciales MCA.

Ahora la segunda aportación, es uno de esos relojes medio olvidados en un rincón, que no se sabe si están por costumbre, por decoración, o por ser un legado. Este está en la casa de los abuelos de mi cónyuge.

Bia Namaran

Dando una vuelta con el DW-5600GU edición especial G-Shock Universe, para la audio-review. Un modelo que llama mucho la atención con sus tonos monocromáticos, hecho para coleccionistas e incondicionales de G-Shock.

G-Shock GA-900 compitiendo con el GW-M5610U para apropiarse de mi muñeca, ¿quién vencerá?

Aficionadoalosrelojes

Contribuyo a la galería de los lectores con un Timemark CL99. Timemark es una marca española de relojería que se limita a importar relojes baratos de todo tipo de China. Tienen hasta cuarzos con trasera trasparente. El CL99 es un pequeño reloj despertador que funciona con pilas y cuenta con termómetro y calendario en varios idiomas, entre ellos el español. La alarma es bastante potente, no puedo hablar de la duración las pilas porque lo tengo desde hace me de 1 año.

Quiero presentar mi última adquisición un Seiko SRPF19K1. Se trata de un Seiko 5 Sports normal con un diseño especial basado en Ryu, personaje de la saga Street Figther (SFII). En concreto, este reloj pertenece a una tirada especial de relojes basados en SFV. Aunque he jugado a SFV no soy gran aficionado a este juego, si bien, durante mi niñez eché incontables horas al SFII por lo que esta tirada de relojes captó mi interés. De todos ellos, el de Ryu era mi favorito, los colores me parecían atractivos y el motivo de simular rayones en la pintura encajaba perfectamente con el entrenamiento sin fin que lleva Ryu para hacerse más fuerte desde que la saga comenzase en los ochenta.

Aunque el reloj me llamaba la atención, su precio me parecía alto para lo que ofrecía, ya un Seiko 5 normal es algo caro para lo que ofrece y este vale algunos euros más por lo que pasé del reloj hasta que lo vi en la web de una relojería local. No esperaba ver una edición de 2020, aparecer en 2022. contacté con ellos y me ofrecieron un pequeño descuento sobre PVP si lo compraba directamente en tienda, así que allí fui a ver el reloj directamente para ver si me seguía gustando y con la intención de si me gustaba apoyar al pequeño comercio local. Como podéis suponer, el reloj me siguió gustando en vivo y ahora forma parte de mi colección.

JulianM

Saludos Guti. Como siempre de antemano agradecerte por compartir tu tiempo y conocimientos en la página y el canal de youtube.

A propósito de una de tus publicaciones recientes («Un Reloj Especial») te envío algunas imágenes del Addiesdive MY-H2 Flieger A.

Creo que este reloj tiene unas especificaciones casi insuperables por su precio: cristal de zafiro, 200m de resistencia al agua, calibre NH35 (aburrido, ya sé, pero eficiente y de poco mantenimiento) y muy buen lume.

Esta versión estéril o sin logo es exactamente lo que describiste en el post, un reloj especial que no necesita presumir de marcas. Además, como espero se refleje en las fotos, cualquier tipo de correa le sienta bien, es como tener cinco relojes en uno.

Gracias por el espacio.

Te adjunto la foto de la trasera estéril del Addiesdive Flieger. Totalmente de acuerdo contigo, es muy interesante a pesar de que literalmente no dice nada. Nunca he entendido los logos de addies/steeldive, me parecen innecesariamente sobrecargados. En resumen,en el caso de este reloj «menos es mas» en todos los aspectos

Roberto

Recomendado por Sergio RV, comparto dos de mis adquisiciones, en segunda y primera mano.

Sergi Casanova

Buenas Javier, he participado en tus entradas algunas veces comentando temas de relojes Casio y demás. Estoy suscrito a tu newsletter y siempre te leo.

Ayer adquirí un Casio muy especial para mí.

Se trata de un Timbler Cruise Tic 100 y me apetecía mucho conocer tu opinión sobre él. Te mando un cordial saludo desde Barcelona y te dejo un par de fotos… Te deseo un genial verano.

No quería dejar pasar la ocasión de felicitarte por el relato sobre las carreras de Montjuïc, los Casio de resina etc

Te voy leyendo a lo largo de este caluroso verano. A ti y una biografía de Jon Belushi.

Te quería mostrar un pequeño gran Casio que ha venido a parar a mis manos. Y que me digas qué te parece… A mi me encanta, sospecho que a los dos nos seducen mucho los objetos con historia y carga emocional. Un fuerte abrazo desde la Ciutat Comtal.

Lopatin

Este mes como en el anterior repito con un digital, aunque “ligeramente” diferente.

Esta vez es un GW-5610U, regalo de mi pareja estas navidades, con la correa y el bisel cambiados por unos de inoxidable (ese último capricho ya no hubo manera de que fuera regalo).

Añadir que la foto donde sale en el estaca es aproximadamente desde donde salió en febrero el Pagani, pero con un “leve” cambio de fondo, eso y que me hubiera gustado sacar una mejor, pero o enfocas reloj o enfocas el fondo.

Y por último agradecer la ayuda inestimable de mi santo y sufrido padre con el huerto, ya que debido a mis problemas de salud si no llega a ir el a regar en esos días “malos” no tendría ni cardos.

Un saludo y feliz verano a todos.

Un Relojista

Pulsar es una marca por la que tengo debilidad y, por tanto, unos cuantos relojes en mi colección. Una marca del grupo Seiko que da mucho por poco. Este reloj, modelo Pulsar VJ33-X004 tiene caja de acero, tapa trasera roscada y una esfera con un efecto tornasolado precioso.

Un reloj ferroviario en la Estación Sur de Madrid. De marca Racer; desconocía que este fabricante se dedicase o hubiese dedicado a este negocio en particular. En este caso, el reloj estaba en buen estado y daba la hora correcta.

El Winner A458 es un reloj chino de los baratos que, pese a sus defectos, me encanta y que ya he traído a esta galería. Me tomo la licencia de repetir, en esta ocasión con una correa de piel de color negro que le sienta muy bien.

Relol Citizen con referencia E030-K16253.

Un reloj muy cómodo – 35 mm de diámetro -, de simple lectura, carga solar (tecnología Eco-Drive), todo acero, tapa trasera roscada y resistencia al agua de 10 ATM.

En la tapa trasera hay una leyenda que reza ‘ANTIMAG 4800’ lo que sugiere que es resistente a campos magnéticos. No he podido encontrar las especificaciones de este reloj, de modo que si alguien sabe algo acerca de este particular se agradece que comparta lo que sepa.

Relojes públicos en la cuidad de El Ferrol (provincia de La Coruña, España). Uno daba la hora correctamente, otro no.

En la zona de España en donde yo vivo lo habitual es que este tipo de relojes no funcionen. Una pena.

Reloj Festina con referencia F20000. Un reloj de los denominados «de vestir», de calidad – caja de acero, cristal de zafiro y movimiento de cuarzo suizo – y muy discreto.

La correa no es la original, sino una de cuero de Diloy.

Disfrutando de un día de playa con mi reloj Pulsar con referencia YT57-X041, con correa NATO a juego con el color de la esfera.

El reloj tiene un movimiento de cuarzo de origen Seiko y carga cinética (‘Kinetic’) [1], esto es, tiene una batería recargable que almacena energía procedente del movimiento de la muñeca del usuario.

Por lo que he leído en foros, los primeros movimientos de este tipo que hizo Seiko no estaban del todo logrados. En concreto, las baterías recargables las fabricaba también Seiko y tenían pérdidas: el ácido vertido estropeaba el movimiento más allá de una reparación razonable.

Este y otros defectos fueron solventados en sucesivos modelos – en lo referente a la batería Seiko volvió, al menos temporalmente, al redil de Panasonic / Matsushita – y hace ya tiempo que no dan ningún problema. Es una pena que desde un punto de vista comercial este tipo de relojes no hayan tenido el éxito que, a mi entender, merecen.

Al movimiento de este reloj el único pero que se le puede poner es que el rotor y demás elementos del mecanismo de carga son un poco ruidosos. Por lo demás, puedo dar fé de que para actividades deportivas es un gran reloj: puedes nadar, correr o llevarlo a una excursión por la montaña.

En la fotografía se ve que hay óxido en la correa. Proviene de los pasadores que le puse al reloj: son de baja calidad e incapaces de soportar el agua de mar. Basta con cambiarlos por unos de mayor calidad; en cuanto a la correa la solución es tan fácil como meterla en la lavadora cuando toque hacer la colada.

[1] https://www.pulsarwatches-europe.com/media/instructions/YT57_E.pdf

Casio MTP-S101, reloj de carga solar que, si no me falla la memoria, ya he traído a esta galería antes. Esta vez le he puesto una correa textil de dos piezas: cómodo y precioso.

Casio W-215H.

Sergio

Os envío mi última adquisición. Un Casio AE-1500WH. No era partidario de los digitales, pero viendo como el traqueteo con la bici me estaba estropeando los relojes, no ha quedado otra.

Me cogí este modelo reseñado por Javier, porque me conozco, y así ha sido, llevo más de una semana, y no me he acabado de leer el manual, ni de investigar sus complicaciones. Uso la hora, la cuenta atrás para hacerme el té, y el cronometro para medir el progreso que llevo pedaleando al trabajo. Así que cuantas menos funciones, menos me reconcome.

Le he puesto el nombre de «el estepario»; las fotos son un asco, pero me era muy difícil atinar con el móvil, y el deslumbre que llevaba a esas horas. Es una lástima no poder transmitir la sensación de sequedad y soledad por la que transito por esos caminos, para evitar las carreteras que dan al polígono, que son peligrosas hasta para los que van en coche (carreras ilegales y pirados de todo tipo).

Lo curioso es que ese secarral esta lleno de vida, lagartijas veloces de patas largas , ratas como gatos, conejos a patadas, zorros, y aves de lo más variado. Seguro que hay más bichos, pero a las 15 horas o las 01.30 h paso de fijarme más, ya me resulta todo demasiado heroico para mi.

De momento muy contento con el reloj y sobre todo algo fundamental, puedo ver la hora sin gafas.

Un saludo

Sergi

Te paso foto del Glycine con zapatos nuevos.

Que pases un buen día.

Oscar Hostyn

Presento el Tissot diver que al principio te comenté que lo lleve al servicio técnico. Me lo trajeron mal y sin el sello de garantía. El caso es que después de más de un mes metido en la caja lo he sacado y efectivamente me marca bien la hora con un retraso de aproximadamente unos 10 segundos lo que significa que va bastante bien a si que me lo puedo poner de nuevo. Estoy muy contento. Ya me parecía raro que un Tissot diera esos problemas.

Al final he optado por una nato naranja que le da más vida al reloj y a parte me da la impresión de que es más juguetón.

Aquí tienes el Certina con la nueva nato original. Parece que es nato y piel algo curioso y bonito.

Guardatiempo

Para esta galería post-vacacional he vuelto a escoger dos relojes. El primero es el Fiftyfour 62MAS, un homenaje a un clásico, pero que a pesar de su país de origen nos ofrece una altísima calidad a un precio contenido para los estándares europeos.

El segundo es un viejo conocido, pero en su versión Swiss Made demostrando que esta joven marca española escucha las sugerencias de clientes y aficionados. El Pole Watches Ukiyo.

