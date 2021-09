Galería de relojes de los lectores (12). Primer Aniversario

Seguimos con la galería de los lectores. Si las cuentas no fallan es la duodécima entrega, lo que significa que hemos llegado ya al primer aniversario de esta participativa sección:

– 12: Septiembre 2021.

– 11: Agosto 2021.

– 10: Julio 2021.

– 9: Junio 2021.

– 8: Mayo 2021.

– 7: Abril 2021.

– 6: Marzo 2021.

– 5: Febrero 2021.

– 4: Enero 2021.

– 3: Diciembre 2020.

– 2: Noviembre 2020.

– 1: Octubre 2020.

No hay mejor forma de celebrarlo que con la gran participación de esta entrega, algo que me pone muy contento. Encontraréis fotografías muy interesantes. Tenemos a ARB Cuentatiempos de quien por motivos vacacionales durante agosto tuve que dejar pendiente algunas fotografías y que hoy recopilaremos. Me gustaría dedicar esta galería precisamente a él. Como muchos sabéis, lo está pasando mal con el Coronavirus pero nuestros pensamientos y ánimos están con él.

Entre las nuevas incorporaciones Luis Sánchez nos solicita ayuda para poder indentificar la marca de su reloj, una pieza que nos había explicado perdió el logotipo en la esfera; cualquier aportación será bienvenida. También agradecer la incorporación de Pemsar que nos presenta una pieza muy del gusto de todos nosotros. Por supuesto sin olvidar a los veteranos que siguen sorprendiéndonos con más relojes que no habían sido presentados: Aficionadoalosrelojes, WR_100 y Ricardo.

ARB Cuentatiempos

Hola amigos de la Bitácora aquí les muestro unas fotos para la galería que complementan muy bien lo comentado días atrás sobre los acumuladores Citizen. Busqué por gaveteros olvidados hasta que encontré un acumulador Citizen refaccionado por mi en el pasado. ¡Y asombro! La mala memoria una vez mas nos juega una mala pasada, ¡Si son CTL! solo que Citizen los hace propietario (muy específicos) al ponerle el contacto soldado con la laminita hacia un lado y afuera. Para más dato, por lo menos en esa época comentada, los encargaba a Panasonic como se puede ver en las fotos. En ellas también sale el reloj refaccionado que aun conservo en la actualidad después de muchos años de bregar a mi lado, el famoso «La concha» como bien se le conoce por gente del mundo del buceo Pro. Posee el calibre J250 que es de los pocos Cuarzos (en este caso Ecodrive) Japoneses con joyas en su movimiento. (11 o 15 si mal no recuerdo, las pude observar en el momento del cambio de acumulador)

Tengan ustedes un buen día señores.

Por motivos de tiempo, fue imposible publicar las fotografías del acumulador que puntualmente me hizo llegar ARB Cuentatiempos. Unas imágenes que documentaban el tipo de batería que monta Citizen U70y que deberían haber coincidido con el Citizen del mes pasado, así que me permito rescatarlo.

Este fue el Citizen Ecodrive U70 que di a cambio cuando logré hacerme con el Panerai. Un reloj que me gustaba mucho (hasta la fecha actual es el Ecodrive con mayor autonomía. Es el único de todos los fabricados por Citizen que logra estar unos asombrosos siete años hibernando en total oscuridad sin perder la hora ni resetearse, parece poco, pero da una tranquilidad de espíritu tremenda) su única pega es que pesa lo mismo que un gran diver sin llegar a serlo. Este es un reloj inspirado en el automovilismo deportivo muy bien logrado en su concepto para mi opinión. Además con un calibre ana-digi de los mejores que he visto. También este es uno de los que nunca mas ha aterrizado por acá por mis manos. Ahí puedes ver un poco de mi sufrimiento, he tenido que quitar relojes que me gustaban mucho, para poder a veces hacerme con otros que como el Panerai solo me han dado un buen dinero.

Hola amigos lo prometido es deuda y aquí les envío imágenes de la famosa «Piedra verde» que se usa en Cuba para pulir todo tipo de cosas incluido relojes y joyas. Es de origen soviético y aquí se empleaba originalmente para preservo de armamento, pero la inventiva del Cubano de a pie le encontró un uso práctico mas a su beneficio directo. En las fotos se observa el frontal de acero del robusto Casio G-7100D que desmonté del reloj y alisté para ser pulido, junto a otras piezas de otros relojes diferentes. Una faena lenta y trabajosa de hacer pero muy agradecida por embellecedora.

Aficionadoalosrelojes

En esta ocasión presento mi Luch Monoaguja con calibre 1801.1h. Este reloj hizo que me volviese a aficionar a los relojes. De este modelo, me encanta el color de la esfera y el de la correa, la cual es la original.

En la actualidad, Luch le ha añadido una trasera visible y mejorado la visibilidad de los minutos en la esfera, incluso comercializa un modelo con cristal de zafiro. En mi reloj, la trasera no solo no es visible, sino que hay que quitar una segunda tapa para poder ver el mecanismo.

No quiero acabar sin comentar Luch no solo ofrece relojes monoaguja con calibre de manufactura propio sino que también los vende con un Miyota 82S5. El precio, eso sí, es bastante mayor.

WR_100

En esta ocasión, he rescatado del cajón de los relojes olvidados otro regalo de empresa. En este caso es un reloj BOSCH inspirado claramente en el Rolex Submariner.

Sin embargo, lleva un movimiento Miyota de cuarzo y su resistencia al agua es de sólo 5 bar.

Creo que llegó a mis manos en 2008 o 2009. Desde entonces y hasta que se gastó la pila me lo habré puesto en cinco o seis «ocasiones especiales».

Adjunto fotos con la caja, la garantía y los detalles más importantes. Tengo que decir que el lumen es todavía potente, pero que enseguida pierde intensidad.

Pemsar

Me he hecho hace dos días con un reloj, sin uso y en excelente estado. Un reloj Micro, en dos tonos de acero (acero y dorado) de corte clásico.

Lo cierto es que recordaba esta marca, porque la visionaba en mi mente. Y me he encontrado con tu Blog y, he leído la historia de Micro.

Creo que todos los relojes tienen alguna historia detrás. Aparte de la Marca y el modelo, están la que escriben las personas que usaron los relojes y los que los custodian. Y están los que se hacen con relojes con parte de historia.

Te envío algunas fotos del modelo. Porque es parte de esa historia relojera española. Y funciona perfectamente bien.

Ricardo

Envío foto de mi reciente adquisición, un Invicta 8929, saludos a todos

Luis Sánchez

Te envío las fotografías de mi comentario.

He publicado en tu blog otra publicación sobre el artículo del Seiko Monster porque me interesa mucho tu opinión al respecto. Es que tengo cargo de conciencia y no sé si es normal mi experiencia con el Monster, puesto que lo he comprado, probado y guardado debido a que creo que es incómodo, no sé si acabas acostumbrándote, así que lo he puesto en venta, perdiendo dinero, eso sí pero lo asumo.

Guardatiempo

Para cambiar un poco os presento un adelanto de algunas piezas que todavía no he reseñado. ¡Espero que así vayamos haciendo boca!

Orient Sun & Moon Versión 4.



Steinhart Ocean One Premium Ceramic



