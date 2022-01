Marcas de relojes que no responden

Hace unos días intentaba ponerme en contacto con Time Force, ya sabéis la firma fundada por Christian Frommherz en 1991 en Suiza y que en 2006 fue adquirida por Grupo Valentín. En 2013 cesan su actividad de manera que Time Force termina siendo propiedad de la familia Trusendi (Pierre y Patricia) con sedes en Suiza y en Panamá, motivo por el que gozan de bastante éxito en América Latina.

Por tanto Time Products Corp, con su herencia española y compartiendo idioma de interlocución, no llegaba a ser una marca de relojes española propiamente dicha, pero sí unos interesantes candidatos para formar parte de las entrevistas a la industria relojera. Tras bastante insistencia ni siquiera llegue a lo que conseguí en Viceroy, que al menos leyeron mis mensajes. Les intenté ubicar desde el formulario de contacto que disponen en timeforcewatch.com, desde el email que proporcionan en la página (online@timeforcewatch.com), e incluso desde el sistema de chat integrado. Nada, ni una respuesta.

Ya comentaba en Qué no tienes que hacer si montas una relojería online que si quieres que tu empresa tenga éxito en el mundo digital tienes que escuchar a tus clientes y potenciales clientes. No pongas un sistema de chat en tiempo real si no estás dispuesto a atenderlo, y no coloques un formulario para contactar si vas a ignorar todas las peticiones. Causas un efecto contraproducente porque los usuarios invierten un tiempo en darte un «feedback» a veces valioso que como tu ignoras, se siente traicionados y terminan odiando tu marca.

Pero no voy a quejarme de Time Force, sería repetir la historia de las marcas de ropa deportiva que no responden, o de la lista negra de relojes. Entonces recordé que desde que comencé con el Instagram de @Guardatiempo adopté dos criterios básicos. El primero es que seguiría a todas las marcas de relojes que encontrase en la red, y actualmente van más de 2.000. El segundo es que bloquearía todas aquellas que habiendo leído mis mensajes no me respondieran.

Debo hacer notar que grandes marcas como Tissot ni siquiera abren los mensajes privados o DM. No es algo en lo que esté a favor, pero entiendo que con tanta actividad les sea enormemente caro (que no imposible), responder todos los comentarios y todos los mensajes. Aunque de momento Instagram no permite desactivar los DM, si que podemos ignorarlos que es lo que hace la mencionada Tissot, IWC y otras. Por eso opté por ser benevolente con ellas. Así que los bloqueos se iban a centrar en aquellos que leyeran mis mensajes al menos más de una ocasión, y que en ninguna de ellas se hubiera dignado a contestar aunque fuera un simple «Gracias».

De más de 2.000 marcas por supuesto no he establecido contacto con muchas, sin embargo en aproximadamente un año, la lista de aquellas que ni siquiera han tenido la educación de responderme pese a haber leído el mensaje ha sido abrumadora, decepcionante diría yo. Porque si no vas a responder a aquellos que se interesan, simplemente haz como Tissot y no leas los mensajes. O si prefieres que no te hablen, pues no tengas tu perfil en Instagram o Facebook. Bastante difícil es vender relojes hoy en día como para encima hacerlo mal y dificultar la venta todavía más.

Los nombres hablan por sí solos, y no es por nada, pero Grupo Festina se llevan la palma, corroborando que pese a hacer buenos relojes, pecan en la atención al cliente.

jaguar.watches

pitotwatches

fullgearwatch

steinhart.guenter

junkersuhren

tissot.us

steeldivewatches

alstawatch

donewatches

glycinestoreeurope

ratiowatches

lotus.watches

pointtec

festina.watches

geckota

neonix_clock

core_timepieces

sdc.watches

mt.watchwinders

zrc.1904

hoffmanwatches

tcwatchpage

fortiswatches

avantewatchwinder

vintrowatches

armitronwatches

ingersoll_1892

dirtyparadisejewellery

lustylion_watches

thomasorewatches

akiowatches

meoriswatch

farquharwatchco

rdbwatches

sugess_watches

samueljameswatches

aision_design

rscpilotswatches

stuhrlingwatch

phorcydeswatch

divewatchstore

cornichewatches

optima.swiss

virtus_watches

ddornbluethundsohn

humbert.droz.watches

hulyahcom

halchimy

montresroutine

wr_watches

proximawatches

eschenbach_spain

matwatches

tritonwatch_official

louis.ab11

namwatches

mauronmusy

technewatches

behrenswatches

waldhoff_watches

stellawatchofficial

mint_evolutive_timepiece

advisorwatches

zinvo

gnomonwatches

renzowatches

mvmt

bodortime

beaucroftwatches

vogel.watches

cauny

camdenwatchco