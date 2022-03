Acero Watch: Presentación

Tras la entrevista a Acero Watch Corporation, Javier Picón Manzanal, su máximo responsable me puso en un aprieto, ya que decidió enviarme cada uno de sus modelos para que pudiera verlos.

Lo que veréis a continuación es una presentación a modo de repaso general de los cuatro modelos que componen el catálogo de esta joven marca de relojes española, todos ellos siguiente el hilo conductor de la Catedral de Burgos, cuyo VIII centenario tuvo lugar en 2021. Son guardatiempos con características y personalidades diferenciadas, inspirados en la arquitectura y detalles de la mencionada catedral e incluyendo numerales romanos. Haciendo honor a la marca, están construidos en acero inoxidable 316L, montan cristales de zafiro con tratamiento antirreflejos (AR), trasera roscada y corona a presión del mismo material, correas con sistema de cambio rápido y con una resistencia al agua de 5 ATM (50 metros), todo ellos también en las versiones más asequibles.

Un símbolo más que vemos está en las traseras. Todas son de acero inoxidable y van a roscan con un grabado «real», no a láser con mayor profundidad de la que estamos acostumbrados, reproduciendo el rosetón de la entrada principal del templo. Hay que fijarse con más detalle en la esfera para encontrar otro de sus emblemas, el «Born Burgos», a imagen y semejanza del Swiss Made que está situado a las 6, pero también las cifras 1221 y 2021 que representan los años de inicio de construcción de la catedral, y el año de su octavo centenario respectivamente.

Tengo que admitir que aunque visité la catedral hará como 10 años, mi memoria y mis conocimientos en lo relativo a arte e historia dejan bastante que desear, así que tendréis que perdonarme en ese sentido.

El modelo XLII, una referencia en números romanos a sus 42mm de diámetro. Tiene 12,85mm de altura, el de mayor tamaño hasta el momento y la última incorporación al catálogo de Acero. Se ofrece en dos variantes, una con esfera negra (Coronería) y esta blanca bautizada como Girola que es la que mostraré en las imágenes. Todas ellas dotadas del calibre automático Seiko NH38A. Un reloj de tres agujas con esfera sólida y un aire gótico que claramente rinde tributo al reloj del Papamoscas.

Realmente el Girola en blanco, es casi una transportación del reloj monumental a nuestra muñeca, incluyendo las manecillas. Es el que veréis a continuación en las imágenes. Todas las variantes cuestan 259€.

Me parece el modelo más conservador de todos, una pieza que equilibra elegancia y valor conmemorativo en su justa medida. Es un reloj que pasará por una pieza de estilo clásica y elegante a la mayoría, pero que en cualquier momento puede desencadenar una conversación sobre la catedral burgalesa, especialmente si nuestro interlocutor la ha visto alguna vez.

Es también el más vistoso gracias a su generoso tamaño que aparenta ser aún mayor debido a lo delgado del bisel externo. En las imágenes oficiales la correa de caucho no me convencía, pero visto en la realidad me parece que le encaja también muy bien. Para aquellos a quienes no les convenza, la marca tiene una sección específica para correas. Como sugerencia me gustaría que al igual que el resto de modelos éste se pudiera pedir directamente con la correa de nuestro gusto.

El modelo Automático quizás sea el que más personalidad tenga gracias a ser el único dotado de una esfera tipo Open Heart. Tiene una caja de 40mm de diámetro y 11,8mm de grosor. Se mueve por un calibre Miyota 82S0. Sus precios varían entre 239€ y 270€.

Está disponible con esfera plateada (Epístola) y blanca (Campaniense). Cada uno de ellos se pueden combinar con correas de cuero suministradas por Hirsch (Beige, azul, verde o blanco), cuero estilo cocodrilo (negro o marrón), o de cuero (azul, marrón, verde, miel, marrón claro, rojo o con brazalete metálico).

Esta versión que os muestro es el Automático Epístola con correa Hirsch blanca a 259€.

Los relojes openheart no son mis predilectos, pero es justo reconocerle que la solución del logotipo en el cristal le da un toque especial. Resulta muy aparente gracias a esa estética un tanto Steampunk, gracias a la mezcla del gótico con el movimiento mecánico a la vista, con el contrapunto que proporciona el rojo-azul de las manecillas.

El modelo solar seguramente sea el más avanzado de todos ellos, con unas cotas similares a las del Automático (40mm), pero algo más plano (10,30mm). Se mueven gracias a una máquina S.Epson VS42. Las variantes disponibles son Gótico (esfera blanca, manecillas rojas y elementos en negro), Escalera (esfera negra, manecillas rojas y elementos en dorado), Sarmental (esfera negra, manecillas rojas y elementos en azul), Tentación (esfera negra, manecillas rojas y elementos en negro) y Claustro (esfera negra, manecillas rojas y elementos dorados).

Todas ellas se pueden combinar pedir con correas de cuero suministradas por Hirsch (Beige, azul, verde o blanco), cuero estilo cocodrilo (negro o marrón), o de cuero (azul, marrón, verde, miel, marrón claro, rojo o con brazalete metálico).

Los precios van desde los 189€ hasta los 220€, con esta versión, la Solar Gótico con correa Hirsch Beige situada en los 205€.

El Acero Centenario Solar era mi segunda opción favorita, pero viéndolo en la realidad, es en lo personal el que más me ha gustado de todos. No solamente es muy avanzado en cuanto a lo tecnológico, de las pocas marcas españolas que han optado por un calibre solar, sino que además las células ocupando la parte central del mosaico le dan un aspecto tridimensional de gran atractivo. Tampoco hay que olvidar la historia que cuenta, al fin y al cabo la luz solar es quien da vida a las vidrieras de la catedral, igual que aquí lo hace sobre el acumulador que le da autonomía para 6 meses. La correa Hirsch es una maravilla por tacto y por comodidad.

El Fusión es el reloj de menor tamaño de toda la gama. Tiene 32mm de diámetro y es también muy plano (9,3mm), de manera que es ideal para muñecas femeninas. Aunque mantiene los rasgos distintivos de todos los relojes del Centenario (esfera y trasera), lo interesante de este modelo es que los interpreta en un colorido jovial y muy dinámico. A diferencia de los anteriores siempre se ofrecen con esfera y correa a juego: Fusión Piombo (esfera y correa negra), Ricci (esfera y correa naranja), Borgoñón (esfera y correa roja), Sedano (esfera y correa azul). El precio de cualquiera de ellos es de 139€.

La versión que os muestro es la Ricci, con un precioso colorido en color naranja que dependiendo de la luz puede parecernos ocre o arcilla.

Su diseño cuidado, al más puro reloj de moda, no olvida sin embargo su corazón. Un calibre de cuarzo Miyota 1L60 que ofrece una autonomía de 10 años de duración. Me ha impresionado su relación calidad-precio ofreciendo mucho valor por lo que cuesta. Si fuera suizo nos harían pagar casi el triple por él.

Conclusiones

Estamos acostumbrados al oportunismo, tanto en relojería como en otros ámbitos. Iniciativas que parten del empuje que brinda la ocasión para salir con ventaja. Los cuatro modelos que tiene Acero Watch disponibles son todos ellos una oportunidad conmemorativa, pero lo que los diferencia es que lo hace ofreciendo una calidad-precio verdaderamente interesante.

Relojes que yo recomendaría sin ningún tipo de dudas si tienes interés en la Catedral de Burgos, el patrimonio histórico, o la cultura y el tributo que llevan detrás. Pero que también son unas piezas de calidad ideales para aportar algo diferente en cualquier colección.

Vídeo