¿Qué coste de mantenimiento tiene un reloj?

A raíz de ¿Qué probabilidades tienes de que se gaste la pila de tu reloj? me sugeristeis y una idea muy interesante. ¿Cual es el coste de propiedad de un reloj?, su «Cost of ownership» o dicho de otro modo, cuantos nos va a costar tenerlo.

Me voy a centrar en los costes fijos, aquellos que son más o menos previsibles. Obviamente si el reloj recibe un golpe y se daña, si hay que cambiar el cristal, o si creemos conveniente pulir su caja, eso son cosas que no se pueden prever y que dependerán mucho del uso y el cuidado que pongamos.

Cambio de pila

Cambiar una pila de botón de un reloj en una relojería de barrio nos va a costar entre 3€ y 5€, dependiendo del establecimiento donde lo lleves y del tipo de pila. La tendrás que cambiar cada 2 a 10 años. Si lo llevas al servicio oficial, los precios serán más elevados; generalmente tanto más como prestigiosa sea la marca del reloj. Si decides cambiarla tu mismo, por ejemplo porque es una pensaba para ser cambiada por el usuario como en el Suunto Core en función de su tipo y de donde la compres te puede costar menos de 1€.

Dependiendo de tu reloj tendrás que cambiarla cada 1 a 15 años, dependiendo de la pila, del reloj y del uso que le des.

Reemplazo del acumulador/batería

Si tienes un reloj solar, ya sea Casio Tough Solar, Citizen Eco-Drive, Seiko Solar, o un movimiento similar ofrecido a terceros por Seiko Instruments, llegará un tiempo que tendrás que cambiar su acumulador. Dependiendo de lo bien que lo cuides y de lo bueno que haya salido, podrán transcurrir entre 10 y 40 años antes de que tengas que hacerlo. Sin embargo una batería recargable como la CTL1616 te costará unos buenos 20€ a 30€, y lo que es más, generalmente no podrás cambiarla tu mismo, así que deberás llevarlo a una relojería o al SAT. Al final es fácil que todo termine en una operación de entre 30€ y 50€.

Revisión de hermetismo

La prueba de estanqueidad o la revisión del hermetismo es una prueba que verifica que el reloj sigue teniendo la misma resistencia al agua que tenía de fábrica. Una relojería suele cobrar de 5€ a 15€ por hacerla, a veces incluyendo también el cambio de juntas de goma (tóricas) en caso de ser necesario. Otras veces lo hacen con un pequeño sobreprecio. Lo que ocurre en un reloj resistente al agua es que la goma de esas juntas va envejeciendo, y llega un momento en que no sella, es decir, no cierra herméticamente.

En el caso que uses el reloj en el agua las marcas recomiendan hacerlo cada 2 a 4 años, y por supuesto siempre que se abra el reloj para cambiarle la pila o darle mantenimiento.

A destacar relojes con certificación de buceo donde el proceso es mucho más caro y quizás el relojero no tenga las piezas o los instrumentos necesarios. Si hay que mandarlo al SAT, puedes ir multiplicando ese presupuesto.

Limpieza y engrasado

Sobre todo en los relojes mecánicos, pero en menor medida en los denominados «cuarzos reparables», es necesario realizar un mantenimiento adecuado, una revisión similar a la que hacemos a nuestro coche. Las marcas recomiendan que se lleven a cabo entre 5 y 10 años, si bien algunos relojeros me han comentado que los lubricantes actuales pueden durar en perfectas condiciones 20 años o incluso más, en particular si no usamos el reloj a diario.

A diferencia del automóvil que mencionaba, es raro el caso de que se produzcan daños al motor. Cuando el aceite se seca, el movimiento se para. Antes de eso es habitual que detectemos grandes cambios en la precisión, así que lo que muchos hacemos es no tocarlo hasta que deja de funcionar bien.

Llegado el momento del mantenimiento se desmontan la mayoría de las piezas del reloj, se limpian con ultrasonidos y se vuelven a engrasar. Es una operación artesanal por la que nos van a pedir entre 15€ y 50€ en una relojería. Eso sí, hablamos de relojes tres agujas, si tenemos cronógrafos u otro tipo de complicaciones la cosa subirá. Es dinero, pero menos de los 150€ que nos cobraría el SAT oficial.

Sustituir la correa

En lo que a correas de reloj se refiere, hay varias cosas. La primera es que si no te has comprado tu reloj en una relojería, y quieres que en la tienda te ajusten en brazalete o armis te van a cobrar con ello. Personalmente salvo en relojes chinos o rusos baratos en donde lo hago yo mismo, para el resto lo llevo a un especialista. Suelen cobrar de 3€ a 6€ por hacerlo, aunque sólo necesitarás hacerlo una vez.

A partir de ahí viene el desgaste, un armis metálico te durará años o incluso décadas, no tendrás problemas con él salvo por el cierre que se irá desgastando. Si usas una correa de tipo textil, aunque la maltrates te durará también muchos años, probablemente la cambies antes de que se rompa porque te hayas cansado de ella o se vea ya deshilachada o sucia.

Las correas de cuero, resina y silicona son las que menos duran de todas. En función del uso, del clima, de la humedad y de la exposición al sol, así como por supuesto de la calidad de la misma, va a variar entre unos pocos meses y unos pocos años. Los modelos originales, es decir, los comercializados por la marca, parten de los 10€ para la de un F-91W, y llegan a los 100€, estando lo habitual en la franja de 20€-50€. Lo bueno es que en la mayoría de casos los relojes montan correas estándar, así que tenemos marcas alternativas como Diloy que ofrece calidad a buen precio y que nos darán una buena correa de reloj por 10€-15€. Si queremos podemos incluso montarle la hebilla original.