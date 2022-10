BOMBERG BOLT-68 NEO Automatic Skull (Prototipo exclusivo)

Recientemente pudisteis leer la prueba del BOMBERG BB-01 Automatic Spartan Blue y Red; sin embargo lo más interesante estaba por venir, y ¡ha llegado! En la Entrevista a David Sánchez de BOMBERG Watches, el CEO de la marca me adelantaba que estaban trabajando en importantes novedades para conmemorar el décimo aniversario de la fundación de la marca suiza.

Una de esas novedades va a ser el BOLT-68 NEO Automatic Skull del que os voy a mostrar un prototipo final. De hecho esta review la confeccioné en septiembre mientras terminaban de fabricarse las unidades finales. Es por tanto un prototipo exclusivo, el primer BOLT 68 con calibre automático, y en esta versión Skull un reloj con un trabajo del metal que casi parece orfebrería.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42,5mm de diámetro sin contar la corona. 14mm de grosor Corona Roscada de acero Esfera Gris Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable a presión con cristal de exhibición Correa Brazalete de acero inoxidable de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 10 ATM Peso 134g Movimiento Soprod P024. 25 rubís. 28.800 vph Complicaciones Carga automática bidireccional, remonte manual, parada de segundero Prestaciones +/- 12 segundos/día. 38h de reserva de marcha Origen Swiss Made Garantía 2 años PVP 1.995€ Distribuidor BOMBERG Watches/Park Lane Partners SA

Introducción

Como explicaba al principio, este BOMBERG BOLT-68 NEO Automatic Skull es uno de los modelos especiales que se lanzarán al mercado para celebrar el décimo aniversario de BOMBERG Watches. Sobre la base del actual BOLT 68 NEO Calavera Metal referencia BF43H3SS.07-2.12, se le ha aplicado un nuevo diseño de esfera y de otros elementos, pero también, reemplazando el calibre Ronda 515 de cuarzo que tradicionalmente llevan los BOLT-68 NEO con un calibre automático, una tarea que no es nada simple. Además han decidido no recurrir al Sellita SW200 de los BB-01 Automatic, sino que por primera vez han decidido equiparlo con un Soprod P024.

Como usa la base de los BOLT 68, contamos también con especificaciones mejoradas sobre los BB-01, por ejemplo la impermeabilidad que ahora pasa de 5 ATM hasta las 10 ATM, y por supuesto contando con la icónica corona a las 12.

Al igual que todos los modelos de BOMBERG, se trata de una edición en tirada limitada, sólo se ofrecerán 200 unidades para todo el mundo; y como siempre hacen, será irrepetible, es decir, no se volverá a editar. Pero no sólo eso, sino que el Automatic Skull es además un homenaje a los 10 años de la marca, por lo que tiene alguna sorpresa especial que veremos a continuación.

A nivel de simbología este reloj tiene tres aspectos importantes:

El símbolo de la calavera es la seña de identidad de la marca. En horas bajas y con muchas subidas, es un elemento que les ha acompañado desde sus inicios en 2012 cuando empezaron a distribuir sus productos en México, país en donde despegaron de inmediato. Gradualmente, empezaron a integrar símbolos e historias procedentes de este extraordinario país y de la cultura que tan bien les había acogido. Ahí es donde la calavera entra en la vida de BOMBERG, al otro lado del Atlántico, la Calavera es un elemento de vida muy fuerte. ¿De vida? Sí, absolutamente porque la Calavera está ahí para recordarnos que algún día todos seremos una calavera, muerta, seca, enterrada o quemada. Antes de que llegue ese momento, hay vida, emociones, familia, amigos. La Calavera está ahí para recordarnos que hay que vivir, que hay que disfrutar mientras podamos, porque el día que nos convertimos en Calavera, la vida en esta Tierra se acaba. Carpe Diem así que antes de que eso suceda, ¡a vivir! El grabado de la caja y del brazalete no es un grabado cualquiera… Los grabados de la caja y del brazalete retoman un simbolismo universal, el del Árbol de la Vida (Tree of Life), que conecta el mundo de los Vivos con el de los Muertos. BOMBERG admira la cultura prehispánica mexicana. El Árbol de la Vida, el Yaxche era un árbol macizo (la Ceiba pentandra), según las creencias mayas con las que también se identifican, los dioses habrían plantado un árbol en los cuatro rincones del mundo para sustentar el cielo. En el medio, habrían plantado un quinto árbol, con las raíces conectadas al inframundo y las ramas y hojas conectadas a los cielos. Es precisamente esa historia la que da pie al grabado del reloj, un motivo que nos recuerda que la Vida y la Muerte están íntimamente ligadas, ¡y que por lo tanto debemos disfrutar de la Vida mientras está ahí! Carpe Diem de nuevo. La camiseta exclusiva, única, diseñada, desarrollada y producida por la marca mexicana ¡Ay Güey!. Toda la producción se realiza localmente. ¡Ay Güey! está muy inmersa también en la cultura mexicana, con diseños ofrecidos que siempre hacen referencia la cultura del país, pero enfocados desde una estética auténtica que va más allá del kitsch y el folclore habitual de otros diseños más superfluos, concebidos principalmente para turistas con sombreros y botellas de tequila. Estas camisetas tienen alma, al igual que los relojes BOMBERG, y reivindican con orgullo y sinceridad las raíces de la cultura mexicana. La propia BOMBERG lo reconoce como una colaboración excepcional, única, incluso mística.

Presentación

Este prototipo lleva en el empaquetado estándar que ya vimos con los BOMBERG BB-01 Automatic Spartan Azul y Rojo, el ya conocido de la marca y que sin embargo escuchando mis sugerencias, me indican desde BOMBERG Watches, va a actualizarse en la versión final. No me extenderé en este apartado, ya que como menciono se trata de un packaging provisional cuya única misión es proteger este prototipo durante el transporte.

La sorpresa está en la presentación que ha concebido la marca suiza, ya que este Skull no está concebido como un reloj, sino como un conjunto o pack. Consiste en el reloj, una camiseta, camisola, chema o playera «Ay Güey», y una caja personalizada. Es del negro característico de BOMBERG con cierre a cremallera, y por supuesto con una calavera como merece este Skull (significa cráneo en inglés).

Su interior contiene el ya conocido estuche de BOMBERG, elegante y de calidad.

Pero con la dotación que lo acompaña de la mencionada camiseta personalizada.

Lo comentaba en la review del BB01, y parece que BOMBERG hubiera leído mi mente, me parece genial ofrecer el reloj junto a una presentación que refuerce la personalidad del mismo, que vaya en consonancia con él, y que al tiempo sea exclusiva. Más aún como en este caso, donde son objetos que podemos usar cuando queremos.

Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable con 42,5 milímetros de diámetro. Todo el acabado del material es cepillado, salvo una zona pulida en el lateral del bisel interno. Sin embargo lo verdaderamente distintivo es que va grabada a láser con unos atractivos mosaicos, una combinación entre Rock&Roll y platería de época que bien podrían parecernos tatuajes sobre la «piel» del reloj. Es especialmente notorio en las asas, pero también se propaga al bisel.

La corona de acero inoxidable tipo bullhead situada a las 12, es roscada a diferencia de los BB-01. En parte esto se debe a que ahora la resistencia al agua es de 10 ATM en vez de 5 ATM. Va firmada por BOMBERG Watches.

El cristal es de zafiro ligeramente curvado, lleva tratamiento antirreflejos y ofrece una transparencia excepcional, a la altura de los mejores.

Donde siempre se nota el trabajo y el saber hacer de BOMBERG Watches es en las esferas, y este caso no es la excepción, más bien al contrario. Juega con diferentes texturas y profundidades, usando una base de color gris sólido sobre la que se van construyendo los diferentes elementos, incluyendo unos resaltes diagonales en forma de aspa que acompañan a los índices horarios y que finalmente se ven coronados con la calavera de un metal tipo bronce envejecido. Por último está el «BB» de BOMBERG, que va aplicado en negro sobre lo que vendría a ser la zona parietal del cráneo. La pista minutera va pintada en un blanco roto sobre el bisel interno que es fijo, y también de color gris oscuro.

Parece que han vuelto a escucharme con en el lume, ya no está solamente en las manecillas, sino también en los índices como suele ser habitual. Pero es que además, han jugado con el pigmento luminoso para realzar las formas de la calavera durante la oscuridad. El resultado es espectacular en cuanto a cantidad de luz y lo bien aplicada que está, si bien al ser un compuesto de color gris que refulge en verdoso, su potencia y su duración no está a la altura de la del C3. No obstante, cumple con su cometido de usabilidad al ver la hora en la oscuridad, y lo hace con buena nota gracias a la creatividad que pone de demuestra.

Las manecillas son muy especiales, con contornos metálicos en negro para las horas y minutos, estando parcialmente esqueletizadas en su mitad inferior. Son agujas de tipo lápiz, y muy gruesas.

La segundera es dorada, montando un original contrapeso con el BB de BOMBERG, y que mantiene la harmonía con los índices del mismo color. Son vistosos, ofrecen un buen contraste de lectura, y juegan con un efecto cromático especial, puesto que en ocasiones podremos llegar a verlos en color negro igual que las manecillas principales.

En todo ello sorprende la trasera, cierra a presión en vez de roscada, o incluso atornillada como en los BB-01 Spartan que ya probé. Tiene mérito, ya que sobre el papel este es un reloj mucho más hermético, aunque desconozco la motivación que les ha llevado para seguir este esquema. La hendidura sobre la que hacer palanca para levantar la cubierta está oculta, así que pasa desapercibida.

Se mantiene el número de serie único que identifica cualquier unidad de un reloj BOMBERG, en este caso la 20011. Un detalle que aporta un plus de exclusividad, y que además permite hacer el seguimiento a lo largo de la vida del reloj. La ventana de exhibición es todavía de cristal mineral, lo que para mi debería ser el siguiente salto en la marca puesto que un zafiro lo hace menos susceptible a los arañazos.

Monta un brazalete de acero inoxidable de 22 milímetros de ancho y que va grabado individualmente en cada uno de los segmentos de sus eslabones, dándonos la impresión que está completamente integrado, y reforzando la identidad del reloj como conjunto.

Usa un cierre de tipo mariposa, y funciona por pulsadores. Llama la atención como la firma de la marca en los dos terminales se integra perfectamente con el resto de grabados.

Aunque se siguen declarando 134 gramos de peso, entiendo que es una cifra que sería válida si este reloj se fuera a ofrecer con correa. Con todos los eslabones del brazalete me ha dado 209g.

Movimiento

En los BOLT-68 Automatic han decidido reforzar la particularidad que tiene el reloj por fuera, con la que tiene por dentro; porque a diferencia de los BB-01 Automatic, para este BOLT-68 la marca se ha decantado por un SOP P024 de Société de Production Horlògere (SOPROD). Es un calibre que sólo había tenido oportunidad de probar con el Rodania Verbier Automatique, y que parece ser que a diferencia de los otras versiones suizas del ETA 2824 como los Sellita SW200 y los STP1-11, son una copia exacta del ETASA. Así que comparte las características fundamentales de todos ellos (parada de segundero, remonte manual, rotor de carga bidireccional, 28.800 vph), pero usa 25 rubís.

Lanzado en el año 2020 todavía no aparece ni en la web de Soprod, ni se menciona en Festina Group, si bien está claro que se está vendiendo a terceras marcas que ya lo incorporan. Como no se encuentran con facilidad, os dejo una copia local de sus especificaciones técnicas (943 KB. en formato PDF). El P024 funciona con suavidad a la hora de darle cuerda y ajustar la fecha; y la carga automática es silenciosa y agradable; pese a que estamos ante un lanzamiento reciente del que todavía hay que probar su fiabilidad, durabilidad y reparabilidad, asumo que al ser un diseño ya conocido y probado, y con la experiencia de fabricación que tienen en Soprod SA Les Reussilles, no debería haber mayores problemas con estas maquinarias.

En cuanto al rendimiento declarado, calca al grado estándar de ETA, es decir un desfase diario medio de +/- 12 segundos y máximo de +/- 30 spd, ajustados en dos posiciones, con una reserva de marcha de al menos 38 horas.

El cronocomparador me ha dado a plena carga y en una posición un desfase de 6 segundos por día. Una cifra muy pareja a la de sus hermanos con Sellita, y que mejora por mucho las cifras del Rodania, de nuevo confirma que en BOMBERG se dedican a regular los calibres en la fábrica. La uniformidad ha sido excelente, y el beat-error bueno.

Sensaciones

De una parte este BOLT Skull tiene todos los rasgos de identidad de BOMBERG Watches, con un diseño que demuestra el trabajo bien hecho, y que a poco que se observe no pasa desapercibido. Si en los Spartan esa diferenciación venía sobre todo de la esfera, en este es algo que se extiende a todo el reloj. Me encantan los grabados de la caja y el brazalete, evidentes a la vista, que despiertan nuestra curiosidad al tacto, pero que no resultan exagerados ni macarras.

Para los que además nos gusta sentir el peso en nuestra muñeca, tal vez como forma de poderío y de sensaciones, los 200 gramos del Skull realmente se sienten. El lug to lug o distancia de asa a asa de 54 milímetros nos haría pensar en una pieza incómoda y voluminosa. Sin embargo no es así, ni por dimensiones, ni especialmente por grosor resulta incómodo, más bien al contrario. Se ve, y se lleva de manera espectacular.

Conclusiones

Cualquier BOMBERG que compremos es un reloj exclusivo, tanto por su diseño como por su tirada limitada. Un reloj irrepetible y especial, que en esta ocasión se hace todavía más intenso gracias al décimo aniversario de la marca, y dicho sea de paso, al cuarto de su CEO a los mandos de la empresa. Una doble conmemoración que podría llevar un suplemento de precio considerable, pero en donde se han esforzado para mantener sus precios. Hablamos de una tarifa de 1.995€, idéntica a la de los BB-01 Automatic en donde además de todos los intangibles que he comentado, tenemos un conjunto o pack especial, un brazalete de acero, unos grabados increíbles, mayor lume y mayor resistencia al agua.

▲ Más ▼ Menos Grabados en todo el acero

Efecto del lume Trasera de cristal mineral

Valoración

Diseño 9 Materiales 8 Acabados 9 Rendimiento 8 Calibre 8 Prestaciones 8 Precio 6 MEDIA 8

Vídeos

Galería