Brocha de pelo de caballo Mercadona

Sergi me sugirió que probara la nueva brocha de pelo de caballo Deliplus de Mercadona. Sus primeras impresiones fueron prometedoras, a un precio de 6,5€ el aspecto era de un producto muy recomendable. ¿Valdrá la pena?

Ya sabéis que Deliplus es una de las marcas blancas o propias del grupo valenciano Mercadona, en principio la enseña dedicada a la belleza y la salud, pero que no son productos que fabriquen ellos, sino que los adquieren a terceros. En el caso de la brocha de afeitar Deliplus su responsable es la marca portuguesa Semogue. Antes tuvieron otras brochas fabricadas por otras marcas.

La historia de la marca portuguesa Semogue (Semogue Portugal Unip. Lda.) comienza en el año 1954 cuando António Augusto da Cruz decide empezar a comercializar brochas de afeitado que fabricaba otra empresa. Sin embargo el fabricante decide cerrar, y en 1955 da Cruz, da el paso de producir él mismo las brochas y llamando a la empresa con su nombre: António Augusto da Cruz, con Francisco dos Santos Gomes como jefe de producción.

En 1975 Gomes decide comprar la empresa, denominada ahora como el nuevo propietario: Francisco dos Santos Gomes, en este caso ayudado por su hijo Manuel Gomes. En el año 2000 muere Manuel, así que toma el relevo su hijo Manuel Francisco da Silva Gomes, es decir, el nieto de Francisco dos Santos Gomes quien actualmente sigue a cargo de la empresa. Poco a poco Semogue fue ganando fama como los mejores productores de brochas de afeitar del país, y a partir de ahí fueron conquistando el extranjero. Son propietarios también de la marca Excelsior.

La verdad que teniendo marcas en España como Vie-Long, líderes en la fabricación de brochas con pelo de caballo, y que de hecho eran quieres producían la Epsilon pelo de caballo, se me hace antinatural que Mercadona recurra a un producto extranjero.

Sea como fuere, esta brocha Deliplus no es el remarcado de ningún producto existente de Semogue, sino un desarrollo específico para la cadena de supermercados. Es cierto que se parece mucho a sus modelos Pharos, pero también que esa es la gama más amplia de Semogue. Creo que han ido tomando diferentes elementos comunes como el nudo, y otros los han modificado para hacerla más asequible. Por ejemplo el mango, que ahora parece pino sin tintar y que en las Pharos-C3 es de haya teñida.

De esta brocha, además del mencionado precio me gustaba todo, incluida la presentación. Es una cajita de cartón en color blanco con una fotografía del producto, tal vez menos transparente que los blíster de plástico, pero más elegante. La decoración de barbería así como la inscripción «pelo natural» y la información detallada del reverso inspiran confianza al cliente.

Es verdad que había algo que no me gustaba, y era la ubicación dentro de los lineales. No le doy mucha importancia porque tal vez fuera un caso aislado de mi Mercadona. Pero el producto ocupaba la balda inferior, justo al lado de los condones. Un emplazamiento que salvo que sepas lo que estás buscando no vas a encontrar. Diría que es algo intencionado de manera que el supermercado continúe vendiendo espuma en spray.

Mi teoría de que en realidad la brocha Deliplus es una Semogue Pharos C3 simplificada cobra sentido cuando procedo a medir sus cotas, idénticas entre ambas:

Altura total: 103mm.

Diámetro del nudo: 21mm.

Altura del pelo: 50mm.

Me doy cuenta también que la Deliplus usa un anillo de plástico negro en vez del característico anillo metálico de Semogue. Causa una peor apariencia, y aunque probablemente sea menos duradero, en condiciones de agua será hasta mejor. Lo cierto es que con esos cambios, la reducción de márgenes en la distribución y apretando las clavijas al proveedor logran vender una brocha a exactamente la mitad de precio que tienen las Semogue en Gifts&Care (13€).

En Semogue el mango es de haya teñida, en la Mercadona el veteado se parece al del pino, es madera tratada, pero podría ser también haya habiendo sacrificado solamente el color.

He podido leer comentarios que critican el malo olor del pelo, una opinión que no comparto. Efectivamente es materia orgánica y huele a pelo, pero no es incómodo ni menos todavía desagradable.

El pelo es bastante más duro que el caballo que conocía, la explicación puede ser que provenga del pelo de la cola en vez del de la crin. No me parece que pinche o que sea desagradable como he podido leer, simplemente que no es tan suave como el resto de pelos de caballo. La situaría a medio camino entre una brocha de cerda natural o sintética y una de caballo, una forma de enfocar a aquellos a quienes el caballo de siempre les parece demasiado blando y que chupa demasiada agua, pero que la cerda le parece dura.

No hay que negar que a nivel comercial los de Mercadona son unos maestros. El pelo de caballo no requiere el sacrificio del animal, en realidad cortarle el pelo es una necesidad que agradecen, igual que nos pasa a los humanos. Así que en tiempos en donde el veganismo, y el medioambiente tienen tirón, aunque sólo sea para vender, han sabido aprovecharlo.

Se echa en falta algún tipo de instrucciones. Siendo un producto que presumo vaya a ser adquirido fundamentalmente por novatos del afeitado con brocha, saber que el pelo debe desbravarse y que hasta el cuarto o quinto afeitado no conseguirán un rendimiento óptimo es algo que conviene saber.

Está fabricada en Portugal, me parece que es un producto de buena calidad, y que si tenemos en cuenta su contenido precio de venta, es muy bueno.

Para terminar, la brocha viene con un soporte que hace las veces de protector. No es nada del otro mundo, aunque de nuevo es un valor añadido atractivo.