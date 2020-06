Fragancias 9.60 de Mercadona

Hace unos tres años descubría las fragancias de marca 9.60 en Mercadona, y lo publicaba en Twitter con la idea de hacer alguna reseña más extensa algunos días después. Me olvidé de ello totalmente, y aunque no soy de los que usa colonias a menudo, las 9.60 son las que más me pongo. El resto de días, prefiero un after-shave, mucho más impactante al principio, y menos perdurable después.

Todo empezó con un lote promocional de Acción 9.60. Me habían hablado bien de la marca, y por 4,90€ me daba un tubo de gel-champú, otro de fijador, y un frasco de desodorante y otro de su perfume Sport Water. Me gustó el eau toilette 9.60 azul que se incluía en la oferta, así que cuando tuve oportunidad, adquirí la versión negra al precio de 3,90€. Poco después. y satisfecho con los resultados, compré dos envases más, uno azul y otro negro. Así estuve casi hasta día de hoy, porque cuando pasaba por las estanterías y lo buscaba, los 9,60 parecían haber desaparecido.













Hoy haciendo la compra en Mercadona, me los volví a encontrar, así que nuevamente adquirí uno de cada al mismo precio de entonces: 3,90€ la unidad. Ya sabéis, una de sus marcas propias que en este caso les fabrican desde Laboratorios RNB. Y aunque he profundizado bastante en el afeitado, en cuanto a perfumes, fragancias y colonias soy un novato total. Además es que es un mundo que no me atrae, en donde se cobran sobreprecios pagando la marca.

A mi modo de ver, los 200ml de cada frasco era un buen tamaño, el precio muy asequible, el envase de plástico gomoso cómodo y práctico, Made in Spain, y con un aroma agradable y que perdura.







Indagando un poco, lo que descubrí es que estos perfumes están inspirados en otros mucho más conocidos. No son imitaciones o equivalencias como hacen otras marcas, sino más bien una reinterpretación. Para que yo lo entienda, y siguiendo el modelo del afeitado clásico, sería como el Floïd Blue / Epsilon Blue.













Antes de dar la lista de sus fuentes de inspiración, lo que me ha llamado la atención es que son todos perfumes de marcas de moda, no de perfumistas especializados. Fragancias que sin ser eau de parfum, tienen un PVP que ronda los 100€ por envase de 200 mililitros. Es decir, 25 veces más que el de RNB / Mercadona.

Hombre

9.60 Azul – Light Blue de Dolce & Gabbana (140€)

Los fabrica Procter & Gamble (P&G), propietarios de Fairy, Ariel, Ambipur o Don Limpio.

Hombre/Unisex

9.60 Negra – CK One de Calvin Klein (93,40€)

Los fabrica Grupo Coty, propiedad de Unilever, los mismos que tienen Skip, Cif, Rexona o Dove.

Mujer

9.60 Pure Rosa – Women Cool Water de Davidoff (86,31€)

Zino Davidoff también ha licenciado sus fragancias a grupo Grupo Coty, así que salen del mismo sitio que los de Calvin Klein.

9.60 Pure Verde – Cheap & Chic I Love Love de Moschino (82,55€)



Continuando entonces con la reflexión acerca de El COVID-19 y la reindustrialización de España, lo que se demuestra es que podemos hacer productos muy competitivos a muy buen precio, y que si no son más populares y reconocidos, es porque las herramientas de marketing de los grandes son una maravilla, y claro, también porque aunque no lo admitamos, somos marquistas.