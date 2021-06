Comparativa Casio G-Shock GW-5000 contra Orient Neptune. Relojes Made in Japan

Esta comparativa entre el Casio G-Shock GW-5000 vs el Orient Neptune (Tritón) no es el primer enfrentamiento que propongo, recientemente tuvimos el Casio G-Shock GBD-H1000 vs Xiaomi Amazfit Neo, Casio G-Shock GBD-H1000 vs GPR-B1000, Z Factory Pelagos vs el STRYVE Pelagos, Casio A1000D vs Casio A168WEM, Casio GPR-B1000 vs Casio GW-9400 o el Casio G-Shocl GW-B5600 vs al GMW-B5000D, GW-5000 y GW-M5610). Como se puede ver son comparativas entre relojes realmente comparables, modelos similares o que a simple vista manifiestan sus puntos en común.

Recordando aquellas comparativas automovilísticas que publicaban las revistas especializadas durante los años 80 y 90, la época en la que aún valía la pena comprarlas, me he propuesto hacer una comparación un tanto extraña. En primer lugar tenemos el Casio G-Shock GW-5000 un reloj digital de cuarzo con correa y bisel de resina, en cuanto a aspecto, una pieza que resulta muy parecida al G-Shock DW-5600E que se puede comprar por unos 60€, pero que en realidad no se puede encontrar por menos de 250€. En segundo lugar está el Orient Neptune (antes llamado Orient Triton), un reloj analógico con movimiento mecánico de carga automática que aunque tiene un PVP de 680€ se puede encontrar por menos de 300€.







Nos vamos dando cuenta que el primer requisito para que la comparación tenga lógica se cumple, tienen franjas de precios reales similares. Además ambos son productos de compañías japonesas Casio Computer Co., Ltd. para el G-Shock y Orient Watch Company. Los dos son de los cada vez menos habituales relojes Made in Japan en contraposición a sus hermanos Japan Movt (Japan Movement) y los dos son reinterpretaciones de modelos clásicos y a estas alturas legendarios.







Si hablamos de relojes japoneses, está claro que calidad-precio Orient es la marca líder en relojes mecánicos, mientras que Casio lo es a su vez en relojes digitales.

Orient Neptune RA-EL0002L00B «Triton»

El Orient Neptune toma las riendas de los antiguos M-Force, el acrónimo de «Mechanical Force» o Fuerza Mecánica. Es decir, robustos relojes de buceo mecánicos diseñados y construídos para resistir cualquier tipo de uso.

Shogoro Yoshida comienza con una relojería y en el año 1950 funda Orient Watch Co., a día de hoy es el tercer fabricante de relojes de Japón tras Seiko y Citizen, y el que más relojes mecánicos produce.

La primera generación de M-Force apareció en 1997 y como es característico de Orient era capaz de ofrecer mucho por su precio. Entre otras cosas contaba con certificación ISO 6425 para relojes de buceo o diver, ISO 1413 para relojes resistentes a los golpes e ISO 764 de resistencia a campos magnéticos. Por ello se le conoce como Triple ISO.

El Orient Neptune hereda todas esas cualidades y se presenta en el año 2018 y aunque se distribuye oficilamente en nuestro país, lo hace casi a precio de oro, de manera que conseguirlo a un precio razonable requiere acudir al mercado gris.

Casio G-Shock GW-5000-1JF «El príncipe»

Solamente cuatro años antes de Orient, Tadao Kashio fundaba Casio Computer Co., Ltd. (Kashio Keisanki Kabushikigaisha), una empresa que rápidamente creció gracias a sus calculadoras relativamente asequibles. No es hasta 1974 que con el Casiotron se adentran en el mundo de los relojes, nuevamente ofreciendo lo mismo que sus competidores de la época, pero a precios mucho más reducidos. El salto de ofrecer algo diferente ocurre en 1983 cuando el ingeniero Kikuo Ibe lanza al mercado el primer Casio G-Shock, el modelo DW-5000C que sin tener ninguna certificación independiente había logrado lo que nadie había conseguido hasta entonces. Poner a la venta un reloj que en principio debía resistir caídas desde 10 metros de altura, resistir al agua al menos 10 ATM (100M) y contar con una pila de al menos 10 años de duración. Es lo que se conoció como Triple-10, si bien para el caso del GW-5000 no se declara que resistencias se han verificado.

Es en 2009 cuando Casio sorprende lanzando el G-Shock GW-5000, un reloj conceptualmente muy parecido a aquel DW-5000C, pero con un módulo que adaptaba las últimas tecnologías de la época. A saber: Tough Solar, Multiband 6, …

El GW-5000 es un reloj destinado al mercado interno japonés (JDM -Japan Domestic Market-), así que si queremos comprarlo deberemos recurrir a importadores paralelos, incrementando así su precio.

Ficha técnica

Orient Neptune RA-EL0002L00B «Triton» Casio G-Shock GW-5000-1JF Género Hombres Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 43,4mm de diámetro sin contar la corona. 13,6mm de alto Acero inoxidable 316L con recubrimiendo DLC. 48,9mm X 42,8mm 13,5mm de alto Corona Roscada de acero 4 pulsadores de acero Esfera Azul Negra con LCD positivo Bisel Rotativo unidireccional de acero inoxidable Fijo de resina reemplazable Cristal Zafiro Mineral Iluminación Lume Electroluminiscencia -EL- Trasera Acero inoxidable roscada Acero inoxidable roscada con DLC Correa Acero inoxidable de 22mm de ancho Resina PUR de 16mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, indicador de reserva de marcha Hora, minutos, segundos, día del mes, indicador de nivel de carga, 5 alarmas (1 con repetición), señal horaria, cronógrafo 1/100 de segundo con 24 horas, temporizador de 1 segundo con 24 horas, hora mundial con 48 ciudades (29 zonas) Resistencia al agua 20 ATM. JIS clase 1 (ISO 6425) 20 ATM Otros ISO 1413 (golpes), ISO 764 (campos magnéticos) G-Shock Peso 210g 73,8g Movimiento Orient 40N5A. 21.600 vph, 22 rubís Casio 3159 Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Calendario programado hasta 2099, Tough Solar, Waveceptor Multiband 6, luz automática, sonido de los pulsadores desactivable, ahorro de energía (PS), horario de verano (DST). Prestaciones Al menos 40h de reserva de marcha. -15/+25 segundos/día 10 meses sin recargar con PS. +/- 15 segundos/mes Origen Made in Japan Made in Japan Garantía 2 años 2 años PVP 680€ (Oferta 264€ en Amazon.it) 250€-400€ Distribuidor Platisur Casio Computer

Vencedor

Me llama la atención como estos dos relojes tienen además un tamaño comedido en comparación con los otros modelos de gama. Casio con los voluminosos GW-9400 y Orient con los anteriores M-Force que eran más grandes.

Por ser menos visto, el GW5000 es una pieza mucho más exclusiva, pero también muy discreta porque ante cualquiera puede pasar por ser un humilde DW-5600E. No es un guardatiempo para aquellos que busquen un reloj de aspecto caro. Eso nos lleva a su principal problema y es que aunque me encante el G-Shock GW-5000 y los relojes digitales debo admitir que el vencedor está en el lado de Orient, un reloj automático que a su precio oficioso es una verdadera oferta. En el Casio cuesta de justificar los 200€ de diferencia que lo separan del más básico Casio GW-M5610, del que sólo se diferencia por su manufactura fabricada en japón y por la caja roscada.

Orient tiene certificaciones reales, tanto para el agua como para el magnetismo o los golpes. Es verdad que son estándares que realmente tampoco garantizan tanto, pero son más confiables que el concepto «G-Shock» de este GW-5000 donde la marca no nos dice exactamente cuánto aguantará el reloj. Es de esperar que si nuestro Triton/Neptune falla al hallarse ante un campo magnético de 4.800 A/m (ISO 764) la garantía nos cubra su reparación, lo mismo que si lo dejamos caer desde un metro de altura sobre un suelo de madera, equivalente a una aceleración de 5.000G y el reloj se para o pierde precisión en más de 60 segundos/día (ISO 1413). En cambio el Casio, probablemente no la cubra, ya que no garantizan nada en concreto.

Donde sí brilla el Casio GW-5000 es en sus funciones, imposibles de igualar por un reloj mecánico, y muy difíciles de encontrar en una analógico. Además cuenta a su favor con un diseño icónico y reconocible, algo que en el Nepture ha quedado un tanto diluido.

El Orient será un reloj que nos dure muchísimos años, incluso aunque no le hagamos mantenimiento. En cambio el Casio G-Shock necesitará que le cambiemos al menos su correa a los 2-3 años y el bisel en una fecha similar. Justamente esa es una de las razones por las que le he puesto un armis compuesto o de composite tipo BC. Porque si hablamos de materiales, el Orient es puro acero y cristal de zafiro, mientras que el Casio es acero bajo toda la resina, y con un elitista recubrimiento DLC que aumentará la duración de su caja interna, pero es solamente eso, su parte interna. En cuanto a durabilidad, quién gane será el Orient, más aún con su cristal de zafiro.

En cuanto a opiniones subjetivas, y por tener conceptos diferentes, obviamente cada uno tomará su decisión. Si te gustan los digitales y además con historia, tu candidato es el GW5000, que además resulta muy cómodo en la muñeca y bastante ligero de portar. En el lado opuesto, si el peso y la apariencia de reloj convencional va más contigo, el Orient será más de tu gusto.